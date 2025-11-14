Time Wizard MT5

TIME WIZARD : Maîtriser le temps

Assistant intelligent pour les ordres en attente









« Time Wizard » est un Expert Advisor (EA) spécialement conçu pour les traders souhaitant tirer parti de la forte volatilité à l'approche de l'ouverture du marché ou d'une publication. Cet EA place automatiquement des ordres en attente (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) selon l'heure spécifiée, offrant flexibilité et efficacité dans l'exécution des transactions.





Fonctionnalités principales :

Ordres en attente basés sur le temps – Définissez le moment où l'EA commence à ouvrir automatiquement les ordres en attente.

Prise en charge des Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit – Flexibilité totale dans les stratégies d'ordres en attente.

Réglage de la distance entre les ordres (plage) – Ajustez la distance entre les ordres pour définir le niveau de risque et le profit potentiel.

Ordre multicouche – Déterminez le nombre d'ordres en attente à ouvrir en une session.

Idéal pour le trading en marché libre et les actualités – Idéal pour tirer parti des fluctuations rapides des prix.

Suppression automatique des ordres en attente – Supprimez les ordres en attente non traités dans un délai donné afin d'éviter les entrées non pertinentes.

Stop Loss et Take Profit automatiques – Gérez les risques avec des SL et des TP configurables selon votre stratégie.

Filtre heure et jour de trading – Évitez les entrées intempestives.

TP en monnaie – Possibilité d'ajuster le Take Profit avec le montant souhaité, et non en pips.

Spread max – Déterminez la limite de spread maximale afin que l'EA n'ouvre les ordres en attente que si le spread ne dépasse pas la limite spécifiée.

Clôture de l'ordre en attente opposé – Clôture automatique de l'ordre en attente opposé si la position est déjà ouverte, évitant ainsi une double exposition au risque.





Fonctionnement :

Définition de l'heure d'exécution – Déterminez l'heure et la minute auxquelles l'EA commencera à ouvrir les ordres en attente.

Sélectionnez le type d'ordre en attente : Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit ou Sell Limit.

Configuration des couches et de la distance : déterminez le nombre d'ordres et la distance entre eux pour une stratégie de cumul optimale.

Gestion des risques : définissez un Stop Loss, un Take Profit et supprimez automatiquement les ordres en attente.

Limite de spread : déterminez la limite de spread maximale pour garantir que les ordres ne soient placés que dans des conditions de marché favorables.

TP in Money : déterminez le Take Profit en fonction du montant que vous souhaitez gagner, et non des pips.

Clôture de l'ordre en attente opposé : si la position est déjà ouverte, l'EA clôturera automatiquement l'ordre en attente opposé.

Laissez l'EA travailler : à l'heure spécifiée, l'EA placera automatiquement des ordres en attente selon vos paramètres.





Paramètres d'entrée :

Heure de début : heure d'ouverture des ordres en attente.

Type d'ordre : choisissez entre Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit ou Sell Limit.

Ordres en couches : nombre d'ordres en attente que vous souhaitez placer.

Distance entre les ordres : distance entre les ordres en attente en pips.

Stop Loss et Take Profit – Définissez automatiquement les SL et TP.

Supprimer les ordres en attente après X minutes – Supprimez les ordres en attente non traités après un certain temps.

Filtre des jours de trading – Limitez l'EA à certains jours.

Spread max – Définissez la limite de spread maximale (en pips) acceptée pour l'ouverture des ordres en attente.

TP en argent – ​​Définissez le Take Profit en argent, et non en pips.

Clôture des ordres en attente opposés – Clôture automatique des ordres en attente opposés après l'ouverture d'une position.





Pourquoi choisir « Time Wizard » ?

Gain de temps et automatisation totale – Plus besoin de placer manuellement les ordres en attente.

Adapté aux actualités et aux marchés ouverts – Profitez des pics de prix.

Grande flexibilité – Adapté à diverses stratégies d'ordres en attente.

Gestion rigoureuse des risques – Avec SL, TP, Spread max et Clôture des ordres en attente opposés.

Concentrez-vous sur les résultats financiers – Avec la fonction TP en argent, déterminez vos profits en argent plus concret.





Devenez un trader plus efficace avec « Time Wizard » ! Automatisez votre stratégie d'ordres en attente et profitez plus intelligemment de la volatilité du marché !