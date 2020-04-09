Time Wizard MT5

TIME WIZARD: Dominando o Tempo
Assistente Inteligente de Encomendas Pendentes


"Time Wizard" é um Expert Advisor (EA) concebido especificamente para traders que querem aproveitar a elevada volatilidade que se aproxima da abertura do mercado ou da divulgação de notícias. Este EA coloca automaticamente as Ordens Pendentes (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) de acordo com o tempo especificado, proporcionando flexibilidade e eficiência na execução das negociações.

Recursos em destaque:
Ordens pendentes baseadas no tempo – Defina quando o EA começa a abrir as ordens pendentes automaticamente.
Suporte Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit – Flexibilidade total nas estratégias de ordens pendentes.
Configuração da distância do pedido (intervalo) – Ajuste a distância entre os pedidos para definir o nível de risco e o lucro potencial.
Pedido multicamadas – determine o número de pedidos pendentes que pretende abrir numa sessão.
Perfeito para o mercado aberto e negociação de notícias – Ideal para aproveitar movimentos rápidos de preços.
Apagar automaticamente os pedidos pendentes – Apagar os pedidos pendentes que não foram tocados dentro de um determinado período para evitar entradas irrelevantes.
Stop Loss e Take Profit automáticos – Mantenha a gestão de risco com SL e TP que podem ser definidos de acordo com a estratégia.
Filtro de hora e dia de negociação – Evite entrar em horários indesejados.
TP in Money – Opção para ajustar o Take Profit com a quantidade de dinheiro desejada, e não com os pips.
Max Spread – Determine o limite máximo de spread para que o EA só abra ordens pendentes se o spread não exceder o limite especificado.
Fechar ordem pendente oposta – Fecha automaticamente a ordem pendente oposta se a posição já estiver aberta, evitando a dupla exposição ao risco.

Como funciona:
Definir tempo de execução – determine a hora e o minuto em que o EA começará a abrir ordens pendentes.
Selecione o tipo de ordem pendente – Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit ou Sell Limit.
Configuração de camadas e distância – determine o número de encomendas e a distância entre elas para uma estratégia de empilhamento ideal.
Gestão de Risco – Defina Stop Loss, Take Profit e Apague Automaticamente Ordens Pendentes.
Limite de spread – Determine o limite máximo de spread para garantir que os pedidos são colocados apenas em boas condições de mercado.
TP em Dinheiro – Determine o Take Profit com base na quantidade de dinheiro que pretende ganhar, e não em pips.
Fechar ordem pendente oposta – Se a posição já estiver aberta, o EA fechará automaticamente a ordem pendente oposta.
Deixe o EA trabalhar – Quando chegar o momento especificado, o EA colocará automaticamente ordens pendentes de acordo com as suas definições.

Parâmetros de entrada:
Hora de início – Hora de iniciar a abertura de ordens pendentes.
Tipo de ordem – Escolha entre Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit.
Encomendas em camadas – O número de encomendas pendentes que pretende fazer.
Distância entre ordens – A distância entre ordens pendentes em pips.
Stop Loss e Take Profit – Defina SL e TP automaticamente.
Apagar pedido pendente após X minutos – Apagar pedidos pendentes que não foram tocados após um determinado tempo.
Filtro de dias de negociação – Limite o EA para funcionar apenas em determinados dias.
Max Spread – Defina o limite máximo de spread (em pips) aceite para a abertura de ordens pendentes.
TP em dinheiro – Defina Take Profit em dinheiro, não em pips.
Fechar ordem pendente oposta – Fechar automaticamente as ordens pendentes opostas após a abertura de uma posição.

Porquê escolher o "Time Wizard"?
Economia de tempo e totalmente automatizado – Não é necessário fazer encomendas pendentes manualmente.
Adequado para notícias e mercado aberto – Lucre com picos de preços.
Elevada flexibilidade – Pode ser utilizado para diversas estratégias de ordens pendentes.
Gestão rigorosa do risco – Com SL, TP, Max Spread e Fechar Ordem Pendente Oposta.
Foco nos resultados financeiros – Com a funcionalidade TP in Money para determinar lucros em dinheiro mais concreto.

Torne-se um trader mais eficiente com o "Time Wizard"! Automatize a sua estratégia de ordens pendentes e aproveite a volatilidade do mercado de forma mais inteligente!
Video Time Wizard MT5
Produtos recomendados
Telegram Order MT5
Agus Santoso
Utilitários
Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/154458 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/154459 Telegram Order – Gestor de Negociações Inteligente e Notificador do Telegram para MT4 O Telegram Order é um gestor de negociações inteligente e uma ferramenta de notificação para o MetaTrader 4. Monitoriza automaticamente todas as suas ordens (a mercado e pendentes), envia notificações detalhadas para o Telegram (com capturas de e
FREE
Modern Dark Chart Theme
Anastase Byiringiro
Bibliotecas
Modern Dark Chart Theme Modern Dark Chart Theme is a clean, professional dark-mode chart style designed for traders who value clarity, focus, and reduced eye strain during long trading sessions. The theme uses carefully balanced dark tones with high-contrast candle colors, making price action easy to read in all market conditions. It is optimized for manual traders, scalpers, swing traders, and algorithmic traders who want a distraction-free trading environment. Key Features Professional da
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilitários
Exact Time — detailed time on the seconds chart. The utility shows the opening time of the selected candle. This is necessary when working with seconds charts. For example, it can be used on a seconds chart built using the Seconds Chart utility. Inputs Base corner — the chart corner to which an object Is attached. X distance — the horizontal distance from the chart corner. Y distance — the vertical distance from the chart corner. Text font — font name Font size — font size Color — text color
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.83 (18)
Experts
Trend Catcher EA Pro — Baseado no indicador Trend Catcher, um dos mais queridos pelos traders, e após muitos pedidos, finalmente temos o Trend Catcher EA. Um Expert Advisor de nova geração que combina automação algorítmica com controle manual direto, oferecendo total comando sobre o mercado. Ele é rápido, adaptável e projetado para traders que valorizam clareza, desempenho e liberdade de decisão. Desenvolvido e otimizado especificamente para EURUSD utilizando dados de ticks reais (99,9%), o Tren
FREE
MarketPro toolkit
Johannes Hermanus Cilliers
Bibliotecas
Start earning profits by copying All trades are sent by our successful Forex trader & are extremely profitable. You can earn profits by copying trades daily Trial Period included You'll also get access to extremely powerful trading education which is designed in a simple way for you to become a profitable trader, even if you have no trading experience. https://ec137gsj1wp5tp7dbjkdkxfr4x.hop.clickbank.net/?cbpage=vip
FREE
Backtesting Panel Pro
Igor Widiger
Utilitários
Mergulhe no emocionante mundo da negociação manual e descubra as possibilidades ilimitadas que temos pela frente. Com a sua experiência e o seu conhecimento do mercado, pode alcançar um sucesso impressionante e aumentar continuamente o seu portefólio. A negociação manual permite-lhe assumir o controlo das suas estratégias e decisões e ter uma influência direta nas suas atividades de negociação. Através do seu conhecimento profundo dos mercados e da sua compreensão dos vários instrumentos de neg
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experts
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Overview AP Fibonacci Retracement PRO is a trend-continuation pullback EA. It waits for a confirmed swing, calculates the Fibonacci retracement zone, and looks for entries in the direction of the original move. No grid, no martingale. Strategy logic Detects the last valid swing high/low using Fractals on the selected signal timeframe. Calculates the retracement zone between 38.2% and 61.8% (configurable). On a closed bar, if price is inside the zone (with opti
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experts
One thousand Pip  Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4:  TP/SL 2k pip. Set5:  TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker.  Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added EU London Session. This Version works with fixed Lot and buy/sell. Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry". Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.
