XAU Protector Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) optimiert wurde. Im Gegensatz zu aggressiven EAs, die um jeden Preis Gewinne anstreben, steht bei XAU Protector Pro die Kapitalerhaltung im Vordergrund, während gleichzeitig beständige Chancen genutzt werden.

KERNPHILOSOPHIE

Erst schützen, dann profitieren. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen, dass es wichtiger ist, im Spiel zu bleiben als Homeruns zu erzielen. Bei der Entwicklung jeder Funktion stand das Risikomanagement im Vordergrund.

SCHLÜSSEL-FEATURES

Shield System - Dreischichtiger Schutz:

Drawdown-Protektor: Unterbricht den Handel automatisch, wenn der Drawdown den von Ihnen festgelegten Schwellenwert überschreitet. Wird erst wieder aufgenommen, wenn sich die Marktbedingungen stabilisieren.

Anti-Weekend Gap: Schließt alle Positionen vor Freitagsschluss, um gefährliche Montags-Gaps zu vermeiden.

Dynamische Risikoanpassung: Reduziert automatisch die Positionsgröße in Zeiten hoher Volatilität.

Multi-Filter-Einstiegssystem:

EMA 200 Trend-Filter: Handelt nur in der Richtung des Haupttrends

ADX-Filter: Bestätigt die Trendstärke vor dem Einstieg

Sitzungs-Filter: Handelt nur während der optimalen Goldhandelszeiten

Starke Kerzenbestätigung: Bestätigt das Momentum vor der Ausführung

ATR-basierter dynamischer SL/TP:

Stop Loss und Take Profit passen sich der aktuellen Marktvolatilität an

Keine festen Pip-Werte, die bei Änderungen der Volatilität veraltet sind

Optimales Risiko-Ertrags-Verhältnis wird unter allen Bedingungen beibehalten

EMPFOHLENE EINRICHTUNG

Broker: Exness (Raw Spread oder Pro-Konto empfohlen)

Mindestkapital: 10000 USD

Symbol: Nur XAUUSD

Zeitrahmen: M5 (Standard) oder M15

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

Konto-Typ: Hedge oder Netting

WARUM EXNESS

Dieser EA wurde in erster Linie auf Exness entwickelt und getestet, weil:

Wettbewerbsfähige Spreads auf Gold

Schnelle Ausführung mit minimalem Slippage

Zuverlässige Serververfügbarkeit

Keine Beschränkungen für den EA-Handel

RISIKOMANAGEMENT-PARAMETER

Alle Schutzfunktionen sind vollständig anpassbar:

Maximales Limit für tägliche Trades

Maximaler Drawdown-Grenzwert für die automatische Unterbrechung

Risikoprozentsatz pro Handel

Maximale Losgrößenbegrenzung

Schlussstunde am Freitag

Montag sichere Handelsstunde

WAS DIESE EA NICHT IST

Es handelt sich nicht um eine Lösung, um schnell reich zu werden. XAU Protector Pro ist für geduldige Händler gedacht, die ein stetiges, geschütztes Wachstum anstreben. Erwarten Sie mäßige, aber beständige Ergebnisse mit einem deutlich reduzierten Risiko, dass Ihr Konto explodiert.

UNTERSTÜTZUNG

Vollständige Dokumentation enthalten. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei den benutzerdefinierten Einstellungen benötigen, wenden Sie sich bitte an das MQL5-Nachrichtensystem.

FRANZÖSISCHE VERSION

XAU Protector Pro - Expert Advisor mit Kapitalschutz für Or

BESCHREIBUNG

XAU Protector Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Or (XAUUSD) optimiert wurde. Im Gegensatz zu aggressiven EA, die nach Gewinnen zu jedem Preis suchen, legt XAU Protector Pro den Schwerpunkt auf die Erhaltung des Kapitals und die Nutzung von Chancen, die sich bieten.

PHILOSOPHIE

Erst schützen, dann profitieren. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die der Meinung sind, dass es wichtiger ist, im Spiel zu bleiben, als außergewöhnliche Gewinne zu erzielen.

HAUPTCHARAKTERISTIKA

Systeme Shield - Dreifacher Schutz:

Drawdown Protector: Automatisches Pausieren, wenn der Drawdown Ihren Gewinn schmälert

Anti-Weekend Gap: Fermeture des positions avant le weekend

Dynamische Risikoanpassung: Automatische Reduktion der Positionen in einer volatilen Periode

EMPFOHLENE KONFIGURATION