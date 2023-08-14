MT4 to Discord Signal Provider

5

MT4 to Discord Signal Provider는 Discord로 직접 거래 신호를 보내는 데에 설계된 사용자 친화적이고 완전히 맞춤화할 수 있는 유틸리티입니다. 이 도구는 귀하의 거래 계좌를 효율적인 신호 제공자로 변환합니다.

귀하의 스타일에 맞게 메시지 형식을 사용자 정의하세요! 사용 편의성을 위해 사전에 디자인된 템플릿을 선택하고 포함하거나 제외할 메시지 요소를 선택할 수 있습니다.

[데모] [매뉴얼] [MT5 버전] [Telegram 버전New: [Telegram To MT5]


설정

간편한 설정을 위해 저희의 상세한 사용자 가이드를 따르세요. Discord API에 대한 사전 지식이 필요 없습니다; 필요한 모든 도구를 제공합니다.


주요 기능

  • 구독자 업데이트를 위한 주문 세부 정보를 사용자 정의합니다.
  • 각 계층이 다른 수준의 신호 접근을 제공하는 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층적 구독 모델을 구현합니다.
  • 주문이 실행된 차트의 스크린샷을 첨부합니다.
  • 더 명확하게 하기 위해 이 스크린샷에 종료된 주문을 표시합니다.
  • 마지막 순간 조정을 위해 새 주문 메시지 보내기를 지연시키는 옵션.
  • 투명하고 상세한 주문 정보:
    • 스크린샷과 함께 새로운 시장 주문.
    • 주문 변경(손실 중지, 이익 실현).
    • 마감 및 부분적으로 마감된 주문.
    • 새로운 및 수정된 보류 중인 주문.
    • 보류 중인 주문 활성화 및 삭제.
    • 역사적 주문에 대한 상세한 보고서.
    • 각 주문에 대한 사용자 정의 가능한 코멘트.

주의사항:

* 스크린샷에는 지표와 같은 차트 객체가 포함됩니다.

** 정확도를 높이기 위해 보고서에서 부분적으로 마감된 주문을 병합하는 옵션.

*** 일일, 주간 및 월간 보고서는 자동 생성되거나 수동으로 요청할 수 있습니다.

이 유틸리티는 Discord와의 실시간 연결을 요구하며 전략 테스터와 호환되지 않습니다. 실시간 작동 쇼케이스를 위한 데모 비디오가 제공됩니다.

MT4 to Discord Signal ProviderWindows 시스템 전용으로 설계되었습니다. Apple 기기 사용자는 최적의 성능을 위해 VPS가 필요할 수 있습니다.

새로운 기능 및 개선 사항이 지속적으로 업데이트됩니다.


추천 사항

중단 없는 실행과 신뢰할 수 있는 신호 전달을 위해 VPS 사용을 권장합니다.

참고: 사용자 인터페이스와의 호환성 문제로 인해 MQL5 VPS는 추천하지 않습니다.


경고: MT4 to Discord Signal Provider는 공식 마켓플레이스를 통해서만 구입할 수 있습니다. 같다고 주장하는 위조품에 주의하세요.


리뷰 4
The Bridge CEO INC
139
Sayyid Abdulla Muhammad 2024.05.23 19:15 
 

Great product. Very useful!

Terry Alan Lamb
545
Terry Alan Lamb 2024.01.04 19:47 
 

This is easily the BEST MT4-Discord EA available at any price, easy to setup and has all the features you would want; works great and allows me to sell my signals easily.

Robert Jagger
946
Robert Jagger 2023.11.27 16:11 
 

While writing this review, I have been using the MT4 to Discord Signal Provider for three weeks to post live stock trading signals to the JagzFX Premium Discord Channel. In brief, I am very happy with the product, especially considering the low price. The author provides clear instructions on how to set up both Discord and the sender. There are a lot of options to choose from, but if you have seen other signal channels on Discord and have a clear understanding of how you want your signals to look, then the product is straightforward to configure. I have been in touch with the author regarding a minor issue (that only affects sending a chart screenshot) and he has been quick to respond and helpful.

