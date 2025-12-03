BTC Trader MT4

Sonderangebot für heute, Der nächste Preis wird jederzeit erhöht werden. Der endgültige Preis wird 1999 USD sein.

Bitte ändern Sie einfach die Risikostufe (1-100). Es ist nur gut funktioniert aufBTCUSD Daily Timeframe. Dieser Roboter erfordert eine Mindesteinlage von $200. Er wird das Volumen in einem bestimmten Verhältnis erhöhen, wenn das Eigenkapital steigt. Sie brauchen das Volumen nicht selbst zu erhöhen.

Bitte an alle, die eingestellten Dateien für Demo oder realen Test zu verwenden

Live-Signal Info 
IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail.(https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah)

Empfehlungen:

  • Währungspaar: BTCUSD
  • Zeitrahmen: D1
  • Mindesteinlage: $200.
  • Konto-Typ: Konto mit niedrigen Spreads.
  • Konto-Typ: Keine besonderen Anforderungen, der Effekt ist besser bei niedrigen Spreads.
    Spezifikationen:
    • Handel mitBTCUSD
    • Jeder Handel ist mit {Stop Loss & Total Stop Loss Pips} und {Risk % (1-100) Please Type it} geschützt .
    • Auto-Lots-Funktion integriert
    • Sehr einfach zu installieren,
    • Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (sehr empfohlen)

    Super Flash Sale Angebot für begrenzte Zeit.

    Bitte kontaktieren Sie mich bei Fragen: https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah
    Fügen Sie mich auch als Freund hinzu.



