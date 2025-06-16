Deposit Multiplier
- Эксперты
- Yuri Tikhonov
- Версия: 1.2
- Обновлено: 6 августа 2025
- Активации: 5
Советник Deposit Multiplier - полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в открытии по рынку первичного ордера по индикаторам на основе зон перекупленности и перепроданности инструмента. Затем советник мультиплицирует объем одного направления сеткой отложенных ордеров с заданным расстоянием в пунктах. По достижении заданного профита корзина ордеров закрывается и цикл повторяется. Размер лота может быть фиксированным или рассчитываться в процентном отношении. Возможно ограничение по времени работы для открытия первого ордера сетки. Советник показал наиболее хорошие результаты на NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD.
Живой сигнал: систему "Money Multiplier Roboforex" можно найти по названию на сервисе "My Forex Book".
Файл оптимизированных настроек советника выдается бесплатно после покупки или аренды по вашему запросу.
Минимальные требования:
Брокер: Любой брокер с низким спредом.
Минимальный первоначальный депозит: $1000 или $100 на центовых счетах.
Тип счета: Хеджинг.
Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7 .
Параметры советника:
TradeComment: комментарий торговых позиций
in_EANumber: уникальный идентификатор советника
MaxSpread: максимально допустимый спред
in_slip: максимально допустимое проскальзывание
OpenHour: час начала торговли по стратегии
OpenMinute: минуты начала торговли по стратегии
CloseHour: час завершения торговли по стратегии
CloseMinute: минуты завершения торговли по стратегии
GMTOfset: часовой пояс
UseAnyEntry: true = сигнал от любого из включенных индикаторов используется для открытия сделки, false = сигналы от всех включенных индикаторов должны быть одновременно
in_MAEntry: 0 = Off, 1 = торговля по MA индикатор, 2 = торговля в обратном направлении
in_CCIEntry: 0 = Off, 1 = торговля по CCI индикатор, 2 = торговля в обратном направлении
in_RSIEntry: 0 = Off, 1 = торговля по RSI индикатор, 2 = торговля в обратном направлении
in_BollingerEntry: 0 = Off, 1 = торговля по Bollinger индикатор, 2 = торговля в обратном направлении
UseMM: размер лота вычисляется функцией Money Management
in_StMmLot: процент для расчета лота при включенном Money Management
in_StLot: стартовый лот при выключенном Money Management
in_Multiplier: множитель лота сетки ордеров
MaxTrades: максимальное количество ордеров в сетке
BreakEvenTrade: закрыть все уровни, при достижении BE
in_BEPlusPips: пункты добавлены к точке безубыточности перед закрытием BE
MaximizeProfit: включает функцию движения TP и трейлинг-стопа
in_ProfitSet: фиксирует прибыль на уровне процента от общего потенциального дохода
in_MoveTP: перемещает TP на эту сумму в пипсах
TotalMoves: сколько раз TP должен двигаться, прежде чем прекратить
UseStopLoss: используйте Stop Loss и/или Trailing Stop Loss
in_SLPips: пункты для фиксированного StopLoss от BE, 0=выключено
in_TSLPips: пункты для трейлинг-стоп-лосса от BE + TSLPip, 0=выключено
in_TSLPipsMin: минимальные пипсы трейлинг-стопа при использовании уменьшающегося TS
in_SetCountArray: количество сделок в каждом блоке сетки (через запятую)
in_GridSetArray: количество пунктов, на которое необходимо выставить лимитный ордер для каждого блока сетки (через запятую)
in_TP_SetArray: тейк-профит для каждого блока сетки (через запятую)
MAPeriod: период MA индикатор
in_MADistance: расстояние от MA определяющее рыночный диапазон
CCIPeriod: период CCI индикатор
BuySellCciZone: зоны перекупленности и перепроданности CCI
RSIPeriod: период RSI индикатор
BuySellRsiZone: зоны перекупленности и перепроданности RSI
BollPeriod: период Bollinger индикатор
in_BollDistance: спред вверх/вниз от полос Bollinger
BollDeviation: множитель стандартного отклонения для канала Bollinger
BollMaShift: сдвиг MA для Bollinger
