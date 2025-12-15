Point Of Week

Der **Point of Week Indicator** ist ein leistungsstarker MetaTrader 4-Indikator, der Punktwerte für mehrere Zeitrahmen (W1, D1, H4, H1) direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Er berechnet die Position des Schlusskurses innerhalb der Kerzenspanne und zeigt sie als Punktwert zusammen mit der gesamten Spanne der Kerze an.

## Eigenschaften

- ✅ Zeigt Punktwerte für 4 Zeitrahmen an: **Wöchentlich (W1), täglich (D1), 4-Stunden (H4) und stündlich (H1)**
- ✅ Zeigt den Punktwert und den Gesamtbereich im Format an: "Punktwert/Bereichswert "**.
-**Farbcodierte Anzeige** basierend auf der Kerzenrichtung:
- 🟢 **Grün/Limette**: Bullische Kerze (Close > Open)
- 🔴 **Rot/Orange**: Bärische Kerze (Close < Open)
-**Weiß**: Neutrale Kerze (Close = Open)
-**Vollständig anpassbare Positionierung** (4 Eckoptionen)
- ✅ Einstellbare Schriftgröße, Farben und Abstände
- ✅ Echtzeit-Updates bei jedem Häkchen
- ✅ Kompatibel mit 2-stelligen, 3-stelligen und 5-stelligen Brokern

## Berechnungsmethode

### Punktwertberechnung

**Für Bullish-Kerzen (Close > Open):**
```
Punktwert = (Close - Low) / (High - Low) × Range in Punkten
```

**Für Bearish-Kerzen (Close < Open):**
```
Punktwert = (Hoch - Schluss) / (Hoch - Tief) × Bereich in Punkten
```

### Range Value
```
Gesamtbereich = (Hoch - Tief) / Punkt
```

Der Indikator verarbeitet automatisch 3-stellige und 5-stellige Broker, indem er den Punktwert entsprechend anpasst.

## Installation

1. Kopieren Sie die Datei"pointOfweek.mq4" in Ihren MT4-Indikatoren-Ordner:
```
MetaTrader 4/MQL4/Indikatoren/
```

2. Kompilieren Sie den Indikator in MetaEditor (Drücken Sie **F7**)

3. Starten Sie MetaTrader 4 neu oder aktualisieren Sie das Navigator-Fenster

4. Ziehen Sie den Indikator per Drag & Drop auf Ihren Chart

## Eingabeparameter

| Parameter | Beschreibung | Standardwert |
|-----------|-------------|---------------|
| **Eckposition** | Anzeigeposition: OBEN_RECHTS, UNTEN_RECHTS, OBEN_LINKS, UNTEN_LINKS | UNTEN_RECHTS |
| **X Position** | Abstand von der Ecke horizontal (Pixel) | 120 |
| **Y Position** | Abstand von der Ecke vertikal (Pixel) | 30 |
| **Schriftgröße** | Größe der Textschrift | 14 |
| **Bullish Color** | Farbe für bullish Kerzen | Lime Green |
| **Bärische Farbe** | Farbe für bärische Kerzen | Orange-Rot |
| **Neutrale Farbe** | Farbe für neutrale Kerzen | Weiß |
| **Zeitrahmenbeschriftungsfarbe** | Farbe für Zeitrahmenbeschriftungen | Weiß |
| **Fettschrift** | Fettschrift aktivieren/deaktivieren | wahr |
| **Zeilenabstand** | Vertikaler Abstand zwischen den Zeilen (Pixel) | 18 |

## Anzeigeformat

Der Indikator zeigt Informationen im folgenden Format an:

```
W1 1250/3500
D1 450/1200
H4 180/500
H1 75/200
```

**Wo:**
- **Erste Zahl** (z.B. 1250) = Punktwert (Position des Schlusskurses innerhalb des Kerzenbereichs )
- **Zweite Zahl** (z. B. 3500) = Gesamtbereich der Kerze in Punkten
- **Farben** zeigen die Richtung der Kerze an (grün = bullish, rot = bearish, weiß = neutral )

## Tipps für die Verwendung

1. **Positionierung**: Wählen Sie die Ecke, die Ihre Handelswerkzeuge nicht behindert.
2. **Farben**: Passen Sie die Farben an Ihr Chartthema an, um eine bessere Sichtbarkeit zu erreichen.
3. **Schriftgröße**: Passen Sie die Schriftgröße je nach Bildschirmauflösung und Chartgröße an
4. **Abstand**: Vergrößern Sie den Zeilenabstand, wenn sich Beschriftungen überlappen.

