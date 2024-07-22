Unstoppable Breakthrough
- 专家
- Pinjia Liu
- 版本: 6.2
- 更新: 6 十月 2024
- 激活: 5
策略信号3观摩账号:
12624727
|BBB789
|ICMarketsSC-Demo01
可以登录（永久有效！！！）
Unstoppable Breakthrough 策略是一种专为金融市场中的黄金交易（XAUUSD）设计的交易策略。此策略基于市场价格行为和关键价格水平的突破来识别潜在的交易机会。策略的核心在于准确地设置买入止损（Buy Stop）和卖出止损（Sell Stop）挂单，在黄金价格突破这些预设水平时自动进入市场。
策略信号:复制MetaTrader 4交易信号Unstoppable Breakthrough 02 的交易 - 30 30/月 - Pinjia Liu (mql5.com)
策略原理：
关键价格水平的确定：通过对历史数据的分析，识别出黄金价格H1小时周期的关键支撑和阻力水平。这些水平是未来价格趋势变化的关键节点，反映了买卖双方的力量对比。
突破确认与执行：一旦价格成功突破并激活挂单，策略将自动执行买入或卖出操作，并设置相应的止损和盈利目标。突破被认为是市场方向变化的信号，因此在突破之后迅速进入市场可以捕捉到价格运动的主要部分.
1.并在盈利N(100点)点后,开始移动止损,
2.止损移动到现在价格的N点(90点)位置,
3.之后移动止损递增提损
使用方法：
- 货币对：XAUUSD
- 时间周期：H1
- 最低存款额 ： $100
- 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差非常低。
- 经纪商 ： IC Markets， Exness 最低点差
- 重要提示：使用低点差账户以获得最佳效果是非常重要的！
- 设置: 使用默认设置
回测:
只需使用预设设置在XAUUSD H1时间周期上运行,或根据您的偏好调整 Risk 风险百分比。以查看不同的结果。
Thank you master, 29% profit in one and a half months.