FREE
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitários
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitários
Apresentamos o NAS100 Auto SL e TP Maker para MT5: Nunca mais perca a definição de StopLoss e TakeProfit com o nosso NAS100 Auto SL e TP Maker, um assistente indispensável para os traders que navegam no mercado Nasdaq 100 no MetaTrader 5. Esta ferramenta foi concebida para aqueles que procuram uma solução perfeita para automatizar a gestão dos níveis de StopLoss e TakeProfit. Caraterísticas principais: Automação sem esforço: Monitoriza automaticamente as transacções Nasdaq 100 sem StopLoss e/o
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilitários
Equity monitor This is a simple means change informer. I wrote it for myself, maybe someone will need it... 1. Displays the change in funds for the day. Every day, when the terminal is first launched, it remembers the current funds and monitors changes throughout the day. 2. The first day of the month, well remembers the money and, within months, to monitor changes. 3. Well, it displays the profit of the open position. To work, you need to create 4 global variables: gvarEqityDay , gvarEq
FREE
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitários
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Scanner Profissional de Padrões Visão Geral O CRT Pro Trading EA Ultimate v10 é um Expert Advisor multisímbolo avançado desenvolvido pela Helios Technologies que se especializa em detectar e negociar padrões CRT (Consolidação-Manipulação-Distribuição) com alinhamento inteligente de tendência. Este EA combina conceitos de negociação institucional com gestão inteligente de sinais para fornecer oportunidades de negociação de alta probabilidade em múltiplos mercad
CloseAllOrders at once
Lamont Simone Reynecke
Bibliotecas
Simple program i created, to help close all your orders instantly when you are busy scalping the market or if you want to avoid news days but still have a lot of orders and pending orders open and can't close them in time.. with this script all you're problems will be solved. Simple drag and drop and the script automatically does it's thing, quick and easy  also a very good tool to use when scalping
FREE
Session Guardian
Fatih Klavun
Utilitários
Free MetaTrader 5 indicator that displays "CALL IT A DAY" when London & New York sessions close. Customizable alerts, session tracking, and a guilt-free reminder to log off. Perfect for workaholic traders! Tired of staring at charts when the market’s already clocked out? Session Guardian   is your sassy trading assistant that slaps a giant   "CALL IT A DAY"   on your screen when both London   and   New York sessions are closed—because even traders deserve happy hour. Key Features:   Big, Bo
FREE
FX Calendar on chart
Andrei Sviatlichny
Utilitários
Mostra eventos de calendário Forex no gráfico na forma de linhas multi-coloridas, dependendo da importância da notícia. Mostra a moeda e o impacto da notícia (se disponível). [OPCAO:] Exibir apenas notícias em um par de moedas ou todas as notícias. Mostrar notícias pelas principais moedas (opcional). Definir o intervalo de tempo das notícias apresentadas. Seleção da importância dos eventos exibidos. Mostrar os efeitos das notícias (impactos) e da moeda no gráfico.
FREE
SignalXpert
Steve Rosenstock
Bibliotecas
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS SignalXpert foi desenvolvido por mim para oferecer aos traders que utilizam o indicador RangeXpert uma ferramenta poderosa de análise. RangeXpert serve como a base do sistema – ele identifica áreas precisas do mercado e fornece os dados que o SignalXpert avalia em tempo real para gerar sinais claros e acionáveis. Isso permite o monitoramento simultâneo de até 25 diferentes ativos em vários timeframes , detectando em tempo real os movimentos
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experts
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
Advanced News Trading Panel
E Odoabuchi Timothy
Utilitários
Overview : The Advanced News Trading Panel is a versatile tool designed for traders who rely on news-based trading strategies. This Expert Advisor (EA) provides an intuitive graphical interface that allows users to quickly set up pending orders and manage risk with ease. With the ability to automatically place Buy/Sell Stop orders based on your pre-set stop order distance from the bid/ask price, stop-loss and take-profit levels, the EA allows for precision trading during high-volatility news eve
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitários
DF Fib Trader Pro O DF Fib Trader Pro é um sistema de negociação automatizado desenvolvido para o MetaTrader 5. Utiliza níveis de preços baseados em Fibonacci combinados com análise de tendências e estrutura para definir pontos de entrada e saída. O EA suporta posições longas e curtas e inclui parâmetros de gestão de risco integrados. Principais Recursos: • Utiliza a lógica de retração e extensão de Fibonacci para traçar pontos de entrada, SL e TP. • Tamanho de lote e níveis de stop loss/take
FREE
XAUUSD 5 minute
Branislav Bridzik
4.58 (52)
Experts
Profitable EA with Real Edge for Free? In a world of lies and scammers, I want to give a little hope—a small light in the darkness. I want to show that a real robust bot doesn't have to cost thousands, but in fact can be found in the free section. XAUUSD 5 Minute is not my best project, but it is robust, reliable, and simple. It might not make millions, but has a real edge. No promises, no "Future-AI-never-losing system"—but a real Expert Advisor. Please read short manual before using:  Click
