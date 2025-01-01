Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCDealInfoOrder OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Order Erhält die Order, auf die eine Transaktion erfüllt wurde. long Order() const Rückgabewert Die Order, auf die eine Transaktion erfüllt wurde. Hinweis Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. CDealInfo Time