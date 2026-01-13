Breakout Indicator with Smart Alerts

Der Support & Resistance Breakout Indicator mit Smart Alertsidentifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe der Fractal-Erkennung. Sie erhalten sofortige Ausbruchssignale, die durch RSI/CCI-Bestätigungsfilter ergänzt werden. Dieses vielseitige Tool umfasstPush-Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen, Pop-up-Benachrichtigungen und akustische Warnungen , damit Sie nie wieder eine Handelsmöglichkeit verpassen.

Hauptmerkmale:

  • Dynamische Level-Erkennung - Zeichnet Unterstützung und Widerstand in Echtzeit auf der Grundlage von Marktfraktalen.
  • Ausbruchspfeile - Eindeutige visuelle Kauf-/Verkaufssignale, wenn der Kurs wichtige Niveaus durchbricht.
  • RSI- & CCI-Filter - Optionale momentumbasierte Bestätigung zur Reduzierung falscher Signale.
  • Multi-Alarm-System - Erhalten Sie Alarme per Push, E-Mail, Pop-up oder Ton.
  • Vollständig anpassbar - Passen Sie Signalempfindlichkeit, Alarmtypen und Benachrichtigungspräferenzen an.
  • Funktioniert am besten auf höheren Timeframes - H4, D1 und W1

Perfekt für höhere Timeframes: Swing-Trader, die ein zuverlässiges, alarmgesteuertes Tool suchen, um Ausbrüche zu erkennen, Einstiegs- und Ausstiegspunkte festzulegen und das Risiko anhand klarer Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf H4- und D1-Charts zu steuern.


