🚀 DanT Trading Panel EA

Clever. Schnell. Sauber. Gebaut für disziplinierte Trader.

Der DanT Trading Panel EA ist ein leistungsstarkes und dennoch leichtgewichtiges Handelsmanagement-Tool, das den manuellen Handel auf MetaTrader 5 schneller, sicherer und organisierter macht. Es bietet eine übersichtliche, intuitive Oberfläche, die es Ihnen ermöglicht, Trades direkt aus dem Chart heraus auszuführen und zu verwalten - ohne Ablenkungen oder unnötige Komplexität.

Dieses Panel wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision und Struktur legen, und hilft ihnen, jeden Handel in eine gut dokumentierte Entscheidung zu verwandeln.

✨ Hauptmerkmale

⚡ Ausführung von Trades mit einem Klick

Eröffnen Sie Kauf- oder Verkaufstransaktionen sofort über das Panel, ohne Orderfenster zu öffnen. Ideal für schnelle Märkte, Scalping und präzise Einstiege.

🎯 Intelligentes Risikomanagement

Wählen Sie zwischen:

Feste Losgröße oder

Automatisches prozentuales Risiko pro Handel

Das Panel berechnet die Positionsgröße basierend auf Ihrem Stop-Loss und Kontostand und hilft Ihnen, bei jedem Handel ein konsistentes Risikomanagement anzuwenden.

🧾 Handelskommentare für besseres Journaling

Bevor Sie einen Handel platzieren, können Sie direkt im Panel einen individuellen Kommentar hinzufügen.

Dieser Kommentar wird an jede Order angehängt und kann später verwendet werden, um:

Handelsideen und Setups verfolgen

Aufzeichnung von Strategienamen oder Sitzungsnotizen

die Überprüfung und Protokollierung nach dem Handel zu verbessern

saubere Daten für externe Handelsjournale zu exportieren

Diese Funktion fördert die Disziplin und hilft, den Handel in einen strukturierten, datengesteuerten Prozess zu verwandeln.

📊 Volle Kontrolle über den Handel

Verwalten Sie Ihre Positionen mühelos:

Schließen Sie alle Trades sofort

Schließen Sie nur KAUF-Positionen

Schließen Sie nur SELL-Positionen

Kontrollieren Sie die Anzahl der Eingaben pro Klick

Setzen Sie Stop Loss und Take Profit in Pips

Alle Bedienelemente sind in einem kompakten Bedienfeld sichtbar und zugänglich.

🧠 Intelligente Status- und Sicherheitsüberwachung

Das Panel zeigt kontinuierlich an:

Ob der Algo-Handel aktiviert ist

Aktueller Spread in Echtzeit

Ausführungsbereitschaft und Systemstatus

Eingebaute Kontrollen helfen, versehentliche oder unsichere Handelsausführungen zu verhindern.

🎨 Saubere & anpassbare Oberfläche

Entwickelt für Komfort und Übersichtlichkeit:

Mehrere visuelle Themen (Lavendel, Dunkel, Ozean, Wald und mehr)

Zusammenklappbares Layout, um Platz auf dem Chart zu sparen

Gut platzierte Schaltflächen für Genauigkeit

Modernes, ablenkungsfreies Erscheinungsbild

💾 Smart Memory & Persistenz

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert:

Losgröße oder Risikoprozent

Stop Loss und Take Profit Werte

Anzahl der Trades

Status des Panel-Layouts

Ausgewähltes Thema

Laden Sie den EA neu und machen Sie genau dort weiter, wo Sie aufgehört haben.

⚙️ Leichtgewichtig, Stabil & Effizient

Optimiert für MT5-Leistung

Keine externen Abhängigkeiten

Sichere Auftragsausführungslogik

Funktioniert auf jedem Symbol und Zeitrahmen

✅ Ideal für

✔ Manuelle Trader

✔ Scalper und Daytrader

✔ Price-Action-Trader

✔ Trader, die ein Trading-Journal führen

✔ Alle, die Wert auf Geschwindigkeit, Klarheit und Kontrolle legen