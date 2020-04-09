Time Wizard MT5

TIME WIZARD: Овладение временем

Умный помощник отложенных ордеров









"Time Wizard" — это советник (EA), разработанный специально для трейдеров, которые хотят воспользоваться высокой волатильностью, приближающейся к открытию рынка или выпуску новостей. Этот советник автоматически размещает отложенные ордера (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) в соответствии с указанным временем, обеспечивая гибкость и эффективность в исполнении сделок.





Предлагаемые функции:

Отложенные ордера на основе времени — устанавливаются, когда советник начинает автоматически открывать отложенные ордера.





Поддержка Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit — полная гибкость в стратегиях отложенных ордеров.

Настройка расстояния между ордерами (диапазон) — отрегулируйте расстояние между ордерами, чтобы установить уровень риска и потенциальной прибыли.

Многоуровневый ордер — определите количество отложенных ордеров, которые вы хотите открыть за одну сессию.

Идеально подходит для торговли на открытом рынке и новостях — идеально подходит для использования быстрых движений цен.

Автоматическое удаление отложенного ордера — удаляйте отложенные ордера, которые не были задействованы в течение определенного времени, чтобы избежать ненужных входов.

Автоматические стоп-лосс и тейк-профит — поддерживайте управление рисками с помощью SL и TP, которые можно установить в соответствии со стратегией.

Фильтр времени и торгового дня — избегайте входа в нежелательное время.

TP в деньгах — возможность настроить тейк-профит на желаемую сумму денег, а не пипсов.

Макс. спред — определите максимальный лимит спреда, чтобы советник открывал отложенные ордера только в том случае, если спред не превышает указанного лимита.

Закрыть противоположный отложенный ордер — автоматически закрывает противоположный отложенный ордер, если позиция уже открыта, избегая двойного риска.





Как это работает:

Установите время выполнения — определите час и минуту, когда советник начнет открывать отложенные ордера.

Выберите тип отложенного ордера — Buy ​​Stop, Sell Stop, Buy Limit или Sell Limit.

Конфигурация слоя и расстояния — определите количество ордеров и расстояние между ордерами для оптимальной стратегии стекирования.

Управление рисками — установите Stop Loss, Take Profit и автоматическое удаление отложенных ордеров.

Ограничение спреда — определите максимальный лимит спреда, чтобы гарантировать размещение ордеров только в хороших рыночных условиях.

TP in Money — определите Take Profit на основе суммы денег, которую вы хотите заработать, а не пипсов.

Закройте противоположный отложенный ордер — если позиция уже открыта, советник автоматически закроет противоположный отложенный ордер.

Позвольте советнику работать — когда наступит указанное время, советник автоматически разместит отложенные ордера в соответствии с вашими настройками.





Входные параметры:

Время начала — время начала открытия отложенных ордеров.

Тип ордера — выберите между Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit.

Layer Orders — количество отложенных ордеров, которые вы хотите разместить.

Distance Between Orders — расстояние между отложенными ордерами в пипсах.

Stop Loss & Take Profit — автоматически устанавливаете SL и TP.

Delete Pending Order After X Minutes — удаляете отложенные ордера, которые не были задействованы в течение определенного времени.

Trading Days Filter — ограничивает работу советника только в определенные дни.

Max Spread — устанавливает максимальный предел спреда (в пипсах), приемлемый для открытия отложенных ордеров.

TP in Money — устанавливает тейк-профит в деньгах, а не в пипсах.

Close Opposite Pending Order — автоматически закрывает противоположные отложенные ордера после открытия позиции.





Почему стоит выбрать «Time Wizard»?

Экономит время и полностью автоматизирован — не нужно вручную размещать отложенные ордера.

Подходит для новостей и открытого рынка — получайте прибыль от скачков цен.

Высокая гибкость — может использоваться для различных стратегий отложенных ордеров.

Строгое управление рисками — с SL, TP, максимальным спредом и закрытием противоположного отложенного ордера.





Сосредоточьтесь на денежных результатах — с функцией TP в деньгах для определения прибыли в более конкретных деньгах.





Станьте более эффективным трейдером с «Time Wizard»! Автоматизируйте свою стратегию отложенных ордеров и воспользуйтесь рыночной волатильностью более разумно!