Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCDealInfoSymbol OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Symbol Erhält den Namen des Symbols der Transaktion. string Symbol() const Rückgabewert Der Name des Symbols der Transaktion. Hinweis Der Deal muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. Profit Comment