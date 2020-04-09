G Spikes Trade Assistant

Enjoy 30% off until 21th december 2025,



PRESENTACIÓN

G-SPIKES ASISTANT- Tu asistente de trading definitivo diseñado para simplificar y mejorar tu experiencia de trading. Desarrollado por Kwaku Bondzie Ghartey,

Esta potente herramienta proporciona controles intuitivos y automatización para ejecutar operaciones de manera eficiente y gestionar el riesgo de manera eficaz. Si usted es un principiante o un operador profesional, esta herramienta está diseñada para adaptarse a sus necesidades comerciales.

Soporte: Actualizaciones regulares y el apoyo del desarrollador, Machofxgh, con fácil acceso a la comunidad a través de Telegram.

Características principales:

Gestión de Riesgo Personalizable: Ofrece modos flexibles de cálculo del riesgo, incluyendo Lotes Fijos, para adaptarse a su estrategia de trading preferida.

Permite establecer automáticamente niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) basados en ratios de riesgo predefinidos. Ejecución avanzada de órdenes: Admite botones de órdenes de compra y venta para entrar rápidamente en el mercado.

Incluye un botón exclusivo "Cerrar todo" para cerrar instantáneamente todas las posiciones, con opciones para modificar SL y TP directamente desde el panel. Modificación inteligente de operaciones: Modifique los niveles SL y TP con una sencilla función de arrastrar y soltar, lo que le proporciona un control total sobre la gestión de sus operaciones.

Incluye opciones de cierre parcial para asegurar los beneficios mientras mantiene las operaciones abiertas para obtener más ganancias. Amplias opciones de visualización: Interfaz personalizable para mostrar u ocultar elementos, incluyendo botones separados para cerrar órdenes de Compra o Venta, y opciones para órdenes pendientes.

Tamaño de letra ajustable para una mejor visibilidad. Funcionalidad mejorada: Referencia bid/ask incorporada para cálculos precisos de precios.

Modo asíncrono de operación de órdenes para una ejecución más rápida de las operaciones sin retrasos. Interfaz fácil de usar: Diseño limpio e intuitivo para ayudarle a gestionar las operaciones sin esfuerzo.

Comentarios de operaciones personalizables para anotaciones personales y una mejor organización.

¿Por qué elegir G-SPIKES ASISTANT?