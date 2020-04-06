HFT Prop Firm US30 Pro

**HFT Prop Firm - Описание экспертного советника:**





Экспертный советник (EA) под названием HFT Prop Firm - инновационное решение, разработанное специально для одобрения на собственных торговых столах, позволяющих использовать торговлю с высокой частотой (HFT). Этот EA предлагает два уникальных режима трейдера, известных как Режим трейдера 1 и Режим трейдера 2, обеспечивая гибкость пользователям во время процесса утверждения.





EA HFT Prop Firm выделяется тем, что предлагает два различных варианта для операций HFT: Обычный HFT и Turbo HFT, оба исполняют ордера в миллисекундах для оптимизации эффективности сделок. Трейдеры также могут использовать удобные предустановленные конфигурации, настроенные для различных размеров счетов, в диапазоне от 50 000 до 500 000. Кроме того, процесс утверждения счетов проводится быстро, завершается в течение 10 дней и во многих случаях может быть утвержден в тот же день, в зависимости от выбранных пользователем настроек.





Основным отличием этого EA является его универсальность, поскольку он не только удовлетворяет потребности трейдеров, стремящихся к утверждению на собственных торговых столах, но также может быть использован на реальных счетах после утверждения. Пользователи могут выбирать между обычным режимом трейдера и опцией Grid Trader для ежедневных операций. Это делает HFT Prop Firm полноценным и легко настраиваемым роботом, отлично подходящим как для трейдеров, стремящихся к утверждению на собственных торговых столах, так и для тех, кто желает работать на реальных счетах.





Важно отметить, что опции HFT специально разработаны для целей утверждения тестовых счетов. Для использования на реальных счетах пользователь должен настроить параметры, выбрав опцию Grid Trader или Day Trader. Такой подход позволяет HFT Prop Firm быть всеобъемлющим инструментом, удовлетворяющим конкретные потребности трейдеров с торговых столов, обеспечивая утверждение и возможность ежедневной торговли, что делает его уникальным на рынке собственных торговых столов.





**Работа EA:**





| Таймфрейм | M1 или M5 |





**Основные фирмы-пропуски:**













. Infinity Forex Found













EA HFT Prop Firm совместим и может использоваться в ведущих фирмах-пропусках сегодняшнего времени, обеспечивая эффективный и гибкий опыт для трейдеров, стремящихся к утверждению и работе на известных собственных торговых столах.