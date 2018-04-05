Kyandoru Trader

🔥 KYANDORU EA - Inteligencia Comercial de Precisión

Kyandoru no es sólo otro Asesor Experto - es un sistema de negociación probado en batalla diseñado para la precisión, adaptabilidad y ejecución de riesgo controlado. Construido desde cero para la volatilidad del mundo real, Kyandoru combina el conocimiento de la estructura del mercado, entradas dinámicas basadas en ATR, y la lógica de órdenes pendientes de grado institucional para dominar las condiciones modernas de forex.

Características principales

📈 Órdenes pendientes inteligentes: Despliega estratégicamente órdenes Buy/Sell Stop utilizando zonas de entrada ajustadas al ATR para breakouts de mayor probabilidad.

🔐 Lógica segura de validación: Totalmente compatible con los estándares de MetaQuotes Market - sin stop-outs, sin lotes desbocados, sin sobrecargas de márgenes.

🧠 Motor de Riesgo Adaptativo: Ajusta dinámicamente el tamaño del lote basándose en el historial de operaciones, el margen disponible y las condiciones de volatilidad - protegiendo el capital mientras compone las ganancias.

⚙️ Compatible con el modo de compensación: Opera sin problemas en entornos de netting con gestión inteligente de conflictos de posición.

Dominio multisímbolo: Optimizado para los principales pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD) en los marcos temporales M1-D1.

🌐 Tiempo de entrada de alta precisión: Filtra las horas de baja liquidez y los spreads peligrosos para evitar señales falsas y asegurar fills limpios.

🧪 Probado en MetaQuotes Testing: Pasó la validación de estrés en todos los pares y plazos requeridos - Kyandoru está construido para sobrevivir y prosperar.

Ideal para

Traders que buscan breakouts automatizados con control de riesgo incorporado

Cuentas con modo de compensación y restricciones conscientes de apalancamiento

Profesionales que exigen código limpio, registros transparentes y ejecución consistente

⚠️ Requisitos

Saldo mínimo recomendado: 100 $.

Compatible con MetaTrader 5 (compensación o cobertura)

VPS o entorno de baja latencia recomendado para un rendimiento óptimo de órdenes pendientes

💬 ¿Listo para experimentar Kyandoru?

Deje de apostar. Comience a ejecutar con precisión quirúrgica.

Kyandoru fue diseñado para adaptarse, sobrevivir y hacer crecer su ventaja en los complejos mercados de hoy.



