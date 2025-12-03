BTC Trader MT5

Sonderangebot für heute, Der nächste Preis wird jederzeit erhöht werden. Der Endpreis wird 1999 USD sein.

Bitte ändern Sie einfach die Risikostufe (1-100). Es ist nur gut funktioniert auf BTCUSD Daily Timeframe. Dieser Roboter erfordert eine Mindesteinlage von $200. Er wird das Volumen in einem bestimmten Verhältnis erhöhen, wenn das Eigenkapital steigt. Sie brauchen nicht, um das Volumen selbst zu erhöhen.

Bitte an alle, die eingestellten Dateien für Demo oder realen Test zu verwenden

Live-Signal-Infos 

IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail.(https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah)

Empfehlungen:

  • Währungspaar: BTCUSD
  • Zeitrahmen: D1
  • Mindesteinlage: $400.
  • Konto-Typ: Konto mit niedrigen Spreads.
  • Konto-Typ: Keine besonderen Anforderungen, der Effekt ist besser mit niedrigen Spreads.
    Spezifikationen:
    • Handel mit BTCUSD
    • Jeder Handel ist mit {Stop Loss & Total Stop Loss Pips} und {Risk % (1-100) Please Type it} geschützt .
    • Auto-Lots-Funktion integriert
    • Sehr einfach zu installieren,
    • Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (sehr empfohlen)

    Super Flash Sale Angebot für begrenzte Zeit.

    Bitte kontaktieren Sie mich bei Fragen: https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah
    Fügen Sie mich auch als Freund hinzu.



      Empfohlene Produkte
      Risk Guard Pro
      Muniz Machado Thiago
      Experten
      RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
      Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
      Rodrigo Oliveira Malaquias
      Experten
      Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
      Prop Firm Pass EA
      ALGOECLIPSE LTD
      3.25 (4)
      Experten
      Der Schlüssel zu mehreren finanzierten Konten! Wir präsentieren den Prop Firm Pass EA – entwickelt für Trader, die Finanzierungsprüfungen bestehen und ihre finanzierten Konten bei den beliebtesten Prop-Firmen dauerhaft halten möchten. Entwickelt für Stabilität, Präzision und niedrigen Drawdown ist dieser EA ein bewährtes Werkzeug für ernsthafte Trader. Der Prop Firm Pass EA kombiniert intelligente Marktsstrukturerkennung mit Ausbruchslogik, die darauf ausgelegt ist, Hochwahrscheinlichkeits-Rück
      Double Line Crossing MT5 EA
      Wen Huang
      Experten
      Dies basiert auf dem doppelten beweglichen mittleren Kreuz- und Pfeilzeichen unter der Erstellung von benutzerdefinierten Indikatoren EA. Wenn der blaue Pfeil erscheint, machen Sie eine lange Reihenfolge. Wenn der rote Pfeil erscheint, kürzen Sie die Reihenfolge. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach oben kreuzt, ist die rosa Linie oben, die grüne Linie ist unten, die goldene Gabel erscheint und der blaue Pfeil erscheint. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach unten kreuzt, ist die ros
      Boom and CrashX
      Godbless C Nygu
      Experten
      Erreichen Sie mit Boom and CrashX, dem fortschrittlichen Expert Advisor (EA), der mit Präzision entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, neue Höhen. Dieser EA nutzt leistungsstarke Indikatoren, um präzise Signale zu liefern, das Risikomanagement zu optimieren und die Rentabilität zu steigern, um einen reibungslosen Betrieb auf den sich ständig verändernden Finanzmärkten zu gewährleisten. Boom and CrashX ist der perfekte Verbündete sowohl für erfahrene Trader, die ihre Strategien v
      ThanosAlgotrade
      Irina Manikeeva
      1 (1)
      Experten
      ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
      SemisScalpel
      Andriy Sydoruk
      Experten
      Der SemiScalpel Expert Advisor ist ein Semi-Scalping-System, das den Markt mithilfe eines Oszillators analysiert. Bei Tests verwenden Sie den Modus "Every tick". Der Experte arbeitet nur mit Konten wie "Netting". Passen Sie StopLoss , TakeProfit , TrailingStart , TrailingBreakeven und TrailingStop an , um den Betriebsmodus des Systems festzulegen: Scalping oder Standard. Es werden einfache überkaufte/überverkaufte Niveaus verwendet. Sie können einen der Indikatoren verwenden (wählen Sie den Wert
      Golden Cream Scalper
      Andrii Soma
      Experten
      Signallink:    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Chat für Diskussionen und Fragen:    https://www.mql5.com/en/messages/013c55ab4fefda01 Startpreis: $99 Preiserhöhung: Der Preis erhöht sich monatlich um 100 $ bei guter monatlicher Leistung (10 % oder mehr). Funktioniert mit einem Standardkonto (keine ECN erforderlich). Es wurde anhand einer kleinen Datenmenge (8 Monate des Jahres 2024) optimiert, aber der Backtest zeigt bei einem langen Backtest-Lauf mit echten Ticks großartige Ergebnisse.
