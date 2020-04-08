Market Trend Scanner MT4

Market Trend Scanner es un analizador de tendencias o indicador de tendencia que le ayuda a conocer la tendencia en elmarco de tiempo seleccionado de todos los símbolos que está observando.
Este indicador proporciona resultados de análisis claros y detallados en un hermoso tablero, le permite utilizar este resultado de inmediato sin necesidadde hacer ningún análisis adicional.

Cómo funciona

Paso1: Calcula los valores de 23 indicadores técnicos seleccionados y de confianza (indicadores de Oscilador y Media Móvil)
Paso 2: Analiza todos los indicadores utilizando las mejores prácticas para encontrar la tendencia componente
Paso 3: Combina todas las señales componentes utilizando el método de Cálculo Seguro
Paso 4: Proporciona una señal final de confianza.

Por qué funciona

  • Todos los indicadores utilizados para analizar son indicadores técnicos populares que los operadores utilizan y en los que confían.
  • Las señales se basan en las mejores prácticas utilizadas y probadas durante mucho tiempo.
  • La señal de múltiples indicadores en diferentes tipos combinados es siempre mucho más fiable que sólo 1 o 2 indicadores
  • El método de cálculo seguro es un método inteligente que se puede utilizar para calificar la señal final.

  • Si usted está buscando un indicador que muestre la tendencia del símbolo seleccionado en diferentes plazos, por favor, consulte este Timeframes Trend Scanner
  • Por favor, tenga en cuenta que este indicador no funciona con el Probador de Estrategias debido a los cálculos pesados. Lo sentimos.

Cómo usarlo

El indicador Market Trend Scanner proporciona estos datos principales analizados:
- Safe Score: Puntaje de tendencia calculado por el método Safe Calculation
- Safe Rating: Señal final usando el método Safe Calculation. Puede ser Neutral, Compra, Compra Fuerte, Venta, Venta Fuerte
- Oscillator Rating (OS Rating): Señal combinada de indicadores osciladores
- Moving Average Rating (MA Rating): Señal combinada de indicadores de media móvil
- Indicator Signals: Señal de indicadores individuales.

La forma de utilizar estos datos analizados:

  • Cuando Safe Rating es Neutral => No hay tendencia clara. ¡No se apresure! Siga vigilando
  • Cuando Safe Rating pasa de Neutral a Buy/Strong Buy => Ahora es alcista. Compre.
  • Cuando el Índice de Seguridad pasa de Neutral a Vender/Vender fuerte => Ahora es bajista. Vender
  • Si quiere entrar en una posición antes por un mejor precio pero menos fiable => Siga el MA Rating cuando no haya señales opuestas de Safe Rating y OS Rating.
  • Si quiere operar en eventos de sobrecompra/sobreventa => Siga el Rating OS cuando no haya señales opuestas de Rating Seguro y Rating MA.
  • Si usted es un trader con mucha experiencia, encontrará más detalles en Safe Score & Indicator Signals. Puede utilizarlos para estrategias más complejas .

¿Quién debe utilizar este indicador

- Si usted es un trader fundamental, este indicador es totalmente inútil. No puede ayudarle. Por favor, siga buscando otros indicadores útiles.
- Si usted es un operador técnico que cree en los datos, la historia y los indicadores, usted tiene que poseer este indicador. Confía en mí, hermano!
- Si usted es un nuevo operador, este indicador es muy fuerte y fácil de usar. No requiere configuración. El uso de indicadores seleccionados y de confianza. El uso de las mejores prácticas ...
- Si usted es un operador con experiencia, este indicador sigue ayudando. ¿Es capaz de controlar y combinar muchas señales de indicadores al mismo tiempo? ¿Tiene un buen método para calificar las señales analizadas? Deje que este indicador ahorra su esfuerzo y le ayuda a construir más estrategias de beneficio.

Algo que usted debe saber

  • Este indicador funciona como un tablero de monitoreo. No dibujará nada en el gráfico de velas.
  • Puede elegir hasta 20 símbolos para analizar y escanear al mismo tiempo. Configuración en vivo. No requiere configuración previa.
  • Puede cambiar entre todos los marcos de tiempo estándar para analizar y escanear. Configuración en vivo. No requiere configuración previa.
  • Puede mostrar hasta 10 indicadores que prefiera para monitorizar sus valores/señales en el panel de control, pero no puede cambiar los indicadores utilizados para puntuar y calificar (están seleccionados y fijos).
  • Los datos analizados pueden actualizarse automáticamente por intervalo o manualmente. Usted decide.
  • Puede crear alertas y recibirlas por terminal/correo electrónico/notificación móvil con la herramienta de gestión de alertas.
  • Puede guardar y cargar fácilmente su configuración con la función de guardar/cargar.
  • Hay un botón en el panel de control que te permite cambiar fácilmente entre los modos claro y oscuro.
  • Este indicador necesita calcular muchos datos para las señales finales. Debido a eso, sólo muestra la última señal y no muestran señales históricas
  • Debido a la gran cantidad de datos necesarios para la señal final, se puede ver un efecto de fantasía cuando se adjunta este indicador en el gráfico o cambiar el marco de tiempo. ¡Se ve fabuloso!
  • No se preocupe por la potencia de su ordenador, he optimizado este indicador cuidadosamente para que funcione sin problemas en un PC típico o VPS
  • Usted puede obtener más detalles leyendo Market Trend Scanner Directrices

