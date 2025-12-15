Der **Point of Week Indicator** ist ein leistungsstarker MetaTrader 4-Indikator, der Punktwerte für mehrere Zeitrahmen (W1, D1, H4, H1) direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Er berechnet die Position des Schlusskurses innerhalb der Kerzenspanne und zeigt sie als Punktwert zusammen mit der gesamten Spanne der Kerze an.

## Eigenschaften

- ✅ Zeigt Punktwerte für 4 Zeitrahmen an: **Wöchentlich (W1), täglich (D1), 4-Stunden (H4) und stündlich (H1)**

- ✅ Zeigt den Punktwert und den Gesamtbereich im Format an: "Punktwert/Bereichswert "**.

- ✅ **Farbcodierte Anzeige** basierend auf der Kerzenrichtung :

- 🟢 **Grün/Limette** : Bullische Kerze (Close > Open)

- 🔴 **Rot/Orange** : Bärische Kerze (Close < Open)

- ⚪ **Weiß** : Neutrale Kerze (Close = Open)

- ✅ **Vollständig anpassbare Positionierung** (4 Eckoptionen)

- ✅ Einstellbare Schriftgröße, Farben und Abstände

- ✅ Echtzeit-Updates bei jedem Häkchen

- ✅ Kompatibel mit 2-stelligen, 3-stelligen und 5-stelligen Brokern

## Berechnungsmethode

### Punktwertberechnung

**Für Bullish-Kerzen (Close > Open):**

```

Punktwert = (Close - Low) / (High - Low) × Range in Punkten

```

**Für Bearish-Kerzen (Close < Open):**

```

Punktwert = (Hoch - Schluss) / (Hoch - Tief) × Bereich in Punkten

```

### Range Value

```

Gesamtbereich = (Hoch - Tief) / Punkt

```

Der Indikator verarbeitet automatisch 3-stellige und 5-stellige Broker, indem er den Punktwert entsprechend anpasst.

## Installation

1. Kopieren Sie die Datei "pointOfweek.mq4" in Ihren MT4-Indikatoren-Ordner :

```

MetaTrader 4/MQL4/Indikatoren/

```

2. Kompilieren Sie den Indikator in MetaEditor (Drücken Sie **F7** )

3. Starten Sie MetaTrader 4 neu oder aktualisieren Sie das Navigator-Fenster

4. Ziehen Sie den Indikator per Drag & Drop auf Ihren Chart

## Eingabeparameter

| Parameter | Beschreibung | Standardwert |

|-----------|-------------|---------------|

| **Eckposition** | Anzeigeposition: OBEN_RECHTS, UNTEN_RECHTS, OBEN_LINKS, UNTEN_LINKS | UNTEN_RECHTS |

| **X Position** | Abstand von der Ecke horizontal (Pixel) | 120 |

| **Y Position** | Abstand von der Ecke vertikal (Pixel) | 30 |

| **Schriftgröße** | Größe der Textschrift | 14 |

| **Bullish Color** | Farbe für bullish Kerzen | Lime Green |

| **Bärische Farbe** | Farbe für bärische Kerzen | Orange-Rot |

| **Neutrale Farbe** | Farbe für neutrale Kerzen | Weiß |

| **Zeitrahmenbeschriftungsfarbe** | Farbe für Zeitrahmenbeschriftungen | Weiß |

| **Fettschrift** | Fettschrift aktivieren/deaktivieren | wahr |

| **Zeilenabstand** | Vertikaler Abstand zwischen den Zeilen (Pixel) | 18 |

## Anzeigeformat

Der Indikator zeigt Informationen im folgenden Format an :

```

W1 1250/3500

D1 450/1200

H4 180/500

H1 75/200

```

**Wo:**

- **Erste Zahl** (z.B. 1250) = Punktwert (Position des Schlusskurses innerhalb des Kerzenbereichs )

- **Zweite Zahl** (z. B. 3500) = Gesamtbereich der Kerze in Punkten

- **Farben** zeigen die Richtung der Kerze an (grün = bullish, rot = bearish, weiß = neutral )

## Tipps für die Verwendung

1. **Positionierung** : Wählen Sie die Ecke, die Ihre Handelswerkzeuge nicht behindert.

2. **Farben** : Passen Sie die Farben an Ihr Chartthema an, um eine bessere Sichtbarkeit zu erreichen.

3. **Schriftgröße** : Passen Sie die Schriftgröße je nach Bildschirmauflösung und Chartgröße an

4. **Abstand** : Vergrößern Sie den Zeilenabstand, wenn sich Beschriftungen überlappen .

## Technische Hinweise

- Der Indikator verwendet die **letzte abgeschlossene Kerze** (Index 0) für Berechnungen

- Punktwerte werden für die Anzeige auf ganze Zahlen gerundet

- Funktioniert mit allen Symboltypen (Forex, Aktien, CFDs, etc.)

- Aktualisiert sich in Echtzeit, ohne dass der Chart aktualisiert werden muss

- Keine Auswirkung auf die Leistung der Chartdarstellung

## Eckpositionen

### TOP_RIGHT (0)

- Anzeige in der oberen rechten Ecke

- Die Zeitrahmen werden von oben nach unten aufgelistet: W1, D1, H4, H1

### BOTTOM_RIGHT (1) - Standard

- Anzeige in der rechten unteren Ecke

- Zeitrahmen von unten nach oben aufgelistet: H1, H4, D1, W1

### TOP_LEFT (2)

- Anzeige in der linken oberen Ecke

- Zeitrahmen von oben nach unten aufgelistet: W1, D1, H4, H1

### UNTEN_LINKS (3)

- Anzeige in der unteren linken Ecke

- Zeitrahmen von unten nach oben aufgelistet: H1, H4, D1, W1

## Version

**Version:** 1.00

## Autor

Point of Week Indikator

## Lizenz

Frei zu verwenden und zu modifizieren

---