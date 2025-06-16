Советник Deposit Multiplier - полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в открытии по рынку первичного ордера по индикаторам на основе зон перекупленности и перепроданности инструмента. Затем советник мультиплицирует объем одного направления сеткой отложенных ордеров с заданным расстоянием в пунктах. По достижении заданного профита корзина ордеров закрывается и цикл повторяется. Размер лота может быть фиксированным или рассчитываться в процентном отношении. Возможно ограничение по времени работы для открытия первого ордера сетки. Советник показал наиболее хорошие результаты на NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD.

Живой сигнал: систему "Money Multiplier Roboforex" можно найти по названию на сервисе "My Forex Book".

Файл оптимизированных настроек советника выдается бесплатно после покупки или аренды по вашему запросу.

Минимальные требования:

Брокер: Любой брокер с низким спредом.

Минимальный первоначальный депозит: $1000 или $100 на центовых счетах.

Тип счета: Хеджинг.

Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7 .

Параметры советника:



TradeComment: комментарий торговых позиций

in_EANumber: уникальный идентификатор советника

MaxSpread: максимально допустимый спред

in_slip: максимально допустимое проскальзывание

OpenHour: час начала торговли по стратегии

OpenMinute: минуты начала торговли по стратегии

CloseHour: час завершения торговли по стратегии

CloseMinute: минуты завершения торговли по стратегии

GMTOfset: часовой пояс

UseAnyEntry: true = сигнал от любого из включенных индикаторов используется для открытия сделки, false = сигналы от всех включенных индикаторов должны быть одновременно

in_MAEntry: 0 = Off, 1 = торговля по MA индикатор, 2 = торговля в обратном направлении

in_CCIEntry: 0 = Off, 1 = торговля по CCI индикатор, 2 = торговля в обратном направлении

in_RSIEntry: 0 = Off, 1 = торговля по RSI индикатор, 2 = торговля в обратном направлении

in_BollingerEntry: 0 = Off, 1 = торговля по Bollinger индикатор, 2 = торговля в обратном направлении

UseMM: размер лота вычисляется функцией Money Management

in_StMmLot: процент для расчета лота при включенном Money Management

in_StLot: стартовый лот при выключенном Money Management

in_Multiplier: множитель лота сетки ордеров

MaxTrades: максимальное количество ордеров в сетке

BreakEvenTrade: закрыть все уровни, при достижении BE

in_BEPlusPips: пункты добавлены к точке безубыточности перед закрытием BE

MaximizeProfit: включает функцию движения TP и трейлинг-стопа

in_ProfitSet: фиксирует прибыль на уровне процента от общего потенциального дохода

in_MoveTP: перемещает TP на эту сумму в пипсах

TotalMoves: сколько раз TP должен двигаться, прежде чем прекратить

UseStopLoss: используйте Stop Loss и/или Trailing Stop Loss

in_SLPips: пункты для фиксированного StopLoss от BE, 0=выключено

in_TSLPips: пункты для трейлинг-стоп-лосса от BE + TSLPip, 0=выключено

in_TSLPipsMin: минимальные пипсы трейлинг-стопа при использовании уменьшающегося TS

in_SetCountArray: количество сделок в каждом блоке сетки (через запятую)

in_GridSetArray: количество пунктов, на которое необходимо выставить лимитный ордер для каждого блока сетки (через запятую)

in_TP_SetArray: тейк-профит для каждого блока сетки (через запятую)

MAPeriod: период MA индикатор

in_MADistance: расстояние от MA определяющее рыночный диапазон

CCIPeriod: период CCI индикатор

BuySellCciZone: зоны перекупленности и перепроданности CCI

RSIPeriod: период RSI индикатор

BuySellRsiZone: зоны перекупленности и перепроданности RSI

BollPeriod: период Bollinger индикатор

in_BollDistance: спред вверх/вниз от полос Bollinger

BollDeviation: множитель стандартного отклонения для канала Bollinger

BollMaShift: сдвиг MA для Bollinger



