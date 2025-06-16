Deposit Multiplier
- Yuri Tikhonov
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 6 August 2025
Deposit Multiplier Advisor ist ein vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informations-Handels-Panel und einer einfachen Einrichtung. Die Strategie besteht darin, eine erste Order auf dem Markt zu eröffnen, die auf Indikatoren basiert, die auf überkauften und überverkauften Zonen des Instruments basieren. Der Expert Advisor multipliziert dann das Volumen einer Richtung mit einem Raster anstehender Aufträge mit einem festgelegten Abstand in Punkten. Wenn der festgelegte Gewinn erreicht ist, wird der Orderkorb geschlossen und der Zyklus wiederholt sich. Die Losgröße kann festgelegt oder als Prozentsatz berechnet werden. Es kann ein Zeitlimit für die Eröffnung des ersten Gitterauftrags festgelegt werden. Der ADVISOR zeigte die besten Ergebnisse bei NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD.
Live-Signal: Das System "Money Multiplier Roboforex" kann unter dem Namen auf dem Service "My Forex Book" gefunden werden.
Die Datei mit den optimierten Einstellungen des Advisors wird nach dem Kauf kostenlos zur Verfügung gestellt oder kann auf Wunsch gemietet werden.
Mindestanforderungen:
Broker: Jeder Broker mit niedrigem Spread.
Mindestersteinlage: $1000 oder $100 bei Cent-Konten.
Kontotyp: Absicherung.
Verwenden Sie VPS, um den EA 24/7 laufen zu lassen.
Advisor-Parameter:
TradeComment: Kommentar zu Handelspositionen
in_EANumber: eindeutige EA-Kennung
MaxSpread: maximal erlaubter Spread
in_slip:maximal erlaubter Slippage
OpenHour: Stunde des Handelsbeginns gemäß der Strategie
OpenMinute: Minuten des Handelsbeginns gemäß der Strategie
CloseHour: Stunde , in der der Handel gemäß der Strategie endet
CloseMinute: Minuten , in denen der Handel gemäß der Strategie beendet wird
GMTOfset: Zeitzone
UseAnyEntry: true = ein Signal von irgendeinem der aktivierten Indikatoren wird verwendet, um einen Handel zu eröffnen, false = Signale von allen aktivierten Indikatoren müssen gleichzeitig sein
in_MAEntry: 0 = Aus, 1 = Handel entsprechend dem MA-Indikator, 2 = Handel in die entgegengesetzte Richtung
in_CCIEntry: 0 = Aus, 1 = Handel nach dem CCI-Indikator, 2 = Handel in die entgegengesetzte Richtung
in_RSIEEintrag: 0 = Aus, 1 = Handel nach dem RSI-Indikator, 2 = Handel in die entgegengesetzte Richtung
in_BollingerEntry: 0 = Aus, 1 = Handel nach dem Bollinger-Indikator, 2 = Handel in die entgegengesetzte Richtung
UseMM: Vom Money Management berechnete Losgröße
in_StMmLot: Prozentsatz zur Berechnung des Lots, wenn Money Management eingeschaltet ist
in_StLot:Startlot , wenn Money Management ausgeschaltet ist
in_Multiplier: Lot-Multiplikator des Ordergitters
MaxTrades: maximale Anzahl von Aufträgen im Raster
BreakEvenTrade: alle Levels schließen , wenn BE erreicht ist
in_BEPlusPips: Pips , die zum Breakeven hinzugefügt werden, bevor BE geschlossen wird
MaximizeProfit: ermöglicht TP und Trailing Stop Bewegung
in_ProfitSet: fixiert den Gewinn auf einen bestimmten Prozentsatz des möglichen Gesamtertrags
in_MoveTP: verschiebt TP um diesen Betrag in Pips
TotalMoves: wie oft TP sich bewegen soll, bevor er gestoppt wird
UseStopLoss: Stop Loss und/oder Trailing Stop Loss verwenden
in_SLPips: Pips für festen StopLoss aus BE, 0=aus
in_TSLPips: Trailing Stop Loss Punkte aus BE + TSLPip, 0=aus
in_TSLPipsMin: minimale Trailing-Stop-Pips bei abnehmendem TS
in_SetCountArray: Anzahl der Trades in jedem Grid-Block (durch Komma getrennt)
in_GridSetArray: Anzahl der Punkte für die Platzierung einer Limit-Order für jeden Gitterblock (durch Komma getrennt)
in_TP_SetArray: Take Profit für jeden Grid-Block (kommagetrennt)
MAPeriod: Zeitraum des MA-Indikators
in_MADistance: Abstand vom MA, der den Marktbereich definiert
CCIPeriod: Zeitraum des CCI-Indikators
BuySellCciZone:CCI überkaufte und überverkaufte Zonen
RSIPeriod: Zeitraum des RSI-Indikators
BuySellRsiZone:RSI überkaufte und überverkaufte Zonen
BollPeriod: Zeitraum des Bollinger-Indikators
in_BollDistance: Spanne der Bollinger-Bänder nach oben und unten
BollDeviation: Standardabweichungsmultiplikator für Bollinger-Kanal
BollMaShift: MA-Verschiebung für Bollinger
