Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCDealInfoOrder 

Order

Erhält die Order, auf die eine Transaktion erfüllt wurde.

long  Order() const

Rückgabewert

Die Order, auf die eine Transaktion erfüllt wurde.

Hinweis

Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.