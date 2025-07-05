BitcoinQuantum

RÉVOLUTIONNEZ VOTRE TRADING AVEC UN CONTRÔLE TOTAL

ÉVOLUTION MAJEURE V6.7 → V6.8

L'EA Bitcoin V6.8 introduit une révolution dans le contrôle des Take Profit, transformant un système automatique rigide en une solution flexible et personnalisable adaptée à tous les styles de trading.

Ancienne version 6.7 : TP automatiques uniquement, configuration fixe par instrument, approche unique pour tous les traders.

Nouvelle version 6.8 : Contrôle TP manuel + automatique, 3 modes de trading distincts, adaptation en temps réel aux conditions de marché.

TROIS MODES DE TRADING RÉVOLUTIONNAIRES

MODE CONSERVATEUR

Configuration MultiplicateurTP = 0.7 pour réduire les TP de 30% et maximiser la sécurité. Idéal pour les débutants et les petits comptes cherchant des profits réguliers avec un risque minimal.

Résultats typiques : XAUUSD 35 points (3.5 USD), EURUSD 140 points (14 pips), BTCUSD 126,000 points.

MODE ÉQUILIBRÉ

Le mode automatique optimisé par intelligence artificielle, validé par des années de backtests. Recommandé pour la majorité des traders recherchant un équilibre performance/risque optimal.

Résultats typiques : XAUUSD 50 points (5.0 USD), EURUSD 200 points (20 pips), BTCUSD 180,000 points.

MODE AGRESSIF

Configuration MultiplicateurTP = 1.5 pour augmenter les TP de 50% et maximiser les profits. Destiné aux traders expérimentés avec une tolérance au risque élevée et des comptes importants.

Résultats typiques : XAUUSD 75 points (7.5 USD), EURUSD 300 points (30 pips), BTCUSD 270,000 points.