EA Iron Machine
- Asesores Expertos
- Mohamed Hassan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Este EA es sensible a las noticias, por lo que incluso en backtesting, tenga en cuenta que puede dejar de operar durante los períodos de noticias de alto impacto.
Este es uno de los métodos de trading más fiables y probados con el tiempo, ¡demostrando consistentemente una gran efectividad en el mercado!
Características principales del robot
- Funciona en pares de oro y forex
- Sistema inteligente de recuperación cuando el mercado se va al otro
- lado Filtro de noticias incorporado para evitar los grandes movimientos.
Recomendación
- Apalancamiento:
- 1:500
- Símbolos:
- XAUUSD o EURUSD
- Marco temporal:
- M15 para Oro y M15 para EURUSD
- Ajustes:
- Ajustes por defecto para 0,01 lote - póngase en contacto conmigo en privado para el aspecto de gestión de riesgos
¡Póngase en contacto conmigo después de la compra para obtener instrucciones y un BONO privado !
Bought a couple of weeks ago, still testing. Trading Gold M5, EA makes several small profits then gets a big loss, it then attempts to recover the loss by increasing the lot size (sometimes x5) on he next trade, in profit overall.