추천 제품
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
유틸리티
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
유틸리티
MT4 to Telegram Pro/Copier 는 MetaTrader 4용으로 설계된 강력한 전문가 어드바이저로, Telegram 메시징 플랫폼을 통해 실시간 거래 알림과 포괄적인 보고서를 제공하여 트레이딩 경험을 향상시킵니다. 시그널 제공자 및 트레이너에게 이상적인 이 도구는 계정에서 수동으로 또는 다른 EA에 의해 이루어진 거래를 복사하며, 사용자 정의 가능한 알림, 고급 거래 관리, 성과 통찰력을 위한 사용자 친화적인 대시보드를 제공합니다. 트레이딩 로직에 의존하지 않고 구독자와의 커뮤니케이션을 간소화합니다. 참고 : MT5 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: MT4 to Telegram Pro/Copier MT5 MT4 전체 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: MT4 to Telegram Pro/Copier MT4 자세한 문서는 여기에서 확인하세요: 설정 및 입력 가이드 기능: 쉬운 Telegram API 통합: 계정 내 거래 활동 및 드로다운 제한에 대한 즉시
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
지표
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
Experts
This EA will help you to automatically put stop loss and take profit for all your orders. Stop loss point and take profit points can be selected in the tab of the input parameters. You can specify three symbols with SL and TP values (you can see symbol1 , symbol2 ... in the input tab below). The EA performs checks. If a new order with symbol1 appears, it puts SL and TP with stoploss1 and takeprofit1 values (in points). If a new order with symbol2 appears, it puts SL and TP with stoploss2 and tak
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
유틸리티
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
Volume Confirm Trend Zone
Suriya Thammalungka
지표
Volume Confirm Trend Zone is the indicator for filtering sideways and confirm trend to help your system trading. Indicator can use every currency pairs, every time frame, and every broker. You can see trend zone when color to change in volume indicator. Features When the color changes to the blue: Buy Zone is a strong trend. When the color changes to the red: Sell Zone is a strong trend.
NNFX Tool
Nguyen Thi Kieu Oanh
유틸리티
NNFX TOOL – The Essential Order Management Tool for the Modern Trader A "small but mighty" EA, designed to optimize your trading workflow: High Performance: Lightweight yet powerful operation, ensuring precise and efficient order execution. Versatile: Perfect for NNFX method followers, while being incredibly user-friendly for beginners and sophisticated enough for pro-traders. SPECIAL FEATURE - Mobile Trading Support: Automatically sets immediate Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for pending
FREE
Risk Commander
Adisorn Soodkanueng
유틸리티
Product Name: Risk Commander: Trade Assistant & Strategy Simulator Risk Commander is more than just a trade panel—it is a complete Manual Trading Ecosystem . It serves two powerful purposes: Live Assistant: Helps you execute trades with speed, precision, and perfect risk management in real-time markets. Training Simulator: Fully compatible with the Strategy Tester (Visual Mode) , allowing you to practice manual trading on historical data without risking a cent. NEW! Built-in Simulator Mode S
TradeTracker Pro
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
유틸리티
TradeTracker Pro – Smart Trade Tracking & Management Utility Take control of your trading with TradeTracker Pro – the ultimate utility for monitoring, analyzing, and managing your trades in real time . Whether you’re a scalper, day trader, or swing trader, this powerful tool helps you track performance, set smart take profits & stop losses, and visualize every deal directly on your chart . Key Features Real-Time Trade Tracking – Monitor all open and closed trades with full details on prof
AnyChart MT4
Irek Gilmutdinov
유틸리티
