EA Budak Ubat Pro

Cómo Funciona

Cuando el EA está activo, analiza el gráfico según el parámetro de Modo de Ejecución.

Si la tendencia es alcista, el EA entra en una operación de compra.

Si es bajista, entra en una operación de venta.

Establece un Stop Loss a una cierta distancia si la variable de stop loss es > 0. (0 significa sin Stop Loss).

El EA verifica si la distancia entre el precio de mercado actual y la orden cumple con la distancia mínima establecida por el usuario.

Entra en una operación basada en la vela, calcula el tamaño del lote usando el método martingale y establece un Stop Loss si la variable es > 0.

Cada Nueva Barra: Analiza en cada nueva vela; entra en operaciones solo después de que aparezca una nueva vela, siguiendo la configuración de distancia para la nueva capa.

Cada Tick: Entra en operaciones inmediatamente cuando se adjunta y una nueva capa inmediatamente cuando se cumple la distancia de la orden.

Modo predeterminado: Comprar y Vender.

Opcionalmente configurado para operar solo en Comprar o Vender.

Modo de Ejecución:
Modo de Posiciones:
Método de Análisis:

Determina la dirección de la primera operación si no existen posiciones. Las opciones incluyen:

Vela Clásica (Alcista/Bajista)

SMA

Tamaño de Lote Inicial: Define el tamaño para la primera orden.

Multiplicador Martingale: Aumenta el tamaño del lote después de la primera operación según el valor del multiplicador.

Define el Take Profit para el EA si está configurado.

Distancia Mínima/Máxima: Define el rango entre órdenes.

Incremento de Distancia Entre Órdenes: Aumenta la distancia para cada capa adicional.

Establece el número máximo de órdenes que el EA puede abrir en una dirección.



Gestión de Lotes:
Take Profit:
Configuración de Distancia Entre Órdenes:
Máximo de Operaciones:




