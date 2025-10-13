Golden Flow MT5
Experten
Abdul Jalil Mridah Jalil
Version: 2.20
Aktualisiert: 24 Dezember 2025
Aktivierungen: 10
Sonderangebot für heute, Der nächste Preis wird 299 USD sein. Der endgültige Preis wird 1999 USD sein.
Live Signal Info Set Dateien für Golden Flow MT5.zipSymbol : XAUUSD
Zeitrahmen : M15
Mindesteinlage :
300 USD
Kompatibel mit JEDEM Broker
:YES (Unterstützt 2- oder 3-stellige Broker. Jede GMT-Zeit.)
WICHTIG: Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, zögern Sie bitte nicht, sich per E-Mail zu melden.(https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah
Empfehlungen:
- Währungspaar: XAUUSD
- Zeitrahmen: M15
- Mindesteinlage: $300
Spezifikationen:
- Handel mit XAUUSD
- Jeder Handel ist mit Stop Loss & Trailing Stop geschützt
- Keine Gitternetze oder Martingale
- Auto-Lots-Funktion integriert
- Funktion für feste Lose
- Sehr einfach zu bedienen
- Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (sehr empfehlenswert)
Was vor dem Kauf zu beachten ist:
-
Stop Loss ist Teil der Strategie und kein Zeichen einer Fehlfunktion.
Die Profitabilität sollte über 2 oder 3 volle Handelsmonate beurteilt werden, nicht über ein paar Tage.
-
Kein Handel für mehrere Tage ist auch keine Fehlfunktion.
Manchmal pausiert das Modell für ein paar Tage, wenn es Anomalien in der Preisstruktur feststellt.
Fazit nach 15 Tagen auf dem realen Konto (ICM), 89 Trades, mal im Plus, mal im Minus, insgesamt ca. 100€ Profit mit Fixed Lot von 0.01. Gut, finde ich.