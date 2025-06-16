Deposit Multiplier Advisor ist ein vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informations-Handels-Panel und einer einfachen Einrichtung. Die Strategie besteht darin, eine erste Order auf dem Markt zu eröffnen, die auf Indikatoren basiert, die auf überkauften und überverkauften Zonen des Instruments basieren. Der Expert Advisor multipliziert dann das Volumen einer Richtung mit einem Raster anstehender Aufträge mit einem festgelegten Abstand in Punkten. Wenn der festgelegte Gewinn erreicht ist, wird der Orderkorb geschlossen und der Zyklus wiederholt sich. Die Losgröße kann festgelegt oder als Prozentsatz berechnet werden. Es kann ein Zeitlimit für die Eröffnung des ersten Gitterauftrags festgelegt werden. Der ADVISOR zeigte die besten Ergebnisse bei NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD.

Live-Signal: Das System "Money Multiplier Roboforex" kann unter dem Namen auf dem Service "My Forex Book" gefunden werden.

Die Datei mit den optimierten Einstellungen des Advisors wird nach dem Kauf kostenlos zur Verfügung gestellt oder kann auf Wunsch gemietet werden.

Mindestanforderungen:

Broker: Jeder Broker mit niedrigem Spread.

Mindestersteinlage: $1000 oder $100 bei Cent-Konten.

Kontotyp: Absicherung.

Verwenden Sie VPS, um den EA 24/7 laufen zu lassen.

Advisor-Parameter:

TradeComment: Kommentar zu Handelspositionen

in_EANumber: eindeutige EA-Kennung

MaxSpread: maximal erlaubter Spread

in_slip:maximal erlaubter Slippage

OpenHour: Stunde des Handelsbeginns gemäß der Strategie

OpenMinute: Minuten des Handelsbeginns gemäß der Strategie

CloseHour: Stunde , in der der Handel gemäß der Strategie endet

CloseMinute: Minuten , in denen der Handel gemäß der Strategie beendet wird

GMTOfset: Zeitzone

UseAnyEntry: true = ein Signal von irgendeinem der aktivierten Indikatoren wird verwendet, um einen Handel zu eröffnen, false = Signale von allen aktivierten Indikatoren müssen gleichzeitig sein

in_MAEntry: 0 = Aus, 1 = Handel entsprechend dem MA-Indikator, 2 = Handel in die entgegengesetzte Richtung

in_CCIEntry: 0 = Aus, 1 = Handel nach dem CCI-Indikator, 2 = Handel in die entgegengesetzte Richtung

in_RSIEEintrag: 0 = Aus, 1 = Handel nach dem RSI-Indikator, 2 = Handel in die entgegengesetzte Richtung

in_BollingerEntry: 0 = Aus, 1 = Handel nach dem Bollinger-Indikator, 2 = Handel in die entgegengesetzte Richtung

UseMM: Vom Money Management berechnete Losgröße

in_StMmLot: Prozentsatz zur Berechnung des Lots, wenn Money Management eingeschaltet ist

in_StLot:Startlot , wenn Money Management ausgeschaltet ist

in_Multiplier: Lot-Multiplikator des Ordergitters

MaxTrades: maximale Anzahl von Aufträgen im Raster

BreakEvenTrade: alle Levels schließen , wenn BE erreicht ist

in_BEPlusPips: Pips , die zum Breakeven hinzugefügt werden, bevor BE geschlossen wird

MaximizeProfit: ermöglicht TP und Trailing Stop Bewegung

in_ProfitSet: fixiert den Gewinn auf einen bestimmten Prozentsatz des möglichen Gesamtertrags

in_MoveTP: verschiebt TP um diesen Betrag in Pips

TotalMoves: wie oft TP sich bewegen soll, bevor er gestoppt wird

UseStopLoss: Stop Loss und/oder Trailing Stop Loss verwenden

in_SLPips: Pips für festen StopLoss aus BE, 0=aus

in_TSLPips: Trailing Stop Loss Punkte aus BE + TSLPip, 0=aus

in_TSLPipsMin: minimale Trailing-Stop-Pips bei abnehmendem TS

in_SetCountArray: Anzahl der Trades in jedem Grid-Block (durch Komma getrennt)

in_GridSetArray: Anzahl der Punkte für die Platzierung einer Limit-Order für jeden Gitterblock (durch Komma getrennt)

in_TP_SetArray: Take Profit für jeden Grid-Block (kommagetrennt)

MAPeriod: Zeitraum des MA-Indikators

in_MADistance: Abstand vom MA, der den Marktbereich definiert

CCIPeriod: Zeitraum des CCI-Indikators

BuySellCciZone:CCI überkaufte und überverkaufte Zonen

RSIPeriod: Zeitraum des RSI-Indikators

BuySellRsiZone:RSI überkaufte und überverkaufte Zonen

BollPeriod: Zeitraum des Bollinger-Indikators

in_BollDistance: Spanne der Bollinger-Bänder nach oben und unten

BollDeviation: Standardabweichungsmultiplikator für Bollinger-Kanal

BollMaShift: MA-Verschiebung für Bollinger



