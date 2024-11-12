EA Budak Ubat Pro

Wie es funktioniert

Wenn der EA aktiv ist, analysiert er den Chart auf der Grundlage des Parameters Ausführungsmodus.

Keine bestehenden Positionen auf dem Chart:
  • Wenn der Trend bullisch ist, geht der EA in einen Kaufhandel über.
  • Wenn der Trend bärisch ist, geht er einen Verkaufshandel ein.
  • Setzt einen Stop Loss in einem bestimmten Abstand, wenn die Stop Loss-Variable > 0 ist (0 bedeutet keinen Stop Loss).
Bestehende Positionen, wobei die letzte im Verlust ist:
  • Der EA prüft, ob der Abstand zwischen dem aktuellen Marktpreis und der Order dem vom Benutzer festgelegten Mindestabstand entspricht.
  • Er geht einen Handel auf Basis der Kerze ein, berechnet die Losgröße nach der Martingale-Methode und setzt einen Stop Loss, wenn die Variable > 0 ist.
EA-Parameter Ausführungsmodus:
  • Jeder neue Balken: Analysiert bei jeder neuen Kerze; geht nur dann in den Handel ein, wenn eine neue Kerze erscheint, und folgt dabei den Abstandseinstellungen für die neue Ebene.
  • Jeder Tick: Geht sofort in den Handel ein, wenn eine neue Kerze auftaucht und ein neuer Layer entsteht, sobald der Orderabstand erreicht ist.
Positions-Modus:
  • Standardmodus: Kaufen & Verkaufen.
  • Optional so konfiguriert, dass nur Kaufen oder Verkaufen möglich ist.
Analyse-Methode:

Bestimmt die erste Handelsrichtung, wenn keine Positionen vorhanden sind. Die Optionen umfassen:

  • Klassische Kerze (Bulle/Bär)
  • SMA
Lot-Verwaltung:
  • Anfängliche Losgröße: Legt die Größe für den ersten Auftrag fest.
  • Martingale-Multiplikator: Erhöht die Losgröße nach dem ersten Handel basierend auf dem Multiplikatorwert.
Gewinnmitnahme:
  • Legt den Take Profit für den EA fest, falls konfiguriert.
Abstandseinstellungen zwischen Aufträgen:
  • Minimaler/maximaler Abstand: Legt den Abstand zwischen den Aufträgen fest.
  • Abstandserhöhung zwischen Aufträgen: Erhöht den Abstand für jede zusätzliche Ebene.
Maximaler Handel:
  • Legt die maximale Anzahl von Aufträgen fest, die der EA in einer Richtung eröffnen kann.


🚀 Meine Expert Advisors verfügbar auf MQL5:

🔹 Capital Maker Pro → https://www.mql5.com/es/market/product/122983
🔹 Megalodon EA → https://www.mql5.com/es/market/product/113429

✅ Professionelle Automatisierung
✅ Flexible Einstellungen
✅ Entwickelt, um Ihren Handel zu optimieren

👉 Testen Sie sie jetzt auf dem MQL5 Market.



