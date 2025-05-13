EA Iron Machine

 EA Iron Machine es un asesor experto que opera principalmente basándose en niveles clave de soporte y resistencia. Cuando el precio alcanza una zona de soporte importante, el robot activa una señal de compra. Cuando el precio alcanza una zona de resistencia importante, inicia una señal de venta.

Este EA es sensible a las noticias, por lo que incluso en backtesting, tenga en cuenta que puede dejar de operar durante los períodos de noticias de alto impacto.

Este es uno de los métodos de trading más fiables y probados con el tiempo, ¡demostrando consistentemente una gran efectividad en el mercado!

Características principales del robot
  • Funciona en pares de oro y forex

  • Sistema inteligente de recuperación cuando el mercado se va al otro
  • lado Filtro de noticias incorporado para evitar los grandes movimientos.

Recomendación

  • Apalancamiento:
  • 1:500
  • Símbolos:
  • XAUUSD o EURUSD

  • Marco temporal:
  • M15 para Oro y M15 para EURUSD

  • Ajustes:
  • Ajustes por defecto para 0,01 lote - póngase en contacto conmigo en privado para el aspecto de gestión de riesgos

Dado que las zonas clave de soporte y resistencia aparecen en todos los marcos temporales, el robot es muy versátil y puede adaptarse a cualquier marco temporal. Para un enfoque estable y coherente, puede considerar operar todos los pares de divisas en el marco temporal M15 o H1, por ejemplo.

¡Póngase en contacto conmigo después de la compra para obtener instrucciones y un BONO privado !
Comentarios 23
fxgeezer
211
fxgeezer 2025.09.01 02:29 
 

Bought a couple of weeks ago, still testing. Trading Gold M5, EA makes several small profits then gets a big loss, it then attempts to recover the loss by increasing the lot size (sometimes x5) on he next trade, in profit overall.

Marco Scherer
1696
Marco Scherer 2025.08.25 19:04 
 

A very powerful EA that works with order blocks has made me $150–200 per day at 0.2 lots with 5 open charts (5-minute). This was achieved without major drawdown. However, it’s important to set a proper stop loss, because on high-impact news days the price often ignores order blocks.

Carda_4
52
Carda_4 2025.08.21 04:38 
 

I am testing EA IronMachine and I am very satisfied, it works very reliably. Good work from the author

