BTC Trader MT4

Oferta promocional para hoy, El siguiente precio se incrementará en cualquier momento. El precio final será de 1999 USD.

Por favor, sólo cambiar el nivel de riesgo (1-100) No hay necesidad de otro cambio de campo. Es sólo funciona bien enBTCUSD marco de tiempo diario . Este robot requiere un depósito mínimo de $ 200. Aumentará el volumen en una cierta proporción a medida que aumenta la equidad. No es necesario aumentar el volumen por sí mismo.

Solicitud a todos a utilizar los archivos de juego para la demostración o prueba real

Información de la señal en vivo
IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail.(https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah)

Recomendaciones:

  • Par de divisas: BTCUSD
  • Marco temporal: D1
  • Depósito Mínimo : $200.
  • Tipo de cuenta: Cuenta con spreads bajos.
  • Tipo de cuenta: Sin requisitos especiales, el efecto es mejor con spreads bajos.
    Especificaciones:
    • ComercioBTCUSD
    • Cada operación está protegida con {Stop Loss & Total Stop Loss Pips} y {Risk % (1-100) Please Type it}.
    • Auto lotes función incorporada
    • Muy fácil de instalar,
    • Utilice un VPS para la EA para trabajar 24/7 (muy recomendable)

    Super Flash oferta de venta por tiempo limitado.

    Por favor, póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta: https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah
    También me agregue como amigo.