## Technische Hinweise

- Der Indikator verwendet die **letzte abgeschlossene Kerze** (Index 0) für Berechnungen
- Punktwerte werden für die Anzeige auf ganze Zahlen gerundet
- Funktioniert mit allen Symboltypen (Forex, Aktien, CFDs, etc.)
- Aktualisiert sich in Echtzeit, ohne dass der Chart aktualisiert werden muss
- Keine Auswirkung auf die Leistung der Chartdarstellung

## Eckpositionen

### TOP_RIGHT (0)
- Anzeige in der oberen rechten Ecke
- Die Zeitrahmen werden von oben nach unten aufgelistet: W1, D1, H4, H1

### BOTTOM_RIGHT (1) - Standard
- Anzeige in der rechten unteren Ecke
- Zeitrahmen von unten nach oben aufgelistet: H1, H4, D1, W1

### TOP_LEFT (2)
- Anzeige in der linken oberen Ecke
- Zeitrahmen von oben nach unten aufgelistet: W1, D1, H4, H1

### UNTEN_LINKS (3)
- Anzeige in der unteren linken Ecke
- Zeitrahmen von unten nach oben aufgelistet: H1, H4, D1, W1

## Version

**Version:** 1.00

## Autor

Point of Week Indikator

## Lizenz

Frei zu verwenden und zu modifizieren

---

**Hinweis:** Dieser Indikator basiert auf der Punktberechnungslogik aus TradeManagerEA.mq5, angepasst für MetaTrader 4.


Empfohlene Produkte
Hurst Buy and Sell Mt4
Victor Alfonso Molina Botello
Indikatoren
Hurst Kaufen und Verkaufen Dieser innovative Indikator, der von der xAI Grok-Intelligenz inspiriert wurde, verwendet den Hurst-Exponenten, um die Natur des Marktes zu erkennen und Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Der EA für diesen Indikator (Hurst Razer PRO EA MT5) ist jetzt verfügbar, Sie können ihn sehen, indem Sie hier klicken! https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller Wenn Sie mehr Signale von dem Indikator erhalten möchten, ändern Sie die Mindestanzahl de
FREE
Lisek Waves
Darius Hans Lischka
4 (1)
Indikatoren
Suchen Sie nach einem Einstieg mit geringem Risiko für den Handel mit dem Lisek Waves Indicator. Mit dem Lisek Waves Indicator können Sie Ihre Handelsleistung verbessern. In seiner einfachsten Form erleichtert dieses Trading-Tool die Suche nach einem Einstieg mit geringem Risiko und die Verwaltung Ihres Handels und Risikos. Die Lisek-Wellen-Analyse basiert auf der Vorstellung, dass Märkte bestimmten Mustern folgen, die als Wellen bezeichnet werden und das Ergebnis eines natürlichen Rhythmus der
FREE
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator hilft Ihnen, Symbole zu scannen , die sich im Marktbeobachtungsfenster befinden, und Trends mit Warnungen herauszufiltern. Er basiert auf dem effektiven Indikator "SUPERTREND" , der von vielen Händlern für den Handel verwendet wird: Wenn die Farbe des Kästchens auf "Grün " oder "Rot " wechselt, weist er Sie auf einen Trendwechsel für einen Long- oder Short-Einstieg hin. Außerdem werden Sie auf dem Bildschirm benachrichtigt. Wenn die Farbe auf "Grün " wechselt, bedeutet dies, das
FREE
MASi Wave Histogram
Aleksey Terentev
5 (1)
Indikatoren
Dies ist eine Implementierung des Marktzyklus-Indikators, der von Raghee Horner in dem Buch "Forex Trading for Maximum Profit" beschrieben wird. Der aktuelle Zustand des Marktes kann durch die Analyse des Neigungswinkels des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) über einen Zeitraum von 34 Balken ermittelt werden. Wenn die Neigung des EMA als die Richtung des Stundenzeigers auf dem Zifferblatt von 12 bis 2 Stunden definiert ist, wird von einem Aufwärtstrend ausgegangen; von 2 bis 4 Stunde
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Indikatoren
Kerzenzeit (MT4) Der Indikator Candle Time zeigt die verbleibende Zeit für die aktuelle Kerze im aktiven Chart-Zeitrahmen an. Er passt sich automatisch an die Chartperiode an und wird bei jedem Tick aktualisiert. Es handelt sich um ein Charting-Hilfsprogramm; es liefert keine Handelssignale und garantiert keine Gewinne. Wichtigste Funktionen Anzeige der verbleibenden Zeit für die aktuelle Kerze auf jedem Zeitrahmen (M1 bis MN). Farbkodierter Status: grün, wenn der Kurs über der Eröffnung liegt
FREE
