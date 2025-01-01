Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCDealInfoProfit OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Profit Erhält das Finanzergebnis der Transaktion. double Profit() const Rückgabewert Das Finanzergebnis der Transaktion in Kontowährung. Hinweis Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. Swap Symbol