    Empfohlene Produkte
    Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    4.67 (3)
    Experten
    Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, nachdem der CCI-Indikator die überverkauften oder überkauften Bereiche verlassen hat. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist GBPUSD und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchfüh
    FREE
    Magical Scalper EA
    Muhammad Nouman
    Experten
    Magical Scalper EA ist das fortschrittliche Rastersystem , das bereits seit Jahren auf realen Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Menschen tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit and Miss"-System, das nur durch die Verwendung des Rasters überlebt. Stattdessen nutzt es reale Marktmechanismen zu seinem Vorteil, um Gewinne zu erzielen. Mer
    Vizzion
    Joel Protusada
    Experten
    Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
    TrendLines And Volumes
    Alexander Nikolaev
    Experten
    Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
    PropTradeMaster
    Tshivhidzo Moss Mbedzi
    Experten
    Erschließen Sie den Präzisionshandel mit PropTradeMaster: Ihre Expertenlösung für den Forex-Handel PropTradeMaster ist ein hochmoderner Forex-Roboter, der Ihr Handelserlebnis verbessern soll. Dank fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und NSA-Core-Technologie liefert er präzise Markteinblicke und passt sich an veränderte Bedingungen an, um Ihnen den nötigen Vorsprung für Ihren Erfolg zu verschaffen. Detailliertes Benutzerhandbuch Umfassende Anleitungen und tiefere Einblicke in die Funktionswe
    Simple RSI Forex Trading Strategy
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    4 (1)
    Experten
    Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
    FREE
    Classic Market Surfer EA MT4
    Buti Andy Moeng
    5 (1)
    Experten
    Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
    PipFinite EA Breakout EDGE
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (5)
    Experten
    Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
    Gold Buy Trader
    George Aguilor
    Experten
    Gold Buy Trader V105 Gold Buy Trader V105 ist ein professioneller Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und anderen wichtigen Instrumenten mit einer ausgefeilten Buy-Grid-Strategie. Er kombiniert überverkaufte Stochastik-Einträge mit einem optionalen Ein-Zyklus-Verkaufsmodus und bietet so Flexibilität sowohl für trendfolgende als auch für schwankende Märkte. Diese Version wurde sorgfältig optimiert, um die strengen MQL5-Validierungsstandards zu erfüllen und eine reibungslose Ausführun
    Ea Tw79 Macd Grid Scalping
    Tufan Gocmen
    Experten
    Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
    Project Infinity
    Sergey Yarmish
    Experten
    Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Experten
    | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
    JBSar EA Robot
    Jordanilo Sarili
    Experten
    PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
    Bollinger Bands with Stochastic Trading Strategy
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    Experten
    Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet den Handel, wenn der Kurs die Bollinger Bands berührt und in die überverkauften/überkauften Bereiche des Stochastic eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Die empfohlenen Währungspaare sind CHFJPY und GBPNZD . Der empfohlene
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.82 (65)
    Experten
    Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
    Exponential Moving Average Crossover with ADX
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    4.5 (2)
    Experten
    Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn sich die EMAs kreuzen und der Average Directional Index über 25 liegt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist GBPAUD. Der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Back
    FREE
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Experten
    Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
    FREE
    Alexandrit
    Florian Riedrich
    5 (1)
    Experten
    Start-Promo: $50 Dies ist nur ein Anfang. Der Preis ist also niedrig. Sobald ich Zeit habe, den EA zu verbessern, wird der Preis steigen. Dies ist mein selbst entwickelter EA "Alexandrit". Die Grundidee dahinter ist der Handel mit dem Trend. Es werden nur Währungspaare gehandelt (keine Metalle oder Indizes). Mein persönliches Gewinn-Ziel: 8% pro Monat. Mehr ist möglich, aber das ist natürlich mit Risiken verbunden. Die maximale DD sollte 50% nicht überschreiten. Sie können wählen, um alle Pos
    Market Maestro MM4
    Andriy Sydoruk
    Experten
    Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
    Correlation Beast EA
    Rodrigo Rethka Goncalves
    Experten
    Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
    FoxFx
    Salavat Yulamanov
    Experten
    Fox ist ein Retracement-Grid-Handelssystem, das auf der Rückkehr des Preises zum Mittelwert unter Verwendung von RSI-Indikatoren basiert. Bollinger-Bänder, Double Stochastic aus verschiedenen Zeitrahmen!!! Mit Schließung auf Basis des Gesamtgewinns mit teilweiser Schließung und Absicherung der Positionen.   Währungspaare: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Zeitrahmen: M15 Der Berater wird nur auf einem Chart installiert, um alle Symbole zu handeln Wenn der Broker ein Suffix verwendet (z. B. NZDC
    Fundamental Robot MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experten
    Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
    BG Grid Limited
    Boris Gulikov
    5 (1)
    Experten
    BG Grid Limited ist ein Countertrend Expert Advisor, der mit Standardindikatoren in den Markt einsteigt. Der Expert Advisor verfügt über flexible Einstellungen und kann für den Multi-Pair-Handel verwendet werden. Ich empfehle, 10 Währungspaare gleichzeitig zu verwenden. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Expert Advisor sofort 10 Orders eröffnet, eine für jedes Währungspaar. Der Expert Advisor tritt nur bei einem bestimmten Satz von Indikatorwerten in den Markt ein. Der Expert Advisor verfügt in
    Vermont
    Evgeniy Zhdan
    Experten
    Die Arbeit des Beraters stützt sich auf die nachlaufenden Eigenschaften der Trendindikatoren. Wenn sich der Preis in den Konsolidierungszonen befindet und die Daten der technischen Indikatoren nicht mit den aktuellen Preisformationen übereinstimmen, entscheidet der Berater über den Einstieg in den Markt. Jede Transaktion hat einen festen Stop-Loss und Take-Profit. Jeder Handel wird durch einen Trailing-Stop kontrolliert. Empfohlene Handelsinstrumente: EURUSD 5m, GBPUSD 5m, USDJPY 5m. Einstellu
    MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
    Andre Tavares
    Experten
    MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
    William Percent Range with Simple Moving Average
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    Experten
    Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn sich die SMAs kreuzen und wenn der WPR überkaufte/überverkaufte Bereiche verlassen hat. Die SMAs sind auch so programmiert, dass sie die Geschäfte schließen, wenn sich der Trend ändert. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechn
    FREE
    PinBar Hunter MT4 EA
    Dmitrijs Ivanajevs
    Experten
    Beschreibung: PinBar Hunter MT4 EA PinBar Hunter MT4 EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4, der auf der klassischen Price-Action-Strategie basiert: Handelseinstiege auf Basis von Pin-Bar-Mustern. Der EA identifiziert potentielle Umkehrkerzen (Pin Bars) und führt Trades gemäß definierter Filter und Risikomanagement-Parameter aus. Er wird durch den benutzerdefinierten PinBar Hunter MT4-Indikator angetrieben , der die Signale visuell auf dem Chart anzeigt. Käufer des EA können diesen Indi
    Noirtier Scalper
    Anvar Gadadov
    Experten
    Noirtier Scalper ist eine fertige Handelslösung für Ihr Konto. Dieser Roboter kann sowohl für diejenigen interessant sein, die am Anfang ihrer Handelsreise stehen, als auch für fortgeschrittene Trader, die ihre Risiken diversifizieren möchten. Dieser Expert Advisor führt die Handelsoperationen am Ende der New Yorker Sitzung durch. Die Eröffnung und Schließung von Geschäften basiert auf einem speziellen Algorithmus, der eine maximale Genauigkeit der Eingaben gewährleistet. Der Expert Advisor bein
    Hamster Gold Trading
    Nguyen Hang Hai Ha
    Experten
    Expert Advisor Hamster Gold Trading ist ein automatischer Handelsroboter, der mit exklusiven und einzigartigen Algorithmen programmiert wurde. Der EA ist für den Goldmarkt optimiert. Die Strategie des EA wendet Bewegungsmuster zusammen mit dem Preismomentum an, um zuverlässige und genaue Signale zu erhalten. Die Signale werden auch mit der intelligenten Momentum-Trap-Methode eingegeben, bei der Stop-Orders oft storniert werden, wenn das Momentum nicht erreicht wird. Trades werden schnell durch
    Aussie Precision MT4
    Kaloyan Ivanov
    Experten
    Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision   ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.69 (13)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (171)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (21)
    Experten
    Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (2)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
    AI Prop Firms MT4
    MQL TOOLS SL
    Experten
    AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
    KT Gold Nexus EA MT4
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    5 (2)
    Experten
    ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
    Jesko
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    Experten
    Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    5 (3)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Experten
    Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
    Gold Emperor EA
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    1 (1)
    Experten
    Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Trend AI EA
    Ramil Minniakhmetov
    4.77 (43)
    Experten
    Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    Experten
    The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experten
    Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
    Bazooka EA
    Davit Beridze
    Experten
    Bazooka EA – Trend- und Momentum-Expert Advisor für MT4 Die Standardeinstellungen sind für den Backtest des EA auf GOLD M5 (Methode Open Prices) für den Zeitraum von Anfang 2024 bis heute konfiguriert. Die optimalen Einstellungen für andere Timeframes finden Sie im Kommentarbereich. Bazooka EA   ist ein vollautomatischer Expert Advisor für   MetaTrader 4 , der für den Handel von   gerichteten Marktbewegungen   entwickelt wurde. Der EA kombiniert   Trendbestätigung   mit   Momentum-Filterung , um
    Advanced Multi Scalping EA m
    DMITRII GRIDASOV
    5 (1)
    Experten
    ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.77 (31)
    Experten
    KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
    EA Legendary Scalper MT4
    Ruslan Pishun
    Experten
    Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Experten
    Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
    Gold King AI MT4
    Rodrigo Arana Garcia
    5 (1)
    Experten
    Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Experten
    ////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
    Goldzilla Scalping
    Gun Gun Gunawan
    1 (1)
    Experten
    Goldzilla Skalpierung M1 Mein Portfolio prüfen MQL5 Algo-Handelsgemeinschaft https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professioneller Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) , der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) mit einer Scalping-Strategie auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde entwickelt, um kurzfristige Preisbewegungen auf dem hochvolatilen Goldmarkt zu erfassen und gleichzeitig eine strenge Risikokontroll
    XAU Flux MT4
    Burak Baltaci
    Experten
    XAU FLUX – Professioneller Gold-Scalping-Expert Advisor XAU FLUX ist ein professioneller Handelsroboter, der für den schnellen und disziplinierten Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er wurde für Händler entwickelt, die mit kleinen täglichen Kursbewegungen konstante Gewinne erzielen möchten. Wichtigste Merkmale: XAU FLUX nutzt ein fortschrittliches Scalping-System, das auf den Zeitrahmen M1 und M5 basiert, um Mikro-Chancen auf dem Markt zu bewerten. Der EA analysiert kontinuierlich die M
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    Experten
    Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
    Gann Gold EA MT4
    Elif Kaya
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal (245% Gewinn in einem Monat - Einzahlung 340$ Gewinn 1080$) - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach 2 Käufe erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Gewinn, Fixed kleinen Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin dara
    Greedy Red
    Mihails Babuskins
    4.34 (29)
    Experten
    Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Echte Überwachungssignale: Bitte sehen Sie die Links in meinem Profil Greedy Red ist ein Expert Advisor, der auf dem Volume Profile FR basiert. Volume Profile FR berechnet das Volumen in Preisniveaus (typische Volumenindikatoren zeigen nur Kerzenvolumen). Anhand des Volumens der Preisniveaus können Sie wichtige Bereiche identifizieren, die das Potenzial für eine Umkehr haben. Sie können a
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Experten
    Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (3)
    Experten
    Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
    Heiken Ashi EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    5 (16)
    Experten
    Heiken Ashi EA MT4 ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das klassische oder geglättete Heiken Ashi-Kerzen auf ein neues Niveau bringt. Es eröffnet Trades basierend auf Heiken Ashi-Farbänderungen und bietet anpassbare Einstellungen für verschiedene Handelsstile. Der EA ermöglicht es, auszuwählen, welche Heiken Ashi-Kerze (von der 2. bis zur 10.) den ersten Trade auslösen soll. Zusätzlich enthält der EA eine Distanzbegrenzung, um übermäßige Einstiege auf ähnlichen Preisniveaus zu ver
    Weitere Produkte dieses Autors
    Capital Maker Pro
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Experten
    Capital Maker Pro - Trend- und Martingale-Handelsroboter mit geringem Risiko Capital Maker Pro ist ein vollautomatisches Handelssystem, das intelligente Trenderkennung mit einer kontrollierten Martingale-Struktur kombiniert, um das Risiko zu minimieren und die Kapitaleffizienz zu maximieren. Der EA analysiert den Markt Takt für Takt und identifiziert Einstiegsmöglichkeiten für Kauf- und Verkaufspositionen entsprechend der Trendrichtung, der Marktstärke und der jüngsten Kursentwicklung. ️ Haupt
    AFX Global Expert
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Experten
    Automatisiertes Handelssystem - Öffnen bei jedem Bar mit Recovery Mode Diese Handelssoftware ist so konzipiert, dass sie bei jedem neuen Barren automatisch arbeitet und die Preisentwicklung analysiert, um zu entscheiden, ob eine Kauf- oder Verkaufsposition eröffnet werden soll. Sie ist in hohem Maße konfigurierbar und kann sich an verschiedene Kapitalmanagementstrategien anpassen, einschließlich Martingale und Dollar-Cost Averaging (DCA). Betriebsmodus Eröffnet Trades bei jedem neuen Balken. Ana
    Megalodon EA MT4
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Experten
    Einführung von Megalodon EA - Eine neue Ära des intelligenten automatisierten Handels Megalodon EA ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein revolutionäres Handelskonzept , das für die neue Generation von Devisenhändlern entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit, Kontrolle und konsistente Leistung wünschen. Megalodon EA wurde für MetaTrader 4 entwickelt und kombiniert: Hochpräzise Scalping-Logik Unabhängige Buy/Sell-Systeme Dynamisches Risikomanagement u
    Megalodon EA MT5
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Experten
    Einführung von Megalodon EA - Eine neue Ära des intelligenten automatisierten Handels Megalodon EA ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein revolutionäres Handelskonzept , das für die neue Generation von Devisenhändlern entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit, Kontrolle und konsistente Leistung wünschen. Megalodon EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert: Hochpräzise Scalping-Logik Unabhängige Buy/Sell-Systeme Dynamisches Risikomanagement u
    Auswahl:
    Nazhdat Dzhaliabi
    111
    Nazhdat Dzhaliabi 2025.02.10 16:11 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Jan Isaac Rodriguez Castro
    1543
    Antwort vom Entwickler Jan Isaac Rodriguez Castro 2025.05.15 20:23
    thanks
    Antwort auf eine Rezension