Trend Rising SDEA MT4
Wan Mohd Safwan Bin Wan Daud
Indikatoren
Trend Rising ist ein benutzerdefinierter MT4 (Metatrader 4)-Indikator, der am besten für Scalping auf TF M30 und darunter geeignet ist und den Trend und das Momentum-Muster mit Hilfe von Bill-William-Indikatoren auf mehreren Zeitrahmen analysiert. Als Ergebnis identifiziert er den Anfang und das Ende des Trends, der für die meisten Währungspaare funktioniert. Der Trend Rising-Indikator wurde auf der Grundlage des Accelerator Oscillator und des Awesome-Indikators entwickelt. Hauptmerkmale Identif
FREE
Range Explosion
Hamed Dehgani
Indikatoren
Über Range Explosion Range Explosion ist ein leistungsstarkes und kostenloses Handelstool, das Marktbereiche erkennt, präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen zeichnet und Breakout-Möglichkeiten mit Genauigkeit identifiziert. Es ist Teil des Break Out Explosion Projekts und bietet sowohl Anfängern als auch professionellen Tradern eine zuverlässige und visuell fortschrittliche Lösung. Die MT5-Version dieses Produkts ist hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/153004 Wenn Sie s
FREE
Resistance and Support Levels
David Muriithi
5 (4)
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet automatisch die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für Sie, sobald Sie ihn auf einem Chart abgelegt haben. So müssen Sie diese Ebenen nicht jedes Mal neu zeichnen, wenn Sie die Preise in einem Chart analysieren. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Indikator auf einem Diagramm abzulegen, die Einstellungen nach Ihren Wünschen anzupassen und ihn den Rest machen zu lassen. Aber es kommt noch besser: Der Indikator ist absolut kostenlos! Holen Sie sich die neue und verbes
FREE
ADR Bands
Navdeep Singh
4.5 (2)
Indikatoren
Durchschnittliche Tagesspanne, Projektionsniveaus, Multi Time-Frame ADR-Bänder zeigen Niveaus auf der Grundlage des ausgewählten Zeitrahmens an. Die Niveaus können als Projektionen für potenzielle Ziele, Ausbrüche oder Umkehrungen verwendet werden, je nach dem Kontext, in dem das Tool verwendet wird. Merkmale:- Mehrere Zeitrahmen (Standard = täglich) Zwei Einfärbungsmodi (trendbasiert oder zonenbasiert) Farbige Transparenz
FREE
Abiroid GMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Indikatoren
Merkmale: 1- Erhalten Sie OB/OS Levels von Golden MA Levels 2- Warten Sie auf Buy/Sell Start Level Cross 3- Optional: Sollte der Preis das Mid Level in früheren Bars kreuzen 4- Optional: Crossing bar High/Medium Volume 5- Optional: MA Stacked zur Überprüfung des Auf-/Abwärtstrends für die aktuelle TF 6- Optional: NRTR höhere Zeitrahmen ausgerichtet Check Detaillierter Blogbeitrag erklärt: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457 Levels mit Puffern sind hier verfügbar: Golden MA Levels Indika
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indikatoren
Der ultimative Trading-Begleiter: Jenseits der Bänder Sind Sie es leid, wichtige Marktbewegungen zu verpassen? Unser Indikator, Beyond the Bands , ist die Lösung, auf die Sie gewartet haben. Dieses leistungsstarke Tool nutzt die klassische Bollinger-Band-Strategie und erweitert sie um einen intelligenten EMA-Filter, der Ihnen genauere und zuverlässigere Signale als je zuvor liefert. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden und falsche Signal
FREE
Magneto Breakdown
Vladimir Blednov
5 (1)
Indikatoren
Die Vollversion des Indikators finden Sie hier . Der Indikator ist für den Intraday-Handel konzipiert. Er bildet einen Kanal auf dem Zusammenbruch der extremen Niveaus, von denen Sie einen Auftrag zum Kauf oder Verkauf öffnen können. In einem flachen Markt wird die Arbeit auf dem Rebound von diesen Niveaus durchgeführt. Ein farbiger hybrider gleitender Durchschnitt wird zum Filtern der Eingaben verwendet. Die Standardeinstellungen sind für die Terminalzeit GMT +3 (für die meisten Broker geeignet
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Multi Timeframe ZigZag Indicator