AnyChart is a multifunctional tool allowing you to work with non-standard charts in MetaTrader 4. It includes collector of ticks and generator of charts for trading (hst files) and testing (fxt files). Supported chart types are second, tick and renko ones. Settings Starting Date - start date for chart plotting. Ending Date - end date for chart plotting. Chart Type - chart type: Time - time chart, each bar contains a certain time interval; Tick - volume chart, each bar contains a certain number
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
유틸리티
Description: Please tick "Show object descriptions" in chart properties to enable hrays views That utility converts a trendline into a horizontal ray known as tool for drawing supply and demand zones. Simply create a trendline on a chart and once selected, it will get converted. Ray remains horizontal while dragging.  Quick ray plot: press "R" key to create horizontal ray. It will be snapped to the nearest OHLC value Further versions will be improved. For feature request please post new comm
RQL Trend Board MT4
Zoltan Nagy
지표
RQL Trend Board – Description RQL Trend Board   is a simple but powerful multi-timeframe trend dashboard. It shows the current market bias across several timeframes at the same time, using an internal trend-classification method. Each timeframe is displayed as a colored box:   Green   – bullish bias → look for   long   setups   Yellow   – ranging / unclear →   no trade zone   Red   – bearish bias → look for   short   setups The indicator gives a clear   overall picture   of where the
FREE
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
지표
우리의 Basic Support and Resistance 표시기는 기술 분석을 향상시키는 데 필요한 솔루션입니다.이 표시기는 차트/ MT5 버전 특징 피보나치 수준의 통합 : 지원 및 저항 수준과 함께 피보나치 수준을 표시하는 옵션과 함께, 우리의 지표는 시장 행동과 가능한 역전 영역에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 성능 최적화 : 각 막대의 개구부에서만 확장 라인을 업데이트하는 옵션을 사용하여, 우리의 지표는 지원 및 저항 수준의 정확도를 희생하지 않고 최적의 성능을 보장합니다. 입력 주요 설정 Timeframe:  이 입력을 통해 차트에 더 높은 기간의 지지선과 저항선을 표시하도록 선택할 수 있습니다. Support/Resistance Strength [Number of Bars]:  이 입력을 사용하면 지지대와 저항의 강도를 결정할 수 있습니다.숫자가 높을수록지지/저항이 더 강해집니다. Price mode: 이 매개 변수를 사용하면 지원 및 저항 수준을 계산하는
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
지표
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
유틸리티
MetaTrader 4용 트레이드 복사기.       모든 계정의 외환 거래, 포지션, 주문을 복사합니다. 그것은 최고의 무역 복사기 중 하나입니다       MT4 - MT4, MT5 - MT4       위해       카피롯 MT4       버전(또는       MT4 -  MT5   MT5 - MT5       위해       카피롯 MT5       버전). MT5 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 복사기   버전         MetaTrader 5   터미널 (   МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5   ) -   Copylot Client MT5 고유한 복사 알고리즘은 마스터 계정에서 고객 계정으로 모든 거래를 정확하게 복사합니다. 이 제품은 또한 높은 작동 속도에서 높은 오류 처리로 유명합니다. 강력한 기능 세트. 프로그램은 여러 터
Daily Average Retracement Dashboard PRO
Ruen Fei Chong
지표
Daily Average Retracement Dashboard is an indicator that allows you to monitor multiple currency pairs at one time. This indicator is mainly for strategies that trade price retracement based on Resistance 3/4 or Support 3/4. After applying this indicator to the chart window, it will hide the chart and display the currency pairs in a table form. There are several data shown on the table that will help trader know when to analyze the currency and do trade using retracement. The indicator will show
Track Key Account Metrics at Regular Intervals EA
Nigel Richards
유틸리티
Track Account and All EA’s metrics   EA This EA will record the following account metrics Balance, Equity, Margin, Free Margin, Margin Level, Drawdown And all of the following metrics for each of your trading eas Date and time , Net Profit, Floating Profit (Drawdown),number of open trades, total lots of open trades, magic number and cumulative profit This EA will record all of these metrics at the interval in minutes that you specify from 1 minute , 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, hourly, da
