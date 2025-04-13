EagleEye Advisor

"""🦅 EagleEye EA – Intelligentes Trading für MetaTrader 4

EagleEye ist ein präzisionsorientierter Expert Advisor für anspruchsvolle Trader auf MetaTrader 4. Ob Gold, Krypto oder Indizes – EagleEye hilft dir, dem Markt voraus zu sein, mit intelligenten Signalen und dynamischem Risikomanagement.





Angetrieben durch eine Kombination bewährter Indikatoren – RSI, gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bänder, Stochastic, A/D, MFI, ATR, Volumen und MACD – analysiert dieser EA historische Daten und Live-Kurse, um hochwahrscheinliche Trades zu erkennen, die zu deiner Strategie passen.





✅ Warum Trader EagleEye wählen

📊 Multi-Timeframe-Analyse für bessere Kontextbewertung und smartere Entscheidungen





💥 Breakout- und Reversal-Erkennung mit adaptiven Preisschwellen





🧠 Integration von Fair Value Gaps & Order Blocks zur Definition von Einstiegspunkten





🛡️ Anpassbare Risikoeinstellungen für volle Kontrolle über jede Position





Egal ob du XAUUSD, ETHUSD oder SPX500 handelst – EagleEye passt sich deinem Markt an und liefert dir in Echtzeit verwertbare Signale.





⚙️ Anforderungen & Einrichtung

💰 Empfohlenes Startkapital: 1.000 $

(Du kannst auch mit 500 $ starten – kontaktiere mich für optimale Einstellungen)





🧩 Entwickelt für MetaTrader 4





📈 Für beste Ergebnisse verwende diszipliniertes Risikomanagement





💬 Bereit für smarteres Trading?

Schreib mir für vollständige Anleitungen, Optimierungstipps und getestete Voreinstellungen.





EagleEye ist mehr als ein EA – es ist dein Trading-Partner auf MT4, der sich anpasst, weiterentwickelt und dir Klarheit in jeder Marktbewegung verschafft.""",



