EMA Crossover simple EA

EMA Crossover Expert Advisor

A simple trend-following EA that enters trades based on EMA crossovers. It closes opposite trades when signals reverse. Fully automatic with adjustable lot size, slippage, and EMA periods.

Features:

  • Buy/Sell on fast vs. slow EMA crossovers

  • Automatic trade management

  • Magic number to avoid conflict

Recommended Settings:

  • Timeframe: M5, M15 or any

  • Symbol: XAUUSD recommended

  • Fast EMA: 8

  • Slow EMA: 21


Disclamer: Trading EA involves risk. Try on demo first.

Önerilen ürünler
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Uzman Danışmanlar
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
Divergence RSI Trader is based on divergences in the chart and indicator (RSI Level 14). Divergence RSI Trader's strategy to find lows and highs on the chart and RSI indicator, analyze them and then open positions. EA was tested in the EURUSD H1 in the strategy tester and adjusted to this currency by default. EA has also been tested with other settings at GBPUSD M5 for 10 years and completed with good results. Because this is a free version, there will be no more tests and only updates. Please
FREE
Gold one hour
Shi Xuan Liang
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Any EA can't guarantee our eternal and stable profit, but it is a manifestation of trading ideas. The quality of the back test data is an intuitive affirmation of the EA. If an EA backtest result fails, we will not believe that it can make money for us on the firm offer. On the contrary, EA, which produced a beautiful asset curve in the process of backtesting, is worthy of our belief that she can meet the challenge of updating.  GOLD ONE HOUR is specially made for gold varieties to run in one h
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Uzman Danışmanlar
Standart göstergeler üzerinde çalışan MetaTrader 5 için evrensel otomatik Uzman Danışman. EvrenselEA Constructor EA, geniş bir işlev seti ile sağlanır. Bir pozisyon açmak için 20 sinyalden birini ve MetaTrader paketinde bulunan standart göstergelerin sinyallerini sıralamak için 20 filtreden 5'ini seçebilirsiniz. Ayrıca, gösterge parametrelerini ayarlayabilir, bir zaman çerçevesi seçebilir ve her sinyal için bir sinyal çubuğu belirleyebilirsiniz. Ayrıca MetaTrader 4 terminali için X EA'yı indire
SafeGuard Trader EA
Marin Stoyanov
4 (1)
Uzman Danışmanlar
FREE SafeGuard Trader EA  - Professional Trend Following Strategy Created by EA Trading Academy team using Expert Advisor Studio , this free trading robot implements a professional trend-following strategy with built-in safety features to protect your account. You can find a detailed documentation about the properties and inputs on our knowledge base . Key Strategy Features: Combines ADX and Bulls Power indicators for precise entry signals Advanced exit strategy based on price action analys
FREE
SwissSniperEA
Alexis Napoli
5 (3)
Uzman Danışmanlar
SwissProEAfree - Automated Trading Robot What Does This Bot Do? The SwissProEA is a fully automated trading robot based on proven technical indicators that searches for profitable trading opportunities 24/7. Main Features Intelligent Signals Moving Average Crossover : Detects trend changes through fast and slow moving average crossovers RSI Filter : Avoids trades in overbought/oversold conditions Price Action : Confirms signals through candlestick patterns ATR Volatility : Adjusts Stop-Lo
FREE
NasdaqRsiPullbackWithSp500
Claus Nordhausen
Uzman Danışmanlar
Amaç / Strateji Bu Uzman Danışman, Nasdaq (USTEC) için bir RSI geri çekilme yaklaşımı uygular ve S&P 500 (US500) ile olan korelasyonu bir piyasa filtresi olarak kullanır. Amaç, mevcut trendlerdeki geri çekilmeleri işlemek ve yatay seyirleri veya ters piyasa koşullarını önlemektir. Sinyal Mantığı (basitleştirilmiş) Trend Eğilimi (USTEC): Trend yönünün belirlenmesi (ör. EMA veya fiyat yapısı üzerinden) RSI Geri Çekilme: Aşırı gerileme sonrası giriş (RSI aşırı alım/aşırı satımdan geri dönüyor)
FREE
Fusion Pro Scalper EA
Owinne Innocent Lebalelo
Uzman Danışmanlar
Fusion Pro Scalper EA – Scalping with Flexible Exit Strategies Take control of your trades with Fusion Pro Scalper EA, built for dynamic markets. Using Aroon for trend detection and ATR for volatility-based entries, it ensures accurate setups and flexible exits—without relying on martingale or grid strategies. Key Features: Smart Entry & Exit : Combines Aroon and ATR for precise breakout trades. Flexible Exit Options : Close trades after a set number of bars. ATR-based trailing stop to lock in
