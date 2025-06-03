BreakThrust Pro EA

5

Wir stellen vor: [BreakThrust Pro EA] - Der ultimative Ausbruchsstrategie-EA für Forex-Händler!

Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken und zuverlässigen Expert Advisor, der sich auf Präzision und Kontrolle konzentriert, ohne die hohen Risiken von Martingale-, Hedging- oder Grid-Strategien? Suchen Sie nicht weiter!

BreakThrust Pro wurde mit einer robustenBreakout-Strategie entwickelt, die das Marktmomentum im richtigen Moment einfängt und gleichzeitigdas Risiko minimiert. Unser EAkontrolliert die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus bei jedem Handel und gewährleistet so kalkulierte und konsistente Ergebnisse.

Hauptmerkmale:

  • Kein Martingale, kein Hedging, kein Grid - Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihr Risiko ohne risikoreiche Strategien verantwortungsvoll verwaltet wird.
  • Fortgeschrittene Ausbruchserkennung - Erfassen Sie Trades auf wichtigen Marktniveaus und nutzen Sie die Trends mit maximaler Effizienz.
  • Dynamischer Stop Loss & Take Profit - Jeder Handel wird durch eine automatische Risikokontrolle abgesichert.
  • Nachrichtenfilter - Vermeiden Sie volatile Marktbedingungen, indem Sie Trades während wichtiger Nachrichtenmeldungen auslassen.
  • Feiertagsfilter - Bleiben Sie dem Markt an Tagen mit geringer Liquidität, wie z. B. Feiertagen, fern, um sicherer zu handeln.
  • Benutzerfreundlich - Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader mit benutzerfreundlichen Einstellungen.

  • Trade Management System - Beinhaltet Break-Even, Trailing Stop basierend auf ATR oder Preisprozentsatz und eine Funktion zum Schließen aller profitablen Trades vor aufsehenerregenden Nachrichtenereignissen.

  • High Timeframe Trend Bias - Optionale Funktion zum Filtern von Trades anhand der Trendrichtung in höheren Timeframes für verbesserte Genauigkeit.

Warum mit BreakThrust Pro EA handeln?

Keine riskante Strategie, niedriger Drawdown
Passen Sie sich den Marktveränderungen in Echtzeit an , ohne die hohen Risiken von Martingale-, Hedging- oder Grid-Strategien?

Custom Money Management
Kontrollieren Sie Ihr Risiko mit flexiblen Einstellungen, die auf Ihren Handelsstil zugeschnitten sind. Ob Sie konservativ oder aggressiv sind, BreakThrust Pro EA passt sich Ihnen an.

Bewährte Leistung
Unterstützt durch10 Monate erfolgreichen Live-Handel.

Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel zu verbessern? Entscheiden Sie sich fürBreakThrust Pro EA - hier trifft intelligente Automatisierung auf echte Ergebnisse.


Lassen SieBreakThrust Pro die harte Arbeit für Sie erledigen . Genießen Sie denstressfreien Handel mit einer intelligenten Ausbruchsstrategie, bei der Sicherheit an erster Stelle steht.

Beginnen Sie noch heute, mitBreakThrust Pro intelligenter zu handeln - der sicherere Weg, Marktausbrüche zu erfassen!

Forex Pair : USDJPY, Gold
Timeframe : 1 min - 5 min
min Deposit : 100 USD für USDJPY

Echtes Signal ohne Marketingtricks => Click!!!!


Die UJ-Set-Datei ist in den Kommentaren angehängt.

Zeitlich begrenztes Angebot: BreakThrust Pro für $299 (regulär $499)

Profitieren Sie von diesem exklusiven Angebot - holen Sie sich BreakThrust Pro für nur $299, ein deutlicher Preisnachlass gegenüber dem regulären Preis von $499. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, den BreakThrust Pro zu einem Bruchteil des Preises zu erwerben.

Sichern Siesich noch heute Ihr Exemplar und beginnen Sie, Ihr Handelspotenzial mit BreakThrust Pro zu maximieren.


Bewertungen 3
NN
959
NN 2025.10.23 01:17 
 

Breakthrust EA delivers strong and consistent results. Since it doesn’t use martingale, it’s a safer and more sustainable trading approach. The developer actively improves the EA with regular updates and provides great support when needed. A reliable and profitable system overall.

Cryptss Co
34
Cryptss Co 2025.06.13 17:50 
 

The strategy and BT seem to be reliable so far. It is a breakout strategy with TP and SL and the author does not seem to use cheating.

And the author is committed to improving the system and is very accessible.

