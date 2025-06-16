Deposit Multiplier
Deposit Multiplier Advisor es un asesor de rejilla totalmente automatizado con un panel de negociación informativo y una configuración sencilla. La estrategia consiste en abrir una orden inicial en el mercado basada en indicadores basados en zonas de sobrecompra y sobreventa del instrumento. A continuación, el Asesor Experto multiplica el volumen de una dirección con una cuadrícula de órdenes pendientes con una distancia establecida en puntos. Cuando se alcanza el beneficio fijado, se cierra la cesta de órdenes y se repite el ciclo. El tamaño del lote puede ser fijo o calculado como un porcentaje. Puede haber un límite de tiempo para la apertura de la primera orden de la cuadrícula. El ADVISOR mostró los mejores resultados en NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD.
Señal en vivo: el sistema "Money Multiplier Roboforex" se puede encontrar por su nombre en el servicio "Mi Forex Book".
El archivo de configuración optimizada del asesor se emite de forma gratuita después de la compra o alquiler a su solicitud.
Requisitos mínimos:
Broker: Cualquier broker con spread bajo.
Depósito inicial mínimo: 1000 $ o 100 $ en cuentas cent.
Tipo de cuenta: Cobertura.
Utilizar VPS para mantener el EA funcionando 24/7.
Parámetros del Asesor:
TradeComment: comentario sobre las posiciones de negociación
in_EANumber: identificador único del EA
MaxSpread: spread máximo permitido
in_slip: deslizamiento máximo permitido
OpenHour: hora de inicio de la negociación según la estrategia
OpenMinute: minutos de inicio de la negociación según la estrategia
CerrarHora: Hora de finalización de la negociación según la estrategia
CloseMinute: minutos de finalización de la negociación según la estrategia.
GMTOfset: zona horaria
UseAnyEntry: true = una señal de cualquiera de los indicadores habilitados se utiliza para abrir una operación, false = las señales de todos los indicadores habilitados deben ser simultáneas
in_MAEntry: 0 = desactivado, 1 = negociación según el indicador MA, 2 = negociación en sentido contrario
in_CCIEntry: 0 = Desactivado, 1 = negociación según el indicador CCI, 2 = negociación en sentido contrario
in_RSIEntry: 0 = Off, 1 = negociación según el indicador RSI, 2 = negociación en sentido contrario
in_BollingerEntry: 0 = Off, 1 = negociación según el indicador Bollinger, 2 = negociación en sentido contrario
UseMM: tamaño del lote calculado por Money Management
in_StMmLot: porcentaje para calcular el lote cuando la Gestión Monetaria está activada
in_StLot: lote inicial cuando la Gestión Monetaria está desactivada
in_Multiplier: multiplicador del lote de la parrilla de órdenes
MaxTrades: número máximo de órdenes en la parrilla
BreakEvenTrade: cierra todos los niveles cuando se alcanza el BE
in_BEPlusPips: pips añadidos al punto de equilibrio antes de cerrar el BE
MaximizeProfit: permite el movimiento de TP y trailing stop
in_ProfitSet: bloquea el beneficio en un porcentaje del ingreso potencial total
in_MoveTP: mueve el TP por esta cantidad en pips
TotalMoves: cuántas veces debe moverse el TP antes de detenerse
UseStopLoss: utiliza Stop Loss y/o Trailing Stop Loss
in_SLPips: pips para StopLoss fijo de BE, 0=off
in_TSLPips:puntos de trailing stop loss desde BE + TSLPip, 0=off
in_TSLPipsMin: pips mínimos de trailing stop cuando se utiliza TS decreciente
in_SetCountArray: número de operaciones en cada bloque de la parrilla (separadas por comas)
in_GridSetArray: número de puntos para colocar una orden limitada en cada bloque de la parrilla (separados por comas)
in_TP_SetArray: toma de beneficios para cada bloque de la cuadrícula (separados por comas)
MAPeriod: periodo del indicador MA
in_MADistance: distancia desde la MA que define el rango de mercado
CCIPeriod: periodo del indicador CCI
BuySellCciZone: Zonas de sobrecompra y sobreventa del CCI
RSIPeriod: periodo del indicador RSI
ComprarVenderZonaRsi: Zonas de sobrecompra y sobreventa del RSI
BollPeriod: periodo del indicador Bollinger
in_BollDistance: extensión hacia arriba/abajo de las bandas de Bollinger
BollDeviation: multiplicador de la desviación estándar del canal de Bollinger
BollMaShift: desplazamiento de MA para Bollinger
