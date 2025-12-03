BTC Trader MT5
- Experten
- Abdul Jalil Mridah Jalil
- Version: 1.80
- Aktualisiert: 3 Dezember 2025
- Aktivierungen: 7
Sonderangebot für heute, Der nächste Preis wird jederzeit erhöht werden. Der Endpreis wird 1999 USD sein.
Bitte ändern Sie einfach die Risikostufe (1-100). Es ist nur gut funktioniert auf BTCUSD Daily Timeframe. Dieser Roboter erfordert eine Mindesteinlage von $200. Er wird das Volumen in einem bestimmten Verhältnis erhöhen, wenn das Eigenkapital steigt. Sie brauchen nicht, um das Volumen selbst zu erhöhen.
Bitte an alle, die eingestellten Dateien für Demo oder realen Test zu verwenden
IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail.(https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah)
Empfehlungen:
- Währungspaar: BTCUSD
- Zeitrahmen: D1
- Mindesteinlage: $400.
- Konto-Typ: Konto mit niedrigen Spreads.
- Konto-Typ: Keine besonderen Anforderungen, der Effekt ist besser mit niedrigen Spreads.
- Handel mit BTCUSD
- Jeder Handel ist mit {Stop Loss & Total Stop Loss Pips} und {Risk % (1-100) Please Type it} geschützt .
- Auto-Lots-Funktion integriert
- Sehr einfach zu installieren,
- Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (sehr empfohlen)
Super Flash Sale Angebot für begrenzte Zeit.
Bitte kontaktieren Sie mich bei Fragen: https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah
Fügen Sie mich auch als Freund hinzu.