HFT Prop Firm US30 Pro

**HFT自营公司 - 专家顾问描述:**

名为HFT自营公司的专家顾问（EA）是一种专为允许高频交易（HFT）的专有交易台审批而设计的创新解决方案。该EA提供了两种独特的交易员模式，分别称为交易员模式1和交易员模式2，在审批过程中为用户提供了灵活性。

HFT自营公司EA通过提供两种不同的HFT操作选项而脱颖而出：常规HFT和Turbo HFT，两者均以毫秒执行订单以优化交易效率。交易员还可以使用预设配置，针对不同的账户大小进行调整，范围从50,000到500,000。此外，账户审批过程迅速进行，通常在10天内完成，并且在许多情况下，根据用户选择的定制设置，可能会在同一天获得批准。

这款EA的主要区别在于其多功能性，它不仅满足了寻求在专有交易台上获得批准的交易员的需求，而且在获得批准后也可用于实际账户。用户可以选择普通交易员模式或网格交易员选项进行日常操作。这使得HFT自营公司成为一个全面且易于配置的机器人，完美适应寻求在专有交易台上获得批准的交易员以及希望在实际账户上进行交易的人群。

值得注意的是，HFT选项专门用于测试账户批准目的。要在实际账户上使用，用户必须自定义设置，选择网格交易员或日交易员选项。这种方法使HFT自营公司成为一个全面的工具，满足交易台交易员的特定需求，提供批准和日常交易能力，在专有交易台市场上独具一格。

**EA操作:**

| 时间框架 | M1或M5 |

**主要自营公司:**

. 无限外汇基金

HFT自营公司EA兼容并可用于当今主要自营公司，为寻求在知名专有交易台上获得批准和操作的交易员提供高效灵活的体验。
