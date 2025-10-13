Golden Flow MT5

Der nächste Preis wird 299 USD sein. Der endgültige Preis wird 1999 USD sein.

Set Dateien für Golden Flow MT5.zip

Symbol : XAUUSD
Zeitrahmen : M15
Mindesteinlage : 300 USD
Kompatibel mit JEDEM Broker :YES (Unterstützt 2- oder 3-stellige Broker. Jede GMT-Zeit.)


WICHTIG: Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, zögern Sie bitte nicht, sich per E-Mail zu melden.(https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah

Empfehlungen:

  • Währungspaar: XAUUSD
  • Zeitrahmen: M15
  • Mindesteinlage: $300


Spezifikationen:

  • Handel mit XAUUSD
  • Jeder Handel ist mit Stop Loss & Trailing Stop geschützt
  • Keine Gitternetze oder Martingale
  • Auto-Lots-Funktion integriert
  • Funktion für feste Lose
  • Sehr einfach zu bedienen
  • Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (sehr empfehlenswert)

Was vor dem Kauf zu beachten ist:

  • Stop Loss ist Teil der Strategie und kein Zeichen einer Fehlfunktion.
    Die Profitabilität sollte über 2 oder 3 volle Handelsmonate beurteilt werden, nicht über ein paar Tage.

  • Kein Handel für mehrere Tage ist auch keine Fehlfunktion.
    Manchmal pausiert das Modell für ein paar Tage, wenn es Anomalien in der Preisstruktur feststellt.



Bewertungen 4
alitetx
356
alitetx 2025.11.20 19:41 
 

Fazit nach 15 Tagen auf dem realen Konto (ICM), 89 Trades, mal im Plus, mal im Minus, insgesamt ca. 100€ Profit mit Fixed Lot von 0.01. Gut, finde ich.

Dino Caccia
1144
Dino Caccia 2025.10.24 10:23 
 

EA suoer! Consigliatissimo! Da acquistare prima possibile!!

Auswahl:
Avenger 1994
57
Avenger 1994 2025.12.12 14:41 
 

Account about to blow, will update if recovered.

update:- account blown. This EA only works on back testing and will blow up on live.

Mario Jhorkaelf Valle Argueta
179
Mario Jhorkaelf Valle Argueta 2025.11.22 15:42 
 

Your EA is terrible; it's the worst investment you can make. It blew a $300 account and a $500 account with your recommended settings. It wins trades, but the losses are offset by the large losses. I don't understand how your backtest gave you that result. I really don't recommend it.

Abdul Jalil Mridah Jalil
3356
Antwort vom Entwickler Abdul Jalil Mridah Jalil 2025.11.22 17:26
There is a bit of a draw down. This has been happening for the Side way Market for the past few days, but you should have waited two or three months to give a proper review, as stated in the description. Is this your personal review or are you acting as someone's agent? If you are giving a personal review, please wait for two to three months and take relatively less risk, hopefully you will achieve success through this. Please give me the account numbers and investor passwords of your lost accounts. I want to check it.
alitetx
356
alitetx 2025.11.20 19:41 
 

Fazit nach 15 Tagen auf dem realen Konto (ICM), 89 Trades, mal im Plus, mal im Minus, insgesamt ca. 100€ Profit mit Fixed Lot von 0.01. Gut, finde ich.

Dino Caccia
1144
Dino Caccia 2025.10.24 10:23 
 

EA suoer! Consigliatissimo! Da acquistare prima possibile!!

Antwort auf eine Rezension