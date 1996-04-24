Alpha Risk Controller PRO

Alpha Risk Controller PRO – Professionelles Risikomanagement-System

Alpha Risk Controller PRO ist ein fortschrittliches Tool, das Tradern hilft, diszipliniert Risiken zu steuern, das Kapital zu schützen und Überhandel zu vermeiden.
Es funktioniert sowohl im manuellen Trading als auch in Kombination mit anderen Expert Advisors reibungslos.

Dieses Produkt liefert keine Handelssignale.
Ziel ist es, Kapitalschutz, automatische Lot-Berechnung und Positionskontrolle bereitzustellen.

Hauptfunktionen

1. Automatische Lot-Berechnung

  • Prozentbasiertes Risiko pro Trade

  • Feste Lot-Größe

  • Berechnung basierend auf Kontostand oder Eigenkapital

  • Einstellbare Mindest- und Maximal-Lotgrößen

2. Tages-, Wochen- und Monatsschutz

  • Tagesverlustlimit

  • Tagesziel für Gewinn

  • Wöchentliche Sicherheits-Sperre

  • Monatliches Risikolimit

  • Automatisches Stoppen neuer Trades bei Erreichen der Limits

3. Drawdown-Kontrolle

  • Drawdown basierend auf Kontostand

  • Drawdown basierend auf Eigenkapital

  • Soft Lock (neue Trades blockieren)

  • Hard Lock (alle Positionen schließen und Trading stoppen)

4. Gewinnschutz

  • Automatisches Sichern offener Gewinne

  • Globaler Breakeven

  • Globales Take Profit für alle Positionen

  • Fester oder gestaffelter Schutzmodus

5. Sicherheitsfilter

  • Maximaler Spread-Filter

  • Marginschutz

  • Begrenzung der maximalen offenen Positionen

  • Optional: Handelssperre bei hoher Volatilität

6. Visuelles Panel & Live-Überwachung

Echtzeit-Anzeige:

  • Berechnete Lot-Größe

  • Aktueller Drawdown

  • Spread

  • Margin-Level

  • Aktive Sicherheits-Sperren

  • Risikomanagement-Einstellungen

Für Wen Geeignet

  • Trader, die diszipliniertes Risikomanagement wünschen

  • Trader mit mehreren gleichzeitig laufenden EAs

  • Trader, die sich auf Prop-Firm-Tests vorbereiten

  • Anfänger, die Kapitalabsicherung benötigen

  • Trader in volatilen Märkten

Technische Merkmale

  • Funktioniert mit Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen und synthetischen Instrumenten

  • Kompatibel mit allen Timeframes (empfohlen: M1–M5)

  • Kompatibel mit allen Brokern

  • Kein Mindestkapital erforderlich

  • Kann zusammen mit anderen EAs genutzt werden

Lieferumfang

  • Lebenslange Updates

  • Einfache und verständliche Einstellungen

  • Schnelle Installation

  • Startet sofort beim Hinzufügen zum Chart



Empfohlene Produkte
Crystal ball
Nickey Magale
Experten
Crystal Ball - Trendgestützter Mean Reversion EA für MT5 Crystal Ball ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter, sondern eine Präzisionsmaschine, die entwickelt wurde, um den natürlichen Rhythmus des Marktes zu erfassen. Durch die Kombination der Pullback-Fähigkeit des Mean Reversion EA mit der Trendfolge-Logik des Trend-Trading geht Crystal Ball mit Absicht in den Handel und verlässt ihn mit Ziel. Er wurde entwickelt, um zufälliges Rauschen zu vermeiden, aus Strukturen Kapital zu schlagen
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde für das Paar XAU/USD entwickelt und bietet eine vollautomatische und manuelle Handelslösung mit optionalen Money-Management-Kontrollen. Die Anwendung funktioniert nahtlos unter allen Marktbedingungen und verfügt über integrierte Indikatoren, die in die Schnittstelle zur Echtzeitanalyse integriert sind. HAUPTMERKMALE: - Martingale-Strategie & Range Sequence Detection - Verbessert die Handelserholung und identifiziert wichtige Kursniveaus. - Mehrere Indikat
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Entschlüsseln Sie den verborgenen Bauplan des Marktes mit dem Advanced Pattern Recognizer Haben Sie es satt, auf Charts zu starren und sich abzumühen, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen? Was wäre, wenn Sie einen professionellen Analysten hätten, der die Märkte rund um die Uhr scannt, perfekte Trendlinien zeichnet und präzise Gewinnziele für Sie berechnet? Wir stellen Ihnen den Advanced Pattern Recognizer für MetaTrader 5 vor - Ihr automatisiertes Kraftpaket für die tec
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Indikatoren
In monatelanger Arbeit haben wir mit Hilfe von Neuronalen Netzen das ultimative Tool entwickelt, das Sie zur Identifizierung von wichtigen Kursniveaus (Unterstützungen und Widerstände) sowie von Angebots- und Nachfragezonen benötigen. Perfekt geeignet, um Ihre Trades auszulösen, Ihre zukünftigen Aktionen festzulegen, Ihre Take Profit- und Stop Loss-Niveaus zu bestimmen und die Marktrichtung zu bestätigen. Der Preis wird sich immer zwischen diesen Niveaus bewegen, abprallen oder brechen; von eine
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experten
CSP Strategie. Dieses Candlestick Pattern basiert, wie der Name schon sagt, auf einer bestimmten Art von Mustern auf Kerzen (beste Performance auf 1H Zeitrahmen) Der Backtest und die Optimierung wurde auf externen historischen Daten durchgeführt, aus diesem Grund wird ein Backtest, der auf meta trader5 durchgeführt wurde, nicht die gleichen guten Ergebnisse zeigen, trotzdem haben wir neben dem Backtest einen realen Test für 1 Woche vom 2023.03.27 bis zum 2023.0330 durchgeführt, die Ergebnisse
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Experten
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
Binary and scalping
Justine Kelechi Ekweh
Indikatoren
Dies ist ein Trendfolgesystem für Händler binärer Optionen und Forex-Scalpers. Es ist sorgfältig ausgearbeitet und erkennt Perioden mit sehr starken Trends auf dem Markt und gibt dem Händler den Vorteil und die Möglichkeit, mit dem Momentum zu reiten. Es funktioniert bei allen Zeitrahmen und Währungspaaren, insbesondere bei Paaren mit hoher Liquidität. Vermeiden Sie Nachrichten 15 Minuten vor und nach den Ereignissen. Haben Sie immer Ihr Geldmanagement-Skript oder -System zur Hand. Getestet auf
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Support & Resistance-Indikator ist eine Abwandlung des Standardindikators Bill Williams' Fractals. Der Indikator funktioniert auf allen Zeitrahmen. Er zeigt Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Chart an und ermöglicht die Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus (Sie können den genauen Wert überprüfen, indem Sie den Mauszeiger auf das Niveau setzen). Blau gestrichelte Linien sind Unterstützungsniveaus. Rot gestrichelte Linien sind Widerstandsniveaus. Wenn Sie möchten, könn
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indikatoren
Ein leistungsstarker Oszillator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, indem er die Liquidität der Anleger berechnet. Je mehr Liquidität , desto mehr Kaufmöglichkeiten. Je weniger Liquidität , desto mehr Verkaufsmöglichkeiten. Bitte laden Sie die Demo herunter und führen Sie einen Backtest durch! WIE ES FUNKTIONIERT: Der Oszillator zeigt nur zur Laufzeit Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Chart an. Oberer Wert ist 95 bis 100 -> Investoren sind bereit zu kaufen und Sie sollten folgen. Unterer Wer
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Binary Options Conqueror 5
Majeed Odubela
Indikatoren
SYSTEM-EINFÜHRUNG : Das Binary Options Conqueror System ist speziell für den Handel mit binären Optionen konzipiert. Im Gegensatz zu anderen Systemen und Indikatoren, die von anderen Handelsumgebungen für binäre Optionen übernommen wurden. Wenig Wunder, warum viele solcher Systeme scheitern, um Geld zu verdienen. Viele enden mit Geldverlusten für ihre Benutzer. Forward Testing des Systems hat bemerkenswerte Ergebnisse gezeigt. Die Ergebnisse der Vorwärtstests auf dem Live-Handelskonto sind kons
EmoSandR
Clever Emoghene
Indikatoren
EmoSupportAndResistance-Indikator EmoSupportandResistance ist ein Indikator für MetaTrader, der automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen hervorhebt. Diese Zonen stellen Kursniveaus dar, auf die der Markt zuvor reagiert hat, und sind somit nützliche Bezugspunkte für die technische Analyse. Der Indikator aktualisiert die Zonen in Echtzeit, sobald neue Kursdaten verfügbar sind, und stellt sie übersichtlich auf dem Chart dar. Wichtigste Merkmale Automatische Identifizierung von Unte
Ultra AS MT5
Yaroslav Varankin
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator ist für den Handel mit binären Optionen konzipiert. Der Parameter "Periode" kann an Ihre Handelsstrategie angepasst werden, so dass Sie die Anzahl und Qualität der Signale selbst bestimmen können. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, bedeutet ein Verkaufssignal, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, ein Kaufsignal bedeutet. Die empfohlene Verfallszeit beträgt eine Kerze. Sie können entweder bei Erscheinen des Signals oder bei der nächsten Kerze in den Handel einsteigen.
Scalping Entry Points MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Scalping Entry Points - ist ein manuelles Handelssystem, das sich an Preisbewegungen anpassen und Signale für offene Geschäfte ohne Neuzeichnung geben kann. Der Indikator bestimmt die Richtung des Trends anhand des zentralen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Punktindikator liefert Signale für Ein- und Ausstiege. Geeignet für manuellen Intraday-Handel, Scalping und binäre Optionen. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Der Indikator gibt verschiedene Arten von Warnung
Nexus 6 Neural Binary Indicator
Muhammad Talha
Indikatoren
Nexus 6.1 (MT5) - Neuronales Netzwerk Binäre Optionen Indikator Nexus 6.1 (MT5) Neural Network-Powered Binary Options Indicator für MetaTrader 5 Was ist Nexus 6.1? Nexus 6.1 ist ein von einem neuronalen Netzwerk gesteuerter Signalindikator , der speziell für den Handel mit Binäroptionen entwickelt wurde. Er generiert präzise CALL/PUT-Entscheidungen genau zum Zeitpunkt der Kerzeneröffnung, so dass Sie Ihren Ablauf auf die Kerzendauer (oder ein kleines Vielfaches davon) einstellen und sofort hand
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilitys
Crypto.com zu MT5 Live-Candlestick-Stream zu Metatrader 5 vom Crypto.com-Websocket Es handelt sich um Live-Kursdaten von OHCLV (Open High Low Close Real Volume).  Trader, wenn in einem Minutenchart OHLC-Daten nicht korrekt sind, kann dies bei der technischen Chartstudie zu einer falschen Analyse führen. Dieses Produkt stellt sicher, dass es genaue Daten in Echtzeit liefert, was bei der manuellen Analyse hilfreich sein kann Sie können mein anderes Kryptoprodukt auf meinem Profil https://www.
Happy Nation MT5
Andrijana Radojevic
Experten
EINFÜHRUNGSPROMO - ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT% Preis: $99 WICHTIG! Schicken Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und detaillierte Anweisungen zur Einrichtung zu erhalten. SETFILES - HIER HERUNTERLADEN! HAPPY NATION EA ist ein automatisiertes System der nächsten Generation, das für alle AUD-Paare entwickelt wurde und eine intelligente, kontrollierte Gitterstruktur mit fortschrittlichen, marktadaptiven Filtern kombiniert. Es bietet einen extrem niedrige
NTL Japanese Candle Patterns
Northen Trading Labs
Indikatoren
Japanese Candle Patterns (JCP) Benutzerhandbuch Überblick und Funktionen Japanische Candlestick-Muster, ein grundlegendes Element der technischen Analyse, bieten Händlern visuelle Einblicke in die Marktpsychologie. Jedes Muster stellt den Kampf zwischen Bullen und Bären dar und enthält wichtige Informationen über die Marktstimmung, mögliche Umkehrungen und Fortsetzungssignale. Diese Muster, die vor Jahrhunderten entwickelt und später von Steve Nison in Japanese Candlestick Charting Techniques po
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (open-close difference) angezeigt werden. Dank VisualVol sehen Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
Gold Support Resistance Auto Plot Lines Indicator
Pedryan Cris Manalo
Indikatoren
Support & Resistance Auto Plot Lines Indikator für MT5 - Perfekt für Scalping! Erleichtern Sie sich Ihr Trading mit unserem Support & Resistance Auto Plot Lines Indikator für MT5. Dieses leistungsstarke Tool erkennt automatisch die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf Ihrem Chart und hilft Ihnen, mit minimalem Aufwand bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Warum sollten Sie diesen Indikator wählen? Perfekt für Scalping - Identifizieren Sie schnell starke Preiszonen für sch
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
Naked Forex Kangaroo Tail indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indikatoren
Nackter Forex Känguru-Schwanz-Indikator Der Känguru-Schwanz-Indikator ist ein Mustererkennungs-Indikator für Forex, Aktien, Indizes, Futures, Rohstoffe und Kryptowährungen. Der Känguru-Schwanz ist ein Multi-Bar-Muster. Das Känguru-Schwanz-Muster ist sehr effektiv und sehr einfach zu handeln. Die mit dem Känguru-Schwanz verbundene Strategie basiert auf der Preisaktion. Der Indikator tut das, wofür er entwickelt wurde: Er zeigt Känguru-Schwanz-Muster an . Erwarten Sie nicht, dass Sie den Auf-
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitys
Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan. Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehe
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsoperationen und managen Sie auf intelligente Weise das Risiko Ihrer Positionen. Mit diesen Tools können Sie: Die potenziellen Gewinne oder Verluste aus Ihren Operationen abschätzen, entweder in Geld oder in Pips. Sie können auch Gewinne oder Verluste durch Subtraktion der Spread-Kosten, die zuvor in den Eingabeparametern des Tools konfiguriert wurden, visualisieren. Berechnen Sie die für Ihre Aufträge erforderliche Losgröße oder Marge. Schätzen Sie
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen. Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Position
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitys
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung. Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert. DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilitys
Timeless Charts ist eine fortschrittliche Charting-Lösung, die für professionelle Trader entwickelt wurde, die maßgeschneiderte Charts / benutzerdefinierte Zeitrahmen benötigen – einschließlich Sekunden-Charts / Sekunden-Zeiträumen, Renko-Charts / Renko-Balken, Cluster-Charts / Footprint-Charts und erweiterte Werkzeuge, wie sie in den beliebtesten Plattformen zu finden sind. Im Gegensatz zu traditionellen Offline-Charts oder einfachen benutzerdefinierten Indikatoren erstellt diese Lösung vollstä
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitys
Binance Trading Tool für MT5 1. Dieses Produkt enthält Live-Charts per WebSocket, historische Charts und automatische Updates beim Neustart des MT5-Terminals, um einen reibungslosen Betrieb ohne manuelle Eingriffe zu gewährleisten und Ihnen einen reibungslosen Binance-Handel zu ermöglichen. Handel, Live-Charts und historische Daten für Spot und Futures verfügbar Chartfunktionen: 1. Live-OHLC-Chart über WebSocket (WSS) 2. Verlaufsaktualisierung über API 3. Automatische Aktualisierung des Char
Weitere Produkte dieses Autors
Reversal merchant
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Indikatoren
Reversal Merchant Überblick Reversal Merchant ist ein nicht nachzeichnender MT5-Indikator, der hochwahrscheinliche Marktumkehrpunkte identifiziert. Er kombiniert die Average True Range (ATR)-Volatilitätsanalyse mit einem langfristigen 100-Perioden-EMA-Filter, um Erschöpfungsbewegungen und potenzielle Umkehrpunkte zu erkennen. Das Tool zeichnet klare Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart und kann Sie optional in Echtzeit warnen. Zentrale Logik Look-Back Reversal-Erkennung: Scannt die höchst
Focused Trend Breakout Trader
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Experten
Hier finden Sie eine ausführliche Beschreibung Ihres EA, in der erklärt wird, wie er funktioniert und wie Sie ihn am besten nutzen können. Überblick Dieser Expert Advisor (EA) wurde für den Handel mit mehreren Symbolen unter Verwendung einer trendfolgenden und momentumbasierten Strategie entwickelt. Er nutzt Williams %R (WPR), gleitende Durchschnitte (MA), Relative Strength Index (RSI), DeMarker und ATR , um optimale Handelsein- und -ausstiege zu ermitteln. Der EA berechnet dynamisch die Losgröß
Reversal merchant pro
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Indikatoren
Reversal Merchant ist ein leistungsstarker, nicht nachzeichnender technischer Indikator für MetaTrader 5, der Händlern, die nach zuverlässigen Ein- und Ausstiegspunkten suchen, präzise Kauf- und Verkaufssignale liefert. Mit fortschrittlichen Filtermechanismen kombiniert er mehrere technische Analysewerkzeuge, um hochwahrscheinliche Umkehrmöglichkeiten in jedem Markt zu identifizieren, was ihn ideal für den Handel mit Devisen, Aktien, Rohstoffen und Indizes macht. Nicht-umkehrende Signale : Erze
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension