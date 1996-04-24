Alpha Risk Controller PRO
- Utilitys
- Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
Alpha Risk Controller PRO ist ein fortschrittliches Tool, das Tradern hilft, diszipliniert Risiken zu steuern, das Kapital zu schützen und Überhandel zu vermeiden.
Es funktioniert sowohl im manuellen Trading als auch in Kombination mit anderen Expert Advisors reibungslos.
Dieses Produkt liefert keine Handelssignale.
Ziel ist es, Kapitalschutz, automatische Lot-Berechnung und Positionskontrolle bereitzustellen.
Hauptfunktionen
1. Automatische Lot-Berechnung
-
Prozentbasiertes Risiko pro Trade
-
Feste Lot-Größe
-
Berechnung basierend auf Kontostand oder Eigenkapital
-
Einstellbare Mindest- und Maximal-Lotgrößen
2. Tages-, Wochen- und Monatsschutz
-
Tagesverlustlimit
-
Tagesziel für Gewinn
-
Wöchentliche Sicherheits-Sperre
-
Monatliches Risikolimit
-
Automatisches Stoppen neuer Trades bei Erreichen der Limits
3. Drawdown-Kontrolle
-
Drawdown basierend auf Kontostand
-
Drawdown basierend auf Eigenkapital
-
Soft Lock (neue Trades blockieren)
-
Hard Lock (alle Positionen schließen und Trading stoppen)
4. Gewinnschutz
-
Automatisches Sichern offener Gewinne
-
Globaler Breakeven
-
Globales Take Profit für alle Positionen
-
Fester oder gestaffelter Schutzmodus
5. Sicherheitsfilter
-
Maximaler Spread-Filter
-
Marginschutz
-
Begrenzung der maximalen offenen Positionen
-
Optional: Handelssperre bei hoher Volatilität
6. Visuelles Panel & Live-Überwachung
Echtzeit-Anzeige:
-
Berechnete Lot-Größe
-
Aktueller Drawdown
-
Spread
-
Margin-Level
-
Aktive Sicherheits-Sperren
-
Risikomanagement-Einstellungen
Für Wen Geeignet
-
Trader, die diszipliniertes Risikomanagement wünschen
-
Trader mit mehreren gleichzeitig laufenden EAs
-
Trader, die sich auf Prop-Firm-Tests vorbereiten
-
Anfänger, die Kapitalabsicherung benötigen
-
Trader in volatilen Märkten
Technische Merkmale
-
Funktioniert mit Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen und synthetischen Instrumenten
-
Kompatibel mit allen Timeframes (empfohlen: M1–M5)
-
Kompatibel mit allen Brokern
-
Kein Mindestkapital erforderlich
-
Kann zusammen mit anderen EAs genutzt werden
Lieferumfang
-
Lebenslange Updates
-
Einfache und verständliche Einstellungen
-
Schnelle Installation
-
Startet sofort beim Hinzufügen zum Chart