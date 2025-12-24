Golden Flow MT4
- Experten
- Abdul Jalil Mridah Jalil
- Version: 2.20
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Sonderangebot für heute, Der nächste Preis wird 299 USD sein. Der endgültige Preis wird 999 USD sein.
Zeitrahmen : M15
|Mindesteinlage :
|300 USD
|Kompatibel mit JEDEM Broker
|:YES (Unterstützt 2- oder 3-stellige Broker. Jede GMT-Zeit.)
IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail.(https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah
Empfehlungen:
- Währungspaar:XAUUSD
- Zeitrahmen: M15
- Mindesteinlage: $300
Spezifikationen:
- Handel mitXAUUSD
- Jeder Handel ist mit Stop Loss &Trailing Stop geschützt
- Keine Gitternetze oder Martingale
- Auto Lots Funktion integriert
- Funktion für feste Lose
- Sehr einfach zu bedienen
- Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (sehr empfehlenswert)
Was Sie vor dem Kauf beachten sollten:
-
Stop Loss ist Teil der Strategie und kein Zeichen einer Fehlfunktion.
Die Profitabilität sollte über 2 oder 3 volle Handelsmonate beurteilt werden, nicht über ein paar Tage.
-
Kein Handel für mehrere Tage ist auch keine Fehlfunktion.
Manchmal pausiert das Modell für ein paar Tage, wenn es Anomalien in der Preisstruktur feststellt.