USER MANUAL FOR THE BONUS TRADE ASSISISTANT EA PANEL FOR SUPPLY DEMAND PRO AND EASYTRADE INDICATORS BY ZONEPRO
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USER MANUAL FOR THE BONUS TRADE ASSISISTANT EA PANEL FOR SUPPLY DEMAND PRO AND EASYTRADE INDICATORS BY ZONEPRO

21 March 2024, 13:55
Gabor Bocsak
Gabor Bocsak
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USER MANUAL (YOU HAVE TO HAVE 1 OF OUR INDICATORS ON THE CHART TO USE IT)

THE TRADE ASSISTANT CAN WORK IN 3 DIFFERENT MODES:

1. MANUAL

2. SUPPLY DEMAND

3.EASYTRADE

1.MANUAL MODE:


-PRESS MANUAL ON THE MODE SECTION OF THE PANEL


-THEN SELECT BUY OR SELL ON THE TRADE SECTION


-THEN CHOOSE IF YOU WANT TO USE FIX LOT OR RISK OF BALANCE FOR YOUR TRADE AND ENTER YOUR AMOUNT


-THEN CHOOSE YOUR RISK AND ENTER REWARD RATIO TO BE CALCULATED FOR YOUR TRADE 


-A BUY OR SELL BUTTON WILL LID UP IN THE RIGHT CORNER.


-CHECK THE CHART AND REPOSITION THE STOPLOSS OR TAKEPROFIT TO YOUR NEEDS 


-PRESS THE SELL OR BUY BUTTON TO OPEN TRADE

TRADE IS OPEN:

LAST THING THICK OUT THE GREEN BOX FOR TRAILING STOP!

2. Manual mode video

Supply demand mode:


-Press Supply demand on the Mode section of the panel.


-THEN CHOOSE IF YOU WANT TO USE FIX LOT OR RISK OF BALANCE FOR YOUR TRADE AND ENTER YOUR AMOUNT


-THEN CHOOSE YOUR RISK AND ENTER REWARD RATIO TO BE CALCULATED FOR YOUR TRADE 


-Then click on a supply zone to get ready to open a sell trade or click on a demand zone to get ready to open a buy trade. ( see video further down).


- YOU CAN MOVE THE STOPLOSS AND TAKEPROFIT LINES IF YOU WANT!

WHEN READY JUST PRESS THE SELL OR BUY BUTTON ON THE PANEL TO OPEN THE TRADE

-PRESS THE SELL OR BUY BUTTON TO OPEN TRADE

TRADE IS OPEN:

LAST THING THICK OUT THE GREEN BOX FOR TRAILING STOP!

EVERYTHING ELSE IS THE SAME AS IN MANUAL MODE!

SUPPLY DEMAND MODE VIDEO:

3. EasyTrade mode:

-first wait for a fresh alert from the indicator and go to the chart!


Press the EasyTrade button on the Ea panel


-THEN CHOOSE IF YOU WANT TO USE FIX LOT OR RISK OF BALANCE FOR YOUR TRADE AND ENTER YOUR AMOUNT


-THEN CHOOSE YOUR RISK AND ENTER REWARD RATIO TO BE CALCULATED FOR YOUR TRADE 

-CHECK THE CHART AND REPOSITION THE STOPLOSS OR TAKEPROFIT TO YOUR NEEDS 


-PRESS THE SELL OR BUY BUTTON TO OPEN TRADE


You can ONLY open the trade in Easytrade mode until ALERT is on ( 2 candles) after that use the MANUAL MODE!!!!!

EASYTRADE MODE VIDEO:









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