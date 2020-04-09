G Spikes Trade Assistant

PRESENTACIÓN

G-SPIKES ASISTANT- Tu asistente de trading definitivo diseñado para simplificar y mejorar tu experiencia de trading. Desarrollado por Kwaku Bondzie Ghartey,

Esta potente herramienta proporciona controles intuitivos y automatización para ejecutar operaciones de manera eficiente y gestionar el riesgo de manera eficaz. Si usted es un principiante o un operador profesional, esta herramienta está diseñada para adaptarse a sus necesidades comerciales.

Soporte: Actualizaciones regulares y el apoyo del desarrollador, Machofxgh, con fácil acceso a la comunidad a través de Telegram.

Características principales:

  1. Gestión de Riesgo Personalizable:
    • Ofrece modos flexibles de cálculo del riesgo, incluyendo Lotes Fijos, para adaptarse a su estrategia de trading preferida.
    • Permite establecer automáticamente niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) basados en ratios de riesgo predefinidos.
  2. Ejecución avanzada de órdenes:
    • Admite botones de órdenes de compra y venta para entrar rápidamente en el mercado.
    • Incluye un botón exclusivo "Cerrar todo" para cerrar instantáneamente todas las posiciones, con opciones para modificar SL y TP directamente desde el panel.
  3. Modificación inteligente de operaciones:
    • Modifique los niveles SL y TP con una sencilla función de arrastrar y soltar, lo que le proporciona un control total sobre la gestión de sus operaciones.
    • Incluye opciones de cierre parcial para asegurar los beneficios mientras mantiene las operaciones abiertas para obtener más ganancias.
  4. Amplias opciones de visualización:
    • Interfaz personalizable para mostrar u ocultar elementos, incluyendo botones separados para cerrar órdenes de Compra o Venta, y opciones para órdenes pendientes.
    • Tamaño de letra ajustable para una mejor visibilidad.
  5. Funcionalidad mejorada:
    • Referencia bid/ask incorporada para cálculos precisos de precios.
    • Modo asíncrono de operación de órdenes para una ejecución más rápida de las operaciones sin retrasos.
  6. Interfaz fácil de usar:
    • Diseño limpio e intuitivo para ayudarle a gestionar las operaciones sin esfuerzo.
    • Comentarios de operaciones personalizables para anotaciones personales y una mejor organización.

¿Por qué elegir G-SPIKES ASISTANT?

  • Eficiencia y Velocidad: Ejecute y gestione sus operaciones más rápidamente con controles fáciles de usar y configuraciones automatizadas.
  • Flexibilidad: Adapta el panel a tu estilo de trading con varias opciones personalizables.
  • Seguridad: Gestiona el riesgo como un profesional con ajustes automáticos de SL y TP.

SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Kintal
Dian Mayang Sari
2 (1)
Asesores Expertos
Presentamos Kintal   – EA Avanzado Controlado por Riesgos  Solar Crest es un Asesor Experto robusto diseñado para gerentes de riesgos inteligentes y traders de firmas prop. Funciona completamente automatizado en XAUUSD y utiliza M15 como el gráfico base. Solo carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión maneje todo. "Equipado con lógica de stop trailing y control estricto de dr
Strong Levels MT5
Mikhail Mitin
Utilidades
Este indicador traza fuertes niveles de precios (niveles de consolidación de precios). Los niveles se trazan utilizando 2 indicadores MA y 1 MACD utilizando un algoritmo complejo. El algoritmo utilizado en el EA es también de uso personal. Estos niveles tienen 4 variantes (los colores de las variantes se pueden personalizar): fuerte subida, débil al alza, fuerte a la baja, débil bajista. A su vez, suele aparecer un nivel débil y luego puede convertirse en fuerte. Un nivel fuerte también puede v
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Dynamic Fibonacci Grid
Tsvetan Tsvetanov
Utilidades
Presentamos la última versión del Dynamic Fibonacci Grid Dashboard para MT5. Ahora equipado con muchas nuevas funciones, este nuevo panel transforma tu experiencia de trading y te permite ver el mercado y la acción del precio desde una perspectiva completamente diferente. Descubre nuevas posibilidades con el análisis simultáneo de múltiples marcos temporales y múltiples símbolos. Interfaz fácil de usar para el trading manual y la gestión de posiciones, junto con una capacidad ampliada para apli
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
INDICADOR DE PRECIO EN VIVO Y BENEFICIO TOTAL PERFECTO PARA TRADING EN VIVO Y COMPARTIR PANTALLA Diseñado específicamente para day traders, scalpers y sesiones de trading en transmisión en vivo Este indicador profesional proporciona visualización de precios en tiempo real y seguimiento integral de beneficios directamente en su gráfico - esencial para trading de alta frecuencia y transmisiones de trading en vivo. CARACTERÍSTICAS CLAVE VISUALIZACIÓN DE PRECIO EN TIEMPO REAL Actualizaciones de pre
FREE
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilidades
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Lo último en Asesor Experto (EA) de Gestión de Riesgo y Lote SmartRAL es una herramienta esencial para los operadores que exigen una gestión precisa del riesgo y el dimensionamiento automático de posiciones en MetaTrader 5. Deje de adivinar el tamaño de su lote y deje que el algoritmo se encargue de los cálculos. Este EA le permite operar con confianza, garantizando su exposición al riesgo en cada operación, al tiempo que ofrece una flexibilidad absolu
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
BTC Asia Europe Sessions
Angel Torres
Asesores Expertos
Nota importante: antes de poner el EA en marcha, es obligatorio cargar el archivo .set con la configuración optimizada. El valor por defecto del EA tiene el Stop Loss más extendido; si no usas el archivo .set, debes editar el parámetro de SL y fijarlo en 1.5. Esto es clave para una correcta gestión del riesgo. El archivo .set estará disponible en el área de Discusión o en la sección de comentarios de esta página en MQL5. BTC Asia Europe Sessions es un Asesor Experto para BTCUSD en H1, diseñado
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals EA es un potente Asesor Experto de monitoreo que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas, cambios de SL/TP, cambios d
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
ParitySnap
Kazutaka Yamamoto
Indicadores
ParitySnap - Triad Z-Score Reversión Reversión media no repintada / inspirada en fondos de cobertura / NY-Close Pivot-SL Promoción de vacaciones (hasta el 25 de diciembre, JST): De por vida $199 / Alquiler $30 - Estándar después de la promoción: De por vida $ 209- / Alquiler $ 40 - QUÉ HACE ParitySnap detecta distorsiones de paridad de tres divisas (por ejemplo, GOLD: XAUUSD-AUDUSD-XAUAUD ) e imprime entradas sin repintado en la barra que acaba de cerrarse cuando está presente un borde de rever
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) no es una simple copia de las reglas de las Tortugas. Es una reestructuración completa del sistema legendario, modernizada específicamente para la alta volatilidad de Bitcoin (BTCUSD) . Combinamos la clásica Ruptura del Canal Donchian con un Filtro de Estructura de Mercado de Seis Patrones exclusivo, diseñado para
AW Workpad MT5
AW Trading Software Limited
Utilidades
AW Workpad es un panel de control comercial multifuncional diseñado para operaciones manuales y semiautomáticas. Le permite administrar órdenes pendientes, posiciones de mercado, proporciona una amplia gama de datos estadísticos, así como un análisis de varios períodos de un grupo de indicadores clásicos. La utilidad está representada por cinco pestañas:   Positions, Pending, Close, Indicators, Info . Cada pestaña tiene su propio grupo de funciones para procesar pedidos o información sobre la s
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Trend Duration Forecast MT5 está diseñado para estimar la duración probable de una tendencia alcista o bajista. Utilizando una Media Móvil Hull (HMA) para detectar cambios direccionales, rastrea la duración de cada tendencia histórica y calcula un promedio para pronosticar cuánto tiempo es estadísticamente probable que continúe la tendencia actual. Esto permite a los operadores visualizar tanto la fuerza de la tendencia en tiempo real como las posibles zonas de agotamiento con una
Supply and demand detector
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilidades
Detector de zonas de oferta y demanda Detector profesional de operaciones basado en zonas El Detector de Zonas de Oferta y Demanda es una herramienta avanzada de análisis técnico que identifica y traza automáticamente zonas clave de oferta y demanda en sus gráficos. Basado en conceptos de trading institucional, este indicador ayuda a los operadores a identificar zonas de reversión de alta probabilidad donde es probable que el precio reaccione. Características principales: Detección automática de
PROYECTO KARMA EA v2.00 Karma Project EA es un sistema de comercio automatizado para MetaTrader 5. El sistema utiliza el análisis técnico con las características de gestión de riesgos de adaptación. Ha sido desarrollado y probado en índices sintéticos Deriv con ajustes optimizados para múltiples instrumentos. El EA fue creado tras una extensa investigación sobre sistemas de trading basados en la recuperación y combina indicadores técnicos tradicionales co
Presentación de MEGASPIKES CLASSIC_EA Embárcate en una nueva era de excelencia en el trading con MEGASPIKES CLASSIC_EA, un revolucionario Asesor Experto meticulosamente diseñado para aprovechar el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales en la navegación por los intrincados paisajes de los mercados de Boom y Crash. Este robot de trading de última generación no es solo un asesor; es su puerta de acceso a una precisión, adaptabilidad y rentabilidad sin precedentes.
INTRODUCCIÓN Abra la puerta a una nueva era del trading con Cheat Code, su solución definitiva para alcanzar el éxito en el trading. Diga adiós a las limitaciones humanas y abrace el futuro del trading automatizado. Nuestro robot de trading de última generación está diseñado para potenciar tanto a los traders principiantes como a los experimentados, proporcionando una herramienta excepcional para optimizar sus estrategias de trading. Como ya sabrá, h
