Market Trend Scanner MT4

Market Trend Scanner es un analizador de tendencias o indicador de tendencia que le ayuda a conocer la tendencia en elmarco de tiempo seleccionado de todos los símbolos que está observando.

Este indicador proporciona resultados de análisis claros y detallados en un hermoso tablero, le permite utilizar este resultado de inmediato sin necesidadde hacer ningún análisis adicional.

Cómo funciona



Paso1: Calcula los valores de 23 indicadores técnicos seleccionados y de confianza (indicadores de Oscilador y Media Móvil)

Paso 2: Analiza todos los indicadores utilizando las mejores prácticas para encontrar la tendencia componente

Paso 3: Combina todas las señales componentes utilizando el método de Cálculo Seguro

Paso 4: Proporciona una señal final de confianza.

Por qué funciona



Todos los indicadores utilizados para analizar son indicadores técnicos populares que los operadores utilizan y en los que confían.

Las señales se basan en las mejores prácticas utilizadas y probadas durante mucho tiempo.

La señal de múltiples indicadores en diferentes tipos combinados es siempre mucho más fiable que sólo 1 o 2 indicadores

El método de cálculo seguro es un método inteligente que se puede utilizar para calificar la señal final.

Si usted está buscando un indicador que muestre la tendencia del símbolo seleccionado en diferentes plazos, por favor, consulte este Timeframes Trend Scanner

Por favor, tenga en cuenta que este indicador no funciona con el Probador de Estrategias debido a los cálculos pesados. Lo sentimos.

Cómo usarlo



El indicador Market Trend Scanner proporciona estos datos principales analizados:

- Safe Score: Puntaje de tendencia calculado por el método Safe Calculation

- Safe Rating: Señal final usando el método Safe Calculation. Puede ser Neutral, Compra, Compra Fuerte, Venta, Venta Fuerte

- Oscillator Rating (OS Rating): Señal combinada de indicadores osciladores

- Moving Average Rating (MA Rating): Señal combinada de indicadores de media móvil

- Indicator Signals: Señal de indicadores individuales.

La forma de utilizar estos datos analizados:

Cuando Safe Rating es Neutral => No hay tendencia clara. ¡No se apresure! Siga vigilando

=> No hay tendencia clara. ¡No se apresure! Siga vigilando Cuando Safe Rating pasa de Neutral a Buy/Strong Buy => Ahora es alcista. Compre.

=> Ahora es alcista. Compre. Cuando el Índice de Seguridad pasa de Neutral a Vender/Vender fuerte => Ahora es bajista. Vender

=> Ahora es bajista. Vender Si quiere entrar en una posición antes por un mejor precio pero menos fiable => Siga el MA Rating cuando no haya señales opuestas de Safe Rating y OS Rating.

cuando no haya señales opuestas de Safe Rating y OS Rating. Si quiere operar en eventos de sobrecompra/sobreventa => Siga el Rating OS cuando no haya señales opuestas de Rating Seguro y Rating MA.

Rating cuando no haya señales opuestas de Rating Seguro y Rating MA. Si usted es un trader con mucha experiencia, encontrará más detalles en Safe Score & Indicator Signals. Puede utilizarlos para estrategias más complejas .