    Productos recomendados
    Breakout Monster Mini
    Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
    5 (3)
    Asesores Expertos
    Es un EA muy rentable, para el comercio de tendencias ruptura, y gestionar operaciones, takeprofit, stoploss, mover a punto de equilibrio, y trailing stop. Yo trabajo con este EA, y la versión reversal/pullback desde 2014. Esta es una versión demo versión demo de la completa Breakout Monster EA . Funciona en cuentas reales y demo. Restricciones de la versión demo: La gestión del dinero está desactivada. El tamaño del lote está restringido a 0.01 lotes solamente (O el mínimo permitido por el b
    FREE
    Average Price Infinity
    Rodrigo Shigueaki Da Costa Aoki
    Asesores Expertos
    ¡Bienvenido a Precio Promedio Infinito! Este es un robot muy agresivo para aquellos que buscan objetivos rápidos y quieren permanecer operativos en todo momento. Siempre abrirá operaciones midiendo la tendencia inmediata del mercado, buscando objetivos rápidos. Su estrategia se basa en el precio medio, por lo que cuando el precio del activo va al lado opuesto de la orden, se abren nuevas órdenes buscando el precio medio entre ellas. El mínimo recomendado para operar este robot es de 5 mil dólar
    Sirr Scalper for PipFinite
    Bruno Rosa
    Asesores Expertos
    SIRR Scalper para PipFinite es un robot que ha sido diseñado para trabajar con el indicador PipFinite Trend PRO. Es un EA dinámico que es muy activo con las operaciones y la gestión del capital. El EA puede operar con los símbolos populares EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Consulte nuestros Blogs donde compartimos noticias y archivos de sets Cuando compre mi robot, le invito a enviarme un mensaje para discutir la mejor configuración
    Bar Boss
    Iurii Tokman
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Bar Boss   El   Asesor Experto utiliza el indicador FletBoxPush para analizar el mercado y determinar las señales comerciales. El indicador está integrado en el Asesor Experto y no se requiere su instalación adicional en el gráfico. El comercio tiene lugar en la ruptura de los niveles definidos como los límites del piso. Se utiliza la limitación de pérdidas. Descripción de la configuración del asesor TimeFrames: período del gráfico, configuración del indicador color: el color del área de precio
    MMM Japanese Candle Sticks
    Andre Tavares
    Asesores Expertos
    La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficacia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing St
    Shogun RX
    Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
    Asesores Expertos
    10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . Tras años de minuciosa investigación y desarrollo, le ofrecemos la oportunidad de contar con esta increíble herramienta en su cartera de trading automatizado. SHOGUN RX es una estrategia que cuenta con un algoritmo de trading secreto muy avanzado. Es un EA seguro que opera utilizando órdenes pendientes con un Stop Loss definido, Take Profit y 2 capacidades inteligentes de Trailing. CUENTA REAL ---> CLICK AQUI Par: USDJPY Mar
    GoldenCrossEA
    Sahib Ul Ahsan
    Asesores Expertos
    Golden Cross EA - Trading de Tendencia Inteligente con Precisión Pullback Adéntrese en el mundo del trading inteligente con Golden Cross EA, un Asesor Experto potente y rico en funciones diseñado para identificar oportunidades de oro utilizando la estrategia clásica y probada de 2 medias móviles Golden Cross . Tanto si es un principiante como un trader avanzado, este EA aporta una ventaja profesional a su experiencia de trading automatizado combinando lógica inteligente, visuales dinámicos y pe
    Oblivion
    Maksim Neimerik
    4.67 (3)
    Asesores Expertos
    Requisito para el uso del EA : ¡el EA necesita un spread bajo (el valor de spread recomendado es 2) y un deslizamiento mínimo! Los sistemas que operan sobre la base de las señales de las ondas de Bollinger se consideran entre los sistemas con los mejores resultados y fiabilidad. El Asesor Experto Oblivion también pertenece a este tipo de sistemas. Además de las ondas de Bollinger, el Asesor Experto utiliza los siguientes indicadores: Estocástico y Media Móvil. ¡El EA no utiliza Martingala y sis
    FREE
    Voenix
    Lorentzos Roussos
    4.58 (12)
    Asesores Expertos
    Patrones armónicos , escáner y comerciante  Patrones incluidos: patrón ABCD patrón garley patrón de murciélago patrón de cifrado 3Patrón de unidades patrón de cisne negro Patrón de cisne blanco Patrón Quasimodo o patrón Over Under Patrón de murciélago alternativo patrón de mariposa Patrón de cangrejo profundo patrón de cangrejo patrón de tiburón Patrón FiveO patrón de cabeza y hombros patrón de triángulo ascendente Patrón uno dos tres Y 8 patrones personalizados Voenix es un escáner de patrones
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Asesores Expertos
    GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
    TD Sequential EA
    George Njau Ngugi
    Asesores Expertos