      Seaguard
      QuanticX
      Experten
      Ankündigung: Alle EAs (Expert Advisors) von QuanticX sind derzeit kostenlos verfügbar, aber nur für eine begrenzte Zeit! Um einen lebenslangen QuanticX-Support zu genießen und weiterhin kostenlose EAs zu erhalten, bitten wir Sie, eine Bewertung zu hinterlassen und die Performance unserer EAs auf Myfxbook zu verfolgen. Zögern Sie nicht, uns für exklusive Boni auf EAs und persönlichen Support zu kontaktieren. Seaguard von QuanticX Treten Sie ein in die bahnbrechende Domäne von QuanticX , einem fü
      TSUTrader Dave Landry Trading System
      Marcos Godoy Ortiz
      Experten
      Es ist ein Expert Advisor, der die berühmte Dave Landry-Strategie verwendet, die weithin verwendet wird, um Swing Trades in verschiedenen Arten von Märkten, Forex, B3, Indizes, Aktien und Kryptowährungen zu betreiben. Das Dave Landry Setup ist eines der bekanntesten Setups, die zugunsten des Trends arbeiten, gibt es eine Präferenz für die größeren H4, Daily, Weekly und Monthly Zeitrahmen, aufgrund seiner hohen Trefferquote, aber die TsuTrader Dave Landry Roboter ermöglicht eine vollständige An
      Forecast Effective
      Ivan Simonika
      Experten
      Der Forecast Effective Bot arbeitet mit Niveaus, die durch den Preis selbst gebildet werden. Auf der Grundlage dieser Niveaus erzeugt der Algorithmus ein Einstiegssignal. So erhält man ein recht zuverlässiges System. Es wird empfohlen, für 1-2 Jahre zu optimieren und für 3-6 Monate zu arbeiten. Dieser Test wurde mit dem H1-Zeitrahmen und dem Währungspaar EURUSD durchgeführt. Außerdem wird empfohlen, diesen Bot für eine bessere Rentabilität auf mehreren verschiedenen Charts zu verwenden. Bot-Pa
      SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
      Adam Gerasimov
      Experten
      SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
      The London Fox EA
      Abdurrahman Kaya
      Experten
      ***** WICHTIGER HINWEIS: VERGESSEN SIE NICHT, WÄHREND DES TESTS DEN HAUPTTREND ZU BESTIMMEN. FÜR EINEN AUFWÄRTSTREND MACHEN SIE "TRADE LONG: TRUE" UND "TRADE SHORT: FALSE", FÜR EINEN ABWÄRTSTREND "TRADE LONG: FALSE" UND "TRADE SHORT: TRUE" UND FÜR EIN HORIZONTALES BAND "TRADE LONG: TRUE" UND "TRADE SHORT: TRUE" IN DEN EINSTELLUNGEN. SIE KÖNNEN AUCH JEDERZEIT DEN LONG-HANDEL, DEN SHORT-HANDEL ODER BEIDES IM REALEN KONTO MIT HILFE DER SCHALTFLÄCHEN AUF IHREM DIAGRAMM WÄHLEN. ***** "Statistik
      Fractal Trend Master
      Marcus Vinicius
      Experten
      Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
      Orbit Rage Final 2
      BILLY ARANDUQUE ABCEDE
      Experten
      Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
      MACD all
      Cristian Alexander Aravena Danin
      Experten
      MACD ALL ist ein Projekt, bei dem ich einen EA erstellen möchte, der jede Strategie des MACD-Indikators handeln kann, einen EA, bei dem man jeden Aspekt der Trades anpassen kann, wie z.B. die Verwendung von Filtern für das Einstiegssignal, die Platzierung des Stoploss, Risikomanagement, Trail-Stoploss, etc. Derzeit arbeiten wir an: Erstellung eines Nachrichtenfilters. Es funktioniert auf jedem Symbol , aber in der Entwicklung des EA stieß ich einige profitable Setups, die vielversprechend ausse
      Smart Pattern AtrShield
      Nuno Miguel Costa Tome
      Experten
      Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
      Scalping StrikeX
      Paline Maina
      Experten