FREE
Natural Language Processing NLP
Abhijay Tiwari
Bibliotecas
Overview AlgoNLP.mqh   is a standalone MQL5 library that converts   human-written trading instructions   into   structured trade intents   that your Expert Advisor (EA) or indicator can understand. Example input: Buy gold at 2370 with TP 0.3% and SL 1% Output intent: Side: BUY | Type: LIMIT | Symbol: XAUUSD | Entry: 2370 | TP: 0.3% | SL: 1% | Lot: 0.00 This enables you to build   chat-controlled   or   Telegram-integrated EAs   that can interpret plain English commands and execute structured
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Utilitários
Calculating the volume of orders every time you create an order is an extremely important thing in risk management Let this tool simplify your work! ----------------------------------------------------- How to use? Attach the indicator to the chart and set its parameters:  Risk size in %  or money and Risk Reward Ratio. Click on the ON button and locate the horizontal line to your would-be StopLoss level. Options: Click on the Pending/Instant button to locate the horizontal line  to your would-b
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
Bibliotecas
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS DashXpert   é um painel totalmente gratuito e poderoso para   MetaTrader 5 , exibindo todos os dados essenciais de   mercado, informações da conta e estatísticas de desempenho   diretamente no seu gráfico. Em vez de alternar entre janelas e abas,   DashXpert   oferece uma   visão centralizada e inteligente   - otimizada para máxima clareza, mínima distração e aparência profissional. Ele fornece uma visão clara e em tempo real das suas   pos
FREE
Global Market Sessions Visual Analyzer
Akhmad Khoirul Anam
5 (1)
Utilitários
Global Market Sessions – Visual Analyzer for MT5 A lightweight MT5 indicator that visually maps Tokyo, London and New York sessions, auto-detects broker timezone & DST, and highlights the best liquidity windows for smarter trading. See the market’s rhythm at a glance. Trade with clarity, precision, and confidence. Overview Global Market Sessions is a powerful yet easy-to-use MT5 indicator that visually displays the world’s major trading sessions (Tokyo, London, New York) directly on your chart
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicadores
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
Esta é a iteração mais recente do meu famoso scalper, Goldfinch EA, publicado pela primeira vez há quase uma década. Ele amplia o mercado em expansões súbitas de volatilidade que ocorrem em curtos períodos de tempo: assume e tenta capitalizar a inércia no movimento dos preços após uma súbita aceleração dos preços. Esta nova versão foi simplificada para permitir que o profissional use o recurso de otimização do testador facilmente para encontrar os melhores parâmetros de negociação. [ Guia de ins
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (105)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitários
Copiadora de comércio para MT5 é um  comércio   copiadora para a plataforma МetaТrader 5 . Ele copia negociações forex  entre   qualquer conta   MT5  - MT5, MT4  - MT5 para a versão COPYLOT MT5 (ou MT4  - MT4 MT5  - MT4 para a versão COPYLOT MT4) Copiadora confiável! Versão MT 4 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Você também pode copiar negociações no terminal МТ4 ( МТ4  - МТ4, МТ5  -
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitários
Painel de negociação para negociação em 1 clique. Trabalhando com posições e pedidos! Negociar a partir do gráfico ou do teclado. Com nosso painel de negociação, você pode executar negociações com um único clique diretamente no gráfico e realizar operações de negociação 30 vezes mais rápido do que com o controle MetaTrader padrão. Cálculos automáticos de parâmetros e funções tornam a negociação mais rápida e conveniente para os traders. Dicas gráficas, rótulos informativos e informações completa
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitários
"Grid Manual" é um painel comercial para trabalhar com uma grade de ordens. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface intuitiva. Ele trabalha com uma grade de ordens não apenas na direção da média das perdas, mas também na direção do aumento dos lucros. O trader não precisa criar e manter uma grade de ordens, tudo será feito pelo ""Grid Manual". Basta abrir um orden e o "Grid manual" criará automaticamente uma grade de ordens para ele e trabalhará com ele até que s
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitários
Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante Visão geral Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou pe
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilitários
Crypto Charting for MT5 – Integração de gráficos de criptomoedas no MetaTrader 5 Visão geral Crypto Charting for MT5 oferece gráficos OHLC em tempo real através de WebSocket. Suporta múltiplas corretoras e atualizações automáticas no MT5. Funcionalidades Dados em tempo real via WebSocket Sincronização automática de histórico Atualizações programadas após falhas de conexão Compatível com todos os timeframes do MT5 Dados OHLCV completos Suporte ao testador de estratégias Reconexão automática Corr
