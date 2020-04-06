IFX Trend Master - Richtungsabhängiger Expert Advisor für MT5

Produkt Übersicht

IFX Trend Master ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die es vorziehen, die Marktrichtung manuell zu bestimmen, während sie die Handelsausführung und das Management an ein automatisches System delegieren.

Dieser Expert Advisor ermöglicht es Händlern, ihre eigene Marktanalyse mit disziplinierter, regelbasierter Ausführung zu kombinieren. Der Benutzer bestimmt die primäre Trendrichtung, und der EA führt nur Trades aus, die dieser Richtung folgen.

Allgemeine Beschreibung

IFX Trend Master eignet sich für Händler, die bereits eine Tendenz auf der Grundlage von technischen, fundamentalen oder höheren Zeitrahmenanalysen haben und eine emotionale oder inkonsistente Ausführung vermeiden wollen.

Einmal konfiguriert, verwaltet der EA Eingänge, Stop Loss und Take Profit automatisch gemäß den vom Benutzer definierten Parametern.

Wichtigste Merkmale

Manuelle Steuerung der Trendrichtung (Nur-Kaufen- oder Nur-Verkaufen-Modus)

Handelt ausschließlich in der gewählten Richtung

Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Verwaltung

Vollautomatische Handelsausführung nach Festlegung der Richtung

Entwickelt, um emotionale Handelsentscheidungen zu reduzieren

Kompatibel mit der MetaTrader 5 Plattform

Unterstützte Instrumente

Der EA kann für eine breite Palette von Symbolen verwendet werden, darunter:

Forex-Hauptpaare (z. B. EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Rohstoffe (z. B. XAUUSD)

Kryptowährungen (brokerabhängig)

Die Leistung kann je nach den Eigenschaften des Symbols und den Bedingungen des Brokers variieren.

Handelslogik im Überblick

Der Trader legt die Hauptmarktrichtung fest (nur Kauf oder nur Verkauf). Der EA sucht auf der Grundlage seiner internen Logik nach gültigen Einstiegsbedingungen. Trades werden nur in der ausgewählten Richtung ausgeführt. Jeder Handel wird automatisch anhand vordefinierter Risikoparameter verwaltet.

Hinweise