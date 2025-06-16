Deposit Multiplier

Советник Deposit Multiplier - полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в открытии по рынку первичного ордера по индикаторам на основе зон перекупленности и перепроданности инструмента. Затем советник мультиплицирует объем одного направления сеткой отложенных ордеров с заданным расстоянием в пунктах. По достижении заданного профита корзина ордеров закрывается и цикл повторяется.  Размер лота может быть фиксированным или рассчитываться в процентном отношении. Возможно ограничение по времени работы для открытия первого ордера сетки. Советник показал наиболее хорошие результаты на NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD. 

Живой сигнал: систему "Money Multiplier Roboforex" можно найти по названию на сервисе "My Forex Book".

Файл оптимизированных настроек советника выдается бесплатно после покупки или аренды по вашему запросу.

Минимальные требования:

Брокер: Любой брокер с низким спредом.

Минимальный первоначальный депозит: $1000 или $100 на центовых счетах.

Тип счета: Хеджинг.

Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7 .

Параметры советника:

TradeComment:              комментарий  торговых позиций

in_EANumber:                 уникальный идентификатор советника

MaxSpread:                      максимально допустимый спред

in_slip:                                 максимально допустимое проскальзывание

OpenHour:                        час начала торговли по стратегии

OpenMinute:                   минуты начала торговли по стратегии

CloseHour:                         час завершения торговли по стратегии

CloseMinute:                    минуты завершения торговли по стратегии

GMTOfset:                        часовой пояс

UseAnyEntry:                   true = сигнал от любого из включенных индикаторов используется для открытия сделки, false = сигналы от всех включенных индикаторов должны быть одновременно

in_MAEntry:                     0 = Off, 1 = торговля по MA индикатор, 2 = торговля  в обратном направлении

in_CCIEntry:                      0 = Off, 1 = торговля по CCI индикатор, 2 = торговля  в обратном направлении

in_RSIEntry:                      0 = Off, 1 = торговля по RSI индикатор, 2 = торговля  в обратном направлении

in_BollingerEntry:           0 = Off, 1 = торговля по Bollinger индикатор, 2 = торговля  в обратном направлении

UseMM:                             размер лота вычисляется функцией Money Management

in_StMmLot:                     процент для расчета лота при включенном Money Management

in_StLot:                             стартовый лот при выключенном Money Management

in_Multiplier:                    множитель  лота сетки ордеров

MaxTrades:                       максимальное количество ордеров в сетке

BreakEvenTrade:            закрыть все уровни, при достижении BE

in_BEPlusPips:                  пункты добавлены к точке безубыточности перед закрытием BE

MaximizeProfit:               включает функцию движения TP и трейлинг-стопа

in_ProfitSet:                     фиксирует прибыль на уровне процента от общего потенциального дохода

in_MoveTP:                      перемещает TP на эту сумму в пипсах

TotalMoves:                      сколько раз TP должен двигаться, прежде чем прекратить

UseStopLoss:                    используйте Stop Loss и/или Trailing Stop Loss

in_SLPips:                           пункты для фиксированного StopLoss от BE, 0=выключено

in_TSLPips:                        пункты для трейлинг-стоп-лосса от BE + TSLPip, 0=выключено

in_TSLPipsMin:                минимальные пипсы трейлинг-стопа при использовании уменьшающегося TS

in_SetCountArray:         количество сделок в каждом блоке сетки (через запятую)

in_GridSetArray:             количество пунктов, на которое необходимо выставить лимитный ордер для каждого блока сетки (через запятую)

in_TP_SetArray:              тейк-профит для каждого блока сетки (через запятую)

MAPeriod:                         период MA индикатор

in_MADistance:               расстояние от MA определяющее рыночный диапазон

CCIPeriod:                          период CCI индикатор

BuySellCciZone:                               зоны перекупленности и перепроданности CCI

RSIPeriod:                          период RSI индикатор

BuySellRsiZone:                               зоны перекупленности и перепроданности RSI

BollPeriod:                         период Bollinger индикатор

in_BollDistance:               спред вверх/вниз от полос Bollinger

BollDeviation:                   множитель стандартного отклонения для канала Bollinger

BollMaShift:                      сдвиг MA для Bollinger


Ответ на отзыв