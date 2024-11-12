EA Budak Ubat Pro
- Asesores Expertos
- Jan Isaac Rodriguez Castro
- Versión: 1.81
- Actualizado: 15 mayo 2025
- Activaciones: 5
Cómo Funciona
🔹 Capital Maker Pro → https://www.mql5.com/es/market/product/122983
✅ Automatización profesional
Cuando el EA está activo, analiza el gráfico según el parámetro de Modo de Ejecución.Sin posiciones existentes en el gráfico:
- Si la tendencia es alcista, el EA entra en una operación de compra.
- Si es bajista, entra en una operación de venta.
- Establece un Stop Loss a una cierta distancia si la variable de stop loss es > 0. (0 significa sin Stop Loss).
- El EA verifica si la distancia entre el precio de mercado actual y la orden cumple con la distancia mínima establecida por el usuario.
- Entra en una operación basada en la vela, calcula el tamaño del lote usando el método martingale y establece un Stop Loss si la variable es > 0.
- Cada Nueva Barra: Analiza en cada nueva vela; entra en operaciones solo después de que aparezca una nueva vela, siguiendo la configuración de distancia para la nueva capa.
- Cada Tick: Entra en operaciones inmediatamente cuando se adjunta y una nueva capa inmediatamente cuando se cumple la distancia de la orden.
- Modo predeterminado: Comprar y Vender.
- Opcionalmente configurado para operar solo en Comprar o Vender.
Determina la dirección de la primera operación si no existen posiciones. Las opciones incluyen:
- Vela Clásica (Alcista/Bajista)
- SMA
- Tamaño de Lote Inicial: Define el tamaño para la primera orden.
- Multiplicador Martingale: Aumenta el tamaño del lote después de la primera operación según el valor del multiplicador.
- Define el Take Profit para el EA si está configurado.
- Distancia Mínima/Máxima: Define el rango entre órdenes.
- Incremento de Distancia Entre Órdenes: Aumenta la distancia para cada capa adicional.
- Establece el número máximo de órdenes que el EA puede abrir en una dirección.