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Uzman Danışmanlar
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
PZ Turtle Trading EA MT5
PZ TRADING SLU
2 (4)
Uzman Danışmanlar
This expert advisor implements the original Dennis and Eckhardt trading system, commonly known as The Turtle Trader. It trades exactly like the original turtles did, and can be used by experienced traders to capture trends in up or down markets. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully configurable strategy settings Fully configurable trading settings Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols Works for CFDs and for
FREE
Usdjpy Awesome Oscillator Revolution
Tomas Vanek
Uzman Danışmanlar
The UJ_H1_170147110_S_HH_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on USDJPY using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/usdjpy-awesome-oscillator-revolution/ Key details are: Parameters MagicNumber: 170147110 M
FREE
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
Uzman Danışmanlar
# Turtles 3xATR EA: MetaTrader 5 için Trend Takip Eden Uzman Danışman ## Genel Bakış   Turtles 3xATR EA, klasik Turtle Trading sisteminden esinlenilmiş otomatik bir ticaret robotudur. Trendli piyasalardaki kırılmaları yakalamaya odaklanır ve riski yönetmek için volatilite tabanlı stoplar kullanır. EA, sembol başına bir seferde bir pozisyon ticaret yapar, kırılma sinyalleriyle giriş yapar ve karları kilitlemek için takip eden stoplar kullanır. Disiplinli risk kontrolüne vurgu yapar ve işlem baş
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor we present is an automated trading tool designed to operate in the forex market using two widely known and respected technical indicators: Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands are a technical analysis tool consisting of an upper band, a lower band, and a simple moving average in the middle. These bands help identify volatility and potential trend reversal points in price. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Uzman Danışmanlar
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
MACD Expert Advisor for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (1)
Uzman Danışmanlar
MACD EA for Prop Firms is an Expert Advisor designed specifically to overcome Proprietary Firms challenges such as MyForexFunds to obtain a founded account. In fact, it has specific functions to comply with the rules imposed by the companies that offer managed accounts. - It is based on a strategy with MACD and EMA indicators that signals to the EA when to open positions - Works on all Forex pairs, recommended on M5, M6, M10 timeframes. - The EA should work on VPS 24/7 - Write to me private
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Uzman Danışmanlar
ForceBB_Expert   is structured based on two specifics technical analysis indicators ( Bollinger Bands and  Force Index ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Make Your Own EA for MT5
Bruno Souza
Uzman Danışmanlar
ENJOY THE LAUNCH PROMOTION WITH SUPER DISCOUNT For a complete description of all parameters and EA, check out the article I created:  Make Your Own EA - Main Description :  https://www.mql5.com/en/blogs/post/732582 Sets :  https://www.mql5.com/en/market/product/67727#!tab=comments&page=1&comment=22585237 Monitoring signal:  https://www.mql5.com/en/signals/984624 The idea of this EA is to allow the user to  develop their own strategy  , since few people understand programming. The oper
LVL RSI mt5
LVL Invest
Uzman Danışmanlar
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
Gold Reversal X1
Phinnustda Warrarungruengskul
Uzman Danışmanlar
Gold Reversal X1: The Smart Trend Reversal EA for XAUUSD Gold Reversal X1 is an expert advisor designed to trade XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe , specifically targeting major trend reversal points. This EA is built for traders who appreciate a strategic approach with a lower frequency of trades, averaging around 5 orders per month. Find more EAs to fit your strategy:   Click Here Core Strategy and Features Trend Reversal Strategy : The EA identifies key reversal zones to enter trades, aimi
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Uzman Danışmanlar
