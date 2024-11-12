EA Budak Ubat Pro
- Experten
- Jan Isaac Rodriguez Castro
- Version: 1.81
- Aktualisiert: 15 Mai 2025
- Aktivierungen: 5
Wie es funktioniert
Wenn der EA aktiv ist, analysiert er den Chart auf der Grundlage des Parameters Ausführungsmodus.Keine bestehenden Positionen auf dem Chart:
- Wenn der Trend bullisch ist, geht der EA in einen Kaufhandel über.
- Wenn der Trend bärisch ist, geht er einen Verkaufshandel ein.
- Setzt einen Stop Loss in einem bestimmten Abstand, wenn die Stop Loss-Variable > 0 ist (0 bedeutet keinen Stop Loss).
- Der EA prüft, ob der Abstand zwischen dem aktuellen Marktpreis und der Order dem vom Benutzer festgelegten Mindestabstand entspricht.
- Er geht einen Handel auf Basis der Kerze ein, berechnet die Losgröße nach der Martingale-Methode und setzt einen Stop Loss, wenn die Variable > 0 ist.
- Jeder neue Balken: Analysiert bei jeder neuen Kerze; geht nur dann in den Handel ein, wenn eine neue Kerze erscheint, und folgt dabei den Abstandseinstellungen für die neue Ebene.
- Jeder Tick: Geht sofort in den Handel ein, wenn eine neue Kerze auftaucht und ein neuer Layer entsteht, sobald der Orderabstand erreicht ist.
- Standardmodus: Kaufen & Verkaufen.
- Optional so konfiguriert, dass nur Kaufen oder Verkaufen möglich ist.
Bestimmt die erste Handelsrichtung, wenn keine Positionen vorhanden sind. Die Optionen umfassen:
- Klassische Kerze (Bulle/Bär)
- SMA
- Anfängliche Losgröße: Legt die Größe für den ersten Auftrag fest.
- Martingale-Multiplikator: Erhöht die Losgröße nach dem ersten Handel basierend auf dem Multiplikatorwert.
- Legt den Take Profit für den EA fest, falls konfiguriert.
- Minimaler/maximaler Abstand: Legt den Abstand zwischen den Aufträgen fest.
- Abstandserhöhung zwischen Aufträgen: Erhöht den Abstand für jede zusätzliche Ebene.
- Legt die maximale Anzahl von Aufträgen fest, die der EA in einer Richtung eröffnen kann.
🚀 Meine Expert Advisors verfügbar auf MQL5:
🔹 Capital Maker Pro → https://www.mql5.com/es/market/product/122983
🔹 Megalodon EA → https://www.mql5.com/es/market/product/113429
✅ Professionelle Automatisierung
✅ Flexible Einstellungen
✅ Entwickelt, um Ihren Handel zu optimieren
👉 Testen Sie sie jetzt auf dem MQL5 Market.
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen