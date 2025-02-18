ISTANA FX - Expert Advisor für XAUUSD

ISTANA FX ist ein automatisierter Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA konzentriert sich auf kontrolliertes Positionsmanagement und vordefinierte Handelsbedingungen, um Händlern zu helfen, Trades automatisch und ohne manuelles Eingreifen auszuführen.

Allgemeine Beschreibung

ISTANA FX arbeitet vollautomatisch und verwaltet Positionen auf der Grundlage der internen Logik und der Marktbedingungen. Der EA ist für Trader gedacht, die einen handfreien Handel mit klar definierten Regeln bevorzugen.

Der Expert Advisor ist für bestimmte Kontobedingungen und Symboleinstellungen optimiert, wie unten beschrieben.

Wichtigste Merkmale

Optimiert für XAUUSD (Gold)

Entwickelt für CENT-Konten

Unterstützt Konten mit unbegrenztem Leverage

Automatische Positionseröffnung und -schließung

Gleitendes Gewinnmanagement

Filter für Spread- und Margin-Bedingungen

Einfache Installation und Konfiguration

Handelsbedingungen

Symbol: XAUUSD

Konto-Typ: CENT

Hebelwirkung: Unbegrenzte Hebelwirkung erforderlich

Der EA wird nicht korrekt funktionieren, wenn die empfohlenen Kontobedingungen nicht erfüllt sind.

Hinweise

Bitte stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass Ihr Handelskonto den erforderlichen Hebel und Kontotyp unterstützt.

Für Fragen und Support benutzen Sie bitte die MQL5 Produktkommentare oder das MQL5 Nachrichtensystem.