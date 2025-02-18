Istana FX

ISTANA FX - Expert Advisor für XAUUSD

ISTANA FX ist ein automatisierter Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA konzentriert sich auf kontrolliertes Positionsmanagement und vordefinierte Handelsbedingungen, um Händlern zu helfen, Trades automatisch und ohne manuelles Eingreifen auszuführen.

Allgemeine Beschreibung

ISTANA FX arbeitet vollautomatisch und verwaltet Positionen auf der Grundlage der internen Logik und der Marktbedingungen. Der EA ist für Trader gedacht, die einen handfreien Handel mit klar definierten Regeln bevorzugen.

Der Expert Advisor ist für bestimmte Kontobedingungen und Symboleinstellungen optimiert, wie unten beschrieben.

Wichtigste Merkmale

  • Optimiert für XAUUSD (Gold)

  • Entwickelt für CENT-Konten

  • Unterstützt Konten mit unbegrenztem Leverage

  • Automatische Positionseröffnung und -schließung

  • Gleitendes Gewinnmanagement

  • Filter für Spread- und Margin-Bedingungen

  • Einfache Installation und Konfiguration

Handelsbedingungen

  • Symbol: XAUUSD

  • Konto-Typ: CENT

  • Hebelwirkung: Unbegrenzte Hebelwirkung erforderlich

Der EA wird nicht korrekt funktionieren, wenn die empfohlenen Kontobedingungen nicht erfüllt sind.

Hinweise

Bitte stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass Ihr Handelskonto den erforderlichen Hebel und Kontotyp unterstützt.
Für Fragen und Support benutzen Sie bitte die MQL5 Produktkommentare oder das MQL5 Nachrichtensystem.

Weitere Produkte dieses Autors
Ifx Trend Master
Muhammad Zhafran Zhabyansyah
Experten
IFX Trend Master - Richtungsabhängiger Expert Advisor für MT5 Produkt Übersicht IFX Trend Master ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die es vorziehen, die Marktrichtung manuell zu bestimmen, während sie die Handelsausführung und das Management an ein automatisches System delegieren. Dieser Expert Advisor ermöglicht es Händlern, ihre eigene Marktanalyse mit disziplinierter, regelbasierter Ausführung zu kombinieren. Der Benutzer bestimmt die primäre Trendrichtung
