Istana FX
- Asesores Expertos
- Muhammad Zhafran Zhabyansyah
- Versión: 3.0
- Actualizado: 18 febrero 2025
- Activaciones: 5
ISTANA FX - Asesor Experto para XAUUSD
ISTANA FX es un Asesor Experto automatizado diseñado para operar con XAUUSD (Oro). El EA se centra en la gestión controlada de posiciones y en condiciones predefinidas de negociación para ayudar a los operadores a ejecutar operaciones automáticamente sin intervención manual.
Descripción general
ISTANA FX opera de forma totalmente automática y gestiona las posiciones basándose en la lógica interna y las condiciones del mercado. El EA está pensado para operadores que prefieren operar sin intervención manual y con reglas claramente definidas.
El Asesor Experto está optimizado para las condiciones específicas de la cuenta y la configuración del símbolo como se describe a continuación.
Características principales
-
Optimizado para XAUUSD (Oro)
-
Diseñado para cuentas CENT
-
Soporta cuentas con apalancamiento ilimitado
-
Apertura y cierre automático de posiciones
-
Gestión de beneficios flotantes
-
Filtros de condiciones de spread y margen
-
Instalación y configuración sencillas
Condiciones de negociación
-
Símbolo XAUUSD
-
Tipo de cuenta: CENT
-
Apalancamiento: Se requiere apalancamiento ilimitado
El EA no funcionará correctamente si no se cumplen las condiciones de cuenta recomendadas.
Notas
Antes de comprar, por favor asegúrese de que su cuenta de trading soporta el apalancamiento requerido y el tipo de cuenta.
Para preguntas y soporte, por favor utilice los comentarios del producto MQL5 o el sistema de mensajería MQL5.