      Mascalper EA Pro ist ein automatisiertes Handelssystem (Expert Advisor), das entwickelt wurde, um hochfrequente Trades mit Präzision auszuführen, basierend auf Markt-Scalping-Strategien. Es hilft Händlern, kleine Preisbewegungen auf dem Devisenmarkt mit minimalen manuellen Eingriffen auszunutzen. Hauptmerkmale Vollständig automatisierter Handel : Führt Trades automatisch auf der Grundlage voreingestellter Bedingungen aus, wodurch Sie Zeit und Mühe sparen. Scalping-Strategie : Konzentriert sich
      RSI Double Cross
      Ihor Koshel
      Experten
      Der RSI Double Cross Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf einem klassischen, aber leistungsstarken Momentum-Konzept basiert - dem Crossover zweier RSI-Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden. Der Roboter identifiziert Trendwechsel und Marktmomentumverschiebungen, indem er die Interaktion zwischen schnellen und langsamen RSI-Werten verfolgt. Trades werden nur dann eröffnet, wenn klare Richtungssignale erscheinen, während ein eingebauter Volatilitätsfilter hilft, flache und w
      Camarilla Equation
      Abhishek Yadav
      2 (2)
      Experten
      Wir stellen die Camarilla-Gleichung vor, eine innovative und leistungsstarke Handelssoftware, die auf den Handel mit dem US30 und dem Dow Jones Industrial Average spezialisiert ist. Unser EA verwendet fortschrittliche Camarilla-Gleichungsalgorithmen, um wichtige Tagesniveaus zu identifizieren und zu handeln, und verschafft Ihnen einen Vorteil am Markt. Der EA platziert alle ausstehenden Positionen zu Beginn eines neuen Tages. Verwirren Sie sich also nicht, wenn er zu anderen Zeiten keine Positio
      Gecko EA MT5
      Profalgo Limited
      5 (1)
      Experten
      NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
      Argo Gridosaur MT5
      Encho Enev
      Experten
      Der Argo Gridosaurus ist ein einfacher, aber zuverlässiger Grid-Handelsexperte, der hauptsächlich für die Arbeit mit den Währungspaaren GBPUSD, EURGBP optimiert ist, aber auch mit: EURUSD, USDCAD . Entwickelt für MT5 und MT4 Terminals. Die wichtigsten Indikatoren - RSI und WPR, die es verwendet, sind ausreichend, um die Art der zukünftigen Bewegung auf kurze Sicht zu bestimmen. Es wird ein intelligentes Erholungssystem verwendet, das es ermöglicht, mehr als einen Auftrag zu eröffnen. Der Experte
      MACD TrendMaster
      Dmytro Chepchak
      Experten
      TrendMaster MACD ist ein innovativer Handelsroboter, der auf dem klassischen MACD-Indikator basiert, jedoch mit verbesserten Algorithmen und einzigartigen Techniken ausgestattet ist, die Ihnen dabei helfen, auf dem Markt erfolgreich zu sein. Dieser Roboter bietet eine stabile und zuverlässige Handelserfahrung und bleibt dabei einfach in der Anwendung. TrendMaster MACD analysiert den Markt mithilfe eigener intelligenter Systeme, erkennt Trends und Wendepunkte, um einen optimalen Ein- und Ausstieg
      Bollinger Stoch Grid
      Igor Do Carmo Moreira
      Experten
      **Bollinger Stoch Grid** ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der klassische Indikatoren mit einer leistungsstarken Grid/Martingale-Management-Strategie kombiniert. Die Kernlogik des Roboters basiert auf der Synergie zwischen drei klassischen Indikatoren. Anstatt blind Grid-Positionen zu eröffnen, nutzt der EA eine Kombination aus **Bollinger Bands** und dem **Stochastik Oszillator**, um hochwahrscheinliche Erschöpfungs- und Umkehrpunkte zu identifizieren. Um die Sicherheit und Genaui
      Gold Extreme Furious
      Aercio Dos Santos Da Silva
      Experten
