InfoInteger

Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft.

bool InfoInteger(

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER prop_id,

long& var

) const

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer Integer-Eigenschaft aus der Enumeration ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER.

var

[out] Referenz auf die Variable vom Typ long um das Ergebnis zu halten.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Wert der Eigenschaft nicht ausgelesen werden konnte.

Hinweis

Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.