Scalping Snake Pro
Andrey Kozak
지표
Scalping Snake Pro is a unique scalping indicator that shows the trader the price reversal moments and does not redraw. This indicator, unlike many others on the Internet, does not redraw its values. It draws signals on the very first bar, which allows you not to be late with opening deals. This indicator sends notifications to the trader by phone and email when a signal appears. You get all this functionality for only $147. How to trade with this indicator? Open the H1 timeframe. Currency pai
Inform Panel For ALL Symbols
Valeriy Medvedev
1 (1)
유틸리티
Inform Panel For ALL Symbols — Advanced Multi-Instrument Trading Management The Inform Panel For ALL Symbols is a sophisticated trading management tool designed to streamline control over all financial instruments in a trader’s portfolio, eliminating the need to attach it to specific charts. Its core innovation lies in using modifiable virtual levels for stop loss (SL) and take profit (TP), allowing discreet order closure hidden from brokers. The panel automatically detects and lists all active
AutoOrderModifyEAPro
Hajime Tsuro
유틸리티
AutoOrderModifyEAPro: A Vital Aid for Forex Traders, Both Manual and System-based Catering to the diverse needs of forex traders, whether engaged in manual or system-based trading, AutoOrderModifyEAPro emerges as a pivotal tool in this intricate landscape. The tool's efficacy is most evident in scenarios such as: Enhancing EA Strategies: Addressing the common dilemma of lacking Trailing and/or Break Even mechanisms in otherwise promising EAs. Streamlining Position Management: Overcoming the hass
OPGTS Currency Strength Meter
Opengates Success International
3 (1)
지표
OPGTS Currency Strength Meter is an indicator created to measure and analyze the currency strength and pass the information to the trader through a graphical display of each currency group's strength rates by percentage. Each bar it shows represents the currency's strength or weakness. USAGE: It is useful in two ways for trading: 1. Solo Trading 2. Basket Trading (Currency Group Trading) HOW TO USE IT EFFECTIVELY Solo trading: It can be used for solo trading by analyzing the strength o
Moving Average Currency Strength Dashboard
Thushara Dissanayake
5 (1)
지표
이동 평균 통화 강도 대시보드는   여러 기호 및 기간에 걸쳐 통화 모멘텀에 대한 깊은 통찰력을 제공하는 강력하고 포괄적인 지표입니다. 이 강력한 도구는 이동 평균을 활용하여 최신 교차점을 식별하고 현재 가격까지 통화의 강도를 효과적으로 추적합니다. 직관적인 디자인과 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 이 대시보드는 정보에 입각한 결정을 내리려는 트레이더에게 풍부한 정보를 제공합니다. 이 대시보드의 주요 기능 중 하나는 스캐너 모드에서 작동하여 사용자가 잠재적인 기회를 찾기 위해 시장을 스캔할 수 있도록 하는 기능입니다. 지표의 포괄적인 대시보드는 모든 신호를 버튼으로 표시하여 필요한 정보에 편리하게 액세스할 수 있습니다. 버튼을 클릭하기만 하면 신호를 더 자세히 보여주는 교차선이 있는 새 차트가 열립니다. 또한 그룹 모드 기능을 사용하면 그룹으로 구성된 기호를 표시할 수 있으므로 통화 관계의 구조화된 보기를 제공합니다. 사용자 정의 가능한 매개변수를 사용하여 이동 평균 통화 강
SFG Grid Manager and Mirror for MT4
Alan Gilberto Pirovino
유틸리티
SFG Grid Manager MT4 – Intelligentes Grid- und Spiegel-System Der SFG Grid Manager MT4 ist ein professioneller, automatischer Grid-Manager, der eine bestehende Position (manuell oder durch einen anderen EA eröffnet) verfolgt und bei jedem definierten Schritt ( GridPips ) eine Durchschnittsorder eröffnet. Sobald die Hauptposition geschlossen oder entfernt wird, schließt der Manager automatisch alle von ihm eröffneten Grid-Trades. Er funktioniert mit allen Brokern, die Netting- oder Hedging-Kon
LineSyncMirrorChart
Vitaly Muzichenko
5 (2)
유틸리티
통화 쌍의 상관 관계 및 발산 지표 - 동일한 가격 차트의 모든 쌍. 터미널에 열려 있는 모든 쌍을 표시합니다. MT5 버전 장점 다중 통화 거래 전략을 사용하는 거래자는 이동 매개변수를 비교하기 위해 동일한 가격 차트에서 선택한 쌍의 가격 이동을 시각적으로 관찰할 수 있습니다. 이것은 오버레이 차트 표시기의 고급 및 확장 버전입니다. "쌍 거래" 및 "포트폴리오 거래"와 같은 다중 통화 거래에 있어 상당히 효과적인 조수로서 다가오는 움직임을 미리 결정하는 데 도움이 됩니다. 이 기술은 두 가지 전략으로 요약되며, 첫 번째는 중요한 뉴스 발표 후 또는 거래 플로어가 열릴 때 통화 쌍 간의 불일치를 찾기 위해 고안되었습니다. 이러한 작업의 논리는 매우 간단하며 시장의 "폭풍"이 진정된 후 상품 가격 간의 델타가 다시 수렴하기 시작할 것이라는 가정을 기반으로 하는 반면 강력한 지원에 주의를 기울이는 것이 좋습니다. 강한 저항 아래에서 직접 구매하고 맨 아래에서 판매하는 것을
Symbol1 2Changer MT4
JIHUN NAM
지표
안녕하세요. 12point입니다. 인디케이터가 손쉽게 원하는 통화차트로 변경해줍니다.  굳이 듀얼모니터 사용하실 필요없습니다. 창 두개 띄어놓고도 변경가능합니다. 풀버전입니다. 통화는 무조건  Market Watch 목록에 활성화가 되어있어야합니다. 그래야 정상작동이 되요.  파라미터 값: SymbolList - 원하시는 통화 및 상품을 추가 할 수 있습니다 콤마(,)를 붙혀주세요. ratio - 사이즈 조절 LineNumber - 각 라인당 몇개의 통화버튼을 지정할것인가 입니다. button_width - 버튼 사이즈 조절 button_height - 버튼 사이즈 조절 손매매에 하는데있어서 나름 괜찮은 무기를 획득했으니... 우리 모두 성투해 봅시다.   감사합니다.
SpreadChart
Zhao Ming Liu
지표
This indicator can be used to add a candle chart of another variety to the chart of the current variety. 1. The chart height will be adjusted automatically 2. If you switch the current icon period, the K of another variety will also switch to the corresponding period 3. In the upper left corner of the chart, the current cycle, the current time, and the current price and spread of the two targets will be displayed. 4. When switching cycle, due to a large number of data retrieval, it will oc
GlodWinner
Jia Jie Tian
Experts
GLOD Winner EA is the most efficient EA on the market. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and predicting situations. When applied to trading in
AutoPilot Easy Panel
HEGUI Morad
유틸리티
Autopilot Easy Panel: The Essentials for Effective Trading Designed to simplify your trading, the Autopilot Easy Panel is the ideal tool for traders who want to increase efficiency without getting lost in complex features. Developed by market experts, it provides you with the essential tools for optimal management of your money and positions. A carefully crafted user experience and an intuitive interface allow you to focus on what matters most: your trades. Key Features: Visual trade preparation
Full Dashboard Trade Panel
Opengates Success International
유틸리티
Full Dashboard Trade Panel Utility is built to perform overall task of trades and order managements to make trading an easy task for every trader that bought and using it. It comprises of three sections with each having a shift setting for a convenient placement as desired: 1.        Trades Managements Panel 2.        Basket Trades Panel 3.        Symbol and Time frame Changer Each of these three sections has its own unique functions and roles to perform for a complete enjoyable forex trading ex
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
지표
Term  "shark"  in the business world denotes a high volume investor who just made a good investment in a highly Potential business deal.So, sharks are the ones who make the market move. In our case, if an American shark bought a Japanese company, he/she has to convert American dollars into Japanese yen to make the deal. So, the demand for the Japanese yen will increase sharply. Thus USD/JPY will go short rapidly if the deal was from the shark. Another example, In the case of forex, if fed increa
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
유틸리티
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
유틸리티
평균화 도우미 - 이러한 종류의 거래 도우미 도구는 두 가지 기술을 사용하여 이전에는 수익성이 없었던 포지션의 평균을 맞추는 데 도움이 됩니다. 표준 평균화 추세에 따라 포지션을 이후 오픈하여 헤지 이 유틸리티는 매수 및 매도 포지션 모두 여러 방향의 여러 미결제 포지션을 한 번에 정리할 수 있습니다   . 예를 들어, 하나는 매도 포지션이고 다른 하나는 매수 포지션인데, 두 포지션 모두 수익이 없거나, 하나는 수익이 없고 하나는 수익이지만 수익이 충분하지 않은 경우, 두 포지션의 평균을 계산하여 더 높은 수익률로 거래를 마감하려는 경우, 이 유틸리티는 평균화 도우미(Averaging Helper)를 사용하는 데 도움이 될 것입니다. 평균화 도우미 유틸리티를 사용하면 다음 포지션의 크기, 주문 가격, 포지션을 평균화하고 지정한 이익 실현 크기에 맞춰 포지션을 마감하는 방향을 자동으로 계산할 수 있습니다. 이 유틸리티는 매수 및 매도 버튼을 사용하여 포지션을 오픈할 수 있도록 지원합니
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
유틸리티
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
