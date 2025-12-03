BTC Trader MT5

Sonderangebot für heute, Der nächste Preis wird jederzeit erhöht werden. Der Endpreis wird 1999 USD sein.



Bitte ändern Sie einfach die Risikostufe (1-100). Es ist nur gut funktioniert auf BTCUSD Daily Timeframe. Dieser Roboter erfordert eine Mindesteinlage von $200. Er wird das Volumen in einem bestimmten Verhältnis erhöhen, wenn das Eigenkapital steigt. Sie brauchen nicht, um das Volumen selbst zu erhöhen.

Bitte an alle, die eingestellten Dateien für Demo oder realen Test zu verwenden

IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail. https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah)

Empfehlungen:



Währungspaar: BTCUSD

Zeitrahmen: D1

Mindesteinlage: $400.

Konto-Typ: Konto mit niedrigen Spreads.

Konto-Typ: Keine besonderen Anforderungen, der Effekt ist besser mit niedrigen Spreads.

Spezifikationen:

Handel mit BTCUSD

Jeder Handel ist mit {Stop Loss & Total Stop Loss Pips} und {Risk % (1-100) Please Type it} geschützt .

geschützt Auto-Lots-Funktion integriert

Sehr einfach zu installieren,

Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (sehr empfohlen) Super Flash Sale Angebot für begrenzte Zeit.