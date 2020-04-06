HFT Prop Firm US30 Pro

**HFT Prop Firm - Описание экспертного советника:**

Экспертный советник (EA) под названием HFT Prop Firm - инновационное решение, разработанное специально для одобрения на собственных торговых столах, позволяющих использовать торговлю с высокой частотой (HFT). Этот EA предлагает два уникальных режима трейдера, известных как Режим трейдера 1 и Режим трейдера 2, обеспечивая гибкость пользователям во время процесса утверждения.

EA HFT Prop Firm выделяется тем, что предлагает два различных варианта для операций HFT: Обычный HFT и Turbo HFT, оба исполняют ордера в миллисекундах для оптимизации эффективности сделок. Трейдеры также могут использовать удобные предустановленные конфигурации, настроенные для различных размеров счетов, в диапазоне от 50 000 до 500 000. Кроме того, процесс утверждения счетов проводится быстро, завершается в течение 10 дней и во многих случаях может быть утвержден в тот же день, в зависимости от выбранных пользователем настроек.

Основным отличием этого EA является его универсальность, поскольку он не только удовлетворяет потребности трейдеров, стремящихся к утверждению на собственных торговых столах, но также может быть использован на реальных счетах после утверждения. Пользователи могут выбирать между обычным режимом трейдера и опцией Grid Trader для ежедневных операций. Это делает HFT Prop Firm полноценным и легко настраиваемым роботом, отлично подходящим как для трейдеров, стремящихся к утверждению на собственных торговых столах, так и для тех, кто желает работать на реальных счетах.

Важно отметить, что опции HFT специально разработаны для целей утверждения тестовых счетов. Для использования на реальных счетах пользователь должен настроить параметры, выбрав опцию Grid Trader или Day Trader. Такой подход позволяет HFT Prop Firm быть всеобъемлющим инструментом, удовлетворяющим конкретные потребности трейдеров с торговых столов, обеспечивая утверждение и возможность ежедневной торговли, что делает его уникальным на рынке собственных торговых столов.

**Работа EA:**

| Таймфрейм | M1 или M5 |

**Основные фирмы-пропуски:**



. Infinity Forex Found



EA HFT Prop Firm совместим и может использоваться в ведущих фирмах-пропусках сегодняшнего времени, обеспечивая эффективный и гибкий опыт для трейдеров, стремящихся к утверждению и работе на известных собственных торговых столах.
Gold Neural Pro MT4
Teresa Maria Pimenta
Эксперты
Золотой Нейронный Про Gold Neural Pro — это продвинутый советник (EA), предназначенный для торговли на рынке XAU/USD (золото) с использованием сложного подхода, сочетающего в себе нейронные сети, управление Райа Джонса и стратегию ставок на основе Мартингейла. Этот советник предназначен для опытных трейдеров, которые хотят изучить возможности получения прибыли на этом нестабильном рынке, но также должны осознавать риски, связанные со стратегиями Мартингейла. SETUP 1: ( DOWNLOAD ) SETUP 2:( DO
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Эксперты
Nasdaq Квант NAS100 Вы можете получить скидку 30%, если свяжетесь с нами в чате. Предложение действительно для первых 30 человек, которые загрузят нашу демо-версию в этом месяце." Expert Nasdaq — это динамичная и оптимизированная скальперская торговая система, предназначенная для безопасного получения прибыли Полная система с управлением рисками на основе оптимизации нейронных сетей и системой интеллектуального увеличения лота на основе балансовой прибыли подходит как для начинающих, так и для
Gold Neural Pro
Teresa Maria Pimenta
1 (1)
Эксперты
Золотой Нейронный Про Gold Neural Pro — это продвинутый советник (EA), предназначенный для торговли на рынке XAU/USD (золото) с использованием сложного подхода, сочетающего в себе нейронные сети, управление Райа Джонса и стратегию ставок на основе Мартингейла. Этот советник предназначен для опытных трейдеров, которые хотят изучить возможности получения прибыли на этом нестабильном рынке, но также должны осознавать риски, связанные со стратегиями Мартингейла. SETUP 1 (DOWNLOAD ) SETUP 2 (DOWNLO
Supreme Index B3
Teresa Maria Pimenta
Эксперты
SUPREME INDEX B3 O Supreme Index B3é um sofisticado Expert Advisor (EA) desenvolvido para operar no contrato Mini Dollar da B3, projetado especificamente para a plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este EA utiliza uma estratégia altamente sofisticada com um notável histórico de precisão em suas operações. Com o objetivo de aproveitar a volatilidade do dólar nas bolsas brasileiras, o Supreme Index incorpora uma série de recursos avançados para otimizar os lucros e minimizar os riscos. RECOMENDAÇÃO: Ti
WAllstreet us30 Super Scalping
Teresa Maria Pimenta
Эксперты
Внимание: Только брокер Pepperstone с хеджирующим счетом! De:10.000 USD Por:2500 USD    Proximo Preço:10.500 USD Этот эксперт - опытный трейдер на инструменте Wall Street US30, который имеет четко определенный метод работы и конкретные стратегии управления рисками и максимизации прибыли. Он использует фильтры спреда для нахождения лучших возможностей входа и выхода с рынка, а также фильтры времени для избегания торговли в периоды повышенной волатильности. Кроме того, он использует индивидуальны
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Эксперты
Trader Propfirm Pro - Экспертный советник для профессиональных трейдеро Trader Propfirm Pro — это продвинутый экспертный советник, разработанный исключительно для трейдеров проп-фирм, совместимый как с демонстрационными, так и с реальными счетами. Эта система использует нейронные сети и искусственный интеллект для оптимизации графического анализа, выявления месячных трендов и выполнения точных входов на графиках меньших временных интервалов. Используя систему на основе нейронных сетей, EA отслеж
Neuron Gold
Teresa Maria Pimenta
Эксперты
EA Neuron Gold — Нейронный интеллект для XAUUSD на M30 Neuron Gold — это продвинутый эксперт-советник, разработанный специально для торговли XAUUSD на таймфрейме M30. Он использует две независимые автоматические стратегии, которые могут работать как вместе, так и по отдельности, а также содержит полноценную панель ручного управления, встроенную прямо в график. Автоматические стратегии Neuron Gold 1. Стратегия по моделям флагов Автоматически обнаруживает классические фигуры продолжения тренда (бы
