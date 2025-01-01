Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCDealInfoCommision OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Commission Erhält die Größe der Kommission beim Deal. double Commission() const Rückgabewert Die Größe der Kommission beim Deal. Hinweis Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. Price Swap