Salman A A A T Bakhash
5 (2)
Indikatoren
Beschreibung: Dieser Indikator zeichnet die ZigZag-Linie in mehreren Zeitrahmen und sucht auch nach harmonischen Mustern vor der Fertigstellung des Musters. Merkmale: Fünf Instanzen des ZigZag-Indikators können für jeden gewünschten Zeitrahmen und Input konfiguriert werden. Zeichnen Sie Harmonic-Muster vor dem Abschluss des Musters. Anzeige der Fibonacci-Retracement-Verhältnisse. Konfigurierbare Fibonacci-Retracement-Ratios. Zeichnen Sie AB=CD basierend auf dem von Ihnen definierten Fibonacci
FREE
Ratio market
Aleksandr Krokhalev
4.33 (15)
Indikatoren
Volatilität unter Kontrolle. Der Indikator zeigt die optimale Tiefe für die Festlegung von Zielen innerhalb des Tages und des durchschnittlichen Trends an. Er bildet auch Pivot-Zonen für die geschätzte Korrekturtiefe. Begleitend dazu werden die Schlüsselniveaus der Struktur für mehrere Zeitrahmen angezeigt. Für die Berechnung werden die klassischen Volatilitätsindikatoren ATR & ADX auf festen Zeitskalen verwendet. Die Berechnung berücksichtigt den Spread, und wenn der Markt leicht volatil ist, w
FREE
Precision Entry Arrows
Andri Maulana
Indikatoren
Verstanden! Ich werde die Marketing-Beschreibung ohne die Tabellen neu formatieren, wobei ich den überzeugenden Ton beibehalten und die Parameter und Vorteile klar auflisten werde. Präzise Einstiegspfeile: Verpassen Sie nie wieder einen hochwahrscheinlichen Handel! Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an, mit Zuversicht zu handeln. Der Precision Entry Arrows-Indikator ist ein ausgeklügeltes All-in-One-Tool, das hochwertige, nicht nachmalende Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihrem Chart
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indikatoren
Pivot Point Fibo RSJ ist ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandslinien des Tages mithilfe von Fibonacci-Kursen verfolgt. Dieser spektakuläre Indikator erzeugt bis zu 7 Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch Pivot Point unter Verwendung von Fibonacci-Kursen. Es ist fantastisch, wie die Preise jedes Niveau dieser Unterstützung und dieses Widerstands respektieren, wo es möglich ist, mögliche Einstiegs- / Ausstiegspunkte einer Operation zu erkennen. Merkmale Bis zu 7 Unterstü
FREE
Triple SuperTrend Indicator
Eko Baskoro
4.5 (2)
Indikatoren
SuperTrend ist einer der besten Trendindikatoren in Metatrader 4 (MT4). Triple SuperTrend-Indikator ist ein Indikator, der aus drei Super-Trend-Indikator, die angeordnet werden können, bestehen. Dieser Indikator ist von mql4 Sprache gebaut und nicht von MT4-Plattform zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen Ihnen, den EMA SuperTrend Strategy Indicator zu verwenden, wenn Sie ein besseres Ergebnis erzielen wollen : https://www.mql5.com/en/market/product/91664 Dieser Indikator ist einfach zu bediene
FREE
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Experten
NIGHTCRUSHER ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping in ruhigen Marktsituationen entwickelt wurde. Die Lite - Version ist auf minimale Lots pro Paar beschränkt und verfügt nicht über Lot-Multiplikatoren und dynamische Funktionen Sie können auch verschiedene Strategien wie Swing Trading oder Grid ausführen verschiedene Trade Entry-Signale verschiedene Exit-Strategien enthalten (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) Cleveres Risiko- und Geldmanagement - Balance basiert - Lon
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Entdecken Sie mit dem MT4-Indikator "Super Auto Fibonacci " die Kraft der Präzision und Effizienz für Ihren Handel. Dieses hochmoderne Tool wurde sorgfältig entwickelt, um Ihre technische Analyse zu verbessern und Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zu liefern, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Hauptmerkmale: Automatisierte Fibonacci-Analyse: Verabschieden Sie sich von der mühsamen manuellen Zeichnung von Fibonacci-Retracements und -Erweiterungen. "Super Auto Fibonacci" ident
