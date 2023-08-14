MT4 to Discord Signal Provider

MT4 to Discord Signal Provider는 Discord로 직접 거래 신호를 보내는 데에 설계된 사용자 친화적이고 완전히 맞춤화할 수 있는 유틸리티입니다. 이 도구는 귀하의 거래 계좌를 효율적인 신호 제공자로 변환합니다.

귀하의 스타일에 맞게 메시지 형식을 사용자 정의하세요! 사용 편의성을 위해 사전에 디자인된 템플릿을 선택하고 포함하거나 제외할 메시지 요소를 선택할 수 있습니다.





설정

간편한 설정을 위해 저희의 상세한 사용자 가이드를 따르세요. Discord API에 대한 사전 지식이 필요 없습니다; 필요한 모든 도구를 제공합니다.





주요 기능

구독자 업데이트를 위한 주문 세부 정보를 사용자 정의합니다.

각 계층이 다른 수준의 신호 접근을 제공하는 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층적 구독 모델을 구현합니다.

주문이 실행된 차트의 스크린샷을 첨부합니다.

더 명확하게 하기 위해 이 스크린샷에 종료된 주문을 표시합니다.

마지막 순간 조정을 위해 새 주문 메시지 보내기를 지연시키는 옵션.

투명하고 상세한 주문 정보:

스크린샷과 함께 새로운 시장 주문.



주문 변경(손실 중지, 이익 실현).



마감 및 부분적으로 마감된 주문.



새로운 및 수정된 보류 중인 주문.



보류 중인 주문 활성화 및 삭제.



역사적 주문에 대한 상세한 보고서.



각 주문에 대한 사용자 정의 가능한 코멘트.

주의사항:

* 스크린샷에는 지표와 같은 차트 객체가 포함됩니다.

** 정확도를 높이기 위해 보고서에서 부분적으로 마감된 주문을 병합하는 옵션.

*** 일일, 주간 및 월간 보고서는 자동 생성되거나 수동으로 요청할 수 있습니다.

이 유틸리티는 Discord와의 실시간 연결을 요구하며 전략 테스터와 호환되지 않습니다. 실시간 작동 쇼케이스를 위한 데모 비디오가 제공됩니다.

MT4 to Discord Signal Provider는 Windows 시스템 전용으로 설계되었습니다. Apple 기기 사용자는 최적의 성능을 위해 VPS가 필요할 수 있습니다.

새로운 기능 및 개선 사항이 지속적으로 업데이트됩니다.





추천 사항

중단 없는 실행과 신뢰할 수 있는 신호 전달을 위해 VPS 사용을 권장합니다.

참고: 사용자 인터페이스와의 호환성 문제로 인해 MQL5 VPS는 추천하지 않습니다.