      Hier ist die vollständige englische Übersetzung Ihres Textes: --- ### **Arbeitsprinzip** Der **Golden Extreme Furious EA** ist ein intelligentes Buy Recovery- und Akkumulations-System (BUY Recovery Grid), das speziell für **XAUUSD (Gold)** entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche technische Analysen (unter Verwendung der AO- und AC-Indikatoren von Bill Williams) mit einem intelligenten Order-Management-System, das stets darauf abzielt, Handelszyklen mit Gewinn zu schließen - selbst n
      Regression Channel Pro MT5
      Volodymyr Hrybachov
      Experten
      Der EA arbeitet auf dem linearen Regressionskanal. Der EA handelt von den Kanalgrenzen aus, hat die Funktion, den Drawdown auf dem Konto durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Das Diagramm zeigt Informationen zum Gewinn an und zeichnet den Regressionskanal selbst. MT4-Version https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPTIONEN: PERIODE - die Anzahl der zu berechnenden Balken; COEFFICIENT - Koeffizient zum Berechnen von Kanalgrenzen; DEGREE - Art der Kanalkonstruktion; MIN_
      Ratio X Gold ML
      Mauricio Vellasquez
      Experten
      Ratio X Gold ML EA - Adaptives AI-Handelssystem für Gold (XAUUSD) FREE DOWNLOAD UNTIL DECEMBER 17th Wichtig: Der EA enthält einen eingebauten Validierungsmodus, um die MQL5 Markttests automatisch zu bestehen. Wechseln Sie nach der Installation in den ML-Modus für den Live-Handel. Überblick Ratio X Gold ML EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und ein hybrides KI-gesteuertes Modell und regelbasierte Logik verwendet. Er verbindet Deep
      Specialist E1
      Slaven Kresic
      Experten
      Automatischer Expert Advisor. Nacht-Scalp-System, mit Trend-Erkennung und Pullback-Einstieg. Dynamisches Ausstiegssignal, für SL oder TP. Jeder Handel hat einen festen SL. Keine Verwendung von riskanten Strategien wie Martingale, Hedge, Grid etc. Über EA Scalper-Strategie Technische Strategie Kann mit kleinen Einlagen verwendet werden Paare mit besten Resultaten: AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, EURAUD, GBPAUD, USDCHF, CADCHF, EURNZD, EURGBP, GBPCAD, GBPCHF, EURCHF Zeitrahmen: M15 Empfehlungen Broker-Ko
      ET9 for MT5
      Hui Qiu
      3 (4)
      Experten
      ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT5 Aktualisiert v4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren , MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com
      Morning and Evening Star Pro
      Dzmitry Kurylenka
      Experten
      Umkehrstrategie basierend auf Candlestick-Mustern mit intelligentem Kapitalmanagement Strategiebeschreibung Der EA erkennt automatisch starke Umkehrsignale mithilfe der klassischen Candlestick-Muster   "Morgenstern"   (bullische Umkehr) und   "Abendstern"   (bärische Umkehr). Vorteile:   Hohe Genauigkeit   – Filterung durch RSI und Trend (SMA 200)   Risikomanagement   – Automatische Losgrößenberechnung basierend auf Risiko-%   Marktadaption   – Funktioniert mit allen Assets (Forex, Aktien
      Käufer dieses Produkts erwarben auch
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.98 (379)
      Experten
      Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
      AI Gold Sniper MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (23)
      Experten
      LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
      Aot
      Thi Ngoc Tram Le
      4.68 (40)
      Experten
      AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
      Zenox
      PETER OMER M DESCHEPPER
      4.63 (19)
      Experten
      Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
      NTRon 2OOO
      Konstantin Freize
      5 (17)
      Experten
      Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
      Quantum King EA
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (88)
