Golden Flow MT4

Sonderangebot für heute, Der nächste Preis wird 299 USD sein. Der endgültige Preis wird 999 USD sein.

Live-Signal-Informationen

Symbol : XAUUSD
Zeitrahmen : M15
Mindesteinlage : 300 USD
Kompatibel mit JEDEM Broker :YES (Unterstützt 2- oder 3-stellige Broker. Jede GMT-Zeit.) 


IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail.(https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah

Empfehlungen:

  • Währungspaar:XAUUSD
  • Zeitrahmen: M15
  • Mindesteinlage: $300


Spezifikationen:

  • Handel mitXAUUSD
  • Jeder Handel ist mit Stop Loss &Trailing Stop geschützt
  • Keine Gitternetze oder Martingale
  • Auto Lots Funktion integriert
  • Funktion für feste Lose
  • Sehr einfach zu bedienen
  • Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (sehr empfehlenswert)


Was Sie vor dem Kauf beachten sollten:

  • Stop Loss ist Teil der Strategie und kein Zeichen einer Fehlfunktion.
    Die Profitabilität sollte über 2 oder 3 volle Handelsmonate beurteilt werden, nicht über ein paar Tage.

  • Kein Handel für mehrere Tage ist auch keine Fehlfunktion.
    Manchmal pausiert das Modell für ein paar Tage, wenn es Anomalien in der Preisstruktur feststellt.













































