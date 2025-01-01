DokumentationKategorien
Erhält die Größe der Kommission beim Deal.

double  Commission() const

Rückgabewert

Die Größe der Kommission beim Deal.

Hinweis

Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.