Excalibur Trend Following EA

Excalibur ist ein professioneller trendfolgender Expert Advisor für Händler, die eine konsistente Performance über mehrere Anlageklassen hinweg anstreben. Er basiert auf bewährten Prinzipien der technischen Analyse und kombiniert ADX-Stärkefilterung, Preisausbruchserkennung und ein intelligentes Trailing-Stop-System, um Trendbewegungen zu erfassen und gleichzeitig das Kapital zu schützen.





Kernstrategie





Der EA identifiziert starke Trendbedingungen anhand des Average Directional Index (ADX) in Kombination mit einem 100-Perioden-Filter für den Exponential Moving Average. Einstiegssignale werden generiert, wenn der Preis den 20-Perioden-Hoch/Tief-Kanal über- oder unterschreitet, was die Dynamik in Richtung des Trends bestätigt. Dieser doppelte Bestätigungsansatz hilft, falsche Signale herauszufiltern und konzentriert sich auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.





Intelligente Multi-Asset-Anpassung





Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs, die auf ein einzelnes Instrument festgelegt sind, erkennt Excalibur automatisch den Asset-Typ und passt seine Parameter entsprechend an:





- Kryptowährungen (BTC, ETH, etc.): Breitere Stops zur Anpassung an die Volatilität

- Devisenpaare: Optimiert für typische Währungsbewegungen

- Edelmetalle (XAU, XAG): Ausgewogene Risikoparameter

- Aktienindizes: Angepasstes Trailing für Indexverhalten

- Rohstoffe: Konservativer Ansatz für Rohstoffmärkte





Dynamisches Risikomanagement





Der EA bietet zwei Stop-Loss-Berechnungsmethoden:





1. Prozentsatz-basiert: Stop-Loss wird als Prozentsatz des aktuellen Preises berechnet

2. ATR-basiert: Dynamische Stops unter Verwendung der Average True Range zur Anpassung der Volatilität





Dank dieser Flexibilität kann sich der EA automatisch an veränderte Marktbedingungen anpassen.





Dreistufiges Trailing-Stop-System





Der Kapitalschutz wird durch einen progressiven Trailing-Stop-Mechanismus verwaltet:





Stufe 1 - Breakeven: Sobald der Gewinn das 1fache des anfänglichen Risikos erreicht, wird der Stop-Loss auf den Breakeven plus Spread-Deckung gesetzt.





Stufe 2 - Kerze Trailing: Nach dem 1,5-fachen Risikoprofit folgt der Stopp dem Tief-/Hochpunkt der vorherigen Kerze, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig die Entwicklung des Trends zu ermöglichen.





Dieser Ansatz maximiert das Gewinnpotenzial bei erfolgreichen Trades, während das Abwärtsrisiko strikt begrenzt wird.





Backtested Leistung





Der EA wurde ausgiebig für mehrere Instrumente und Zeitrahmen getestet:





- BTCUSD: Gewinnfaktor 1.16, Rückfluss 18.48%

- XAUUSD: Profit-Faktor 1.97, Drawdown 3.45%, Sharpe Ratio 2.81





Die Ergebnisse zeigen eine konsistente Rentabilität mit kontrolliertem Drawdown unter verschiedenen Marktbedingungen.





Wichtigste Merkmale





- Keine Martingale- oder Grid-Strategien

- Kein Hedging oder Arbitrage

- Eine einzige Position pro Symbol

- Vollständig automatisierter Betrieb

- Kompatibel mit jedem Zeitrahmen (H4 empfohlen)

- Funktioniert sowohl auf Netting- als auch auf Hedging-Konten

- Geringe Latenzanforderungen

- Minimale CPU-Nutzung





Empfohlene Einstellungen





- Zeitrahmen: H4 (Standard) oder H1

- Mindesteinlage: $1.000 für 0,01 Lot

- Empfohlener Broker: ECN/STP mit niedrigen Spreads

- Symbole: BTCUSD, XAUUSD, EURUSD, und andere Trendinstrumente





Parameter:





Risiko und Kapitalschutz:

- Stop Loss (% des Preises): Standard 1,3%

- Gewinnmitnahme-Multiplikator: Voreinstellung 4,5x

- Feste Losgröße: Voreinstellung 0.02

- ATR für dynamische SL/TP verwenden: Standardmäßig aktiviert





ATR-Einstellungen:

- ATR-Zeitraum: Standardwert 14

- ATR-Multiplikator: Voreinstellung 2.0





Trend-Analyse:

- Minimum ADX Stärke: Voreinstellung 28

- EMA-Filterperiode: Voreinstellung 100

- Ausbruchs-Lookback-Periode: Vorgabe 20





Ausführungsengine:

- Breakeven nach X-fachem Risiko: Voreinstellung 1.0

- Start Trailing nach dem X-fachen Risiko: Voreinstellung 1,5

- Sicherheitspuffer: Standardwert 50 Punkte

BTC :

Stop Loss (% des Preises) : 1.3

Gewinnmitnahme-Multiplikator : 4.5

Feste Losgröße : 0.02

ATR für SL/TP verwenden: wahr

ATR Zeitraum : 14

ATR-Multiplikator : 2.0

ADX Stärke : 28

EMA Zeitraum : 100

Ausbruchszeitraum : 20

Breakeven nach : 1.0x

Beginn der Nachlaufphase nach: 1.5x





XAUUSD

Stop Loss (% des Preises) : 1.3

Gewinnmitnahme-Multiplikator : 4.5

Feste Losgröße : 0.06 oder mehr

ATR für SL/TP verwenden: wahr

ATR Zeitraum : 14

ATR-Multiplikator : 2.0

ADX Stärke : 28

EMA Zeitraum : 100

Ausbruchszeitraum : 20

Breakeven nach : 1.0x

Beginn der Nachlaufphase nach : 1.5x





**Support**





Bei Fragen, Optimierungshilfen oder Funktionswünschen nutzen Sie bitte den Kommentarbereich oder senden Sie eine private Nachricht. Regelmäßige Updates werden bereitgestellt, um die Kompatibilität mit Broker- und Plattform-Updates zu gewährleisten.





**Risikohinweis**





Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.