Capital Maker Pro - Trend- und Martingale-Handelsroboter mit geringem Risiko

Capital Maker Pro ist ein vollautomatisches Handelssystem, das intelligente Trenderkennung mit einer kontrollierten Martingale-Struktur kombiniert, um das Risiko zu minimieren und die Kapitaleffizienz zu maximieren.

Der EA analysiert den Markt Takt für Takt und identifiziert Einstiegsmöglichkeiten für Kauf- und Verkaufspositionen entsprechend der Trendrichtung, der Marktstärke und der jüngsten Kursentwicklung.

⚙️ Hauptmerkmale

Automatischer Einstieg Takt für Takt

Der Roboter analysiert jede neue Kerze, um die vorherrschende Marktrichtung zu bestimmen und eröffnet Trades, die dem Trend entsprechen.

Smart Recovery System (Controlled Martingale Mode)

Im Falle einer ungünstigen Marktbewegung wendet der EA eine progressive und begrenzte Martingale-Strategie an, die versucht, frühere Verluste auszugleichen, ohne das Konto übermäßig zu belasten.

Erweitertes Risikomanagement

Jeder Handel wird durch die Kontrolle der maximalen Anzahl offener Orders, tägliche Handelslimits und dynamische Lotberechnung geschützt.

Einschließlich globaler Schließung bei Erreichen täglicher Gewinn- oder Verlustziele.

Trend- und Marktstimmungsanalyse

Basierend auf gleitenden Durchschnitten und dem RSI identifiziert der EA das vorherrschende Marktmomentum, bevor er in einen Handel einsteigt, und vermeidet Positionen gegen den Haupttrend.

Symbolbasierte Konfiguration

Jedes Währungspaar kann seine eigenen Parameter für TakeProfit , PipStep und Multiplikator haben, um eine Optimierung für jedes Instrument zu gewährleisten.

Automatische oder feste Losgröße

Der Benutzer kann zwischen einer festen Losgröße oder einer automatischen Berechnung auf der Grundlage des Kontostands wählen, ideal für alle Kontotypen.

Schutz vor Paarkonflikten

Der EA verhindert den gleichzeitigen Handel mit korrelierten Paaren, um das Cross-Market-Risiko zu reduzieren.

Eingebauter Lizenzschutz

Enthält eine interne Validierung des Benutzernamens oder der ID für private oder kommerzielle Versionen.

📊 Betriebslogik

Bei jedem neuen Balken analysiert der EA die Preisentwicklung, den technischen Trend und den Marktkontext. Wenn eine Handelsmöglichkeit erkannt wird, eröffnet er eine Position in Richtung des Trends. Bewegt sich der Markt gegen den Handel, aktiviert der EA seinen Erholungsmodus und fügt progressive Trades mit einem kontrollierten Martingale-Ansatz hinzu. Wenn die Gesamtposition das definierte Gewinnziel ( TakeProfit ) erreicht, werden alle Trades gemeinsam geschlossen.

⚖️ Vorteile von Capital Maker Pro

✅ Einstieg basierend auf Preisbewegung und Trendrichtung

✅ Martingale-System mit integrierter Risikokontrolle

✅ Dynamische Konfiguration pro Symbol

✅ Automatische Verwaltung der Losgröße

✅ Schutz vor korrelierten Paaren

✅ Optimiert für schnelle und stabile Ausführung

🧩 Wichtigste Parameter

TakeProfit - Zielgewinn pro Handelszyklus

PipStep - Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Aufträgen

Multiplikator - Lot-Erhöhungsfaktor

MaxOrders - Maximale Anzahl von aktiven Trades

DailyLimit - Tägliches Betriebslimit

MagicNumber - Eindeutiger Bezeichner für den EA





🧾 Wichtiger Hinweis

Dieser EA garantiert keine Gewinne und schließt das Handelsrisiko nicht aus .

Bevor Sie den EA auf einem Live-Konto verwenden, sollten Sie unbedingt Demotests durchführen und die Parameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz anpassen.

Capital Maker Pro wurde entwickelt, um die Handelsausführung und -verwaltung zu automatisieren, aber die endgültige Verantwortung für seine Konfiguration und Verwendung liegt beim Benutzer.

🚀 F azit

Capital Maker Pro ist ein robustes und flexibles System, das Trendanalysen, Preisaktionen und kontrollierte Martingale-Logik kombiniert, um einen risikoarmen und effizienten automatisierten Handelsansatz zu bieten.

Ideal für Händler, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Risikokontrolle und professioneller Automatisierung suchen.

