BreakSniper

   ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВЕТНИКА


1. Общие настройки

MagicNumber – Уникальный номер для идентификации ордеров советника.

OrderVolume – Размер лота для каждой сделки.

OffsetPoints – Отступ от уровня сигнала (в пунктах).

Slippage – Допустимое проскальзывание при открытии ордера.

2. Режимы работы

OppositePositionClose – Закрытие противоположной позиции перед открытием новой.

EnableNextSignalMode – Разрешает новый сигнал после закрытия предыдущей сделки.

EnableReversMode – Режим реверса, меняет направление торговли на противоположное.

SinglePositionMode – Ограничивает количество открытых разнонаправленных позиций.

ОЖИДАНИЕ – Блокирует открытие новых ордеров, пока есть открытые позиции.

3. Настройки звука

SoundOnOpen – Звук при открытии позиции.

SoundOnClose – Звук при закрытии позиции.

PlaySoundOnToggleEA – Включение звука при активации советника.

PlaySoundOnToggleLimiter – Включение звука при активации ограничителя.

4. Временной интервал

ТАЙМФРЭЙМ – Выбор таймфрейма для работы советника.

5. Кнопки управления

ButtonColorEnabled – Цвет кнопки при включении советника.

ButtonColorDisabled – Цвет кнопки при отключении советника.

ButtonLabelEnabled – Надпись на кнопке при активном советнике.

ButtonLabelDisabled – Надпись на кнопке при отключенном советнике.

6. Ограничитель позиций

LimiterButtonColorEnabled – Цвет кнопки при включении ограничителя.

LimiterButtonColorDisabled – Цвет кнопки при отключении ограничителя.

LimiterButtonLabelEnabled – Текст кнопки при включении ограничителя.

LimiterButtonLabelDisabled – Текст кнопки при отключении ограничителя.

7. Управление режимами торговли

TradeLong – Разрешает открытие длинных позиций.

TradeShort – Разрешает открытие коротких позиций.

8. Управление стоп-лоссом и тейк-профитом

UseStopLoss – Включение/выключение стоп-лосса.

StopLossValue – Размер стоп-лосса в пунктах или процентах.

UseTakeProfit – Включение/выключение тейк-профита.

TakeProfitValue – Размер тейк-профита в пунктах или процентах.

9. Автостоп и таймер

EnableResetOnProfit – Обнуление параметров при достижении прибыли.

TimerPeriodSeconds – Интервал работы таймера (в секундах).

