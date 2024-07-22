Unstoppable Breakthrough

策略原理：



关键价格水平的确定：通过对历史数据的分析，识别出黄金价格H1小时周期的关键支撑和阻力水平。这些水平是未来价格趋势变化的关键节点，反映了买卖双方的力量对比。

：

在预测到价格即将突破这些关键水平时，在这些水平之上或之下设定买入止损或卖出止损挂单。这为策略提供了自动触发的机制，使其能够在没有实时监控的情况下执行交易。

突破确认与执行：一旦价格成功突破并激活挂单，策略将自动执行买入或卖出操作，并设置相应的止损和盈利目标。突破被认为是市场方向变化的信号，因此在突破之后迅速进入市场可以捕捉到价格运动的主要部分.

1.并在盈利N(100点)点后,开始移动止损,

2.止损移动到现在价格的N点(90点)位置,

3.之后移动止损递增提损

：

：

参数设置：

Magic EA的唯一识别码 。

EA的唯一识别码 Risk 风险百分比 。

风险百分比 LotVar 手数模式 1为自动手数 0为固定手数。

手数模式 1为自动手数 0为固定手数。 FixLot 固定手数 。

固定手数 EAname 这是盈利目标的系数,用于计算订单的目标盈利水平。

这是盈利目标的系数,用于计算订单的目标盈利水平。 BreakEven 利润N,推保护。

利润N,推保护。 MinProfit 利润N,开始调整止损。

利润N,开始调整止损。 TrailingStop 利润N,启用移动止损。

利润N,启用移动止损。 StopLoss 设置止损 。

设置止损 TakeProfit 设置止盈。

设置止盈。 MaxSpread 最大点差。

最大点差。 RollBack 利润N,回撤部分获利。

利润N,回撤部分获利。 StartHour 开始交易时间。

开始交易时间。 EndHour 参结束交易时间 。

参结束交易时间 Use_SmartTakeProfit 开启智能止盈功能。

开启智能止盈功能。 SmartTakeProfit 开启智能止盈功能,当利润达到10美元/0.01手时触发。

开启智能止盈功能,当利润达到10美元/0.01手时触发。 Use_Max_DrawDown 开启最大回撤功能。

开启最大回撤功能。 Max_DrawDown 开启最大回撤百分比 。



该策略强调风险控制，每笔交易的潜在亏损会被严格控制在投资者可接受的范围内。止损金额可设置每笔亏损百分之N(一般设置止损1%账户金额)，既可以保护账户不受重大损失，又可以避免因市场小幅波动而提前退出市场。盈利目标的设定基于历史价格行为和挂单点的关键水平，确保每笔交易都有明确的利润获取计划。

使用方法：

货币对：XAUUSD

时间周期：H1

最低存款额 ： $100

账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差非常低。

经纪商 ： IC Markets， Exness 最低点差

重要提示：使用低点差账户以获得最佳效果是非常重要的！

设置: 使用默认设置

回测: