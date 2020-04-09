Time Wizard MT5

TIME WIZARD: Овладение временем
Умный помощник отложенных ордеров


"Time Wizard" — это советник (EA), разработанный специально для трейдеров, которые хотят воспользоваться высокой волатильностью, приближающейся к открытию рынка или выпуску новостей. Этот советник автоматически размещает отложенные ордера (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) в соответствии с указанным временем, обеспечивая гибкость и эффективность в исполнении сделок.

Предлагаемые функции:
Отложенные ордера на основе времени — устанавливаются, когда советник начинает автоматически открывать отложенные ордера.

Поддержка Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit — полная гибкость в стратегиях отложенных ордеров.
Настройка расстояния между ордерами (диапазон) — отрегулируйте расстояние между ордерами, чтобы установить уровень риска и потенциальной прибыли.
Многоуровневый ордер — определите количество отложенных ордеров, которые вы хотите открыть за одну сессию.
Идеально подходит для торговли на открытом рынке и новостях — идеально подходит для использования быстрых движений цен.
Автоматическое удаление отложенного ордера — удаляйте отложенные ордера, которые не были задействованы в течение определенного времени, чтобы избежать ненужных входов.
Автоматические стоп-лосс и тейк-профит — поддерживайте управление рисками с помощью SL и TP, которые можно установить в соответствии со стратегией.
Фильтр времени и торгового дня — избегайте входа в нежелательное время.
TP в деньгах — возможность настроить тейк-профит на желаемую сумму денег, а не пипсов.
Макс. спред — определите максимальный лимит спреда, чтобы советник открывал отложенные ордера только в том случае, если спред не превышает указанного лимита.
Закрыть противоположный отложенный ордер — автоматически закрывает противоположный отложенный ордер, если позиция уже открыта, избегая двойного риска.

Как это работает:
Установите время выполнения — определите час и минуту, когда советник начнет открывать отложенные ордера.
Выберите тип отложенного ордера — Buy ​​Stop, Sell Stop, Buy Limit или Sell Limit.
Конфигурация слоя и расстояния — определите количество ордеров и расстояние между ордерами для оптимальной стратегии стекирования.
Управление рисками — установите Stop Loss, Take Profit и автоматическое удаление отложенных ордеров.
Ограничение спреда — определите максимальный лимит спреда, чтобы гарантировать размещение ордеров только в хороших рыночных условиях.
TP in Money — определите Take Profit на основе суммы денег, которую вы хотите заработать, а не пипсов.
Закройте противоположный отложенный ордер — если позиция уже открыта, советник автоматически закроет противоположный отложенный ордер.
Позвольте советнику работать — когда наступит указанное время, советник автоматически разместит отложенные ордера в соответствии с вашими настройками.

Входные параметры:
Время начала — время начала открытия отложенных ордеров.
Тип ордера — выберите между Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit.
Layer Orders — количество отложенных ордеров, которые вы хотите разместить.
Distance Between Orders — расстояние между отложенными ордерами в пипсах.
Stop Loss & Take Profit — автоматически устанавливаете SL и TP.
Delete Pending Order After X Minutes — удаляете отложенные ордера, которые не были задействованы в течение определенного времени.
Trading Days Filter — ограничивает работу советника только в определенные дни.
Max Spread — устанавливает максимальный предел спреда (в пипсах), приемлемый для открытия отложенных ордеров.
TP in Money — устанавливает тейк-профит в деньгах, а не в пипсах.
Close Opposite Pending Order — автоматически закрывает противоположные отложенные ордера после открытия позиции.

Почему стоит выбрать «Time Wizard»?
Экономит время и полностью автоматизирован — не нужно вручную размещать отложенные ордера.
Подходит для новостей и открытого рынка — получайте прибыль от скачков цен.
Высокая гибкость — может использоваться для различных стратегий отложенных ордеров.
Строгое управление рисками — с SL, TP, максимальным спредом и закрытием противоположного отложенного ордера.

Сосредоточьтесь на денежных результатах — с функцией TP в деньгах для определения прибыли в более конкретных деньгах.

Станьте более эффективным трейдером с «Time Wizard»! Автоматизируйте свою стратегию отложенных ордеров и воспользуйтесь рыночной волатильностью более разумно!
Video Time Wizard MT5
Рекомендуем также
Telegram Order MT5
Agus Santoso
Утилиты
Блоги: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/765148 Версия для MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/154458 Версия для MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/154459 Telegram Order – умный менеджер торговли и уведомитель Telegram для MT4 Telegram Order – это умный инструмент для управления торговлей и уведомлений для MetaTrader 4. Он автоматически отслеживает все ваши ордера (рыночные и отложенные), отправляет подробные уведомления в Telegram (с возможностью создания скриншотов) и пред
FREE
Modern Dark Chart Theme
Anastase Byiringiro
Библиотеки
Modern Dark Chart Theme Modern Dark Chart Theme is a clean, professional dark-mode chart style designed for traders who value clarity, focus, and reduced eye strain during long trading sessions. The theme uses carefully balanced dark tones with high-contrast candle colors, making price action easy to read in all market conditions. It is optimized for manual traders, scalpers, swing traders, and algorithmic traders who want a distraction-free trading environment. Key Features Professional da
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Индикаторы
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Утилиты
Exact Time — время на секундном графике. Утилита показывает время открытия выбранной свечи. Это нужно при работе с секундными графиками. Например, можно использовать на секундном графике построенном при помощи утилиты Seconds Chart . Входные параметры Base corner — угол графика, к которому привязан объект. X distance — дистанция от угла графика по горизонтали. Y distance — дистанция от угла графика по вертикали. Text font — название шрифта. Font size — размер шрифта. Color — цвет текста.
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.83 (18)
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
MarketPro toolkit
Johannes Hermanus Cilliers
Библиотеки
Start earning profits by copying All trades are sent by our successful Forex trader & are extremely profitable. You can earn profits by copying trades daily Trial Period included You'll also get access to extremely powerful trading education which is designed in a simple way for you to become a profitable trader, even if you have no trading experience. https://ec137gsj1wp5tp7dbjkdkxfr4x.hop.clickbank.net/?cbpage=vip
FREE
Backtesting Panel Pro
Igor Widiger
Утилиты
Погрузитесь в захватывающий мир ручной торговли и откройте для себя безграничные возможности, которые ждут впереди. Благодаря вашему опыту и чутью рынка вы сможете добиться впечатляющих успехов и постоянно расширять свое портфолио. Ручная торговля позволяет вам контролировать свои стратегии и решения и напрямую влиять на свою торговую деятельность. Благодаря вашим глубоким знаниям рынков и пониманию различных торговых инструментов у вас есть возможность конкретно определять возможности и соверш
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Эксперты
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Overview AP Fibonacci Retracement PRO is a trend-continuation pullback EA. It waits for a confirmed swing, calculates the Fibonacci retracement zone, and looks for entries in the direction of the original move. No grid, no martingale. Strategy logic Detects the last valid swing high/low using Fractals on the selected signal timeframe. Calculates the retracement zone between 38.2% and 61.8% (configurable). On a closed bar, if price is inside the zone (with opti
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Эксперты
One thousand Pip  Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4:  TP/SL 2k pip. Set5:  TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker.  Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added EU London Session. This Version works with fixed Lot and buy/sell. Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry". Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.
FREE
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Утилиты
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT5: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 5. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически ре
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Утилиты
Equity monitor Это простой информер изменения средств. Писал для себя, может кому пригодится... 1. Отображает изменение средств за день. Каждый день, при первом запуске терминала, запоминает текущие средства и в течении дня мониторит изменения. 2. Первого числа месяца, как же запоминает средства и, в течении месяца,  мониторит изменения. 3. Ну и отображает профит открытой позиции. Для работы  необходимо создать 4 глобальные переменные: gvarEqityDay , gvarEquityMonth , gvarMonth , gvarToday 
FREE
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Утилиты
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Профессиональный Сканер Паттернов Обзор CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - это продвинутый мультисимвольный Expert Advisor, разработанный Helios Technologies, который специализируется на обнаружении и торговле паттернами CRT (Консолидация-Манипуляция-Распределение) с интеллектуальным выравниванием тренда. Этот EA объединяет концепции институциональной торговли с умным управлением сигналами для предоставления высоковероятных торговых возможностей на различных ры
CloseAllOrders at once
Lamont Simone Reynecke
Библиотеки
Simple program i created, to help close all your orders instantly when you are busy scalping the market or if you want to avoid news days but still have a lot of orders and pending orders open and can't close them in time.. with this script all you're problems will be solved. Simple drag and drop and the script automatically does it's thing, quick and easy  also a very good tool to use when scalping
FREE
Session Guardian
Fatih Klavun
Утилиты
Free MetaTrader 5 indicator that displays "CALL IT A DAY" when London & New York sessions close. Customizable alerts, session tracking, and a guilt-free reminder to log off. Perfect for workaholic traders! Tired of staring at charts when the market’s already clocked out? Session Guardian   is your sassy trading assistant that slaps a giant   "CALL IT A DAY"   on your screen when both London   and   New York sessions are closed—because even traders deserve happy hour. Key Features:   Big, Bo
FREE
FX Calendar on chart
Andrei Sviatlichny
Утилиты
Отображает события Форекс Календаря на графике в виде разноцветных линий, в зависимости от важности новости. Отображает валюту и влияние новости (при наличии). ОПЦИИ: Отображать только новости по валютной паре или Все новости. Отображать новости по основным валютам (на выбор). Установка временного интервала отображаемых новостей. Выбор важности отображаемых событий. Отображение влияний новостей (Impacts) и валюты на графике.
FREE
SignalXpert
Steve Rosenstock
Библиотеки
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ SignalXpert был разработан мной, чтобы предоставить трейдерам, использующим индикатор RangeXpert , мощный инструмент для анализа. RangeXpert служит фундаментом системы – он выявляет точные рыночные области и предоставляет данные, которые SignalXpert анализирует в реальном времени, генерируя четкие и готовые к использованию сигналы. Это позволяет одновременно отслеживать до 25 различных активов на разных таймфреймах и выявлять важнейшие рыночные движения в
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Эксперты
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
Advanced News Trading Panel
E Odoabuchi Timothy
Утилиты
Overview : The Advanced News Trading Panel is a versatile tool designed for traders who rely on news-based trading strategies. This Expert Advisor (EA) provides an intuitive graphical interface that allows users to quickly set up pending orders and manage risk with ease. With the ability to automatically place Buy/Sell Stop orders based on your pre-set stop order distance from the bid/ask price, stop-loss and take-profit levels, the EA allows for precision trading during high-volatility news eve
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Эксперты
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
XAUUSD 5 minute
Branislav Bridzik
4.58 (52)
Эксперты
Profitable EA with Real Edge for Free? In a world of lies and scammers, I want to give a little hope—a small light in the darkness. I want to show that a real robust bot doesn't have to cost thousands, but in fact can be found in the free section. XAUUSD 5 Minute is not my best project, but it is robust, reliable, and simple. It might not make millions, but has a real edge. No promises, no "Future-AI-never-losing system"—but a real Expert Advisor. Please read short manual before using:  Click
FREE
Natural Language Processing NLP
Abhijay Tiwari
Библиотеки
Overview AlgoNLP.mqh   is a standalone MQL5 library that converts   human-written trading instructions   into   structured trade intents   that your Expert Advisor (EA) or indicator can understand. Example input: Buy gold at 2370 with TP 0.3% and SL 1% Output intent: Side: BUY | Type: LIMIT | Symbol: XAUUSD | Entry: 2370 | TP: 0.3% | SL: 1% | Lot: 0.00 This enables you to build   chat-controlled   or   Telegram-integrated EAs   that can interpret plain English commands and execute structured
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Утилиты
Calculating the volume of orders every time you create an order is an extremely important thing in risk management Let this tool simplify your work! ----------------------------------------------------- How to use? Attach the indicator to the chart and set its parameters:  Risk size in %  or money and Risk Reward Ratio. Click on the ON button and locate the horizontal line to your would-be StopLoss level. Options: Click on the Pending/Instant button to locate the horizontal line  to your would-b
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
Библиотеки
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ NewsXpert был разработан, чтобы дать трейдерам четкий, структурированный обзор всех предстоящих экономических событий прямо на графике. Твой фильтр экономических новостей в реальном времени для MetaTrader 5 . Индикатор автоматически определяет все релевантные новости для выбранных валют и отмечает их цветными линиями (низкое, среднее, высокое влияние). Так ты всегда точно знаешь, когда и какие новости могут двигать рынок - без открытия внешних календарей
FREE
Global Market Sessions Visual Analyzer
Akhmad Khoirul Anam
5 (1)
Утилиты
Global Market Sessions – Visual Analyzer for MT5 A lightweight MT5 indicator that visually maps Tokyo, London and New York sessions, auto-detects broker timezone & DST, and highlights the best liquidity windows for smarter trading. See the market’s rhythm at a glance. Trade with clarity, precision, and confidence. Overview Global Market Sessions is a powerful yet easy-to-use MT5 indicator that visually displays the world’s major trading sessions (Tokyo, London, New York) directly on your chart
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Индикаторы
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Эксперты
Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Эксперты
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (105)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Утилиты
Crypto Charting for MT5 – Интеграция криптовалютных графиков в MetaTrader 5 Обзор Crypto Charting for MT5 предоставляет графики OHLC в реальном времени для криптовалют через WebSocket. Поддерживается автоматическое обновление истории с различных бирж прямо в MetaTrader 5. Функции Графики в реальном времени через WebSocket Автоматическое обновление исторических данных Запланированные обновления при перебоях с интернетом Поддержка всех таймфреймов MT5 OHLCV данные (Открытие, Максимум, Минимум, За
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Утилиты
Crypto Ticks для MetaTrader 5 – Потоковые данные тиков и стакана ордеров в реальном времени Обзор Crypto Ticks передаёт тиковые данные и глубину рынка от ведущих криптобирж прямо в MetaTrader 5. Подходит для трейдеров, которым нужны точные данные для скальпинга, алгоритмических стратегий и тестирования. Поддерживаемые биржи Binance: Spot (глубина стакана в активном окне графика) и Futures (много символов с глубиной стакана) KuCoin: Spot и Futures (поддержка стакана) Bybit: Futures и Inverse Fut
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Утилиты
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Утилиты
Многофункциональный торговый помощник для MT5 Более 66 профессиональных функций для умной, быстрой и точной торговли — всё в одном инструменте. Этот продвинутый торговый ассистент объединяет управление рисками, автоматизацию ордеров, технический анализ и контроль портфеля в одном мощном и интуитивно понятном интерфейсе. Он помогает трейдерам сократить рутину, минимизировать ошибки и принимать более уверенные решения. Почему трейдеры выбирают этот инструмент Открывайте, управляйте и закрывайте сд
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Утилиты
Откройте для себя мгновенное копирование сделок с революционным X2 Copy MT5. Всего за 10 секунд простой установки вы получите мощный инструмент для синхронизации сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере Windows или VPS с беспрецедентной скоростью — менее 0.1 секунды. Управляете несколькими счетами, следуете сигналам или масштабируете свою стратегию — X2 Copy MT5 адаптируется к вашему рабочему процессу с непревзойдённой точностью и контролем. Хватит ждать — начните копировать с лид
News Filter EA
Rashed Samir
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Другие продукты этого автора
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Советник виртуальной реальности (EA) — это сложный торговый инструмент, предназначенный для оптимизации использования маржи при исполнении позиций на финансовых рынках. Его уникальная стратегия включает в себя двухэтапный процесс: открытие виртуальной позиции, за которой следует соответствующая реальная позиция, направленная на минимизацию маржинальных требований. Вот описание
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Утилиты
БЕСПЛАТНЫЙ ИНДИКАТОР MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/125434 БЕСПЛАТНЫЙ ПОМОЩНИК MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/107986 Пожалуйста, оставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Представляем советника «Supply and Demand Assistant» (EA) — ваш лучший инструмент для навигации в динамичном м
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Многопарный хеджирующий сетевой советник (динамически адаптивный) Rebate Hunter – это многопарный хеджирующий сетевой советник, разработанный для генерации стабильного торгового объема с целью получения контролируемой прибыли от корзины сделок. Советник открывает позиции на покупку и продажу одновременно (хеджированный вход), а затем управляет ими, использу
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
Marti Lovers
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/114590 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/120764 Советник «Marti Lovers» — это сложная и агрессивная торговая система, разработанная для опытных трейдеров, способных работать с высокорискованными стратегиями. Этот советник объединяет несколько торговых логиок в один мощный инструмент, предлагая уникальный и динамичный подход к торговле на Форекс. Учитывая агрессивный характер стратегии, «Marti Lovers» требует значительного бала
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Представляем передовой экспертный советник "FAST SCALPER": раскройте силу мировых рынков с точностью и мастерством В динамичной сфере торговли на рынке Форекс, чтобы оставаться на шаг впереди, требуется непревзойденное сочетание интеллекта и технологий. Экспертный советник "FAST SCALPER" является вершиной сложны
Rebate Hunter
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Многопарный хеджирующий сетевой советник (динамически адаптивный) Rebate Hunter – это многопарный хеджирующий сетевой советник, разработанный для генерации стабильного торгового объема с целью получения контролируемой прибыли от корзины сделок. Советник открывает позиции на покупку и продажу одновременно (хеджированный вход), а затем управляет ими, использу
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Hedging Breakout
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Советник Hedging Breakout Expert — это сложный торговый инструмент, предназначенный для извлечения выгоды из прорывов рынка и одновременного использования надежного управления рисками с помощью стратегий хеджирования. Этот советник тщательно разработан для определения оптимальных возможностей прорыва, используя повышенную ликвидность рынка для максимизации торгового потенциала.
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Утилиты
Водяной знак Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Логотип Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Скрипт «Водяной знак» предназначен для улучшения вашего торгового графика путем отображения важной информации непосредственно на фоне графика. Этот скрипт обеспечивает понятный и ненавязчивый способ отслеживания ключевых данных, таких как текущ
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Утилиты
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/91169 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/110193 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2345410 Представляем торгового советника-помощника «Smart Trader» — передовой инструмент, которому доверяют профессиональные трейдеры по всему миру благодаря его непревзойденной адаптивности и передовым стратегиям управления рисками. В основе «Smart Trader» лежит революционная система переключения управления рисками, тщат
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Утилиты
Trade Advisor: Mastering The Chart Лучший помощник Expert Advisor (EA) для профессиональных трейдеров ВЕРСИЯ Версия MT4 | Версия MT5 | Блоги v.3.0 — интеграция с Telegram Bot Примечание: версия MT4 легче версии MT5 Trade Advisor: Mastering The Chart Trade Advisor — это продвинутый помощник по торговле, разработанный для улучшения торговых стратегий путем интеграции ключевых инструментов анализа рынка и бесшовной функциональности для трейдеров. Вот обзор того, что делает Trade Advisor мощн
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — точная торговля одним выстрелом с помощью интеллектуальных индикаторов Устали от запутанных стратегий, чрезмерной торговли и ненужного риска? Познакомьтесь с Grandmaster EA — чистым, точным и деловым советником, созданным для трейдеров, которым нужен один выстрел, одно убийство с интеллектуальным принятием решений. Работает на основе Triple Indicator Logic Gran
Liquidity Side
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA — интеллектуальный вход на основе институциональной ликвидности Liquidity Side — это автоматизированный экспертный советник, разработанный для обнаружения скрытых областей ликвидности на рынке, где учреждения, скорее всего, будут торговать. Объединяя технические индикаторы и фильтры новостей в реальном времени, этот эксперт способен избегать рыночного шума и фоку
Volatility Switching
Agus Santoso
Эксперты
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159. MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 «Переключение волатильности» — это усовершенствованный советник (EA), тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся оптимизировать свои позиции в динамичных рыночных условиях. Этот советник работает по принципу распознавания волатильности рынка и динамической корректировки своих стратегий для снижения рисков и повышения прибыльности. Используя метод открытой позиции с пристальным внима
Fibo SnR
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Представляем новейший советник Fibo SnR – ваш лучший помощник в торговле! Измените свой торговый опыт с помощью новейшего и самого сложного эксперта (EA) — советника Fibo SnR. Этот новаторский инструмент использует мощь передовых алгоритмов и вечные принципы уровней Фибоначчи, чтобы обеспечить беспрецедентную точность и аккуратность в ваших торговых начинаниях. Ключевая особенн
Wayang
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" — интеллектуальная торговля с точностью тренда и поддержки/сопротивления Обзор "Wayang EA" — это интеллектуальный экспертный советник, который сочетает стратегию отложенных ордеров с анализом поддержки и сопротивления и тренда для использования лучших возможностей на рынке. Созданный на основе алгоритмов, протестированных в различных рыночных условиях, этот советник
KingKong MT4
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077. Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Экспертный советник (EA) «KingKong» — это сложный торговый алгоритм, разработанный для рынка Форекс и использующий стратегию прорыва, которая активируется в периоды повышенной ликвидности рынка. Этот советник создан для извлечения выгоды из значительных движений цен, которые происходят при резком росте объема торгов, гарантируя, что сделки выполняются в оптимальные моменты рын
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA — интеллектуальный торговый алгоритм на основе волатильности Обзор Dynamite Breakout EA — это продвинутый экспертный советник, разработанный для извлечения выгоды из волатильности рынка путем динамического определения зон прорыва на основе внутридневных ценовых движений. Этот советник интеллектуально вычисляет потенциальные торговые области, анализируя ценовое
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв