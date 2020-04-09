Time Wizard MT5

TIME WIZARD：時間の使い方をマスター
スマートな保留注文アシスタント


「Time Wizard」は、市場のオープンやニュースリリースに近づくにつれて高まるボラティリティを活用したいトレーダー向けに特別に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、指定された時間に応じて自動的に保留注文（逆指値買い、逆指値売り、指値買い売り）を発注し、取引執行の柔軟性と効率性を高めます。

主な機能：
時間ベースの保留注文 - EAが保留注文を自動的に発注するタイミングを設定できます。
逆指値買い、逆指値売り、指値買い、指値売りをサポート - 柔軟な保留注文戦略に対応。
注文間隔設定（範囲） – 注文間の間隔を調整することで、リスクと潜在利益のレベルを設定できます。
マルチレイヤー注文 – 1回のセッションで開く未決注文の数を指定します。
オープンマーケットとニュース取引に最適 – 急激な価格変動を利用するのに最適です。
未決注文の自動削除 – 一定時間内に取引されない未決注文を削除し、不要なエントリーを回避します。
自動損切りと利食い – 戦略に応じて設定できる損切りと利食いでリスク管理を維持します。
時間と取引日フィルター – 不要な時間帯のエントリーを回避します。
利益確定額（TP in Money） – ピップではなく、希望する金額で利益確定額を調整するオプションです。
最大スプレッド – スプレッドの上限値を指定します。スプレッドが指定の上限値を超えない場合のみ、EAが未決注文を開きます。
反対の未決注文のクローズ – ポジションが既に開いている場合、反対の未決注文を自動的にクローズし、二重リスクを回避します。

仕組み：
約定時間の設定 – EAが未決注文のオープンを開始する時刻と分を指定します。
未決注文の種類を選択 – 逆指値買い、逆指値売り、指値買い、指値売り。
注文数と注文間隔の設定 – 最適なスタッキング戦略のために、注文数と注文間の間隔を指定します。
リスク管理 – 損切り、利食い、および未決注文の自動削除を設定します。
スプレッド制限 – スプレッド制限の上限を設定し、良好な市場状況でのみ注文が発注されるようにします。
利益確定額 – pipsではなく、獲得したい金額に基づいて利益確定額を決定します。
反対の未決注文のクローズ – ポジションが既にオープンしている場合、EAは自動的に反対の未決注文をクローズします。
EAに処理を任せる – 指定された時間になると、EAは設定に従って自動的に未決注文を発注します。

入力パラメーター：
開始時間 – 未決注文のオープンを開始する時刻。
注文の種類 – 逆指値買い、逆指値売り、指値買い、指値売りから選択します。
レイヤー注文 – 発注する未決注文の数。
注文間隔 – 未決注文間の間隔（ピップス単位）。
損切りと利益確定 – 損切りと利益確定を自動設定。
X分後に未決注文を削除 – 一定時間経過後に未決注文を削除。
取引日フィルター – EAが特定の日にのみ動作するように制限。
最大スプレッド – 未決注文の発注時に許容されるスプレッド上限（ピップス単位）を設定。
利益確定額（金額単位） – 利益確定額をピップスではなく金額で設定。
反対の未決注文をクローズ – ポジションをオープンした後、反対の未決注文を自動的にクローズ。

「タイムウィザード」を選ぶ理由
時間節約と完全自動化 – 手動で未決注文を出す必要はありません。
ニュースやオープンマーケットに最適 – 価格急騰から利益を得られます。
高い柔軟性 – 様々な未決注文戦略に使用できます。
厳格なリスク管理 - SL、TP、最大スプレッド、反対方向の保留注文のクローズ機能。
利益確定に注力 - TP in Money機能で、より具体的な利益額を算出。

「タイムウィザード」でより効率的なトレーダーになりましょう！保留注文戦略を自動化し、市場のボラティリティをより賢く活用しましょう！
Video Time Wizard MT5
