Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCDealInfoSwap OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Swap Erhält die Größe der Swap bei der Positionschließung. double Swap() const Rückgabewert Die Größe der Swap bei der Positionschließung. Hinweis Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. Commision Profit