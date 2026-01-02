Anchor Pro Funded Guard and Trade Manager

Hören Sie auf, Ihre finanzierten Konten zu sprengen. Handeln Sie visuell. Schützen Sie Ihr Kapital.

Anchor Pro ist nicht nur ein Handelsmanager - es ist eine komplette Funded Account Guardian und Visual Trading Suite. Es wurde speziell für Händler entwickelt, die sich den Herausforderungen von Prop Firm (FTMO, MyForexFunds, etc.) stellen, und kombiniert institutionellen Risikoschutz mit einer revolutionären "Draw-to-Trade"-Engine.

Ganz gleich, ob Sie versuchen, eine Herausforderung zu bestehen oder Ihr finanziertes Konto sicher zu halten, Anchor Pro sorgt dafür, dass Sie sich auf die Charts konzentrieren können.

🛡️ 1. THE FUNDED GUARD: Ihr Sicherheitsnetz

Überschreiten Sie nie wieder ein tägliches Drawdown-Limit. Die Registerkarte Guard fungiert als Ihr persönlicher Risikomanager und setzt automatisch strenge Regeln durch.

Konsistenz-Score in Echtzeit: Das einzige Panel, das Ihren "Consistency Score" in Echtzeit berechnet. Neue Funktion: Zeigt Ihnen genau an , wie viel Gewinn ($) Sie erzielen müssen, um Ihren Punktestand zu verbessern und Ihre Herausforderung zu bestehen.

Tägliche & Gesamtverlust-Limits: Legen Sie Ihren maximalen Tagesverlust fest (z.B. $500). Wenn Sie diesen Wert erreichen, reduziert Anchor Pro automatisch Ihr Konto und verhindert ein Überhandeln.

Wochenend-Schutz: Verhindert automatisch neue Trades am Samstag/Sonntag, um Verstöße gegen die "Holding Over Weekend"-Regel zu vermeiden.

Gewinn-Ziele: Verfolgen Sie Ihre täglichen und gesamten Gewinnziele mit einem visuellen Fortschrittsbalken.

✏️ 2. SMART LINE TRADING: Zeichnen und Ausführen

Vergessen Sie das Einstellen komplexer Pending Orders. Zeichnen Sie einfach eine Linie auf dem Chart, und Anchor Pro erledigt den Rest.

3 erweiterte Logik-Modi: Ausbruch (BRK): Eröffnet einen Handel, wenn eine Kerze über Ihrer Trendlinie schließt . Bounce / BOF (Falscher Bruch): Eröffnet einen Umkehrhandel, wenn der Kurs eine Linie durchbricht, aber wieder innerhalb der Linie schließt (die "Fakeout"-Strategie). Berührung (TCH): Sofortige Ausführung in dem Moment, in dem der Kurs Ihre Linie berührt (perfekt für Dochteinträge).

Visueller Manager: Sehen Sie alle Ihre aktiven Linienaufträge in einer übersichtlichen Liste. Springen Sie sofort zu einer beliebigen Linie.

🎯 3. VISUELLER PLANER: Sofortige Risikoberechnung

Schluss mit der manuellen Berechnung von Losgrößen.

Drag & Drop: Ein visuelles "Entry / SL / TP"-Tool erscheint auf Ihrem Chart. Ziehen Sie die Linien auf das gewünschte Niveau.

Auto-Kalkulation: Das Panel berechnet sofort die richtige Losgröße auf der Grundlage Ihres Risikos (z.B. 1% Risiko oder $100 Risiko).

Ein-Klick-Ausführung: Klicken Sie direkt im Planer auf "Kaufen" oder "Verkaufen", um den Handel mit den exakt berechneten Risikoparametern zu eröffnen.

🚀 ZUSÄTZLICHE PROFI-FUNKTIONEN

Tarnmodus: Verstecken Sie Ihre SL und TP vor dem Broker. Der EA überwacht den Preis intern und schließt die Trades, wenn die Levels erreicht werden.

Erweitertes Trailing: Verfolgen Sie Ihren Stop-Loss mit Hilfe von Candle High/Low , gleitenden Durchschnitten , ATR oder Profit Steps .

Teilweise Schließungen: Schließen Sie automatisch % Ihrer Position bei bis zu 3 verschiedenen Zielen (TP1, TP2, TP3).

Grid Engine: Eingebaute Optionen für Recovery Grids (optional und vollständig anpassbar).

Harte Zeit schließen: Erzwingen Sie die Schließung aller Geschäfte zu einer bestimmten Zeit (z. B. 23:55 Uhr), um Swap-Gebühren oder Nachrichtenereignisse zu vermeiden.

Schützen Sie Ihr Kapital. Bestehen Sie Ihre Herausforderung. Handeln Sie wie ein Profi. Laden Sie Anchor Pro noch heute herunter.