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert Stoch Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und U
FREE
XOATRHIST
Ainur Sharipov
4.83 (6)
Indikatoren
Dies ist einer meiner ersten Indikatoren. Geringfügig verbessert. Der Indikator basiert auf einem Point and Figure Chart, aber die Periode entspricht den Werten des ATR Indikators. Parameter: ATRPeriod - ATR-Periode für die Berechnung der Schritte. XOPips - manueller Pararmetr, ATR ignorierend. Hinweis: Der Indikator verwendet die Schlusskurse, daher wird empfohlen, abgeschlossene Bars zu berücksichtigen. Es gibt eine mehr visuelle, mit der Anzeige von Linien auf dem Chart und Warnungen, bezahlt
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart ZigZag (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie See also >>  Smart ZigZag  Pro Kurzbeschreibung ZigZag-Indikator der neuen Generation für MT4 mit Smart-Steuerpanel direkt im Chart, Ein-Klick-Sichtbarkeitssteuerung, dynamischer Anzeige der Buffer-Werte beim Überfahren mit der Maus und modernem Einstellungsfenster. Bietet Dual‑color ZigZag, das die Einschränkung der Einzellinienfarbe löst; abgestimmt auf die komplette Smart Indicators Serie. Überblick Smart ZigZag wurde mit
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 4 Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann, indem sie die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann mit Zeitrahmen zwischen M1 und D1 verbunden werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Timefram
FREE
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Indikatoren
Dieser Expert Advisor führt keinen Handel durch, sondern scannt die gesamten Symbole in Ihrer Marktüberwachung und scannt jede Aktie einzeln in verschiedenen Zeitrahmen und zeigt Ihnen am Ende, welches Symbol in welchem Zeitrahmen eine starke Engulfing-Kerze hat. Darüber hinaus können Sie einen MA-Zeitraum und ein oberes und unteres RSI-Limit definieren und es zeigt Ihnen, welche Symbole in welchem Zeitrahmen den angepassten gleitenden Durchschnitt kreuzen werden und welches Symbol in welchem
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Signal King
Andri Maulana
Indikatoren
Signal King: Ihr oberster Trendindikator Fühlten Sie sich jemals verloren im Lärm des Marktes? Der "Signal King"-Indikator durchbricht das Chaos und liefert Ihnen klare Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt auf Ihrem Chart. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Trendindikator, sondern ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen einen Vorteil verschafft, indem es den robusten Supertrend mit einem zuverlässigen EMA-Filter kombiniert. Der Supertrend zeichnet sich dadurch aus, das
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Kopf-Schulter-Muster-Indikator - Ihr Schlüssel zur Erkennung von Trendumkehrungen Erschließen Sie die Macht der Mustererkennung mit dem "Head and Shoulders Pattern Indicator". Dieses innovative Tool für MetaTrader ist Ihr zuverlässiger Verbündeter bei der Erkennung eines der leistungsfähigsten Chartmuster der technischen Analyse. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, dieser Indikator vereinfacht das Erkennen des Kopf-Schulter-Musters und ermöglicht Ihnen, fundierte Handelse
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Price Action Gold Trader
Kristhara Tharaviriyadech
5 (1)
Indikatoren
Der **Price Action Gold Trader** ist ein hochentwickelter, nicht nachzeichnender Multi-Timeframe Price Action Analyse-Indikator, der speziell für den **XAUUSD (Gold)**-Handel auf MetaTrader 4 entwickelt wurde. Dieses professionelle Tool erkennt automatisch Price Action-Muster, bietet strukturierte Einstiegszonen, präzise Stop-Loss-Levels, dynamische Take-Profit-Ziele und eine umfassende Marktzustandsdiagnose. Dieser Indikator wurde mit Blick auf den systematischen Handel entwickelt und verwand
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension