Time Wizard MT5

TIME WIZARD: 시간 마스터하기

스마트 대기 주문 도우미









"Time Wizard"는 장 시작 또는 뉴스 발표 직전의 높은 변동성을 활용하고자 하는 트레이더를 위해 특별히 설계된 전문가 자문(EA)입니다. 이 EA는 지정된 시간에 따라 대기 주문(매수 정지, 매도 정지, 매수 지정가, 매도 지정가)을 자동으로 실행하여 거래 실행의 유연성과 효율성을 제공합니다.





주요 기능:

시간 기반 대기 주문 - EA가 대기 주문을 자동으로 시작하는 시점을 설정합니다.

매수 정지, 매도 정지, 매수 지정가, 매도 지정가 지원 - 대기 주문 전략의 완벽한 유연성을 제공합니다.

주문 간격 설정(범위) – 주문 간격을 조정하여 위험 수준과 잠재 수익을 설정합니다.

다중 주문 – 한 세션에서 개설할 보류 주문 수를 결정합니다.

공개 시장 및 뉴스 거래에 적합 – 빠른 가격 변동을 활용하는 데 이상적입니다.

보류 주문 자동 삭제 – 특정 시간 내에 처리되지 않은 보류 주문을 삭제하여 관련 없는 진입을 방지합니다.

자동 손절매 및 이익실현 – 전략에 따라 설정할 수 있는 손절매(SL) 및 이익실현(TP)을 통해 위험 관리를 유지합니다.

시간 및 거래일 필터 – 원치 않는 시간에 진입하는 것을 방지합니다.

이익실현 금액 – 핍이 아닌 원하는 금액으로 이익실현 금액을 조정하는 옵션입니다.

최대 스프레드 – EA가 스프레드가 지정된 한도를 초과하지 않는 경우에만 보류 주문을 개설하도록 최대 스프레드 한도를 설정합니다.

반대쪽 보류 주문 청산 – 포지션이 이미 청산된 경우 반대쪽 보류 주문을 자동으로 청산하여 이중 위험 노출을 방지합니다.





작동 방식:

실행 시간 설정 – EA가 보류 주문을 시작하는 시간과 분을 설정합니다.

보류 주문 유형 선택 – 매수 손절매, 매도 손절매, 매수 지정가 또는 매도 지정가.

레이어 및 간격 구성 – 최적의 스태킹 전략을 위한 주문 수와 주문 간 간격을 설정합니다.

위험 관리 – 손절매, 이익실현, 보류 주문 자동 삭제를 설정합니다.

스프레드 한도 – 시장 상황이 양호할 때만 주문이 체결되도록 최대 스프레드 한도를 설정합니다.

이익실현 금액 – 핍 단위가 아닌 원하는 수익 금액을 기준으로 이익실현 금액을 설정합니다.

반대쪽 보류 주문 청산 – 포지션이 이미 열려 있는 경우 EA가 반대쪽 보류 주문을 자동으로 청산합니다.

EA 작동 – 지정된 시간이 되면 EA가 설정에 따라 보류 주문을 자동으로 체결합니다.





입력 매개변수:

시작 시간 – 보류 주문 체결 시작 시간.

주문 유형 – 매수 손절매, 매도 손절매, 매수 지정가, 매도 지정가 중에서 선택합니다.

레이어 주문 - 주문하려는 보류 주문 수입니다.

주문 간 거리 - 보류 주문 간 거리(핍 단위)입니다.

손절매 및 이익실현 - 손절매(SL) 및 이익실현(TP)을 자동으로 설정합니다.

X분 후 보류 주문 삭제 - 특정 시간 이후에도 처리되지 않은 보류 주문을 삭제합니다.

거래일 필터 - EA가 특정 요일에만 작동하도록 제한합니다.

최대 스프레드 - 보류 주문 개설에 허용되는 최대 스프레드 한도(핍 단위)를 설정합니다.

이익실현(TP) - 이익실현(TP)을 핍 단위가 아닌 금액 단위로 설정합니다.

반대쪽 보류 주문 청산 - 포지션 개설 후 반대쪽 보류 주문을 자동으로 청산합니다.





"시간 마법사"를 선택해야 하는 이유

시간 절약 및 완전 자동화 - 보류 주문을 수동으로 할 필요가 없습니다.

뉴스 및 공개 시장에 적합 - 가격 급등 시 수익을 창출합니다.

높은 유연성 - 다양한 보류 주문 전략에 사용할 수 있습니다.

엄격한 위험 관리 - 손절매, 이익실현, 최대 스프레드, 반대쪽 보류 주문 청산 기능을 제공합니다.

실적에 집중하세요 - TP in Money 기능을 통해 더욱 구체적인 금액으로 수익을 계산할 수 있습니다.





"시간 마법사"로 더욱 효율적인 트레이더가 되어 보세요! 보류 주문 전략을 자동화하고 시장 변동성을 더욱 지능적으로 활용하세요!