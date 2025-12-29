DanT Trading Panel
- Experten
- Daniel Musango Nthale
- Version: 1.93
- Aktivierungen: 20
🚀 DanT Trading Panel EA
Clever. Schnell. Sauber. Gebaut für disziplinierte Trader.
Der DanT Trading Panel EA ist ein leistungsstarkes und dennoch leichtgewichtiges Handelsmanagement-Tool, das den manuellen Handel auf MetaTrader 5 schneller, sicherer und organisierter macht. Es bietet eine übersichtliche, intuitive Oberfläche, die es Ihnen ermöglicht, Trades direkt aus dem Chart heraus auszuführen und zu verwalten - ohne Ablenkungen oder unnötige Komplexität.
Dieses Panel wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision und Struktur legen, und hilft ihnen, jeden Handel in eine gut dokumentierte Entscheidung zu verwandeln.
✨ Hauptmerkmale
⚡ Ausführung von Trades mit einem Klick
Eröffnen Sie Kauf- oder Verkaufstransaktionen sofort über das Panel, ohne Orderfenster zu öffnen. Ideal für schnelle Märkte, Scalping und präzise Einstiege.
🎯 Intelligentes Risikomanagement
Wählen Sie zwischen:
-
Feste Losgröße oder
-
Automatisches prozentuales Risiko pro Handel
Das Panel berechnet die Positionsgröße basierend auf Ihrem Stop-Loss und Kontostand und hilft Ihnen, bei jedem Handel ein konsistentes Risikomanagement anzuwenden.
🧾 Handelskommentare für besseres Journaling
Bevor Sie einen Handel platzieren, können Sie direkt im Panel einen individuellen Kommentar hinzufügen.
Dieser Kommentar wird an jede Order angehängt und kann später verwendet werden, um:
-
Handelsideen und Setups verfolgen
-
Aufzeichnung von Strategienamen oder Sitzungsnotizen
-
die Überprüfung und Protokollierung nach dem Handel zu verbessern
-
saubere Daten für externe Handelsjournale zu exportieren
Diese Funktion fördert die Disziplin und hilft, den Handel in einen strukturierten, datengesteuerten Prozess zu verwandeln.
📊 Volle Kontrolle über den Handel
Verwalten Sie Ihre Positionen mühelos:
-
Schließen Sie alle Trades sofort
-
Schließen Sie nur KAUF-Positionen
-
Schließen Sie nur SELL-Positionen
-
Kontrollieren Sie die Anzahl der Eingaben pro Klick
-
Setzen Sie Stop Loss und Take Profit in Pips
Alle Bedienelemente sind in einem kompakten Bedienfeld sichtbar und zugänglich.
🧠 Intelligente Status- und Sicherheitsüberwachung
Das Panel zeigt kontinuierlich an:
-
Ob der Algo-Handel aktiviert ist
-
Aktueller Spread in Echtzeit
-
Ausführungsbereitschaft und Systemstatus
Eingebaute Kontrollen helfen, versehentliche oder unsichere Handelsausführungen zu verhindern.
🎨 Saubere & anpassbare Oberfläche
Entwickelt für Komfort und Übersichtlichkeit:
-
Mehrere visuelle Themen (Lavendel, Dunkel, Ozean, Wald und mehr)
-
Zusammenklappbares Layout, um Platz auf dem Chart zu sparen
-
Gut platzierte Schaltflächen für Genauigkeit
-
Modernes, ablenkungsfreies Erscheinungsbild
💾 Smart Memory & Persistenz
Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert:
-
Losgröße oder Risikoprozent
-
Stop Loss und Take Profit Werte
-
Anzahl der Trades
-
Status des Panel-Layouts
-
Ausgewähltes Thema
Laden Sie den EA neu und machen Sie genau dort weiter, wo Sie aufgehört haben.
⚙️ Leichtgewichtig, Stabil & Effizient
-
Optimiert für MT5-Leistung
-
Keine externen Abhängigkeiten
-
Sichere Auftragsausführungslogik
-
Funktioniert auf jedem Symbol und Zeitrahmen
✅ Ideal für
✔ Manuelle Trader
✔ Scalper und Daytrader
✔ Price-Action-Trader
✔ Trader, die ein Trading-Journal führen
✔ Alle, die Wert auf Geschwindigkeit, Klarheit und Kontrolle legen