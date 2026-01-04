Time Wizard MT5

TIME WIZARD: Die Zeit meistern

Intelligenter Pending-Order-Assistent









„Time Wizard“ ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für Händler entwickelt wurde, die von hoher Volatilität kurz vor Markteröffnung oder Veröffentlichung von Nachrichten profitieren möchten. Dieser EA platziert automatisch Pending-Orders (Buy-Stop, Sell-Stop, Buy-Limit, Sell-Limit) zum festgelegten Zeitpunkt und bietet so Flexibilität und Effizienz bei der Handelsausführung.





Features:

Zeitbasierte Pending-Orders – Legen Sie fest, wann der EA Pending-Orders automatisch öffnet.

Unterstützung von Buy-Stop, Sell-Stop, Buy-Limit und Sell-Limit – volle Flexibilität bei Pending-Order-Strategien.

Orderabstand (Bereich) – Passen Sie den Abstand zwischen Orders an, um Risiko und potenziellen Gewinn festzulegen.





Multi-Layer-Order – Bestimmen Sie die Anzahl der Pending Orders, die Sie in einer Sitzung eröffnen möchten.





Perfekt für Open Market & News Trading – Ideal, um schnelle Kursbewegungen zu nutzen.





Automatisches Löschen Pending Orders – Löschen Sie Pending Orders, die innerhalb einer bestimmten Zeit nicht berührt werden, um irrelevante Einstiege zu vermeiden.





Automatisches Stop-Loss & Take-Profit – Optimieren Sie Ihr Risikomanagement mit Stop-Loss und Take-Profit, die je nach Strategie festgelegt werden können.





Zeit- und Handelstagfilter – Vermeiden Sie Einstiege zu unerwünschten Zeitpunkten.





TP im Geld – Option zum Anpassen des Take-Profits mit dem gewünschten Geldbetrag, nicht mit Pips.





Maximaler Spread – Bestimmen Sie das maximale Spread-Limit, sodass der EA nur Pending Orders öffnet, deren Spread das angegebene Limit nicht überschreitet.





Gegenläufige Pending Order schließen – Schließt automatisch die entgegengesetzte Pending Order, wenn die Position bereits geöffnet ist, um doppeltes Risiko zu vermeiden.





Funktionsweise:

Ausführungszeit festlegen – Bestimmen Sie Stunde und Minute, wann der EA mit dem Öffnen Pending Orders beginnt.

Wählen Sie den Ordertyp: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit oder Sell Limit.

Layer- und Distanzkonfiguration – Legen Sie die Anzahl der Orders und den Abstand zwischen den Orders für eine optimale Stacking-Strategie fest.

Risikomanagement – ​​Legen Sie Stop Loss, Take Profit und automatisches Löschen von Pending Orders fest.

Spread-Limit – Legen Sie das maximale Spread-Limit fest, um sicherzustellen, dass Orders nur bei guten Marktbedingungen platziert werden.

TP in Money – Bestimmen Sie den Take Profit basierend auf dem gewünschten Gewinnbetrag, nicht auf Basis von Pips.

Schließen Sie die entgegengesetzte Pending Order – Wenn die Position bereits geöffnet ist, schließt der EA automatisch die entgegengesetzte Pending Order.

Lassen Sie den EA arbeiten – Zum angegebenen Zeitpunkt platziert der EA automatisch Pending Orders gemäß Ihren Einstellungen.





Eingabeparameter:

Startzeit – Zeitpunkt für den Beginn der Eröffnung von Pending Orders.

Ordertyp – Wählen Sie zwischen Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit und Sell Limit.

Layer-Orders – Die Anzahl der Pending Orders, die Sie platzieren möchten.

Distanz zwischen Orders – Der Abstand zwischen Pending Orders in Pips.

Stop-Loss & Take-Profit – Setzen Sie Stop-Loss und Take-Profit automatisch.

Pending Order nach x Minuten löschen – Löschen Sie Pending Orders, die nach einer bestimmten Zeit nicht mehr bearbeitet wurden.

Handelstage-Filter – Beschränken Sie die Ausführung des EAs auf bestimmte Tage.

Max. Spread – Legen Sie das maximale Spread-Limit (in Pips) für die Eröffnung von Pending Orders fest.

TP in Money – Setzen Sie Take-Profit in Geld, nicht in Pips.

Close Opposite Pending Order – Schließen Sie automatisch Pending Orders nach Eröffnung einer Position.





Warum „Time Wizard“ wählen?

Zeitsparend und vollautomatisch – Sie müssen Pending Orders nicht manuell platzieren.

Geeignet für Nachrichten und den offenen Markt – Profitieren Sie von Kursspitzen.

Hohe Flexibilität – Kann für verschiedene Pending-Order-Strategien verwendet werden.

Strenges Risikomanagement – ​​Mit Stop-Loss, Take-Profit, Max. Spread und Close Opposite Pending Order.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gewinne – Mit der Funktion „TP in Money“ ermitteln Sie Gewinne in konkreterem Geld.





Werden Sie mit „Time Wizard“ ein effizienterer Trader! Automatisieren Sie Ihre Pending-Order-Strategie und nutzen Sie die Marktvolatilität intelligenter!