      Experten
      Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
      AI Gold Trading MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (11)
      Experten
      LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
      Nova Gold X
      Hicham Chergui
      5 (5)
      Experten
      Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
      Aura Ultimate EA
      Stanislav Tomilov
      4.85 (84)
      Experten
      Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.56 (75)
      Experten
      Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
      X Fusion AI
      Chen Jia Qi
      5 (12)
      Experten
      X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.87 (496)
      Experten
      Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
      ABS GoldGrid
      Thi Ngoc Tram Le
      5 (14)
      Experten
      S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (17)
      Experten
      BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
      Pivot Killer
      Pablo Dominguez Sanchez
      4.6 (20)
      Experten
      Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
      AI Forex Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.44 (64)
      Experten
      AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.74 (129)
      Experten
      Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
      CryonX EA MT5
      Solomon Din
      5 (4)
      Experten
      Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
      Gold vs Bitcoin Arbitrage
      Anton Zverev
      3.25 (4)
      Experten
      Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
      Argos Rage
      Aleksandar Prutkin
      4.58 (26)
      Experten
      Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
      Aura Black Edition MT5
      Stanislav Tomilov
      4.36 (50)
      Experten
      Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
      Golden Hen EA
      Taner Altinsoy
      5 (8)
      Experten
      Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.47 (88)
      Experten
      PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
      The ORB Master
      Profalgo Limited
      4.88 (24)
      Experten
      PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
      Remstone
      Remstone
      5 (8)
      Experten
      Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (29)
      Experten
      WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
      Golden Synapse
      Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
      3.75 (51)
      Experten
      Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
      Ultimate Pulse
      Clifton Creath
      5 (2)
      Experten
      Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
      Golden Mirage mt5
      Michela Russo
      4.71 (28)
      Experten
      Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
      HTTP ea
      Yury Orlov
      5 (8)
      Experten
      How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
      Weitere Produkte dieses Autors
      Golden Flow MT5
      Abdul Jalil Mridah Jalil
      3 (4)
      Experten
      Sonderangebot für heute, Der nächste Preis wird 299 USD sein. Der endgültige Preis wird 1999 USD sein. Live Signal Info Set Dateien für Golden Flow MT5.zip Symbol : XAUUSD Zeitrahmen : M15 Mindesteinlage : 300 USD Kompatibel mit JEDEM Broker :YES (Unterstützt 2- oder 3-stellige Broker. Jede GMT-Zeit.) WICHTIG: Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, zögern Sie bitte nicht, sich per E-Mail zu melden. (https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah Empfehlungen: Währungspaar: XAUUSD Zeitrahmen: M15
