Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCDealInfoProfit 

Profit

Erhält das Finanzergebnis der Transaktion.

double  Profit() const

Rückgabewert

Das Finanzergebnis der Transaktion in Kontowährung.

Hinweis

Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.