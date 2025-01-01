DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCDealInfoSwap 

Swap

Erhält die Größe der Swap bei der Positionschließung.

double  Swap() const

Rückgabewert

Die Größe der Swap bei der Positionschließung.

Hinweis

Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.