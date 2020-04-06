EMA Crossover simple EA

This expert advisor implements the original Dennis and Eckhardt trading system, commonly known as The Turtle Trader. It trades exactly like the original turtles did, and can be used by experienced traders to capture trends in up or down markets. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully configurable strategy settings Fully configurable trading settings Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols Works for CFDs and for

FREE