      Gold Harvest MT5
      Abdul Jalil Mridah Jalil
      4.08 (13)
      Experten
      Werbeangebot für heute, Der nächste Preis wird jederzeit erhöht werden. Der endgültige Preis wird 999 USD sein. Dateien für Gold Harvest MT5 einstellen Bitte ändern Sie nur die Risikostufe (1-40). Es ist nur gut funktioniert auf XAUUSD H1 Timeframe. Dieser Roboter erfordert eine Mindesteinlage von 100 Eigenkapital. Sie können ihn zuerst testen. Es wird das Volumen in einem bestimmten Verhältnis zu erhöhen, wie das Eigenkapital erhöht. Sie brauchen das Volumen nicht selbst zu erhöhen. IMPORTANT:
      Golden Flow MT4
      Abdul Jalil Mridah Jalil
      Experten
      Sonderangebot für heute, Der nächste Preis wird 299 USD sein. Der endgültige Preis wird 999 USD sein. Live-Signal-Informationen Symbol : XAUUSD Zeitrahmen : M15 Mindesteinlage : 300 USD Kompatibel mit JEDEM Broker :YES (Unterstützt 2- oder 3-stellige Broker. Jede GMT-Zeit.) IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail . ( https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah Empfehlungen: Währungspaar: XAUUSD Zeitrahmen: M15 Mindesteinlage: $300 Spezifika
      BTC Trader MT4
      Abdul Jalil Mridah Jalil
      Experten
      Sonderangebot für heute, Der nächste Preis wird jederzeit erhöht werden. Der endgültige Preis wird 1999 USD sein. Bitte ändern Sie einfach die Risikostufe (1-100). Es ist nur gut funktioniert auf BTCUSD Daily Timeframe. Dieser Roboter erfordert eine Mindesteinlage von $200. Er wird das Volumen in einem bestimmten Verhältnis erhöhen, wenn das Eigenkapital steigt. Sie brauchen das Volumen nicht selbst zu erhöhen. Bitte an alle, die eingestellten Dateien für Demo oder realen Test zu verwenden Live-
      Percent Risk Scalping Ea for MT5
      Abdul Jalil Mridah Jalil
      4 (3)
      Experten
      Werbeangebot für heute, Der nächste Preis wird jederzeit erhöht werden. Der endgültige Preis wird 999 USD sein. Bitte probieren Sie den EA mit den eingestellten Dateien oder der Symbolauswahl aus ( Bitte wählen Sie GBPUSD ): { Hier müssen Sie GBPUSD auswählen } Eingestellte Dateien für Percent Risk Scalping MT5 Bitte ändern Sie nur das Risiko-Level (1-100). Es ist nur gut funktioniert auf GBPUSD Daily Timeframe. Dieser Roboter erfordert eine Mindesteinlage von $100. Es wird das Volumen in eine
      Quick Solution MT5
      Abdul Jalil Mridah Jalil
      Experten
      Werbeangebot für heute, Der nächste Preis wird jederzeit erhöht werden. Der endgültige Preis wird 999 USD sein. Dateien für Quick Solution MT5 Live Signal Info einstellen Bitte ändern Sie nur die Risikostufe (1-100). Es ist nur gut funktioniert auf XAUUSD H1 Timeframe. Dieser Roboter erfordert eine Mindesteinlage von 350 USD. Er wird das Volumen in einem bestimmten Verhältnis erhöhen, wenn das Eigenkapital steigt. Sie brauchen das Volumen nicht selbst zu erhöhen. IMPORTANT: If you feel any prob
      Percent Risk Scalping MT4
      Abdul Jalil Mridah Jalil
      5 (1)
      Experten
      Werbeangebot für heute, Der nächste Preis wird jederzeit erhöht werden. Der endgültige Preis wird 999 USD sein. Bitte ändern Sie einfach die Risikostufe (1-100) Keine Notwendigkeit, andere Felder zu ändern. und Risikostufe 2 = 2% Risiko für 1000 USD oder mehr . Es ist nur gut funktioniert auf GBPUSD Daily Timeframe. Dieser Roboter erfordert eine Mindesteinzahlung von $100. Er wird das Volumen in einem bestimmten Verhältnis erhöhen, wenn das Eigenkapital steigt. Sie brauchen das Volumen nicht s
      Auswahl:
      Keine Bewertungen
      Antwort auf eine Rezension