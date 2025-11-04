Capital Maker Pro

Capital Maker Pro - Trend- und Martingale-Handelsroboter mit geringem Risiko

Capital Maker Pro ist ein vollautomatisches Handelssystem, das intelligente Trenderkennung mit einer kontrollierten Martingale-Struktur kombiniert, um das Risiko zu minimieren und die Kapitaleffizienz zu maximieren.

Der EA analysiert den Markt Takt für Takt und identifiziert Einstiegsmöglichkeiten für Kauf- und Verkaufspositionen entsprechend der Trendrichtung, der Marktstärke und der jüngsten Kursentwicklung.

⚙️ Hauptmerkmale

Automatischer Einstieg Takt für Takt
Der Roboter analysiert jede neue Kerze, um die vorherrschende Marktrichtung zu bestimmen und eröffnet Trades, die dem Trend entsprechen.

Smart Recovery System (Controlled Martingale Mode)
Im Falle einer ungünstigen Marktbewegung wendet der EA eine progressive und begrenzte Martingale-Strategie an, die versucht, frühere Verluste auszugleichen, ohne das Konto übermäßig zu belasten.

Erweitertes Risikomanagement
Jeder Handel wird durch die Kontrolle der maximalen Anzahl offener Orders, tägliche Handelslimits und dynamische Lotberechnung geschützt.
Einschließlich globaler Schließung bei Erreichen täglicher Gewinn- oder Verlustziele.

Trend- und Marktstimmungsanalyse
Basierend auf gleitenden Durchschnitten und dem RSI identifiziert der EA das vorherrschende Marktmomentum, bevor er in einen Handel einsteigt, und vermeidet Positionen gegen den Haupttrend.

Symbolbasierte Konfiguration
Jedes Währungspaar kann seine eigenen Parameter für TakeProfit , PipStep und Multiplikator haben, um eine Optimierung für jedes Instrument zu gewährleisten.

Automatische oder feste Losgröße
Der Benutzer kann zwischen einer festen Losgröße oder einer automatischen Berechnung auf der Grundlage des Kontostands wählen, ideal für alle Kontotypen.

Schutz vor Paarkonflikten
Der EA verhindert den gleichzeitigen Handel mit korrelierten Paaren, um das Cross-Market-Risiko zu reduzieren.

Eingebauter Lizenzschutz
Enthält eine interne Validierung des Benutzernamens oder der ID für private oder kommerzielle Versionen.

📊 Betriebslogik

  1. Bei jedem neuen Balken analysiert der EA die Preisentwicklung, den technischen Trend und den Marktkontext.

  2. Wenn eine Handelsmöglichkeit erkannt wird, eröffnet er eine Position in Richtung des Trends.

  3. Bewegt sich der Markt gegen den Handel, aktiviert der EA seinen Erholungsmodus und fügt progressive Trades mit einem kontrollierten Martingale-Ansatz hinzu.

  4. Wenn die Gesamtposition das definierte Gewinnziel ( TakeProfit ) erreicht, werden alle Trades gemeinsam geschlossen.

⚖️ Vorteile von Capital Maker Pro

✅ Einstieg basierend auf Preisbewegung und Trendrichtung
✅ Martingale-System mit integrierter Risikokontrolle
✅ Dynamische Konfiguration pro Symbol
✅ Automatische Verwaltung der Losgröße
✅ Schutz vor korrelierten Paaren
✅ Optimiert für schnelle und stabile Ausführung

🧩 Wichtigste Parameter

  • TakeProfit - Zielgewinn pro Handelszyklus

  • PipStep - Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Aufträgen

  • Multiplikator - Lot-Erhöhungsfaktor

  • MaxOrders - Maximale Anzahl von aktiven Trades

  • DailyLimit - Tägliches Betriebslimit

  • MagicNumber - Eindeutiger Bezeichner für den EA


    🧾 Wichtiger Hinweis

    • Dieser EA garantiert keine Gewinne und schließt das Handelsrisiko nicht aus.

    • Bevor Sie den EA auf einem Live-Konto verwenden, sollten Sie unbedingt Demotests durchführen und die Parameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz anpassen.

