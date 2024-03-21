USER MANUAL FOR THE BONUS TRADE ASSISISTANT EA PANEL FOR SUPPLY DEMAND PRO AND EASYTRADE INDICATORS BY ZONEPRO

USER MANUAL (YOU HAVE TO HAVE 1 OF OUR INDICATORS ON THE CHART TO USE IT)
1.MANUAL MODE:
-PRESS MANUAL ON THE MODE SECTION OF THE PANEL
-THEN SELECT BUY OR SELL ON THE TRADE SECTION
-THEN CHOOSE IF YOU WANT TO USE FIX LOT OR RISK OF BALANCE FOR YOUR TRADE AND ENTER YOUR AMOUNT
-THEN CHOOSE YOUR RISK AND ENTER REWARD RATIO TO BE CALCULATED FOR YOUR TRADE
-A BUY OR SELL BUTTON WILL LID UP IN THE RIGHT CORNER.
-CHECK THE CHART AND REPOSITION THE STOPLOSS OR TAKEPROFIT TO YOUR NEEDS
-PRESS THE SELL OR BUY BUTTON TO OPEN TRADE
TRADE IS OPEN:
LAST THING THICK OUT THE GREEN BOX FOR TRAILING STOP!
2. Manual mode video
Supply demand mode:
-Press Supply demand on the Mode section of the panel.
-THEN CHOOSE IF YOU WANT TO USE FIX LOT OR RISK OF BALANCE FOR YOUR TRADE AND ENTER YOUR AMOUNT
-THEN CHOOSE YOUR RISK AND ENTER REWARD RATIO TO BE CALCULATED FOR YOUR TRADE
-Then click on a supply zone to get ready to open a sell trade or click on a demand zone to get ready to open a buy trade. ( see video further down).
- YOU CAN MOVE THE STOPLOSS AND TAKEPROFIT LINES IF YOU WANT!
WHEN READY JUST PRESS THE SELL OR BUY BUTTON ON THE PANEL TO OPEN THE TRADE
-PRESS THE SELL OR BUY BUTTON TO OPEN TRADE
TRADE IS OPEN:
LAST THING THICK OUT THE GREEN BOX FOR TRAILING STOP!
EVERYTHING ELSE IS THE SAME AS IN MANUAL MODE!
SUPPLY DEMAND MODE VIDEO:
3. EasyTrade mode:
-first wait for a fresh alert from the indicator and go to the chart!
Press the EasyTrade button on the Ea panel
-THEN CHOOSE IF YOU WANT TO USE FIX LOT OR RISK OF BALANCE FOR YOUR TRADE AND ENTER YOUR AMOUNT
-THEN CHOOSE YOUR RISK AND ENTER REWARD RATIO TO BE CALCULATED FOR YOUR TRADE
-CHECK THE CHART AND REPOSITION THE STOPLOSS OR TAKEPROFIT TO YOUR NEEDS
-PRESS THE SELL OR BUY BUTTON TO OPEN TRADE
You can ONLY open the trade in Easytrade mode until ALERT is on ( 2 candles) after that use the MANUAL MODE!!!!!
EASYTRADE MODE VIDEO: