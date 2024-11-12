EA Budak Ubat Pro

Cómo Funciona

Cuando el EA está activo, analiza el gráfico según el parámetro de Modo de Ejecución.

Sin posiciones existentes en el gráfico:
  • Si la tendencia es alcista, el EA entra en una operación de compra.
  • Si es bajista, entra en una operación de venta.
  • Establece un Stop Loss a una cierta distancia si la variable de stop loss es > 0. (0 significa sin Stop Loss).
Posiciones existentes con la última en pérdida:
  • El EA verifica si la distancia entre el precio de mercado actual y la orden cumple con la distancia mínima establecida por el usuario.
  • Entra en una operación basada en la vela, calcula el tamaño del lote usando el método martingale y establece un Stop Loss si la variable es > 0.
Parámetros del EA Modo de Ejecución:
  • Cada Nueva Barra: Analiza en cada nueva vela; entra en operaciones solo después de que aparezca una nueva vela, siguiendo la configuración de distancia para la nueva capa.
  • Cada Tick: Entra en operaciones inmediatamente cuando se adjunta y una nueva capa inmediatamente cuando se cumple la distancia de la orden.
Modo de Posiciones:
  • Modo predeterminado: Comprar y Vender.
  • Opcionalmente configurado para operar solo en Comprar o Vender.
Método de Análisis:

Determina la dirección de la primera operación si no existen posiciones. Las opciones incluyen:

  • Vela Clásica (Alcista/Bajista)
  • SMA
Gestión de Lotes:
  • Tamaño de Lote Inicial: Define el tamaño para la primera orden.
  • Multiplicador Martingale: Aumenta el tamaño del lote después de la primera operación según el valor del multiplicador.
Take Profit:
  • Define el Take Profit para el EA si está configurado.
Configuración de Distancia Entre Órdenes:
  • Distancia Mínima/Máxima: Define el rango entre órdenes.
  • Incremento de Distancia Entre Órdenes: Aumenta la distancia para cada capa adicional.
Máximo de Operaciones:
  • Establece el número máximo de órdenes que el EA puede abrir en una dirección.


    Otros productos de este autor
    Capital Maker Pro
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Asesores Expertos
    Capital Maker Pro – Robot de Trading de Tendencias y Martingala con Bajo Riesgo Capital Maker Pro es un sistema de trading completamente automatizado que combina la detección inteligente de tendencias con una estructura de martingala controlada , diseñada para minimizar el riesgo y maximizar la eficiencia en la gestión del capital. El EA analiza el mercado barra a barra , identificando oportunidades de entrada tanto en compras como en ventas según la dirección de la tendencia, la fuerza del
    AFX Global Expert
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Asesores Expertos
    Sistema Automático de Trading - Apertura en Cada Barra con Modo Recovery Este software de trading está diseñado para operar de forma automática en cada nueva barra, analizando la acción del precio para decidir si abrir una compra o una venta. Es altamente configurable y puede adaptarse a diferentes estrategias de gestión del capital, incluyendo Martingala y Dollar-Cost Averaging (DCA). Modo de Operación Abre operaciones en cada nueva barra. Analiza la acción del precio para tomar decisiones est
    Megalodon EA MT4
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Asesores Expertos
    Presentamos Megalodon EA – Una Nueva Era de Trading Automático Inteligente Megalodon EA no es solo otro asesor experto — es un concepto revolucionario de trading algorítmico , diseñado para traders que buscan precisión, velocidad, control y resultados consistentes . Desarrollado para MetaTrader 4, Megalodon EA combina: Lógica de scalping de alta precisión Sistemas independientes para compras y ventas Gestión de riesgo dinámica con ajuste automático de lote Filtros inteligentes po
    Megalodon EA MT5
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Asesores Expertos
    Presentamos Megalodon EA – Una Nueva Era de Trading Automático Inteligente Megalodon EA no es solo otro asesor experto — es un concepto revolucionario de trading algorítmico , diseñado para traders que buscan precisión, velocidad, control y resultados consistentes . Desarrollado para MetaTrader 5, Megalodon EA combina: Lógica de scalping de alta precisión Sistemas independientes para compras y ventas Gestión de riesgo dinámica con ajuste automático de lote Filtros inteligentes po
    Filtro:
    Nazhdat Dzhaliabi
    111
    Nazhdat Dzhaliabi 2025.02.10 16:11 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Jan Isaac Rodriguez Castro
    1543
    Respuesta del desarrollador Jan Isaac Rodriguez Castro 2025.05.15 20:23
    thanks
    Respuesta al comentario