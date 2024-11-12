EA Budak Ubat Pro

Wie es funktioniert

Wenn der EA aktiv ist, analysiert er den Chart auf der Grundlage des Parameters Ausführungsmodus.

Wenn der Trend bullisch ist, geht der EA in einen Kaufhandel über.

Wenn der Trend bärisch ist, geht er einen Verkaufshandel ein.

Setzt einen Stop Loss in einem bestimmten Abstand, wenn die Stop Loss-Variable > 0 ist (0 bedeutet keinen Stop Loss).

Der EA prüft, ob der Abstand zwischen dem aktuellen Marktpreis und der Order dem vom Benutzer festgelegten Mindestabstand entspricht.

Er geht einen Handel auf Basis der Kerze ein, berechnet die Losgröße nach der Martingale-Methode und setzt einen Stop Loss, wenn die Variable > 0 ist.

Jeder neue Balken: Analysiert bei jeder neuen Kerze; geht nur dann in den Handel ein, wenn eine neue Kerze erscheint, und folgt dabei den Abstandseinstellungen für die neue Ebene.

Jeder Tick: Geht sofort in den Handel ein, wenn eine neue Kerze auftaucht und ein neuer Layer entsteht, sobald der Orderabstand erreicht ist.

Standardmodus: Kaufen & Verkaufen.

Optional so konfiguriert, dass nur Kaufen oder Verkaufen möglich ist.

Keine bestehenden Positionen auf dem Chart:Bestehende Positionen, wobei die letzte im Verlust ist:EA-Parameter Ausführungsmodus:Positions-Modus:Analyse-Methode:

Bestimmt die erste Handelsrichtung, wenn keine Positionen vorhanden sind. Die Optionen umfassen:

Klassische Kerze (Bulle/Bär)

SMA

Anfängliche Losgröße: Legt die Größe für den ersten Auftrag fest.

Martingale-Multiplikator: Erhöht die Losgröße nach dem ersten Handel basierend auf dem Multiplikatorwert.

Legt den Take Profit für den EA fest, falls konfiguriert.

Minimaler/maximaler Abstand: Legt den Abstand zwischen den Aufträgen fest.

Abstandserhöhung zwischen Aufträgen: Erhöht den Abstand für jede zusätzliche Ebene.

Legt die maximale Anzahl von Aufträgen fest, die der EA in einer Richtung eröffnen kann.



Lot-Verwaltung:Gewinnmitnahme:Abstandseinstellungen zwischen Aufträgen:Maximaler Handel:



