EMA Crossover simple EA
- Asesores Expertos
- Muhammad Nadeem Satti
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Asesor Experto en cruces de EMA
Un simple EA de seguimiento de tendencia que entra en operaciones basado en cruces de EMA. Cierra operaciones opuestas cuando las señales se invierten. Totalmente automático con tamaño de lote ajustable, deslizamiento y períodos de EMA.
Características:
-
Compra/Venta en cruces EMA rápidos vs. lentos
-
Gestión automática de operaciones
-
Número mágico para evitar conflictos
Ajustes recomendados:
-
Marco de tiempo: M5, M15 o cualquiera
-
Símbolo: XAUUSD recomendado
-
EMA rápida: 8
-
EMA lenta: 21
Disclamer: Trading EA implica riesgo. Pruebe en demo primero.