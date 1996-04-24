Alpha Risk Controller PRO ist ein fortschrittliches Tool, das Tradern hilft, diszipliniert Risiken zu steuern, das Kapital zu schützen und Überhandel zu vermeiden.

Es funktioniert sowohl im manuellen Trading als auch in Kombination mit anderen Expert Advisors reibungslos.

Dieses Produkt liefert keine Handelssignale.

Ziel ist es, Kapitalschutz, automatische Lot-Berechnung und Positionskontrolle bereitzustellen.

Hauptfunktionen

1. Automatische Lot-Berechnung

Prozentbasiertes Risiko pro Trade

Feste Lot-Größe

Berechnung basierend auf Kontostand oder Eigenkapital

Einstellbare Mindest- und Maximal-Lotgrößen

2. Tages-, Wochen- und Monatsschutz

Tagesverlustlimit

Tagesziel für Gewinn

Wöchentliche Sicherheits-Sperre

Monatliches Risikolimit

Automatisches Stoppen neuer Trades bei Erreichen der Limits

3. Drawdown-Kontrolle

Drawdown basierend auf Kontostand

Drawdown basierend auf Eigenkapital

Soft Lock (neue Trades blockieren)

Hard Lock (alle Positionen schließen und Trading stoppen)

4. Gewinnschutz

Automatisches Sichern offener Gewinne

Globaler Breakeven

Globales Take Profit für alle Positionen

Fester oder gestaffelter Schutzmodus

5. Sicherheitsfilter

Maximaler Spread-Filter

Marginschutz

Begrenzung der maximalen offenen Positionen

Optional: Handelssperre bei hoher Volatilität

6. Visuelles Panel & Live-Überwachung

Echtzeit-Anzeige:

Berechnete Lot-Größe

Aktueller Drawdown

Spread

Margin-Level

Aktive Sicherheits-Sperren

Risikomanagement-Einstellungen

Für Wen Geeignet

Trader, die diszipliniertes Risikomanagement wünschen

Trader mit mehreren gleichzeitig laufenden EAs

Trader, die sich auf Prop-Firm-Tests vorbereiten

Anfänger, die Kapitalabsicherung benötigen

Trader in volatilen Märkten

Technische Merkmale

Funktioniert mit Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen und synthetischen Instrumenten

Kompatibel mit allen Timeframes (empfohlen: M1–M5)

Kompatibel mit allen Brokern

Kein Mindestkapital erforderlich

Kann zusammen mit anderen EAs genutzt werden

Lieferumfang

Lebenslange Updates

Einfache und verständliche Einstellungen

Schnelle Installation

Startet sofort beim Hinzufügen zum Chart