    • Capital Maker Pro wurde entwickelt, um die Handelsausführung und -verwaltung zu automatisieren, aber die endgültige Verantwortung für seine Konfiguration und Verwendung liegt beim Benutzer.

    🚀 F azit

    Capital Maker Pro ist ein robustes und flexibles System, das Trendanalysen, Preisaktionen und kontrollierte Martingale-Logik kombiniert, um einen risikoarmen und effizienten automatisierten Handelsansatz zu bieten.

    Ideal für Händler, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Risikokontrolle und professioneller Automatisierung suchen.

    🚀 Meine Expert Advisors verfügbar auf MQL5:

    🔹 Megalodon EAhttps://www.mql5.com/en/market/product/113429

    ✅ Professionelle Automatisierung
    ✅ Flexible Konfiguration
    ✅ Entwickelt, um Ihren Handel zu optimieren

    👉 Entdecken Sie mehr auf dem MQL5-Markt.



    Empfohlene Produkte
    Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    4.67 (3)
    Experten
    Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, nachdem der CCI-Indikator die überverkauften oder überkauften Bereiche verlassen hat. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist GBPUSD und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchfüh
    FREE
    William Percent Range with Simple Moving Average
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    Experten
    Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn sich die SMAs kreuzen und wenn der WPR überkaufte/überverkaufte Bereiche verlassen hat. Die SMAs sind auch so programmiert, dass sie die Geschäfte schließen, wenn sich der Trend ändert. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechn
    FREE
    Bollinger Bands with Stochastic Trading Strategy
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    Experten
    Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet den Handel, wenn der Kurs die Bollinger Bands berührt und in die überverkauften/überkauften Bereiche des Stochastic eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Die empfohlenen Währungspaare sind CHFJPY und GBPNZD . Der empfohlene
    Nitro Pips EA
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    Experten
    Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der Forex-Markt schwankt und der NITRO PIPS-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Überprüfen Sie die empfohlenen Währungspaare für die aktuellen Marktbedingungen hier und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Backtests ist M5 . Für bessere Ergebnisse müssen Sie einen Broker mit niedrigen Spreads verwenden. E
    HFT King Ea
    Ram Klein Caputol
    Experten
    Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
    Simple RSI Forex Trading Strategy
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    4 (1)
    Experten
    Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
    FREE
    Magical Scalper EA
    Muhammad Nouman
    Experten
    Magical Scalper EA ist das fortschrittliche Rastersystem , das bereits seit Jahren auf realen Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Menschen tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit and Miss"-System, das nur durch die Verwendung des Rasters überlebt. Stattdessen nutzt es reale Marktmechanismen zu seinem Vorteil, um Gewinne zu erzielen. Mer
    Matrix Arrow EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    5 (8)
    Experten
    Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
    Simple Moving Average with RSI and Stochastic
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    Experten
    Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der SMA und der RSI in die gleiche Richtung zeigen und wenn der Stochastic die überkauften/überverkauften Bereiche verlassen hat. Die 5 und 10 SMA sind ebenfalls so programmiert, dass sie die Geschäfte schließen, wenn sich der Trend ändert. Stop Loss, Take Profit und Trailing S
    FREE
    Forex GoPro
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    Experten
    ACHTUNG: Dieser EA sucht nach Trends in mehreren Zeitfenstern und analysiert 28 Währungspaare gleichzeitig, was es unmöglich macht, ihn vollständig mit dem MT4 StrategyTester zu testen. Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der Forex GoPro Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Überprüfen Sie hier die empfohlenen Währungspaare für die aktuellen Marktbedingungen . Der empfohl
    BBMA Grid Combination
    Kahfi Pangariduwan
    5 (1)
    Experten
    BBMAGC BBMAGC ist ein automatisches Handelssystem mit einer Arbeitsstrategie, die aus dem berühmten BBMA-Indikator in Kombination mit einem fortschrittlichen Grid-System gewonnen wurde. Diese EA verwenden gefährliche Handelssysteme wie Martingale und Raster, so verstehen Sie bitte das Risiko vor der Verwendung dieses EA Zeitrahmen: H1 Symbol: beste Ergebnisse bei EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS empfohlen 4/5-stelliger Broker Min Einzahlung 1000$ Niedriger Spread immer besser Da Sie ein Grid-System v
    Taranus
    Viktor Shpakovskiy
    5 (1)
    Experten
    Taranus ist ein multifunktionaler EA, ein universeller Assistent für einen Händler, der so konzipiert ist, dass er unter der Kontrolle eines Händlers arbeitet. Der EA verfügt über einen großen Satz von Werkzeugen und kann arbeiten: durch Indikatoren, durch Handelsstufen, durch Trendlinien, durch Martingale-Strategie, Handel auf Nachrichten. Es hat: mehrere Filter, um den Trend zu bestimmen, ein Multi-Level-Risiko-Management-System, Geld-Management, virtuelle Stop-Loss, Universal-Trailing-Stop, k
    Opposite market
    Hafis Mohamed Yacine
    Experten
    Gegenüberliegender Markt "Gehe immer mit dem Trend. Bildung ist die Vermittlung von Informationen an den Geist und die Formung des Geistes und der Persönlichkeit" - Richard Weaver Als viele von uns vor einigen Jahren mit dem Forex-Handel begannen, gab es nur sehr wenige Informationen über Forex-Handelssysteme im Internet. Aber dank des Internets können wir jetzt diese Strategien herunterladen, die in diesen verschiedenen Systemen enthalten sind Opposite market V.1.0, wird Ihnen sicherlich das
    Goal Time
    Mourad Ezzaki
    Experten
    GOAL TIME ist ein Expert Advisor, der auf dem Begriff der Zeit basiert. Er untersucht die Preisveränderung in Abhängigkeit von der Zeit und ermittelt schließlich den besten Zeitpunkt für die Ausführung einer guten Order. Der EA basiert auf einem Indikator, der eine Preiskurve im Verhältnis zur Zeit zeichnet. Diese Kurve wird von einem Algorithmus abgeleitet, der alte Daten analysiert. Dann nutzt der EA die erzeugte Kurve und führt den richtigen Auftrag aus. Im Falle einer falschen Wahl hat der E
    FDM Strategy
    Paranchai Tensit
    Experten
    FDM Strategy ist ein Expert Advisor, der auf Fraktalen und der fünfdimensionalen Methode basiert. Das fünfdimensionale Expertensystem wurde auf der Grundlage einer Theorie entwickelt, die die Chaostheorie mit der Handelspsychologie und den jeweiligen Auswirkungen auf die Marktbewegung kombiniert. Es gibt auch einen ADX (Messung der Trendstärke mit dem Average Directional Movement Index), der als Handelsfilter verwendet wird. Long- und Short-Trade-Signale: Wenn das zu kaufende Fraktal über dem Al
    Hedging Forex EA1
    Samir Arman
    5 (2)
    Experten
    ️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
    The Arrow Scalper
    Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
    1 (2)
    Experten
    Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
    FREE
    Brexit Breakout GbpUsd H1
    Marek Kupka
    Experten
    Brexit-Ausbruch (GBPUSD H1) Dieser EA wurde für GBPUSD H1 entwickelt. Alles wurde für den H1-Zeitrahmen getestet . Die Strategie basiert auf dem Ausbruch des Indikators This Bar Open nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Es wird sehr gut funktioniert auf diese Zeiten, wenn das Pfund bewegt. Sie verwendet Stop pending orders mit FIXED Stop Loss und Take Profit . Es verwendet auch PROFIT TRAILING , um von den Bewegungen so viel wie möglich zu profitieren. Um 21:00 Uhr schließen wir den Hand
    Correlation Beast EA
    Rodrigo Rethka Goncalves
    Experten
    Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
    Wolf Stream
    Vadym Nemo
    5 (1)
    Experten
    Wolf Stream Roboter   hat als Kernfunktion die Fähigkeit, das Chart auf die gleiche Weise zu "sehen" wie ein Mensch. Deshalb kann er die Stimmung der Marktteilnehmer präzise lesen. Ängste und Hoffnungen der Masse bilden sich im gegenwärtigen Moment, in den aktuellen Situationen. Der Roboter reagiert darauf und handelt für jedes Szenario optimal. Echtzeit-Handel hat seit dem 26. Juli 2021 ein Wachstum von 103% erzielt   (3,5 Monate). Der Markt durchläuft viele verschiedene Phasen, die sich in ihr
    Zigzag Hedging EA
    Samir Arman
    Experten
    Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
    VR Black Box
    Vladimir Pastushak
    3.67 (3)
    Experten
    VR Black Box ist ein moderner automatischer Handels-Expertenberater, der von einem erfahrenen Trader-Programmierer entwickelt wurde. Ein leistungsstarkes Handelswerkzeug, das auf einer bewährten Strategie des Folgens von Trendbewegungen des Marktes basiert. Dieser Roboter hat einen langen Entwicklungs- und Verbesserungsweg durchlaufen, wird regelmäßig aktualisiert und passt sich den sich ändernden Marktbedingungen an. Über viele Jahre des Einsatzes auf realen Handelskonten hat er sich als zuverl
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.82 (65)
    Experten
    Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
    GAlpha
    Evgenii Tarkov
    Experten
    Ein hochfrequentes Analysetool, das speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Es kombiniert moderne Marktanalysetechniken, maschinelles Lernen und eine anpassungsfähige Risikomanagementstrategie, um die Gewinne in dem für den Edelmetallmarkt typischen hochvolatilen Umfeld zu maximieren. Hauptmerkmale: Adaptive volatilitätsorientierte Strategie: Der Betrieb einer automatisierten Korrekturvorrichtung (Stop-Loss, Take-Profit) wird durch eine fluide Umgebung unter Verwendung de
    Project Infinity
    Sergey Yarmish
    Experten
    Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
    Exotic Adv
    Ivan Simonika
    Experten
    Exotic Bot ist ein multifunktionaler Berater, der auf jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen arbeitet. Die Arbeit des Roboters wird als ein System der Mittelwertbildung mit der nicht-geometrischen Progression des Aufbaus eines Handelsgitters verstanden. Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spreading, interne Beschränkung der Handelszeit. Aufbau eines Handelsgitters unter Berücksichtigung wichtiger interner Niveaus. Die Möglichkeit, die Aggressivität des Handels zu konfiguriere
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Experten
    Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
    FREE
    Ea Tw79 Macd Grid Scalping
    Tufan Gocmen
    Experten
    Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
    DracoAI
    Hua Manh Hung
    Experten
    DracoAI ist ein revolutionärer automatischer Devisenhandelsroboter, der auf einem neuronalen Netzwerk basiert. Verlustabdeckung ist unser exklusives Premiummerkmal. DracoAI IST: DER BESTE SERVICE ZUM GELDVERDIENEN & STABILES PASSIVES EINKOMMEN GEWINN, AUCH WENN SIE NICHT AN DEN AUSSCHREIBUNGEN TEILNEHMEN FINANZIELLE UNABHÄNGIGKEIT UND STABILITÄT DracoAI IST SICHER, WEIL: WIR GARANTIEREN DIE SICHERHEIT IHRER GELDER NEGATIVE HANDELSERGEBNISSE WERDEN DURCH UNSEREN RESERVEFONDS GEDECKT 100%IGE VERT
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Experten
    Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.69 (13)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (171)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (21)
    Experten
    Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (2)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
    AI Prop Firms MT4
    MQL TOOLS SL
    Experten
    AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
    KT Gold Nexus EA MT4
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    5 (2)
    Experten
    ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
    Jesko
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    Experten
    Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    5 (3)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Experten
    Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
    Gold Emperor EA
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    1 (1)
    Experten
    Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    Experten
    The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experten
    Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
    Advanced Multi Scalping EA m
    DMITRII GRIDASOV
    5 (1)
    Experten
    ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.77 (31)
    Experten
    KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
    EA Legendary Scalper MT4
    Ruslan Pishun
    Experten
    Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Experten
    Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
    Gold King AI MT4
    Rodrigo Arana Garcia
    5 (1)
    Experten
    Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Experten
    ////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
    Goldzilla Scalping
    Gun Gun Gunawan
    1 (1)
    Experten
    Goldzilla Skalpierung M1 Mein Portfolio prüfen MQL5 Algo-Handelsgemeinschaft https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professioneller Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) , der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) mit einer Scalping-Strategie auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde entwickelt, um kurzfristige Preisbewegungen auf dem hochvolatilen Goldmarkt zu erfassen und gleichzeitig eine strenge Risikokontroll
    XAU Flux MT4
    Burak Baltaci
    Experten
    XAU FLUX – Professioneller Gold-Scalping-Expert Advisor XAU FLUX ist ein professioneller Handelsroboter, der für den schnellen und disziplinierten Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er wurde für Händler entwickelt, die mit kleinen täglichen Kursbewegungen konstante Gewinne erzielen möchten. Wichtigste Merkmale: XAU FLUX nutzt ein fortschrittliches Scalping-System, das auf den Zeitrahmen M1 und M5 basiert, um Mikro-Chancen auf dem Markt zu bewerten. Der EA analysiert kontinuierlich die M
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    Experten
    Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
    Gann Gold EA MT4
    Elif Kaya
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal (245% Gewinn in einem Monat - Einzahlung 340$ Gewinn 1080$) - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach 2 Käufe erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Gewinn, Fixed kleinen Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin dara
    Greedy Red
    Mihails Babuskins
    4.34 (29)
    Experten
    Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Echte Überwachungssignale: Bitte sehen Sie die Links in meinem Profil Greedy Red ist ein Expert Advisor, der auf dem Volume Profile FR basiert. Volume Profile FR berechnet das Volumen in Preisniveaus (typische Volumenindikatoren zeigen nur Kerzenvolumen). Anhand des Volumens der Preisniveaus können Sie wichtige Bereiche identifizieren, die das Potenzial für eine Umkehr haben. Sie können a
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Experten
    Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (3)
    Experten
    Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Experten
    Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
    Gold Medalist
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experten
    Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Experten
    Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
    Weitere Produkte dieses Autors
    EA Budak Ubat Pro
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Experten
    Wie es funktioniert Wenn der EA aktiv ist, analysiert er den Chart auf der Grundlage des Parameters Ausführungsmodus. Keine bestehenden Positionen auf dem Chart: Wenn der Trend bullisch ist, geht der EA in einen Kaufhandel über. Wenn der Trend bärisch ist, geht er einen Verkaufshandel ein. Setzt einen Stop Loss in einem bestimmten Abstand, wenn die Stop Loss-Variable > 0 ist (0 bedeutet keinen Stop Loss). Bestehende Positionen, wobei die letzte im Verlust ist: Der EA prüft, ob der Abstand zwisch
    AFX Global Expert
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Experten
    Automatisiertes Handelssystem - Öffnen bei jedem Bar mit Recovery Mode Diese Handelssoftware ist so konzipiert, dass sie bei jedem neuen Barren automatisch arbeitet und die Preisentwicklung analysiert, um zu entscheiden, ob eine Kauf- oder Verkaufsposition eröffnet werden soll. Sie ist in hohem Maße konfigurierbar und kann sich an verschiedene Kapitalmanagementstrategien anpassen, einschließlich Martingale und Dollar-Cost Averaging (DCA). Betriebsmodus Eröffnet Trades bei jedem neuen Balken. Ana
    Megalodon EA MT4
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Experten
    Einführung von Megalodon EA - Eine neue Ära des intelligenten automatisierten Handels Megalodon EA ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein revolutionäres Handelskonzept , das für die neue Generation von Devisenhändlern entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit, Kontrolle und konsistente Leistung wünschen. Megalodon EA wurde für MetaTrader 4 entwickelt und kombiniert: Hochpräzise Scalping-Logik Unabhängige Buy/Sell-Systeme Dynamisches Risikomanagement u
    Megalodon EA MT5
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    Experten
    Einführung von Megalodon EA - Eine neue Ära des intelligenten automatisierten Handels Megalodon EA ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein revolutionäres Handelskonzept , das für die neue Generation von Devisenhändlern entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit, Kontrolle und konsistente Leistung wünschen. Megalodon EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert: Hochpräzise Scalping-Logik Unabhängige Buy/Sell-Systeme Dynamisches Risikomanagement u
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension