Symbol

Erhält den Namen des Symbols der Transaktion.

string  Symbol() const

Rückgabewert

Der Name des Symbols der Transaktion.

Hinweis

Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.