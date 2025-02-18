Istana FX
- Experten
- Muhammad Zhafran Zhabyansyah
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 18 Februar 2025
- Aktivierungen: 5
ISTANA FX - Expert Advisor für XAUUSD
ISTANA FX ist ein automatisierter Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA konzentriert sich auf kontrolliertes Positionsmanagement und vordefinierte Handelsbedingungen, um Händlern zu helfen, Trades automatisch und ohne manuelles Eingreifen auszuführen.
Allgemeine Beschreibung
ISTANA FX arbeitet vollautomatisch und verwaltet Positionen auf der Grundlage der internen Logik und der Marktbedingungen. Der EA ist für Trader gedacht, die einen handfreien Handel mit klar definierten Regeln bevorzugen.
Der Expert Advisor ist für bestimmte Kontobedingungen und Symboleinstellungen optimiert, wie unten beschrieben.
Wichtigste Merkmale
-
Optimiert für XAUUSD (Gold)
-
Entwickelt für CENT-Konten
-
Unterstützt Konten mit unbegrenztem Leverage
-
Automatische Positionseröffnung und -schließung
-
Gleitendes Gewinnmanagement
-
Filter für Spread- und Margin-Bedingungen
-
Einfache Installation und Konfiguration
Handelsbedingungen
-
Symbol: XAUUSD
-
Konto-Typ: CENT
-
Hebelwirkung: Unbegrenzte Hebelwirkung erforderlich
Der EA wird nicht korrekt funktionieren, wenn die empfohlenen Kontobedingungen nicht erfüllt sind.
Hinweise
Bitte stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass Ihr Handelskonto den erforderlichen Hebel und Kontotyp unterstützt.
Für Fragen und Support benutzen Sie bitte die MQL5 Produktkommentare oder das MQL5 Nachrichtensystem.