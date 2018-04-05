Kyandoru Trader

🔥 KYANDORU EA - Inteligencia Comercial de Precisión

Kyandoru no es sólo otro Asesor Experto - es un sistema de negociación probado en batalla diseñado para la precisión, adaptabilidad y ejecución de riesgo controlado. Construido desde cero para la volatilidad del mundo real, Kyandoru combina el conocimiento de la estructura del mercado, entradas dinámicas basadas en ATR, y la lógica de órdenes pendientes de grado institucional para dominar las condiciones modernas de forex.

Características principales

  • 📈 Órdenes pendientes inteligentes: Despliega estratégicamente órdenes Buy/Sell Stop utilizando zonas de entrada ajustadas al ATR para breakouts de mayor probabilidad.

  • 🔐 Lógica segura de validación: Totalmente compatible con los estándares de MetaQuotes Market - sin stop-outs, sin lotes desbocados, sin sobrecargas de márgenes.

  • 🧠 Motor de Riesgo Adaptativo: Ajusta dinámicamente el tamaño del lote basándose en el historial de operaciones, el margen disponible y las condiciones de volatilidad - protegiendo el capital mientras compone las ganancias.

  • ⚙️ Compatible con el modo de compensación: Opera sin problemas en entornos de netting con gestión inteligente de conflictos de posición.

  • Dominio multisímbolo: Optimizado para los principales pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD) en los marcos temporales M1-D1.

  • 🌐 Tiempo de entrada de alta precisión: Filtra las horas de baja liquidez y los spreads peligrosos para evitar señales falsas y asegurar fills limpios.

  • 🧪 Probado en MetaQuotes Testing: Pasó la validación de estrés en todos los pares y plazos requeridos - Kyandoru está construido para sobrevivir y prosperar.

Ideal para

  • Traders que buscan breakouts automatizados con control de riesgo incorporado

  • Cuentas con modo de compensación y restricciones conscientes de apalancamiento

  • Profesionales que exigen código limpio, registros transparentes y ejecución consistente

⚠️ Requisitos

  • Saldo mínimo recomendado: 100 $.

  • Compatible con MetaTrader 5 (compensación o cobertura)

  • VPS o entorno de baja latencia recomendado para un rendimiento óptimo de órdenes pendientes

💬 ¿Listo para experimentar Kyandoru?

Deje de apostar. Comience a ejecutar con precisión quirúrgica.
Kyandoru fue diseñado para adaptarse, sobrevivir y hacer crecer su ventaja en los complejos mercados de hoy.


Otros productos de este autor
Precision Scalper Pro
Stephen Robert Powell
Asesores Expertos
Su mejor aliado para operar Conozca Precision Scalper Pro, un algoritmo de trading de última generación diseñado para agilizar el trading con una precisión y eficiencia milimétricas. Sin botones ni pantallas extravagantes, sólo operaciones directas con la mejor lógica y beneficios en mente. Hace el trabajo para que usted no tenga que hacerlo. Los requisitos mínimos de capital para empezar con la posibilidad de ajustar la configuración de gestión de riesgos. ¿Por qué Precision Scalper Pro? Adapt
EagleEye Advisor
Stephen Robert Powell
Asesores Expertos
Eleva tu trading con EagleEye! En los mercados acelerados de hoy, el éxito requiere precisión, conocimiento y las herramientas adecuadas. EagleEye es tu mejor aliado en el trading, diseñado para potenciar tu camino con análisis avanzados y gestión de riesgos personalizable. Equipado con indicadores de vanguardia como RSI, Medias Móviles, Bandas de Bollinger, Estocástico, A/D, MFI, ATR, Volumen y MACD, EagleEye analiza datos históricos para identificar oportunidades de trading de alta probabil
Xalpha Scalps
Stephen Robert Powell
Asesores Expertos
X-ALPHA SCALPS MT4  | $50 One-Time | 10 Activations  Designed for Gold, Crypto & Volatility Markets X-ALPHA SCALPS -  Quantum Trading Expert Advisor —the ultimate solution engineered for high-frequency, precision trading across forex, cryptocurrency, and commodities. Designed with cutting-edge technology and refined by advanced mathematical models,  this EA transforms your trading strategy into a dynamic, high-performance engine. Hybrid Algorithmic Mastery: Multi-Strategy Integration: Seamlessly
Quick Gold Scalper
Stephen Robert Powell
Asesores Expertos
Mejor rápida Scalper toda la lógica ya calculado y toma ganancias de forma automática. Utiliza el tamaño de lote automático y se abre a aproximadamente margen disponible tanto de mercado y órdenes pendientes. Utilizar con min 500 saldo de la cuenta. Póngase en contacto conmigo o comprar una de mis otras aplicaciones para más características. Utiliza RSI, MACD, Stoch's, Bollinger, MFI, A/D, y ATR para la lógica del comercio. Ya implementado todos los ajustes sin necesidad de entradas.