The Arbitrage365 EA is a basic script for MetaTrader that implements a triangular arbitrage strategy. It identifies and exploits price discrepancies between EURUSD, GBPUSD, and EURGBP to profit from temporary market mispricing. This EA capitalizes on the law of one price by simultaneously buying and selling currency pairs. Its advantages include speed, accuracy, scalability, consistency, cost-effectiveness, contribution to market liquidity, and portfolio diversification. However, it's a basic E
FREE
PZ MAcD Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
4.14 (7)
Uzman Danışmanlar
This EA is a flexible and powerful metatrader expert advisor that trades using the MACD indicator and implements many useful features. It can trade using the MACD indicator alone, or donchian breakouts confirmed by the MACD indicator from any timeframe. Additionally, it offers a martingale feature and forex session filters. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully configurable settings Customizable break-even, SL, TP and traili
FREE
Big Mac B
STANTON ROUX
3.5 (6)
Uzman Danışmanlar
The Big Mac B MQL5 expert advisor is a based off a Bollinger breakout strategy. The MACD indicator is used to confirm either a buy or sell trend. The MFI indicator to act as a trading range to ensure that the buy or sell is not activated when the price is in an overbought or oversold condition. Trades will only be entered if the current price is within the trading range of the MFI indicator. Default settings are for the USDJPY on the 5 minute time-frame. To work with the news server, you must a
FREE
Percent Above Below Moving Average low Stagnation
Smarterbot Software
Uzman Danışmanlar
Are you looking for a powerful expert advisor that can help you find the best trading systems with low stagnation and high net profit? Look no further than this expert advisor, which enters a position when the price moves a percentage distance from a moving average. With a variety of moving averages available, including the Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Smoothed Moving Average (SMMA), Linear Weighted Moving Average (LWMA), Linear Regression Moving Average, and Hu
Demigoddess Grid
carl_carl101
Uzman Danışmanlar
My Grid expert advisor for MT5 is a safe and good-quality tool that uses advanced algorithms and technical indicators to automate Grid trading strategies. It offers flexible customization options and can handle both trending and ranging markets on the EURUSD and other pairs. With its take-profit levels, trailing stops, and lot size management, it ensures the safety and profitability of your trading account.  The EA is plug and play, set file is in the comment section. Account monitoring:  https
Unbeatable hunter for gold
Fahd Hammoune
Uzman Danışmanlar
Altın dalgalanmalarının üstesinden gelen robot "UNBEATABLE HUNTER FOR GOLD"u keşfedin! lütfen dikkat: başlangıç ​​​​fiyatı promosyondadır  Altın piyasasındaki zorluklardan ve öngörülemeyen olaylardan bıktınız mı?  Artık endişelenme!  Robotumuz ile bu sorunlara kesin olarak son verebilirsiniz.  Altın tarihinin dikkatli bir şekilde incelenmesi sayesinde, robotumuz tüm dalgalanmaların üstesinden gelebilir ve piyasanın derinliğini gerçek zamanlı olarak izleyebilir.  İşte robotumuzun bir kazan-kaza
AI Bolinger PRO
Saniyat Nabiyeva
Uzman Danışmanlar
AI Bolinger Pro — Bir Klasiğin Evrimi (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic) EA AI PRO serisinin bir parçasıdır, bu da kodunun %100 Yapay Zeka tarafından tasarlandığı ve yazıldığı anlamına gelir. Kurumsal düzeyde 24 farklı pozisyon yönetimi fonksiyonu ile donatılmıştır, bu da onu mod çeşitliliği açısından önde gelen EA'lardan (Uzman Danışmanlar) biri yapar. Bu danışmanın yapay zeka aracılığıyla oluşturulmasında insan faktörünün olmaması, kullanıcılar için fiyatın minimuma indirilmesini sa
Meteoro
Gabriel Joel Dos Passos
Uzman Danışmanlar
FORCE CANDLE PRO MT5 a momentum robot built to capture strong moves with discipline and clarity it trades only when the market prints a true force candle dominant body controlled opposite wick objective reading and firm execution no fluff no external dependencies no martingale no grid WHY FORCE CANDLE PRO STANDS OUT it looks for the moment when price energy concentrates in one strong candle when that happens probability of continuation tends to increase the robot measures body strength relative
PZ Flexible Breakout EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Trade donchian breakouts with complete freedom. This EA can trade any breakout period, any timeframe, with pending or market orders- as desired- and implements many other useful features for the exigent trader, like customizable trading sessions and week days, a martingale mode and inverse martingale mode.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Customizable trading direction Customizable donchian breakout period It can trade using
FREE
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Uzman Danışmanlar
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Uzman Danışmanlar
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $149, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. 1. Overview X Fusion AI is an automated trading system that combines classic, proven tradin
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.26 (23)
Uzman Danışmanlar
Ö zel fiyat  $109  (normal fiyat: $365) . Kurulum ve Kullanım Kılavuzu :  ABS Channel . Gerçek Zamanlı İzleme:   ABS Signal .  Canlı sinyalden kurulum dosyası Temel kurulum dosyası ABS EA nedir? ABS EA, özellikle H1 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için geliştirilmiş profesyonel bir ticaret robotudur. Dahili risk kontrolleri ile Martingale sistemi . Hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan ABS EA, kurulumu kolay, tamamen otomatiktir ve farklı ticaret stillerine uyacak şekilde
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimleri (M5, M30, H2, H4, H6, H12) tarafından tetiklenen sekiz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Uzman Danışmanlar
Altın ve Bitcoin arasında halka açık ilk arbitraj algoritması! Kampanyalar her gün açık! Canlı Sinyal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Zaman içinde önerilen aracı kurumlar şunlardır:   IC Markets İşlem gören pariteler:   XAUUSD, BTCUSD Bağlantı sembolü:   XAUUSD H1 İşlem gören döviz çiftlerinin   Piyasa İzleme   penceresine eklendiğinden emin olun! Hesap Türü: ECN/Ham Spread Önek Ayarları: Eğer aracı kurumunuzun sembol ön ekiyle başlayan bir döviz çifti varsa, örneğin - XAUUSD  
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]     Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütme
Remstone
Remstone
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama y
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Uzman Danışmanlar
The Techno Deity — XAUUSD Dijital Hakimiyet Canlı Sinyal: Sistem performansını resmi hesaptan takip edin: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promosyon: Cryon X-9000 danışmanını hediye olarak alabilirsiniz. Detaylar için doğrudan benimle iletişime geçin. The Techno Deity, altın piyasasındaki yapısal düzeni hedefleyen yüksek teknolojili bir ticaret sistemidir. Kurumsal ilgi bölgelerini tespit ederek hassas girişler sağlar. Avantajlar Likidite Zekası: Gizli emir topluluklarını tarar. Sinirsel
Yazarın diğer ürünleri
TrendMaster XAU Pro EA
Muhammad Nadeem Satti
Uzman Danışmanlar
TrendMaster XAU Pro EA Precision in Gold. Power in Silence. Overview: TrendMaster XAU Pro EA is a sophisticated trend-following system engineered for trading XAUUSD (Gold) across all timeframes. Built on a foundation of convergence logic and multi-indicator validation, this EA adapts fluidly to market shifts—quietly navigating the chaos with purpose and precision. Strategic Essence: While the full logic remains proprietary, TrendMaster XAU Pro EA operates through a layered synergy of mome
Claude bot
Muhammad Nadeem Satti
Uzman Danışmanlar
Claude bot v2.00 is a versatile and reliable Expert Advisor built for adaptive trend-following strategies across forex pairs. Using a combination of Moving Averages , ADX , ATR , and RSI filters , it identifies stable trends while minimizing false entries. The EA includes smart trailing stop and breakeven logic to lock in profits early and cut losses fast. ️ Strategy Overview: Trend Entry: Based on MA crossovers with ADX and RSI filtering to confirm market strength. Trade Management: Smart
AlgoV6 ATR Trend Breakout EA
Muhammad Nadeem Satti
Uzman Danışmanlar
Product Name: AlgoV6 ATR Trend Breakout EA Market Description: Overview AlgoV6  is a fully automated Expert Advisor that uses ATR-based dynamic Stop Loss/Take Profit logic and pivot breakout strategies to capture strong trends across any symbol or timeframe. It intelligently identifies pivot highs and lows to determine market bias, and waits for confirmation before executing trades — a reliable approach for low-noise entries with built-in risk control . Key Features Smart Trend Detectio
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt