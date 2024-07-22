Unstoppable Breakthrough

3


Unstoppable Breakthrough 策略是一种专为金融市场中的黄金交易（XAUUSD）设计的交易策略。此策略基于市场价格行为和关键价格水平的突破来识别潜在的交易机会。策略的核心在于准确地设置买入止损（Buy Stop）和卖出止损（Sell Stop）挂单，在黄金价格突破这些预设水平时自动进入市场。

策略原理：


关键价格水平的确定：通过对历史数据的分析，识别出黄金价格H1小时周期的关键支撑和阻力水平。这些水平是未来价格趋势变化的关键节点，反映了买卖双方的力量对比。

    挂单设定在预测到价格即将突破这些关键水平时，在这些水平之上或之下设定买入止损或卖出止损挂单。这为策略提供了自动触发的机制，使其能够在没有实时监控的情况下执行交易。

      突破确认与执行：一旦价格成功突破并激活挂单，策略将自动执行买入或卖出操作，并设置相应的止损和盈利目标。突破被认为是市场方向变化的信号，因此在突破之后迅速进入市场可以捕捉到价格运动的主要部分.

      1.并在盈利N(100点)点后,开始移动止损,

      2.止损移动到现在价格的N点(90点)位置,

      3.之后移动止损递增提损

        风险管理该策略强调风险控制，每笔交易的潜在亏损会被严格控制在投资者可接受的范围内。止损金额可设置每笔亏损百分之N(一般设置止损1%账户金额)，既可以保护账户不受重大损失，又可以避免因市场小幅波动而提前退出市场。
          盈利目标的规划盈利目标的设定基于历史价格行为和挂单点的关键水平，确保每笔交易都有明确的利润获取计划。
            参数设置：
            • Magic EA的唯一识别码
            • Risk 风险百分比
            • LotVar 手数模式 1为自动手数 0为固定手数。
            • FixLot 固定手数
            • EAname  这是盈利目标的系数,用于计算订单的目标盈利水平。
            • BreakEven 利润N,推保护。
            • MinProfit 利润N,开始调整止损。
            • TrailingStop 利润N,启用移动止损。
            • StopLoss 设置止损
            • TakeProfit 设置止盈。
            • MaxSpread 最大点差。
            • RollBack  利润N,回撤部分获利。
            • StartHour 开始交易时间。
            • EndHour 参结束交易时间
            • Use_SmartTakeProfit 开启智能止盈功能。
            • SmartTakeProfit 开启智能止盈功能,当利润达到10美元/0.01手时触发。
            • Use_Max_DrawDown 开启最大回撤功能。
            • Max_DrawDown 开启最大回撤百分比

            使用方法：

            • 货币对：XAUUSD
            • 时间周期：H1
            • 最低存款额 ： $100
            • 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差非常低。
            • 经纪商 ： IC Markets， Exness 最低点差
            • 重要提示：使用低点差账户以获得最佳效果是非常重要的！
            • 设置: 使用默认设置

            回测:

            只需使用预设设置在XAUUSD H1时间周期上运行,或根据您的偏好调整  Risk  风险百分比。以查看不同的结果。