    Visión General El TD Sequential EA es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para capitalizar el indicador TD Sequential, desarrollado por Tom DeMark. Este EA identifica oportunidades de trading basadas en configuraciones de TD Sequential y ejecuta operaciones con parámetros de gestión de riesgo predefinidos. Ofrece un aspecto gráfico limpio y personalizable y permite a los usuarios establecer sus propios tamaños de lote y otros parámetros de negociación. Características princip
    Turbo Scalper PRO
    Leven Yavorov
    Asesores Expertos
    Este es un robot de trading totalmente automático para el par de divisas EURCHF. Pero este robot puede ser configurado para operar con otros pares de divisas. TURBO SCALPER PRO utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador MACD, SAR Parabólico y Media Móvil. El robot funciona en modo totalmente automático, en el marco temporal M1. El operador no necesita configurarlo para operar. Abra EURCHF y conecte TURBO SCALPER PRO sólo a EURCHF M1 utilizando la configuración pred
    Red Hawk EA
    Profalgo Limited
    4.18 (17)
    Asesores Expertos
    NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de ver nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Red Hawk es un sistema de comercio de "reversión a la media", que opera durante los momentos tranquilos del mercado. Actualmente funciona con 9 pares: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD y USDCAD. Plazo recomendado: M5 Dado que este tipo de estrategia funciona mejor con un spread bajo y una ejecución r
    ForexXcelerator
    Andrey Kozak
    Asesores Expertos
    El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
    Golden Hills FX Gold
    Sayan Vandenhout
    Asesores Expertos
    Golden Hills FX UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS P
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Asesores Expertos
    Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
    FREE
    Macd Gladiator
    Christophe, Th Cassar
    Asesores Expertos
    MACD Gladiator EA – Trading estructurado basado en MACD y EMA MACD Gladiator es un Asesor Experto (EA) automático que utiliza el indicador MACD y una media móvil exponencial (EMA) para filtrar señales de tendencia. El sistema se centra en entradas limpias y evita estrategias de alto riesgo como martingala o grid. Características principales: Lógica basada en cruces entre la línea principal del MACD y la línea de señal Filtrado de señales mediante EMA 200 para mejorar la calidad Solo una opera
    Fibonacci System
    Maksim Neimerik
    Asesores Expertos
    El sistema aplica niveles Fibo. Aparte de los niveles Fibo básicos (23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 100,0;), el EA cuenta con niveles personalizados (34,0; 36,0; 64,0; 66,0;). Puede decidir los niveles a partir de los cuales desea operar. Ejemplo de operación: cuando el mercado es alcista y el precio retrocede hasta los niveles (como recordamos, seleccionamos los niveles por nuestra cuenta), el EA abre órdenes de compra. Lo contrario ocurre con las órdenes de venta. El EA puede trabajar en tres modos. C
    RSI Double Cross EA
    Ihor Koshel
    Asesores Expertos
    RSI Double Cross Robot es un asesor experto totalmente automatizado basado en un concepto de impulso clásico pero potente: el cruce de dos indicadores RSI con periodos diferentes. El robot identifica los cambios de tendencia y los cambios de impulso del mercado mediante el seguimiento de la interacción entre los valores rápidos y lentos del RSI. Las operaciones sólo se abren cuando aparecen señales direccionales claras, mientras que un filtro de volatilidad incorporado ayuda a evitar condiciones
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.82 (65)
    Asesores Expertos
    Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
    Advanced Moving Average EA
    Steve Zoeger
    Asesores Expertos
    Robot avanzado de media móvil (Maab pro 2)   =============== Este Robot está totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en las cuentas de centavos. El Ea se basa en medias móviles ========================================= Usted puede configurar qué promedios móviles que desea cruzar. Pero tenga en cuenta que si utiliza un marco más pequeño obtendrá más señales, y también considere el beneficio cuando hay un cruce pero el mercado está opera
    Super Grid Nineth Generation
    Syarif Nur Arief
    Asesores Expertos
    Super rejilla novena generación (noveno) es otro tipo de rejilla EA en esta población enorme sistema de divisas, esta EA no utilizar ningún indicador para evitar cualquier señalización falsa para abrir o cerrar órdenes de posición. Este EA se abrirá pendiente de parada de orden y el límite en la primera vez EA ejecutar, a continuación, mantener todo orden abierto con forma única para equilibrar la cuenta de margen libre y hacer que el crecimiento de la equidad. Este EA tiene un sistema único no
    Correlation Beast EA
    Rodrigo Rethka Goncalves
    Asesores Expertos
    Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
    Trade Capital PRO Grid Bot
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Asesores Expertos
    El asesor incluye tres estrategias independientes que funcionan según los métodos de distribución de fases de tendencia para la elaboración de cada una de las estrategias. Se aplica el modo de promediación, que le permite llevar un grupo de órdenes para cerrar sin pérdidas. El EA tiene la opción de cierre de emergencia de todas las órdenes, cuando alcanzan la cantidad y el beneficio total en la moneda de depósito especificado en la configuración. El asesor determina automáticamente el flujo d
    MA Trend Pro MT4 MA Rsi Adx
    Adam Benjamin Kildare
    Asesores Expertos
    PRECIO ESPECIAL DE LANZAMIENTO! MA Trend Pro es un Asesor Experto profesional, totalmente personalizable, que busca configuraciones comerciales utilizando cruces MA con confirmación RSI y ADX. Es fácil de ejecutar en el Probador de Estrategias de MetaTrader 4 para que pueda realizar pruebas retrospectivas, optimizar y encontrar parámetros que se adapten a cualquier símbolo y marco temporal. Repleto de funciones SL y TP basados en ATR - Se adaptan a la volatilidad; se acabaron los niveles únicos.
    Candle Surfer EA MT4
    AutoPip Trading Ltd
    Asesores Expertos
    NUEVO: Una estrategia totalmente automatizada que utiliza la acción del precio y los patrones de las velas para operar con Oro (XAUUSD) ¡Precio de introducción limitado de $100! El EA Candle Surfer sigue la tendencia de las velas y proporciona una operativa precisa con un algoritmo avanzado de recuperación del drawdown. Opere con saldo desde $500. Cuenta Cent para ser utilizada con saldos muy bajos. Este EA se puede utilizar en cualquier moneda, pero se recomienda para XAUUSD. DATOS BACKTEST REA
    Alligator Trend Trader Pro
    Kiril Spiridonov
    Asesores Expertos
    El sistema está probado y totalmente optimizado en 4H. Además, se utilizaron más modelos 1370 para optimizar el indicador. Utiliza el indicador Aligator para captar la tendencia. Pros: Probado con datos de ticks de los últimos 6 años. Se espera que mantenga el mismo rendimiento No tiene que estar encendido todo el tiempo, ya que utiliza los principales movimientos del mercado. Estrategia totalmente optimizada en gráfico 4H. Contras: Tiene una racha de pérdidas máxima de 3 operaciones consec
    Argo Gridosaur MT4
    Encho Enev
    Asesores Expertos
    El Argo Gridosaur es un simple pero fiable Grid trading expert, que está optimizado para trabajar principalmente con los pares de divisas GBPUSD, EURGBP, pero también se puede utilizar con: EURUSD, USDCAD . Diseñado para terminales MT5 y MT4. Los principales indicadores - RSI y WPR, que utiliza son suficientes para determinar la naturaleza del movimiento futuro a corto plazo. Se utiliza un sistema de recuperación inteligente, que permite la apertura de más de una orden. El experto es adecuado ta
    EA Macd Martingale
    Zafar Iqbal Sheraslam
    Asesores Expertos
    Crear una estrategia de negociación utilizando el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) puede ser una herramienta poderosa para los operadores que buscan identificar tendencias y posibles puntos de entrada/salida en los mercados financieros. He aquí una sencilla estrategia de trading basada en MACD: Nombre de la estrategia: MACD Estrategia de Seguimiento de Tendencias Marco temporal: Esta estrategia puede aplicarse a varios marcos temporales, pero suele utilizarse en gráficos di
    Maximo Momentum Gold EA
    Sayan Vandenhout
    Asesores Expertos
    Maximo Momentum UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECI
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Asesores Expertos
    Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Asesores Expertos
    Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.73 (30)
    Asesores Expertos
    Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
    Trend AI EA
    Ramil Minniakhmetov
    4.76 (41)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Asesores Expertos
    VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Asesores Expertos
    El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
    Scalp Unscalp MT4
    Connor Michael Woodson
    3.5 (4)
    Asesores Expertos
    Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Asesores Expertos
    AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
    DCA CycleMax
    Jin Sangun
    Asesores Expertos
    Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Asesores Expertos
    ////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
    SNeox AI
    Anastasiya Morozova
    Asesores Expertos
    SNeox AI   es un robot comercial automatizado de múltiples divisas para realizar operaciones estables a largo plazo en el mercado Forex. El asesor se desarrolla utilizando algoritmos probados para analizar los precios del mercado y la volatilidad y se centra en el comercio cuidadoso con riesgos controlados. ¡ATENCIÓN!   Promoción de Año Nuevo: primeras 15 compras: $99 Próximos 15 - $159 Precio final: $229 ¡Date prisa en aprovechar esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    Asesores Expertos
    Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    Asesores Expertos
    Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    Asesores Expertos
    The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Asesores Expertos
    CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
    Kaufman Smart Regime EA
    Davit Beridze
    Asesores Expertos
    Configuración predeterminada para el test de oro (Gold M15) a partir del año 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligencia de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUCTORIA ESPECIAL: El poder del Smart Regime EA se lanza a una fracción de su valor real. Asegure su licencia ahora por $50 , antes de que el precio comience su aumento gradual y escalonado hacia la valoración final de $500 . Esta es una inversión en una lógica de mercado sin precedentes. Desbloquee el poder del trading algorítmico adaptativo
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    Asesores Expertos
    Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Asesores Expertos
    KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Titan AI 4All
    Amirbehzad Eslami
    Asesores Expertos
    Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (15)
    Asesores Expertos
    OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
    Otros productos de este autor
    Golden Flow MT5
    Abdul Jalil Mridah Jalil
    3 (4)
    Asesores Expertos
    Oferta promocional para hoy, El próximo precio será de 299 USD . El precio final será de 1999 USD. Ficheros de información de señales en vivo para Golden Flow MT5.zip Símbolo : XAUUSD Marco de tiempo : M15 Depósito mínimo : 300 USD Compatible con CUALQUIER broker :SÍ (Compatible con brokers de 2 o 3 dígitos. Cualquier hora GMT.) IMPORTANTE: Si usted siente cualquier problema, por favor no dude en ponerse en contacto con E--mail. (https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah Recomendaciones: P
    Gold Harvest MT5
    Abdul Jalil Mridah Jalil
    4.08 (13)
    Asesores Expertos
    Oferta promocional para hoy, El siguiente precio se incrementará en cualquier momento. El precio final será de 999 USD. Establecer archivos para Gold Harvest MT5 Por favor, sólo cambie el nivel de riesgo (1-40). Sólo funciona bien en XAUUSD H1 Timeframe. Este robot requiere un depósito mínimo de 100 equidad. Puede probarlo primero. Aumentará el volumen en una cierta proporción a medida que aumenta la equidad. No es necesario aumentar el volumen por sí mismo. IMPORTANT: If you feel any problems,
    Golden Flow MT4
    Abdul Jalil Mridah Jalil
    Asesores Expertos
    Oferta promocional por hoy, El próximo precio será de 299 USD . El precio final será de 999 USD. Información de la señal en vivo Símbolo : XAUUSD Marco de tiempo : M15 Depósito mínimo : 300 USD Compatible con CUALQUIER broker :SI (Compatible con brokers de 2 o 3 dígitos. Cualquier hora GMT.) IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesitate to get in touch with E--mail . ( https://www.mql5.com/en/users/abduljalilmridah Recomendaciones: Par de Divisas: XAUUSD Marco temporal: M15 Depó
    BTC Trader MT5
    Abdul Jalil Mridah Jalil
    Asesores Expertos
    Oferta promocional para hoy, El siguiente precio se incrementará en cualquier momento. El precio final será de 1999 USD. Por favor, sólo cambiar el nivel de riesgo (1-100) No hay necesidad de otro cambio de campo. Es sólo funciona bien en BTCUSD marco de tiempo diario. Este robot requiere un depósito mínimo de $ 200. Aumentará el volumen en una cierta proporción a medida que aumenta la equidad. No es necesario aumentar el volumen por sí mismo. Solicitud a todos a utilizar los archivos de juego
    Percent Risk Scalping Ea for MT5
    Abdul Jalil Mridah Jalil
    4 (3)
    Asesores Expertos
    Oferta de venta flash por tiempo limitado. Sólo 30$ Para obtener más ganancias, cambie Lots_equity 200 a 800/1000/1500, etc. y cambie Loss_Percent en el nivel de entrada. Solo funciona bien en el marco de tiempo diario del GBPUSD. Este robot es rentable. Este robot requiere un depósito mínimo de $1000. Puedes obtener buenos resultados con él. Puedes probarlo primero. Aumentará el volumen en una determinada proporción a medida que aumente el capital. No es necesario que aumente el volumen us
    Quick Solution MT5
    Abdul Jalil Mridah Jalil
    Asesores Expertos
    Oferta promocional para hoy, El siguiente precio se incrementará en cualquier momento. El precio final será de 999 USD. Establecer archivos para Quick Solution MT5 Live Signal Info Por favor, sólo cambiar el nivel de riesgo (1-100) No hay necesidad de otro cambio de campo. Es sólo funciona bien en XAUUSD H1 Timeframe. Este robot requiere un depósito mínimo de $ 350. Aumentará el volumen en una cierta proporción a medida que aumenta la equidad. No es necesario aumentar el volumen por sí mismo. I
    Percent Risk Scalping MT4
    Abdul Jalil Mridah Jalil
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Oferta promocional para hoy, El siguiente precio se incrementará en cualquier momento. El precio final será de 999 USD. Por favor, sólo cambie el nivel de riesgo (1-100) No hay necesidad de otro cambio de campo. y el nivel de riesgo 2 = 2% de riesgo para 1000 USD o más . Sólo es bueno obras en GBPUSD marco de tiempo diario. Este robot requiere un depósito mínimo de $ 100. Aumentará el volumen en una cierta proporción a medida que aumenta la equidad. Usted no necesita aumentar el volumen por sí
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario