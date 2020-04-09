G Spikes Trade Assistant
- Utilidades
- Kwaku Bondzie Ghartey
- Versión: 1.21
- Actualizado: 24 octubre 2024
- Activaciones: 10
PRESENTACIÓN
G-SPIKES ASISTANT- Tu asistente de trading definitivo diseñado para simplificar y mejorar tu experiencia de trading. Desarrollado por Kwaku Bondzie Ghartey,
Esta potente herramienta proporciona controles intuitivos y automatización para ejecutar operaciones de manera eficiente y gestionar el riesgo de manera eficaz. Si usted es un principiante o un operador profesional, esta herramienta está diseñada para adaptarse a sus necesidades comerciales.
Soporte: Actualizaciones regulares y el apoyo del desarrollador, Machofxgh, con fácil acceso a la comunidad a través de Telegram.
Características principales:
- Gestión de Riesgo Personalizable:
- Ofrece modos flexibles de cálculo del riesgo, incluyendo Lotes Fijos, para adaptarse a su estrategia de trading preferida.
- Permite establecer automáticamente niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) basados en ratios de riesgo predefinidos.
- Ejecución avanzada de órdenes:
- Admite botones de órdenes de compra y venta para entrar rápidamente en el mercado.
- Incluye un botón exclusivo "Cerrar todo" para cerrar instantáneamente todas las posiciones, con opciones para modificar SL y TP directamente desde el panel.
- Modificación inteligente de operaciones:
- Modifique los niveles SL y TP con una sencilla función de arrastrar y soltar, lo que le proporciona un control total sobre la gestión de sus operaciones.
- Incluye opciones de cierre parcial para asegurar los beneficios mientras mantiene las operaciones abiertas para obtener más ganancias.
- Amplias opciones de visualización:
- Interfaz personalizable para mostrar u ocultar elementos, incluyendo botones separados para cerrar órdenes de Compra o Venta, y opciones para órdenes pendientes.
- Tamaño de letra ajustable para una mejor visibilidad.
- Funcionalidad mejorada:
- Referencia bid/ask incorporada para cálculos precisos de precios.
- Modo asíncrono de operación de órdenes para una ejecución más rápida de las operaciones sin retrasos.
- Interfaz fácil de usar:
- Diseño limpio e intuitivo para ayudarle a gestionar las operaciones sin esfuerzo.
- Comentarios de operaciones personalizables para anotaciones personales y una mejor organización.
¿Por qué elegir G-SPIKES ASISTANT?
- Eficiencia y Velocidad: Ejecute y gestione sus operaciones más rápidamente con controles fáciles de usar y configuraciones automatizadas.
- Flexibilidad: Adapta el panel a tu estilo de trading con varias opciones personalizables.
- Seguridad: Gestiona el riesgo como un profesional con ajustes automáticos de SL y TP.