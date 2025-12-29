DanT Trading Panel

🚀 DanT Trading Panel EA

Clever. Schnell. Sauber. Gebaut für disziplinierte Trader.

Der DanT Trading Panel EA ist ein leistungsstarkes und dennoch leichtgewichtiges Handelsmanagement-Tool, das den manuellen Handel auf MetaTrader 5 schneller, sicherer und organisierter macht. Es bietet eine übersichtliche, intuitive Oberfläche, die es Ihnen ermöglicht, Trades direkt aus dem Chart heraus auszuführen und zu verwalten - ohne Ablenkungen oder unnötige Komplexität.

Dieses Panel wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision und Struktur legen, und hilft ihnen, jeden Handel in eine gut dokumentierte Entscheidung zu verwandeln.

✨ Hauptmerkmale

⚡ Ausführung von Trades mit einem Klick

Eröffnen Sie Kauf- oder Verkaufstransaktionen sofort über das Panel, ohne Orderfenster zu öffnen. Ideal für schnelle Märkte, Scalping und präzise Einstiege.

🎯 Intelligentes Risikomanagement

Wählen Sie zwischen:

  • Feste Losgröße oder

  • Automatisches prozentuales Risiko pro Handel

Das Panel berechnet die Positionsgröße basierend auf Ihrem Stop-Loss und Kontostand und hilft Ihnen, bei jedem Handel ein konsistentes Risikomanagement anzuwenden.

🧾 Handelskommentare für besseres Journaling

Bevor Sie einen Handel platzieren, können Sie direkt im Panel einen individuellen Kommentar hinzufügen.
Dieser Kommentar wird an jede Order angehängt und kann später verwendet werden, um:

  • Handelsideen und Setups verfolgen

  • Aufzeichnung von Strategienamen oder Sitzungsnotizen

  • die Überprüfung und Protokollierung nach dem Handel zu verbessern

  • saubere Daten für externe Handelsjournale zu exportieren

Diese Funktion fördert die Disziplin und hilft, den Handel in einen strukturierten, datengesteuerten Prozess zu verwandeln.

📊 Volle Kontrolle über den Handel

Verwalten Sie Ihre Positionen mühelos:

  • Schließen Sie alle Trades sofort

  • Schließen Sie nur KAUF-Positionen

  • Schließen Sie nur SELL-Positionen

  • Kontrollieren Sie die Anzahl der Eingaben pro Klick

  • Setzen Sie Stop Loss und Take Profit in Pips

Alle Bedienelemente sind in einem kompakten Bedienfeld sichtbar und zugänglich.

🧠 Intelligente Status- und Sicherheitsüberwachung

Das Panel zeigt kontinuierlich an:

  • Ob der Algo-Handel aktiviert ist

  • Aktueller Spread in Echtzeit

  • Ausführungsbereitschaft und Systemstatus

Eingebaute Kontrollen helfen, versehentliche oder unsichere Handelsausführungen zu verhindern.

🎨 Saubere & anpassbare Oberfläche

Entwickelt für Komfort und Übersichtlichkeit:

  • Mehrere visuelle Themen (Lavendel, Dunkel, Ozean, Wald und mehr)

  • Zusammenklappbares Layout, um Platz auf dem Chart zu sparen

  • Gut platzierte Schaltflächen für Genauigkeit

  • Modernes, ablenkungsfreies Erscheinungsbild

💾 Smart Memory & Persistenz

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert:

  • Losgröße oder Risikoprozent

  • Stop Loss und Take Profit Werte

  • Anzahl der Trades

  • Status des Panel-Layouts

  • Ausgewähltes Thema

Laden Sie den EA neu und machen Sie genau dort weiter, wo Sie aufgehört haben.

⚙️ Leichtgewichtig, Stabil & Effizient

  • Optimiert für MT5-Leistung

  • Keine externen Abhängigkeiten

  • Sichere Auftragsausführungslogik

  • Funktioniert auf jedem Symbol und Zeitrahmen

✅ Ideal für

✔ Manuelle Trader
✔ Scalper und Daytrader
✔ Price-Action-Trader
✔ Trader, die ein Trading-Journal führen
✔ Alle, die Wert auf Geschwindigkeit, Klarheit und Kontrolle legen

Weitere Produkte dieses Autors
Trading status Dashboard
Daniel Musango Nthale
Indikatoren
SpreadPipsProfit - Echtzeit Spread, P/L & Pip Tracker SpreadPipsProfit ist ein leichtgewichtiger, nicht aufdringlicher MT4-Indikator, der Ihre wichtigsten Handelskennzahlen in Echtzeit anzeigt - direkt in Ihrem Chart. Er wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Klarheit, Präzision und eine saubere Optik legen. Hauptmerkmale Rechtsbündiges Anzeigefeld - Perfekt positioniert in der oberen rechten Ecke mit adaptivem Abstand und sicheren Rändern. Live-Spread-Monitor - Zeigt den aktuellen Spread
FREE
Candle Time At Price With alerts
Daniel Musango Nthale
Indikatoren
Candle Time At Price - Präziser Countdown direkt neben der Kerze Candle Time At Price ist ein leichtgewichtiger, intelligenter und visuell eleganter Indikator, der die verbleibende Zeit der aktuellen Kerze direkt neben dem Preis anzeigt - genau dort, wo Ihr Blick hingeht. Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf saubere Charts, Präzision und keinerlei Ablenkung legen. Hauptmerkmale: Echtzeit-Countdown - Zeigt die genaue verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze an.
FREE
Dynamic ATR Daily Exhaustion visual calculater
Daniel Musango Nthale
Indikatoren
Beschreibung: Dieser leichtgewichtige MT4-Indikator berechnet und zeigt an , wie weit der Kurs heute (in Pips) von der Tageseröffnung bis zu seinem äußersten Extremwert (Hoch oder Tief) gereist ist - so erhalten Sie ein klares Bild von der tatsächlichen Erschöpfung der Tagesspanne , nicht nur von der aktuellen Position. Im Gegensatz zu traditionellen ATR-basierten Tools, die sich auf die Bewegung von Close-to-Close konzentrieren, misst diese Version die maximale Intraday-Auslenkung und eignet
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension