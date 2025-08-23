📊 TradeTracker Pro - Smart Trade Tracking & Management Utility

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel mit TradeTracker Pro - dem ultimativen Dienstprogramm zur Überwachung, Analyse und Verwaltung Ihrer Trades in Echtzeit. Ganz gleich, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses leistungsstarke Tool hilft Ihnen, die Performance zu verfolgen, intelligente Take Profits und Stop Losses zu setzen und jedes Geschäft direkt auf Ihrem Chart zu visualisieren.

✨ Hauptmerkmale

✅ Echtzeit-Tracking - Überwachen Sie alle offenen und geschlossenen Trades mit allen Details zu Gewinnen, Verlusten und Risiken.

✅ Intelligenter ATR-basierter Take Profit - Berechnet automatisch dynamische TP-Levels unter Verwendung von ATR (Average True Range).

✅ Anpassbarer Stop Loss - Schützen Sie Ihr Konto mit flexiblen Stop Loss-Einstellungen.

✅ Visuelles Chart-Panel - Sehen Sie Trades, Einstiegspunkte, TP, SL und Performance-Metriken direkt auf dem Chart.

✅ One-Click Trade Management - Einfache Ausführung, Änderung und Schließung von Trades ohne Aufwand.

✅ Alarme und Benachrichtigungen - Erhalten Sie Pop-ups, Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen für Handelssignale und Management-Updates.

✅ Kompatibel mit allen Symbolen - Funktioniert mit Forex, Gold, Indizes, Krypto und Aktien auf MT4 & MT5.

✅ Leicht & schnell - Optimierter Code sorgt dafür, dass keine Plattformverzögerung auftritt.

🎯 Warum TradeTracker Pro wählen?

📌 Bleiben Sie organisiert - Keine Verwirrung mehr beim Umgang mit mehreren Trades.

📌 Erhöhen Sie die Genauigkeit - Verwenden Sie ATR-gesteuerte Levels für präzise Ausstiege.

📌 Sparen Sie Zeit - Lassen Sie das Dienstprogramm die wichtigsten Levels automatisch verwalten.

📌 Mehr Vertrauen - Sie wissen jederzeit genau, wo Sie im Markt stehen.

📌 Professioneller Vorsprung - Entwickelt für Trader, die ernsthafte Ergebnisse erzielen wollen.

📈 Wer kann davon profitieren?

Scalper - Brauchen schnelle Ausführung und Handelsvisualisierung.

Day Traders - Sie wollen ein präzises TP/SL-Management.

Swing Traders - Verfolgen Sie mehrere Positionen, ohne Gelegenheiten zu verpassen.

Algo Traders - Verwenden Sie EAs zur Überwachung und Kontrolle von Trades.

⚙️ Eingabe-Einstellungen

Kontrolle der Losgröße

Slippage-Schutz

ATR-Zeitraum & Multiplikator

Benachrichtigungseinstellungen

Anpassbare Farben für die Chartanzeige

(Alle Einstellungen können leicht an Ihren Handelsstil angepasst werden).

🚀 Los geht's

Installieren Sie TradeTracker Pro noch heute und bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe.

📌 Einfach zu bedienen. Leistungsstark in den Ergebnissen. Professionell im Design.

👉 Handeln Sie nicht einfach blind - Verfolgen. Verwalten. Profitieren.



