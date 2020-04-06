BreakSniper
- Эксперты
- Saniyat Nabiyeva
- Версия: 1.1
- Обновлено: 15 февраля 2025
- Активации: 10
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВЕТНИКА
1. Общие настройки
MagicNumber – Уникальный номер для идентификации ордеров советника.
OrderVolume – Размер лота для каждой сделки.
OffsetPoints – Отступ от уровня сигнала (в пунктах).
Slippage – Допустимое проскальзывание при открытии ордера.
2. Режимы работы
OppositePositionClose – Закрытие противоположной позиции перед открытием новой.
EnableNextSignalMode – Разрешает новый сигнал после закрытия предыдущей сделки.
EnableReversMode – Режим реверса, меняет направление торговли на противоположное.
SinglePositionMode – Ограничивает количество открытых разнонаправленных позиций.
ОЖИДАНИЕ – Блокирует открытие новых ордеров, пока есть открытые позиции.
3. Настройки звука
SoundOnOpen – Звук при открытии позиции.
SoundOnClose – Звук при закрытии позиции.
PlaySoundOnToggleEA – Включение звука при активации советника.
PlaySoundOnToggleLimiter – Включение звука при активации ограничителя.
4. Временной интервал
ТАЙМФРЭЙМ – Выбор таймфрейма для работы советника.
5. Кнопки управления
ButtonColorEnabled – Цвет кнопки при включении советника.
ButtonColorDisabled – Цвет кнопки при отключении советника.
ButtonLabelEnabled – Надпись на кнопке при активном советнике.
ButtonLabelDisabled – Надпись на кнопке при отключенном советнике.
6. Ограничитель позиций
LimiterButtonColorEnabled – Цвет кнопки при включении ограничителя.
LimiterButtonColorDisabled – Цвет кнопки при отключении ограничителя.
LimiterButtonLabelEnabled – Текст кнопки при включении ограничителя.
LimiterButtonLabelDisabled – Текст кнопки при отключении ограничителя.
7. Управление режимами торговли
TradeLong – Разрешает открытие длинных позиций.
TradeShort – Разрешает открытие коротких позиций.
8. Управление стоп-лоссом и тейк-профитом
UseStopLoss – Включение/выключение стоп-лосса.
StopLossValue – Размер стоп-лосса в пунктах или процентах.
UseTakeProfit – Включение/выключение тейк-профита.
TakeProfitValue – Размер тейк-профита в пунктах или процентах.
9. Автостоп и таймер
EnableResetOnProfit – Обнуление параметров при достижении прибыли.
TimerPeriodSeconds – Интервал работы таймера (в секундах).