Breakout Indicator with Smart Alerts
- Indikatoren
- Anthony Bourne
- Version: 1.0
Der Support & Resistance Breakout Indicator mit Smart Alertsidentifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe der Fractal-Erkennung. Sie erhalten sofortige Ausbruchssignale, die durch RSI/CCI-Bestätigungsfilter ergänzt werden. Dieses vielseitige Tool umfasstPush-Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen, Pop-up-Benachrichtigungen und akustische Warnungen , damit Sie nie wieder eine Handelsmöglichkeit verpassen.
Hauptmerkmale:
- Dynamische Level-Erkennung - Zeichnet Unterstützung und Widerstand in Echtzeit auf der Grundlage von Marktfraktalen.
- Ausbruchspfeile - Eindeutige visuelle Kauf-/Verkaufssignale, wenn der Kurs wichtige Niveaus durchbricht.
- RSI- & CCI-Filter - Optionale momentumbasierte Bestätigung zur Reduzierung falscher Signale.
- Multi-Alarm-System - Erhalten Sie Alarme per Push, E-Mail, Pop-up oder Ton.
- Vollständig anpassbar - Passen Sie Signalempfindlichkeit, Alarmtypen und Benachrichtigungspräferenzen an.
- Funktioniert am besten auf höheren Timeframes - H4, D1 und W1
Perfekt für höhere Timeframes: Swing-Trader, die ein zuverlässiges, alarmgesteuertes Tool suchen, um Ausbrüche zu erkennen, Einstiegs- und Ausstiegspunkte festzulegen und das Risiko anhand klarer Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf H4- und D1-Charts zu steuern.