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilitários
Crypto Ticks para MetaTrader 5 – Dados de Ticks e Livro de Ofertas em Tempo Real Visão Geral O Crypto Ticks transmite dados de ticks em tempo real e profundidade de mercado das principais exchanges de criptomoedas diretamente para o MetaTrader 5. Feito para traders que precisam de dados precisos para scalping, estratégias algorítmicas e testes. Exchanges Suportadas Binance: Spot (profundidade no gráfico ativo) e Futuros (múltiplos ativos com profundidade) KuCoin: Spot e Futuros Bybit: Futuros e
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitários
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitários
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente de Trading Multifuncional Mais de 66 ferramentas integradas para análise, gestão e automação das suas operações. O assistente combina gestão de risco, execução automatizada, análise de mercado e controle de posições em um único painel. Compatível com Forex, ações, índices, criptomoedas e muito mais. Por que os traders escolhem este assistente Execução e gestão rápidas com um clique Cálculo automático de lote e risco com base no saldo Ordens inteligentes:
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitários
Descubra a Cópia Instantânea de Negociações com o revolucionário X2 Copy MT5. Com apenas 10 segundos de configuração, você terá uma ferramenta poderosa para sincronizar negociações entre terminais MetaTrader em um único computador Windows ou VPS com uma velocidade sem precedentes - menos de 0,1 segundos. Se você está gerenciando múltiplas contas, seguindo sinais ou escalando sua estratégia, o X2 Copy MT5 se adapta ao seu fluxo de trabalho com precisão e controle incomparáveis. Pare de esperar —
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Mais do autor
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 O Expert Advisor (EA) de Realidade Virtual é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para otimizar a utilização de margens durante a execução de posições nos mercados financeiros. A sua estratégia única envolve um processo de duas etapas: iniciar uma posição virtual seguida de uma posição real correspondente, com o objetivo de minimizar os requisitos de margem. Aqui
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitários
INDICADOR MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Por favor, deixe uma avaliação de 5 estrelas se gosta desta ferramenta gratuita! Muito obrigada :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Apresentamos o Expert Advisor "Supply and Demand Assistant" (EA) - a sua ferramenta definitiva para navegar no mundo di
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – EA de Hedge Multipares (Adaptativo Dinâmico) O Rebate Hunter é um Expert Advisor (EA) de cobertura multipares, concebido para gerar um volume de negociação consistente, visando lucros controlados em cestos de negociação. O EA abre posições de Compra e Venda simultaneamente (entrada com cobertura) e, em seguida, gere as posições utilizando uma distância de grelha ad
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 O Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" é um sistema de trading sofisticado e agressivo, desenvolvido para traders experientes que conseguem lidar com estratégias de alto risco. Este EA combina múltiplas lógicas de negociação numa ferramenta poderosa, proporcionando uma abordagem única e dinâmica à negociação forex. Dada a sua natureza agressiva, o "Marti Lovers" exige um saldo subs
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Sinal em direto: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Apresentamos o consultor especialista de topo "FAST SCALPER": Liberte o poder dos mercados globais com precisão e proficiência No mundo dinâmico do mercado forex, estar à frente da concorrência exige uma combinação incomparável de inteligência e tecnologia. O Expert Advisor "FAST SCALPER" destaca-se como o auge das soluçõ
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – EA de Hedge Multipares (Adaptativo Dinâmico) O Rebate Hunter é um Expert Advisor (EA) de cobertura multipares, concebido para gerar um volume de negociação consistente, visando lucros controlados em cestos de negociação. O EA abre posições de Compra e Venda simultaneamente (entrada com cobertura) e, em seguida, gere as posições utilizando uma distância de grelha ad
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Apresentando o EA "Gold Buster": Sistema Dinâmico de Suporte-Resistência e Gerenciamento de Riscos de Próxima Geração O EA "Gold Buster" representa a vanguarda dos sistemas de negociação automatizados, aproveitando os mais recentes avanços na gestão de posições abertas e na tecnologia de análise de risco para redefinir como os níveis de suporte e resistência são identificados e
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 O Hedging Breakout Expert Advisor é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para capitalizar os rompimentos do mercado e, ao mesmo tempo, empregar um gerenciamento de risco robusto por meio de estratégias de hedge. Este EA é meticulosamente elaborado para identificar oportunidades ideais de breakout, aproveitando o aumento da liquidez do mercado para maximizar o poten
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 O Expert Advisor (EA) "Multi Pair Currency Strength Meter" é uma ferramenta de negociação avançada projetada para traders de Forex que buscam otimizar suas estratégias de negociação por meio de análises de mercado abrangentes e técnicas robustas de gerenciamento de risco. Este EA aproveita o método de força da moeda, fornecendo uma indicação clara da força e fraqueza relativas de d
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitários
Marca d'água Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logotipo Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 O script "Marca de água" foi desenvolvido para melhorar o seu gráfico de negociação, exibindo informações cruciais diretamente no fundo do gráfico. Este script fornece uma forma clara e discreta de acompanhar detalhes importantes, como o par d
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilitários
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Sinal em direto: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Apresentamos o "Smart Trader", o assistente de trading Expert Advisor – a ferramenta definitiva, utilizada por traders profissionais em todo o mundo pela sua adaptabilidade incomparável e estratégias de gestão de risco de ponta. No coração do "Smart Trader" está o seu revolucionário sistema de ajustamento da gestão de risco
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitários
Consultor de comércio: dominando o gráfico O melhor assistente de Expert Advisor (EA) para traders profissionais VERSÃO Versão MT4 | Versão MT5 | Blogs v.3.0 - Integração com o bot do Telegram Nota: A versão MT4 é mais leve que a versão MT5 Consultor de comércio: dominando o gráfico O Trade Advisor é um assistente de trading avançado concebido para melhorar as estratégias de trading integrando importantes ferramentas de análise de mercado e funcionalidade perfeita para traders. Aqui e
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — One Shot Precision Trading com indicadores inteligentes Cansado de estratégias confusas, excesso de negociação e riscos desnecessários? Dê as boas-vindas ao Grandmaster EA — um Expert Advisor limpo, preciso e prático, criado para traders que querem uma oportunidade, uma morte, com uma tomada de decisão inteligente. Desenvolvido pela Triple Indicator Logic O Gra
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Entrada inteligente com base na liquidez institucional O Liquidity Side é um Expert Advisor automatizado concebido para detetar áreas de liquidez ocultas no mercado, onde as instituições têm maior probabilidade de negociar. Ao combinar indicadores técnicos e filtros de notícias em tempo real, este EA consegue evitar o ruído do mercado e concentrar-se em entrada
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" é um Expert Advisor (EA) avançado meticulosamente projetado para traders que buscam otimizar suas posições em ambientes de mercado dinâmicos. Este EA opera com base no princípio de reconhecer a volatilidade do mercado e ajustar dinamicamente as suas estratégias para mitigar o risco e aumentar a rentabilidade. Ao empregar o método de Posição Aberta com um olhar atento à
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Apresentando o Expert Advisor "Fibo SnR" de última geração - seu melhor companheiro de negociação! Revolucione sua experiência de negociação com o Expert Advisor (EA) mais recente e sofisticado, o Expert Advisor "Fibo SnR". Esta ferramenta inovadora aproveita o poder de algoritmos avançados e os princípios atemporais dos níveis de Fibonacci para fornecer exatidão e precisão inco
Wayang
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" - Negociação inteligente com precisão de tendência e S/R Visão geral "Wayang EA" é um Expert Advisor inteligente que combina a estratégia de ordens pendentes com a análise de Suporte e Resistência e Tendências para captar as melhores oportunidades do mercado. Construído com algoritmos que foram testados em diversas condições de mercado, este EA é adequado para trade
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 O Expert Advisor (EA) "KingKong" é um algoritmo de negociação sofisticado projetado para o mercado Forex, aproveitando uma estratégia de breakout que é ativada durante períodos de maior liquidez do mercado. Este EA foi elaborado para capitalizar movimentos de preços significativos que ocorrem quando o volume de negociação aumenta, garantindo que as negociações sejam executadas
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 O Expert Advisor (EA) "Multi Pair Currency Strength Meter" é uma ferramenta de negociação avançada projetada para traders de Forex que buscam otimizar suas estratégias de negociação por meio de análises de mercado abrangentes e técnicas robustas de gerenciamento de risco. Este EA aproveita o método de força da moeda, fornecendo uma indicação clara da força e fraqueza relativas de d
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - Algoritmo de negociação inteligente baseado na volatilidade Visão geral O Dynamite Breakout EA é um Expert Advisor avançado concebido para capitalizar a volatilidade do mercado, identificando dinamicamente as zonas de breakout com base nos movimentos de preços intradiários. Este EA calcula de forma inteligente as potenciais áreas de negociação analisando a aç
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário