Kyandoru Trader

🔥 KYANDORU EA – Präzisionsgesteuerte Handelsintelligenz

Kyandoru ist nicht einfach ein weiterer Expert Advisor – es ist ein kampferprobtes Handelssystem, das für Präzision, Anpassungsfähigkeit und kontrolliertes Risikomanagement entwickelt wurde. Von Grund auf für reale Marktvolatilität konzipiert, kombiniert Kyandoru Marktstruktur-Analyse, dynamische ATR-basierte Einstiege und institutionelle Pending-Order-Logik, um im modernen Forex-Markt zu dominieren.





✅ Hauptmerkmale

📈 Intelligente Pending Orders: Platziert Buy-/Sell-Stop-Orders strategisch mit ATR-basierten Einstiegszonen für höhere Ausbruchswahrscheinlichkeit.





🔐 Validierungssichere Logik: Vollständig konform mit MetaQuotes Market – keine Stop-Outs, keine unkontrollierten Positionsgrößen, keine Marginüberlastung.





🧠 Adaptives Risikomanagement: Passt die Lotgröße dynamisch anhand Handelsverlauf, verfügbarer Margin und Volatilität an – Kapitalerhalt und Gewinnwachstum in einem.





⚙️ Kompatibel mit Netting-Modus: Handelt nahtlos im Netting-Modus mit intelligenter Positionslogik.





🚀 Multi-Symbol-Performance: Optimiert für Hauptwährungspaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD) auf M1–D1.





🌐 Präzises Entry-Timing: Filtert illiquide Handelszeiten und gefährliche Spreads aus – für saubere Einstiege ohne Fehltrades.





🧪 Geprüft unter MetaQuotes-Tests: Erfolgreich in allen Validierungen – Kyandoru ist gebaut, um zu bestehen.





📊 Ideal für:

Trader, die automatisierte Breakouts mit eingebautem Risikomanagement suchen





Konten mit Netting-Modus und Hebelbeschränkungen





Professionelle Trader, die sauberen Code, transparente Logs und stabile Ausführung erwarten





⚠️ Voraussetzungen:

Mindestempfohlenes Guthaben: $100





Kompatibel mit MetaTrader 5 (Netting oder Hedging)





VPS oder geringer Latenzempfang empfohlen für beste Ausführung





💬 Bereit für Kyandoru?

Hören Sie auf zu zocken. Beginnen Sie mit chirurgischer Präzision zu handeln.

Kyandoru wurde entwickelt, um sich anzupassen, zu überleben und Ihnen im Markt einen Vorsprung zu verschaffen.