유틸리티
거래하고자 하는 주요 영역을 파악한 후 자동으로 거래 지원 및 저항 또는 공급 및 수요 구역을 설정합니다. 이 EA를 사용하면 한 번의 클릭으로 매수 및 매도 구역을 그린 다음 가격이 바뀔 것으로 예상되는 정확한 위치에 배치할 수 있습니다. 그런 다음 EA는 해당 구역을 모니터링하고 구역에 대해 지정한 가격 액션에 따라 자동으로 거래를 수행합니다. 초기 거래가 수행되면 EA는 대상 구역이 되는 반대 구역에서 이익을 얻습니다. 그런 다음 거래를 종료하고 진입할 새 구역을 그리거나 이익을 얻고 즉시 반대 방향으로 거래를 역전하여 "항상 시장" 스타일 전략을 만드는 두 가지 선택이 있습니다. 입력 및 전략이 포함된 전체 매뉴얼은 여기에 있습니다: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 이 EA는 시장에서 고정 또는 하드 스톱 로스를 사용하지 않는 포지션 트레이더 또는 달러 비용 평균 거래 전략을 위해 설계되었습니다. 대신, 다음에 가능한 지지 또는
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
유틸리티
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
유틸리티
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
유틸리티
당신이 멤버인 어떤 채널에서든(비공개 및 제한된 채널 포함) 신호를 직접 MT4로 복사하세요.  이 도구는 사용자를 고려하여 설계되었으며 거래를 관리하고 모니터하는 데 필요한 많은 기능을 제공합니다. 이 제품은 사용하기 쉽고 시각적으로 매력적인 그래픽 인터페이스로 제공됩니다. 설정을 사용자 정의하고 제품을 몇 분 안에 사용하십시오! 사용자 가이드 + 데모  | MT5 버전 | Discord 버전 데모를 시도하려면 사용자 가이드로 이동하십시오. Telegram To MT5 수신기는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다! Telegram To MT4 특징 한 번에 여러 채널에서 신호를 복사합니다. 비공개 및 제한된 채널에서 신호를 복사합니다. Bot 토큰이나 채팅 ID가 필요하지 않습니다(필요한 경우 계속 사용할 수 있음). 위험 % 또는 고정된 로트를 사용하여 거래합니다. 특정 심볼을 제외합니다. 모든 신호를 복사할지 복사할 신호를 사용자 정의할지 선택합니다. 모든 신호를 인식하기
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
유틸리티
If you need an advisor on any arrow indicator signals - this utility will definitely help you.  You will be able, with the help of this utility to form an unlimited number of EAs on YOUR signals , with your set of settings, with your copyright and complete source code . You will be able to use the resulting EAs unlimitedly , including adding them to the Market and other resources. Free simple version of the generation script to help you understand how it works - here What does the utility do? 
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
유틸리티
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
유틸리티
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
유틸리티
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
유틸리티
This is an Expert Adviser use for manual trading as a background EA or combine with external EA to open orders. Loss Recovery Trading is one of your options to handle the lose positions instead of using stop loss by setting a zone recovery area and target to exit the turn rounds sequence. How It Work? If the market goes against your first positions direction at the specific of losing points, the EA will open an opposite direction position with calculated larger lot size and also keep the first
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
유틸리티
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
유틸리티
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
유틸리티
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
유틸리티
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version   here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatib
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
유틸리티
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
유틸리티
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
유틸리티
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
유틸리티
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
유틸리티
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
유틸리티
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
유틸리티
Ultimate Trade Assistant MT4 — 다기능 트레이딩 어시스턴트 66개 이상의 강력한 기능으로 리스크 관리, 자동 주문, 시장 분석을 한 번에! 리스크 계산, 주문 제어, 차트 분석 기능을 하나로 통합했습니다. 전문 트레이더뿐 아니라, 체계적인 거래를 원하는 모든 사용자를 위해 설계되었습니다. 외환, 지수, 주식, 암호화폐 등 다양한 시장에서 완벽하게 작동합니다. 주요 기능 원클릭 거래 및 포지션 관리 자동 로트 및 리스크 계산 으로 효율적 트레이딩 스마트 주문: 그리드, OCO, 숨김 주문, 가상 SL/TP 트레일링 스탑, 부분 청산, 자동 종료 기능 변동성, 통화 강도, 세션 분석 및 시각적 알림 전체 가이드 가이드 읽기 데모 버전 데모 버전 사용 (MT4) 개발자에게 문의 질문, 아이디어 제안 또는 버그 보고 시: 개발자에게 문의
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
유틸리티
Click and Go Trade Manager: The Ultimate MT4 Execution Suite Precision Execution. Professional Performance Tracking. Total Control. In the world of Smart Money Concepts (SMC) , ICT, and high-frequency scalping, precision is your only edge. Most traders lose not because their analysis is wrong, but because their execution is slow and their psychology is undisciplined. The Hard Truth: If you are still manually calculating lot sizes or dragging lines while the price moves against you, you are trad
제작자의 제품 더 보기
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
유틸리티
베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
유틸리티
MT5 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 커스터마이즈 가능한 유틸리티로, 특정 신호를 Telegram의 채팅, 채널 또는 그룹으로 전송하고, 귀하의 계정을 신호 제공자 로 만듭니다. 경쟁 제품과 달리 DLL 임포트를 사용하지 않습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식은 필요하지 않습니다; 개발자가 제공하는 모든 것이 필요합니다. 주요 특징 구독자에게 보낸 주문 상세 정보를 커스터마이즈할 수 있습니다. 예를 들어, 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독에서는 모든 신호를 받습니다. id, 심볼, 또는 코멘트로 주문을 필터링할 수 있습니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷이 포함됩니다 보낸 스크린샷에 닫힌 주문을 그려 추가 검증을 합니다
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
유틸리티
OrderManager   소개: MT5용 혁신적인 유틸리티 MetaTrader 5용 새로운 Order Manager 유틸리티를 통해 전문가처럼 거래를 관리하세요. 단순성과 사용 편의성을 염두에 두고 설계된 Order Manager는 각 거래와 관련된 위험을 쉽게 정의하고 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 보다 효과적인 결정을 내리고 거래 전략을 최적화할 수 있습니다. OrderManager에 대한 자세한 정보는 매뉴얼을 참조하십시오. [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 주요 특징: 위험 관리: 거래의 위험을 빠르고 쉽게 정의하여 더 나은 결정을 내리고 거래 성능을 향상시킵니다. 시각적 표현: 열린 포지션을 명확하고 간결하게 이해하기 위해 거래와 관련된 위험을 그래픽으로 볼 수 있습니다. 주문 수정: 몇 번의 클릭만으로 주문을 쉽게 수정하거나 닫아, 거래 과정을 간소화하고 소중한 시간을 절약합니다. 손끝의 뉴스: 한
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
유틸리티
MT4 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 사용자 정의가 가능한 도구로, 텔레그램으로 신호를 보내어 계정을 신호 제공자로 변환할 수 있습니다. 메시지 형식은 완전히 사용자 정의가 가능합니다! 그러나 간단한 사용을 위해 미리 정의된 템플릿을 선택하고 메시지의 특정 부분을 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다. [ 데모 ]  [ 매뉴얼 ] [ MT5 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식이 필요 없으며, 개발자가 필요한 모든 것을 제공합니다. 주요 기능 구독자에게 보낸 주문 세부 정보를 사용자 정의할 수 있는 기능 예를 들어 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독은 모든 신호 등을 받게 됩니다. ID, 심볼 또는 코멘트별 주문 필터링 주문이 실행된 차트의 스크린샷을 포함 보낸
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
유틸리티
MT5 to Discord Signal Provider 는 Discord로 직접 거래 신호를 보내는 데에 설계된 사용자 친화적이고 완전히 맞춤화할 수 있는 유틸리티입니다. 이 도구는 귀하의 거래 계좌를 효율적인 신호 제공자로 변환합니다. 귀하의 스타일에 맞게 메시지 형식을 사용자 정의하세요! 사용 편의성을 위해 사전에 디자인된 템플릿을 선택하고 포함하거나 제외할 메시지 요소를 선택할 수 있습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ Telegram 버전 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 간편한 설정을 위해 저희의 상세한 사용자 가이드 를 따르세요. Discord API에 대한 사전 지식이 필요 없습니다; 필요한 모든 도구를 제공합니다. 주요 기능 구독자 업데이트를 위한 주문 세부 정보를 사용자 정의합니다. 각 계층이 다른 수준의 신호 접근을 제공하는 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층적 구독 모델을 구현합니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷을 첨
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.73 (26)
유틸리티
OrderManager 소개: MT4용 혁신적인 유틸리티 MetaTrader 4용 새로운 Order Manager 유틸리티를 통해 전문가처럼 거래를 관리하세요. 단순성과 사용 편의성을 염두에 두고 설계된 Order Manager는 각 거래와 관련된 위험을 쉽게 정의하고 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 보다 효과적인 결정을 내리고 거래 전략을 최적화할 수 있습니다. OrderManager에 대한 자세한 정보는 매뉴얼을 참조하십시오. [ 매뉴얼 ] [ MT5 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 주요 특징: 위험 관리: 거래의 위험을 빠르고 쉽게 정의하여 더 나은 결정을 내리고 거래 성능을 향상시킵니다. 시각적 표현: 열린 포지션을 명확하고 간결하게 이해하기 위해 거래와 관련된 위험을 그래픽으로 볼 수 있습니다. 주문 수정: 몇 번의 클릭만으로 주문을 쉽게 수정하거나 닫아, 거래 과정을 간소화하고 소중한 시간을 절약합니다. 손끝의 뉴스: 한 번
필터:
The Bridge CEO INC
139
Sayyid Abdulla Muhammad 2024.05.23 19:15 
 

Great product. Very useful!

Lukas Roth
15012
개발자의 답변 Lukas Roth 2024.08.15 11:39
thank you very much!
Terry Alan Lamb
545
Terry Alan Lamb 2024.01.04 19:47 
 

This is easily the BEST MT4-Discord EA available at any price, easy to setup and has all the features you would want; works great and allows me to sell my signals easily.

Lukas Roth
15012
개발자의 답변 Lukas Roth 2024.01.18 14:05
Thank you for the high praise! I'm thrilled to hear that the MT4-Discord EA meets all your needs with its ease of setup and comprehensive features.
kapp kapp
43
kapp kapp 2023.12.07 05:19 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Lukas Roth
15012
개발자의 답변 Lukas Roth 2024.01.18 14:04
Thank you very much!
Robert Jagger
946
Robert Jagger 2023.11.27 16:11 
 

While writing this review, I have been using the MT4 to Discord Signal Provider for three weeks to post live stock trading signals to the JagzFX Premium Discord Channel. In brief, I am very happy with the product, especially considering the low price. The author provides clear instructions on how to set up both Discord and the sender. There are a lot of options to choose from, but if you have seen other signal channels on Discord and have a clear understanding of how you want your signals to look, then the product is straightforward to configure. I have been in touch with the author regarding a minor issue (that only affects sending a chart screenshot) and he has been quick to respond and helpful.

Lukas Roth
15012
개발자의 답변 Lukas Roth 2023.11.27 16:18
Hello Robert,
Thank you for your kind review! I am actively working on resolving the issue you've encountered and will promptly notify you as soon as the solution is implemented and live.
리뷰 답변